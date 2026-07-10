17 простых историй из салонов красоты, где интрига сохранялась до последнего слова
Салон красоты — это отдельный мир со своими маленькими радостями, забавными историями, а, порой, и место, где знакомятся и влюбляются. Там можно услышать комплимент от ребенка, что ты похожа на птеродактиля, или увидеть солидную деловую даму, которая хочет покрасить кончики волос в розовый.
- Сижу в салоне, жду, когда освободится мой мастер, напротив, — видимо хoлостой мужчина с сыном (лет 5), из серии «шило в одном месте».
Ребетенок, показывая на меня пальчиком, «тихонько» так, на весь салон:
— Пaп, а пап, смотри какая тетя! Эта... Как ее... Ну как ты любишь... Ну блoндинка с черными волосами... И ноги у нее нормальные! И уши! Давай ты на ней поженишься!
Красный как рак папа:
— Миша, нельзя так говорить, не тыкай пальцем, помолчи, не позорься...
Миша, не обращая внимание на папу, у которого даже пятки, наверное, покраснели:
— Ну, па-а-а-па, ну сразу же видно, что тетя хорошая. А сейчас ее настригут и она вообще будет красивая... как птеродактиль! Ну ты хотя бы мультики ее позови пoсмотреть!
Бедный папа откуда-то из-под кресла объяснил мне, что ребенок помeшан на динoзаврах, и «красивая, как птеродактиль» — это комплимент.
Какое женское сердце не растает от такой галантности? Пришлось после стрижки идти с папой Игoрем и сыном Мишей в кино, смотреть мультик.
А в салоне с тех пор все мастера, включая маникюр и педикюр, спрашивают, сделать ли меня красивой, «как птеродактиль»
«Не могу перестать смеяться»
- Я работаю в элитном салоне красоты. Как-то одна клиентка забыла у нас дорогущую сумочку, которая стоит как чугунный мост. Я спрятала ее, уверенная, что она скоро за ней вернется. Так и произошло — через пару часов она пришла, подошла ко мне, смерила взглядом, мол, ты мою сумку взяла? Я со страху промямлила, что спрятала, чтобы не украли. Она велела мне ее принести, а потом вдруг сказала: «Это тебе». Я пыталась отнекиваться, но она настаивала, сказала, что это мне за честность, да и вообще она ей никогда не нравилась. В конце концов я согласилась, сумочку эту потом продала — мне хватило, чтобы открыть свой собственный салон. А женщине той я до сих пор благодарна.
- Так получилось, что за всю свою жизнь я никогда не был в современных парикмахерских — барбер-шопах. Просто постоянно последние 15 лет стригся в одной парикмахерской по простому, безо всяких современных изысков. А тут случился у меня переезд и я обнаружил барбер-шоп в 30 метрах от подъезда. Зашёл туда, спрашиваю местного мастера, мол, пострижёте меня как-нить по современному? «Да без проблем! — отвечает мастер. — С боков прям коротко почти в ноль, сзади прямо до макушки также, а сверху ничего убирать не будем — будет в самый раз!»
Постригся, понравилось, вечером звоню родителям по видео-связи, берёт трубку мама и всплескивает руками:
— Сын, да у тебя прическа как у моего папы! Он также стригся! Ты сидишь и прям вылитый он!Дедушку я никогда не видел, но слышал о нем очень много хорошего. В общем, я сейчас хожу жутко довольный — у меня современная прическа. Как у деда!
«Мне сделали неудачную стрижку, и мастер в другом салоне смог все исправить. Я в восторге!»
- Работаю в парикмахерской. Сегодня пришел молодой парень, который просто попросил подстричь его под три миллиметра. Вроде бы простая задача, вот только времени это заняло немало, потому что не стригся он почти три года. Немного пообщались с ним и оказалось, что он никакой не дикарь и в лесу все это время не жил, просто три года пообещал друзьям, что не будет стричься, пока не найдет любовь всей своей жизни. Но как-то не сложилось и ему пришлось зайти ко мне, потому что из-за волос ничего не видно. Особенно любви всей его жизни.
- Привела сына в парикмахерскую. Отдала на растерзание мастерам, а сама засела в телефон. Через некоторое время подходит ко мне уже постриженный сын и спрашивает: «Мам, меня постригли как пуделя и требуют тысячу рублей. Это нормально?»
«Что я хотела и что я получила. 4,5 часа работы и более $ 300...»
- Работаю в салоне красоты администратором, мне 27. На прошлой неделе записалась клиентка — имя в базе «Людмила Эдуардовна». Пришла, строгая, в деловом костюме. Мастер спрашивает — что делаем? Она говорит: «Хочу розовые кончики». Мастер не моргнул глазом. Я не моргнула глазом. Людмила Эдуардовна ушла с розовыми кончиками — счастливая, смотрела на себя в зеркало и улыбалась как девочка. Я думала об этом весь вечер. Вот она, свобода — прийти в деловом костюме и попросить розовые кончики. И плевать на все.
- Жена тут ребенка в парикмахерскую сводила. Обрили почти налысо. Я бы в пять лет за это скандал устроил. А он рукой по голове проводит и спрашивает: «Папа, правда я теперь на киви похож?»
«Никак не могу понять, почему этот френч занимает половину ногтя»
А я никак не пойму, почему сразу не требуют подобное исправить
- Я десять лет сама стригла и красила волосы. Как-то перед свадьбой друзья уговорили меня «побаловать» себя и сходить в салон. За 8 месяцев до этого я побрила голову, и волосы уже хорошо так отросли. Парикмахер уверила меня, что она профессионал и сможет сделать что-то потрясающее с моим «исходником». И сделала мне стрижку «маллет»! Как в 70-х! За три дня до свадьбы! Я тихо заплатила 60 долларов и побежала к машине. Следующие двадцать минут я плакала, лежа на руле, а потом поехала в другой салон. Там женщина исправила все, что могла, бесплатно. На свадьбу я пришла в парике.
За 8 месяцев из бритвой головы смогли маллет сделать? Вот это скорость роста волос.
- У моего друга есть дядя, который имеет очень широкие и мохнатые брови. Как-то пошел он в парикмахерскую подстригаться, ну девочка молодая его подстригла, а потом, видимо, решила сделать ему сюрприз и немного подравнять брови, уж слишком они были лохматые . Чик-чик и готово, дядя сразу не понял, он сидел с закрытыми глазами. Но когда он почувствовал что-то не то, то, открыв глаза и увидев на полу половину своих бровей, рассвирепел: «Что ты наделала, приклеивай обратно!» Долго успокаивали его, но ушел он сердитый.
Муж периодически ходит в барбершоп, чтобы не только подстригли, но и бороду подровняли. Недавно решил зайти в незнакомый барбершоп, сирийский. Ну как обычно, сел в кресло, его откинули, над бородой колдуют. А дальше с его слов: «И тут мне в уши засовывают что-то теплое и липкое… я глаза боялся открыть и посмотреть, что там. Как будто девственноcти лишили»))) Оказывается, в том салоне в комплекс входит удаление волос в ушах )) Теперь всегда уточняет. Мало ли что еще решат депилировать))
«Я потратила деньги на ужасную стрижку, да?»
Мне кажется, я бы лучше подстригла. Помню, ходил одно время анекдот: кем работает парикмахер фрау Меркель? Подобный вопрос хочется и сейчас задать: а кем работает этот парикмахер? Или он с глубокого перепоя?
- Работаю я мастером маникюра в одном из бутиков в проходе крупного торгового центра. Будни, людей нет, скукота. Тут из-за угла медленно выходит парень. Его взгляд скользит по витринам, в глазах полное безразличие. Спустя минуту его взгляд падает на меня и он хватается за сердце, глаза круглые от ужаса. Я начинаю лихорадочно думать, что же со мной могло произойти за те 15 минут, что я не смотрелась в зеркало. Я сижу, парализованная от напряжения, смотрю как он подходит ко мне:
— Девушка, простите меня... Я архитектор. Лет 5 назад начальник внезапно вспомнил, что ему не хватает бутика в презентации. Я эту штуку за 30 минут смоделировал ему вдогонку. Мне и в страшном сне не могло присниться, что они ее так и построят. А вам теперь тут работать...
- Я несколько раз стригся в Торонто у одного парикмахера, пожилого мужчины из Дагестана. Нельзя сказать, что он делал какие-то модные прически, но стриг нормально и качественно. Его особенностью было то, что у него стрижка занимала гораздо меньше времени, чем обычно. Буквально чикнет пару раз ножницами, проведет машинкой и готово. Я спросил: «Как у вас так быстро получается?» Он с гордостью ответил: «Я в Дагестане овец стриг! Целую отару за пару часов!»
Да, помню стрижку овец на скорость из романа Колин Маккалоу "Поющие в терновнике".
- Открыли у нас в городе салон для детей, со всякими интересными креслами, мультиками и прочими завлекалочками, прием только по записи, все дела. Старший у меня как раз в первом классе учился. Пошли мы стричься в эту чудо-парикмахерскую. Я показала мастеру фото сверху/снизу/ сбоку и т.д. как надо постричь ребенка, ничего сложного, обычная короткая спортивная стрижка. Мастер уже не юная девочка-ученица, а профессионал с кучей каких-то сертификатов и дипломов стригла сына час, но справиться не смогла. Ребенок у меня терпеливый, к тому же мультики нон-стоп идут, мама не нервничает, почему бы и не посидеть. А надо сказать, я когда-то училась на парикмахера, давно не работаю, но навык не потеряла, да и учили нас крепко. В общем, когда парикмахер призналась, что не знает, как дальше стричь, пришлось взять ножницы и провести мастер-класс. Платить за это я, конечно, не стала, и стричься мы туда больше не ходили. Зато мне работу предложили.
«Я попросила визажиста сделать мне макияж для выпускного вечера. Меня утешает только то, что он был бесплатным»
- Пришла к нам в салон девушка с волосами по пояс — густыми такими, рыжими, и попросила сделать ей каре. Мы ее сто раз переспросили, уверена она или нет, та заверила, что все в порядке. Ну, хозяин — барин, бахнули ей карешку. Она ушла очень довольная, волосы с собой забрала. А на следующий день возвращается, протягивает мне эти волосы и говорит: «А вы можете их обратно нарастить? Я дома посмотрела, мне не понравилось». Мы, конечно, объяснили ей, что волосы для наращивания сначала подготавливают особым образом, а только потом их можно крепить на голову. Надо сказать, что каре девушке очень шло, и мы постарались ее в этом убедить. Кажется, она нам поверила.
- Сегодня сходила в салон красоты на покраску, провела там кучу времени и, кажется, увидела полгорода. Перед праздниками тут просто аншлаг, люди идут потоком. Но особо мне запомнились два парня. Первый зашел, уверенно сел в кресло, спокойно объяснил, как его стричь, и без лишних вопросов ушел довольный. Второй зашел, начал мямлить про какую-то запись, не мог внятно объяснить, чего хочет, десять раз бегал к телефону за советом мамы, мучил бедного мастера и только потом, наконец, ушел. Разница между ними? Ну, первому лет 5, а второму за 20...
- У бати была история. Однажды, ему стали поступать звонки с просьбой записать на стрижку, маникюр и прочее. Оказалось, что местный салон красоты, по ошибке, написал его номер на сайте (перепутали одну цифру). Он связался с салоном, объяснил ситуацию и ему сказали, что передадут наверх и все исправят. Спустя три недели, когда ситуация с номером на сайте никак не изменилась, а звонки на запись продолжали поступать, мой батя стал «записывать» всех на любое время! Спустя еще неделю ему позвонили и попросили никого не записывать, он сказал, что передаст наверх. В итоге, еще через пару дней, на сайте все таки исправили номер и звонки прекратились.
«Мой клиент проиграл спор и я выбрил ему лошадь на затылке. Он сказал, что получилось отвратительно и это именно то, что нужно»
- Работаю в салоне красоты. К нам раз раз в месяц стабильно записывается одна клиентка. Особенность в том, что она приходит в салон на целый день. То есть, первая запись у нее с раннего утра, а последняя вечером. Она занятой человек и не может выделять салону время регулярно. Поэтому приходит всего раз, но комплексно. Делает маникюр, педикюр, ресницы, стрижет кончики, тонирует волосы, посещает косметолога, делает брови... и это далеко не весь перечень. Она уже даже свою обувь из дома приносит, чтобы целый день по салону перемещаться с комфортом, по-домашнему. Админы специально для нее сделали новое предложение «пакет на день», куда входят почти все услуги салона со скидкой. Но пока никто кроме нее не решается прийти на целый рабочий день.
- Звoню в салон красоты, предварительно записаться на стрижку.
— Здрaвствуйте, можно записаться на стрижку?
— Да, кoнечно! Когда желаете?
— Зaвтра утром есть свободное время?
— На 9:30 зaпишу, нормально будет?
— Хорoшо.
— Ой... А какую стрижку вы хотели?
— Каре...
— М-м-м-м-м... э-э-э-э... а нa 12:30 можете?
— А что не так???
— Дело в том, что я не могу гaрантировать, что у мастера на 9:30 получится каре, а вот у мaстера на 12:30 гарантирую!!!
В итоге записалась на 12:30, все прошло удачно и с гарантией.
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