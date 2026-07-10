17 простых историй из салонов красоты, где интрига сохранялась до последнего слова

Муж периодически ходит в барбершоп, чтобы не только подстригли, но и бороду подровняли. Недавно решил зайти в незнакомый барбершоп, сирийский. Ну как обычно, сел в кресло, его откинули, над бородой колдуют. А дальше с его слов: «И тут мне в уши засовывают что-то теплое и липкое… я глаза боялся открыть и посмотреть, что там. Как будто девственноcти лишили»))) Оказывается, в том салоне в комплекс входит удаление волос в ушах )) Теперь всегда уточняет. Мало ли что еще решат депилировать))