Типа, неопытный.. неудовлетворит..мало ли...
Странные женские суждения.🤔
19+ историй и фото от людей, которые просто вошли в лифт, а впечатлений получили на год вперед
Поездка в лифте может быть не только небольшим путешествием из дома или домой, но и проверкой на чувство юмора. Здесь можно встретить знаменитого футболиста; малыша, который сделает день светлее, или пройти целый квест, добывая упавший телефон. Словом, садясь в лифт, нужно быть готовым к чему угодно.
- Захожу в лифт на первом этаже и слышу, как открывается дверь в подъезд и женский голос кричит «Подождите!» Стою, жду. Подходит девушка, осматривает меня и спрашивает: «Вы женаты?» Я говорю: «Нет». Она: «Тогда я с вами не поеду»
Типа, неопытный.. неудовлетворит..мало ли...
- Выбрасывал на днях старый матрас, и решил попробовать запихнуться с ним в лифт. Одной стороной попробовал, не-а, не хватает чуть места. Проанализировав ситуацию, я быстро развернул его на 180 градусов, запихнулся в лифт, двери сами закрылись, и я... оказался заперт в части лифта без кнопок! Матрас возвышался до самого потолка, не давая шанса перелезть. Стало смешно, я ведь видел такой ролик и угарал над мужиком. Он там, наверное, час сидел...
«Жена-а-а!», — закричал я. К счастью, она еще не ушла и услышала мой полный отчаяния и бессилия крик: «Нажми кнопку и вызови лифт!» Вот так я был чудесным образом спасен из ловушки, в которую сам попал. А если бы нет, и пришлось жить какое-то время прижатым к грязной стенке старым матрасом? Пишу и рука дрожит. Но я выжил!
- У нас в лифте лампа включается раз в 20 секунд — пора менять, но жильцам в лом. А на задней стенке зеркало, но накрыто картоном, так как в доме ремонты — чтобы не разбили, когда мебель возят. Ну я вызвал лифт, роюсь что-то в телефоне, зашел, нажал кнопку.
Тут зачем-то обернулся, и внезапно лампа включается и высвечивает из темноты существо с большущими глазами, которое на меня пялится.
Зеркало, будь оно неладно, наконец-то расчехлили. Вот я страху-то натерпелся...
«Коврики в лифте моего отеля меняют каждый день»
- Возвращалась домой из магазина. Пятилетняя дочь забежала в лифт, я тащу сумки позади. И тут кто-то вызывает лифт, я не успеваю. Двери закрываются, и я слышу вопль дочки, уезжающий вверх. Бросаю сумки, мечусь по этажам, пытаюсь понять, откуда крик. Добежала до седьмого. Надо было увидеть лицо мужика, который ждал лифт. Когда двери открылись, перед ним стояла маленькая зареванная злая девочка, которая наехала на него, проорав басом здорового мужика: «Где моя мама?! Отвечай!»
- Работаю у очень богатых людей. Перелеты только частными авиалиниями, бассейн из мрамора в доме, недвижимость за границей и прочее. Когда были в путешествии, семья сняла целый этаж. То есть лифт останавливается напротив только одного номера на 21 этаже.
Идем с пляжа, говорю их 7-летнему ребенку: «Пойдем сначала зайдем ко мне в номер, я свои вещи оставлю». Обычный общественный лифт довез нас до общественного 3 этажа. Дверь открывается: ребенок видит общий холл с креслами, коврами и длинными коридорами в разные стороны и восхищенно произносит: «Ого! А твой номер-то больше нашего!»
- Захожу в лифт с пучком на голове в стиле «меня жизнь немного потрепала». Там парень — спокойно делает фотку в зеркале. И тут я узнаю в нем вратаря одной из футбольных команд РПЛ. Мозг: «Сейчас сделай вид, что ты элемент интерьера». Я: «Конечно же, нет». И вместо нормального поведения я выдаю: «Не переживайте, фоткаться со мной не будете». Он даже не теряется: «А зря». И вот тут я понимаю, что назад дороги нет, лифт уже не остановить. Тишина. Я смотрю на стену, как будто я ее часть. Он смотрит то на меня, то в телефон и улыбается. И в какой-то момент меня пробивает на гениальное: «А как вы считаете, вы мой сосед или я ваша соседка?» Он смеется: «Давайте, вы моя». И все, диалог окончательно ушел в сторону, из которой уже нет возврата. Я добиваю: «Ну, если у вас когда-нибудь закончится соль — заходите». Мы начали смеяться слишком сильно для людей, которые только что познакомились в лифте. Но внутренне я уже собираю вещи и съезжаю из этого дома. И теперь главный вопрос: как думаете, зайдет за солью?
Я родился на Соколе, и у меня соседом по этажу был футбольный комментатор Владимир Маслаченко.
Нормальный дядька, не заносчивый, мои родители с ним дружили.
Когда мне было 7 лет, мы переехали в другую квартиру, и дальше я не знаю, что там с ним происходило.
Кнопка вызова лифта находится в 9 метрах от самого лифта
- Зашла в лифт. Смотрю, в углу стоит коробка с кастрюлями, на ней бантик и записка «Кому надо — берите». Ну, думаю, чей-то муж оплошал с подарком, жена, наверное, серьги хотела. Беру я эту коробку, кручу и так и сяк, и вдруг она рвется снизу, и из нее выпадает бархатный сундучок. Открываю, а там серьги с камнями, похожими на бриллианты. Сначала думала себе оставить, но потом решила вернуть той, которой они были предназначены. Повесила внизу объявление, мол, так и так, кто оставил коробку с кастрюлями, зайдите в такую-то квартиру. На следующий день пришла девушка, я попросила описать ее эту коробку, а потом отдала ей сундучок с серьгами. Та была в шоке, стала меня благодарить, но от кастрюль отказалась. Так она получила желанный подарок, а я — неплохие кастрюли, которые мне в хозяйстве очень уж пригодились.
- Еду я вниз на лифте, заходит тетка на 10 этаже и смотрит на кнопки. Я : «Я еду вниз».
Она: «А мне надо вверх». Я: «Но лифт-то вниз едет». Она: «А мне вверх надо». Ну, говорю, если хотите можете прокатиться. Она говорит «ага», жмет «Отмена» и 14 этаж.
- Суббота, раннее утро, отель. Возвращаюсь с завтрака в номер, в руках телефон, бумажный стаканчик с кофе и ключ-карта от номера. Захожу в лифт, пытаюсь приложить карту, и тут телефон предательски падает из рук. Рефлекторно подставляю ногу, как заправский футболист, чтобы телефон не разбился. Телефон пружинит от ноги и четко ныряет в щель шахты лифта....
Времени что-то около 7 утра, а в 11 у меня самолет домой из Шереметьево... Планировал сразу после завтрака взять вещи и выдвигаться в сторону аэропорта. Я — на ресепшн. Там говорят, мол, суббота, лифтеры приедут не скоро, и вообще, такие случаи уже были пару раз, телефон пока летел с 5 этажа, разбивался в хлам. Я уже мысленно прикидываю, сколько готов потратить на новый. Хотя бы симку достать. Звоним диспетчеру, и, о чудо! Лифтер готов прибыть через 10 минут! Пришел, вскрыл лифт. И второе чудо! Телефон пролетел всего полметра и упал на какую-то железяку шахты лифта. Ни царапины! Вся кампания по спасению телефона продлилась минут 20, в аэропорт успел. Собственно, с этого телефона и пишу сейчас.
Сунул айфон в задний карман и сел на стул. Слышу хруст. Надеюсь что это спина
«Недавно в моем здании заменили кнопки лифта на панель, которая работает на Windows. И система решила обновиться в тот момент, когда я ехал. Я застрял и не могу ни открыть двери, ни нажать на кнопку этажа»
- Моя подруга как-то застряла в лифте. Она позвонила в аварийную службу, ей ответили, что уже едут. Ехали они очень долго и подруга, чтобы успокоиться, вытряхнула содержимое своей сумки и принялась раскладывать его, при этом очень громко напевая. Примерно на середине песни она почувствовала что-то неладное, подняла глаза и увидела старшего по дому и лифтеров, которые молча стояли и пристально на нее смотрели. Видимо, не хотели мешать ее ритуалу.
Это ж в какую нирвану нужно было уйти, чтобы не услышать, как с дверью работают
- Гуляли вечером с другом, ему позвонила мама, нужно было с чем-то срочно помочь. Мы зашли к нему, он помог, попили чай, собрались расходиться.
Его мама спрашивает:
— Ты когда вернешься?
— Ну, может, скоро, а, может, утром.
— Ну, если ты опять остаешься у нее, тогда уже женись на ней.
Он поворачивается ко мне и говорит:
— Ты выйдешь за меня?
Я, вызывая лифт, отвечаю по приколу:
— Да.
Друг:
— Ну, кольцо я уже купил.
Так и поженились.
Поручик Ржевский говорит гусарам:
- Господа, я к Наташе! Если получится, вернусь утром. А если не получится, то через полчаса!
Санкт-Петербург. Лифт
- Как-то возвращалась после визита к доктору, будучи, что называется, на сносях. Вместе со мной ехали двое мужчин, оба, как я потом узнала, были инженерами. И вдруг лифт внезапно дернулся и замер, и они, как по команде, тут же обернулись на меня и выпалили: «А на каком вы сроке?» Я сказала им чистую правду — что перенашиваю уже две недели. Они тут же побелели, как простыня, сказали мне присесть, расслабиться и не переживать. Я рассмеялась и сказала, что буду счастлива, если мне прямо сейчас не приспичит рожать. Мы все уселись на пол и следующие два часа говорили обо всем на свете, кроме детей.
- Поссорились накануне с мужем, спускаемся с утра на работу в лифте. Стоим порознь, молчим. На следующем этаже заходят папа с малышом, ну чистый ангелок! Ребенок внимательно смотрит на нас с мужем, вздыхает и громко выдает: «Пап, смотри, дядя с тетей кашу не доели, и их наказали». Повисла тишина, а потом муж прыснул со смеху. Я тоже не выдержала и заулыбалась, моментально оттаяв от обиды. Муж крепко обнял меня за плечи и пообещал малышу: «Почти угадал, дружище! Обещаю исправиться». Из лифта мы выходили уже за руку, весело переговариваясь. Спасибо маленькому дипломату!
«Увидел это утром в здании, где я работаю»
«Пожалуйста, не допускайте нахождения в лифте более 5 человек за один раз во избежание поломок. С уважением, менеджмент»
«Может, вы почините другие два лифта, чтобы мы не набивались все в один? С уважением, все, кто работает в этом здании».
- Заказала доставку воды домой. Лифт сломался, пока заказывала. Курьер оставил воду рядом с лифтом. Пока я таскала воду на свой этаж, два раза прошел сосед, который ходит в тренажерный зал, сказал «некстати сломался лифт». Спасибо за поддержку!
Ха, это вот вечный парадокс. Несёшь что-то тяжёлое (например, корм) поможет другая девушка. Несёшь один тортик - ой, все сразу джентельмены
- Со мной произошел сбой в матрице. Ситуация такая: ждем лифт с соседкой. Заходим, она нажимает свой 13-й этаж, я 16-й. Едем. Все как обычно. Лифт останавливается на 13 этаже. Я смотрю на панель, вижу цифру 13. Она выходит. Еду на свой этаж. Дверь открывается, внимание, стоит она! Соседка с 13-го! Мы обе в шоке. Она смотрит на меня, я на нее вот такими глазами. Она спрашивает: «Я же на своем этаже вышла?» Я отвечаю: «Да!» Она: «Тогда что я здесь делаю?»
Мы стоим в тишине, держа дверь лифта и ничего не можем понять... Стояли так минут 5. Не поняли. Она зашла в лифт, я домой. Как такое возможно?! Почему она оказалась на моем этаже? Я же своими глазами видела, как она вышла на 13-ом... Что это? Перемещение какое-то? Кто-нибудь, объясните, пожалуйста.
- Мне 40, недавно развелась и переехала в съемную квартиру вместе с собакой. Повела ее гулять, в лифте встретилась с мужчиной, который тоже вел пса на прогулку. Разговорились, вышли вместе, и тут у него зазвонил телефон. Так получилось, что я увидела его заставку и просто замерла — на ней была моя собственная фотография в обнимку с мальчиком, в котором я узнала свою первую школьную любовь. Пригляделась к новому знакомому — а это он и есть. Мы жили в одном дворе и кто-то из друзей снял нас на полароид. Через неделю после этого родители увезли его в другой город, какое-то время мы переписывались, а потом все сошло на нет. И вот судьба свела нас снова. И да, мы опять вместе и счастливы.
Этот отель стоит на склоне скалы, поэтому и отсчет этажей идет в обратную сторону
- Я каждый день в одно и то же время выношу мусор. И вот однажды еду в лифте, и он останавливается на 5 этаже. Там стоит девушка с черными мусорными пакетами. Я поздоровался и сказал: «Давайте захвачу, я все равно туда же иду». Она отдала свои пакеты и не стала заходить в лифт. Я отнес, сделал доброе дело и похвалил себя. Во второй раз встретил ее и все повторилось. А вчера выхожу чуть позже, чем обычно, и опять остановка на пятом. И снова эта девушка. Она меня видит и просто сует свои пакеты — ни «здравствуйте», ничего. Я взял пакеты, а она, перед тем как закрылась дверь, недовольно говорит: «Почему так поздно? Я столько ждала тут!» Сказать, что я офигел — это ничего не сказать. С одной стороны, я сам приучил человека. С другой — это же как-то неприятно. Могла бы хотя бы поздороваться, и вообще, что значит это «почему так поздно?»
Это к истории выше, где девушке "хам трамвайный" не помог тяжести таскать (без ее запроса даже). Вот тут парень по доброе душевной предложил помощь - так на него взгромоздились да еще с наездами.
- Сегодня делала ревизию дома. Выбрасывала абсолютно все — от вещей до посуды. Получился нереально огромный полный мусорный мешок. Тащу я, значит, один из мешков в лифт, и только собираюсь выходить, как на первом этаже заходят сразу 5 подростков лет 17-18. И такие: «Давайте поможем?» «Давайте», — говорю. «Это все? Или у вас еще есть?», — спрашивают они. Отвечаю, что есть еще один. Один из них пошел со мной в квартиру, я вытащила ему мешок и дала денег на вкусняшки. Довольная сижу дома, дальше убираюсь, вдруг стук в дверь. Открываю, а эти подростки купили мне шоколадку, мороженое и сок. Я в шоке, говорю, что не надо. И слышу, как один другому шепотом, мол, давай, давай, говори, и локтем его толкает. Тот наконец выдает: «А это, можно ваш номер?» Конечно, я отказала, но боже, как это было мило! Самый дорогой и приятный презент.
Честно скажу, в начале истрии мне представлялась энергичная зрелая женщина годов так 65 (не знаю почему). Поэтому поворот с номером был неожиданный 🤣 с другой стороны, Тимуровцы все постарели, с чего бы современным подросткам просто так помогать…
А здесь вы найдете еще ярких историй из лифта.