хрен с ними с кулонами, с камеями, с часами, ты только дай знать, где ты, только дай знать....
20 вещей из бабушкиных сундуков и шкатулок, которые бережно хранят теплые воспоминания
Порой в бабушкиных сундуках или шкатулках хранятся необычайно ценные вещи. Это не обязательно украшения с вековой историей. Бабули могут передать внукам простые пуговицы, фотографии и вышивки. Все эти вещи являются частью семейной истории и напоминают нам об уюте родного дома и теплых объятиях любимых людей. Ну а наследники уже сами могут решить, что делать с привалившим им счастьем — бережно хранить дальше или подарить другим людям.
Девушка показала, какие необычные украшения достались ей от прабабушки
«Это кулон и брошь с камеями. Моя мама даже толком не знает, сколько им лет, но говорит, что не меньше сотни. А еще в нашей семье хранятся старинные наручные часы из белого золота с бриллиантами», — говорит счастливая наследница.
Этот жакет когда-то купила бабушка в уцененном магазине. Теперь его носит ее внучка, а ткань выглядит как новенькая
«Нашла в семейных запасах новый льняной жакет вполне себе актуального фасона. Жакет, судя по этикетке, старше меня — его выпустили в июле 1987 года», — говорит внучка.
Мастерица трудилась несколько месяцев, чтобы повторить семейную вышивку. Точно такой же рисунок когда-то создавали ее мама и бабушка
«У меня хранилась вышивка, бывшая когда-то подушкой-думочкой. Сейчас это уже просто тряпочка. Вспомнилось, что бабушка говорила именно про эту вышивку: в доме была подушечка с таким рисунком, которую вышила моя прабабушка. Потом его повторила уже моя бабушка. За ней — моя мама. Я сначала ее просто хранила — в память о бабушке, это именно ее работа.
Теперь и я решила повторить вышивку! Мне понравился рисунок — это вроде бы стиль второй половины XIX века», — рассказывает девушка.
Бабушка передала внучке сундук с новогодними «драгоценностями». Некоторым игрушкам уже более 50 лет
Внучка считает, что такие игрушки выпускали в 50-60-х годах прошлого века. И наверняка они были в каждой семье. А еще ей досталась красивая верхушка на елку. «К сожалению, давно уже нет рядом бабушки и нет тех родных и теплых праздников. Но стоит мне посмотреть на эти богатства, я сразу же возвращаюсь в детство», — говорит девушка.
Иногда внуки понимают, что не все знали о своих бабушках и дедушках
- Помню, как в детстве привозили меня к бабушке с дедушкой. Они жили в уютной квартире с высокими потолками, везде лежало бабушкино рукоделие. Меня всегда укладывали спать в маленькую комнату с огромными часами и веретеном на шкафу. Давно уже нет ни бабушки, ни дедушки. И вот несколько лет назад сестра, живущая на тот момент в бабушкиной квартире, нашла ее стихи. Целую тетрадь...
Я никогда и не думала, что она писала стихи! И столько там всего жизненного — про отца моего, про нас всех, про свой брак. Особенно впечатлило стихотворение в память деда — очень сильное и нежное. И такое странное чувство — знал человека и не знал. Я рада, что мне выпала возможность посмотреть на своего родного человека с другой стороны. Берегите своих бабушек и дедушек, интересуйтесь их историями жизни — никогда не знаешь, какие секреты они хранят.
Рукодельница показала вышивку, в которой она использовала серьги своей бабушки
«Я сделала небольшой цветочный садик из нескольких бабушкиных сережек. В следующем году планирую вышить рождественскую елку и развесить на ней другие ее украшения. Надеюсь, вам понравится. Я вдохновилась работой другой девушки, которая сделала цветочный букет в вазе и тоже использовала сережки», — рассказывает мастерица.
Девушка унаследовала эти украшения от бабушки. У той хранилась огромная коллекция драгоценностей, из которой женщины их семьи смогли выбрать себе то, что захотели
«Сначала я думала, что большая часть того, что мы выбираем, — это бижутерия. Только представьте себе кольцо, где 27 натуральных рубинов, или изумруд в один карат в окружении бриллиантов на 14-каратном золоте!» — говорит наследница.
Даже простые украшения из бабушкиной шкатулки могут быть дороже любых драгоценностей
- У бабули на верхней полке стоял ларец. Она меня к нему не подпускала. Только хитро улыбалась: «Это твое приданое». Бабушка мою свадьбу уже не застала, заветную шкатулку мне передала мама. Я ее открыла и аж в осадок выпала: там лежали не цацки, а мои детские брошки из пластмассы, бусины, заколки и браслетики. Мама объяснила, что бабушка сохранила их на память. А под украшениями лежала записка: «Настоящие бриллианты тебе еще успеют подарить». Бабуля у меня всегда юморная была.
У этого бабушкиного кольца своя особая история. Его подарил ей дедушка в качестве извинения за то, что он забыл про их двадцать пятую годовщину свадьбы
у родителей через 1.5 недели 47лет. очень надеемся что и до золотой доживут, что сможет семья вся снова встретится, чтоб их поздравить. бабушки по маминой линии не стало рано, а вот папины родители около 60 лет вместе провели)
Внучка говорит, что это колечко в то время стоило аж 10 тысяч долларов. «А я бы вообще сфотографировалась с ювелиром и повесила бы этот снимок на стену на память, чтобы все спрашивали: „Кто это, бабушка?“ Я бы отвечала: „Это мужчина, который надел мне кольцо на палец“» , - смеется одна из женщин, прочитавших эту историю в интернете.
Девушке подарили брошь к ее свадьбе. Это украшение носила с подвенечным нарядом бабушка ее мужа
«Вроде бы это золото, зеленая эмаль и искусственный жемчуг. Но я не могу понять, кто изготовил брошку. Бабушка моего мужа владела ею до 90 лет, а до этого она принадлежала ее матери, которая тоже надела брошь в день своей свадьбы. Вот бы кто рассказал мне поподробнее об этом украшении», — говорит невеста.
На мой взгляд - это натуральный жемчуг. Если его не носить он темнеет и портится. Однако одна жемчужина гораздо новее остальных она не потемнела еще.
Иногда от старшего поколения могут достаться подарки с сюрпризом
- Я замужем за британцем. Ему в наследство от бабушки, чопорной английской леди, помимо всего прочего достался сервиз на 12 персон. Я как глянула, какой там на кружечках орнамент, так расхохоталась. У мастера, видать, было отличное чувство юмора. Только представьте на фарфоре сценки из обычной супружеской жизни — вот муж с женой выясняют отношения, вот какая-то дама стирает вещи в тазике. Супруг мой посмеялся и решил, что пусть сервиз стоит в шкафу до особого случая.
С одной стороны, я б таким пользовалась ежедневно.
С другой - старинная вещь, современные соющие средствп убьют рисунок за пару лет, а ведь хочется и своим детям-внукам показать, рассказать по семью, традиции и чопорную пра-прабабку...
Наследство от бабушки может быть и таким
«Целая коробка с разными пуговицами! В детстве я любила разбирать их по размерам и количеству отверстий (которые с одной дырочкой — мои нелюбимые). Могла часами в них играть. Теперь эти пуговки не особо нужны, ведь можно пойти и купить такую, какую нужно. Но ведь когда-то это было целым приданым!» — улыбается повзрослевшая внучка.
По словам наследницы, этот фарфор был произведен в царское время. Ей от прабабушки досталась пара таких чашек с блюдцами.
Обе кружки изготовлены товариществом производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова, которое было основано в 1887 году. «Берегите Кузнецова, такие кружки стоят дорого. Они редкие сейчас, коллекционеры за ними гоняются», — написали ей в комментариях.
Кольца из старой шкатулки могут выручить в самый неожиданный момент
- Среди свадеб за тысячи и миллионы затесалось наше с мужем скромное торжество. После предложения выйти замуж я бросилась мониторить информацию, как нынче гуляют свадьбы молодые и интересные личности. Скромное платье — 40 тысяч, ресторан — 70 тысяч, фотограф — 10, образ невесты — 15. Помню, я тогда повернулась к жениху, и в наших глазах синхронно отразилось: «Оно нам надо?» О кольцах мы, конечно, напрочь забыли. Потенциальная свекровь посмотрела на нас, вздохнула и достала из шкатулки кольца своих родителей, мол, носите и передавайте внукам, почившие бабушка и дедушка были бы рады. Прикиньте уровень везения? Вот такая семейная реликвия!
Уровень везения - когда кольца идеально сели на пальцы. У меня пальцы тонкие, то, что бабушка носила на безымянном, мне только на большой нормально налезает, не спадая.
Бабушкино веретено. Сколько воспоминаний может быть связано с этой простой вещью!
«Это часть моего детства, наполненного теплом. Я помню, как мы стригли барашков, мыли их шерсть, сушили ее, а затем с помощью веретена превращали в нитки. Из них мы вязали дедушке носки», — улыбается внучка.
В кладовке своей бабушки Федосьи Дмитриевны внучка нашла вышивки, салфетки и два подзора для кровати
Девушка показала фотографии своих находок в социальной сети. Ее тут же спросили, что она собирается делать со всем этим богатством. «Салфетки оформлю в рамочки и украшу ими стену. Остальное спрячу в сундук», — ответила она.
Женщина заметила на руке у попутчицы кольцо невероятной красоты. Оказалось, что оно досталось той даме от ее бабушки
«Этому кольцу уже больше 150 лет. По словам моей новой знакомой, ее бабушке это украшение сделал ее муж. Он был творческой личностью, и каждый камень, вставленный в кольцо, подбирал с особой любовью к своей жене. Мне это напомнило сериал „Великолепный век“, где султан Сулейман создавал украшения для своей возлюбленной Хюррем», — говорит женщина.
Внучка стала разбирать в шкафах хрусталь и сервизы, которые годами пылились за стеклом и ждали «особого случая». Некоторые достались ее маме еще от бабушки
Теперь она не знает, что делать с этим наследством. С одной стороны — это память о маме и бабушке. Но ей все это негде хранить. Теперь она фотографирует их для доски объявлений и чувствует, что где-то внутри звучат слова «потом», «на праздник», «для гостей». А ведь многие эти вещи так и не дождались того самого дня, ради которого их берегли.
Девушка нашла коробку с бабушкиным кружевом и решила сделать из него вещь, которая будет радовать ее каждый день. Вот что получилось
Мастерица показала свою вышивку в интернете. «Красиво, вы молодец. Но вам бы еще сюда или рамку, или темный фон обоев. А то сливается все по краям», — высказала свое мнение одна из женщин, увидевших эту работу.
Каких только запасов ни делали наши бабушки
- Разбирала бабушкин шкаф и нашла пододеяльники 1976 года выпуска. Абсолютно новые. Белые. Ткань плотная — не та, что сейчас расползается после трех стирок. И в этот момент вдруг накрыло какое-то необъяснимое чувство. Будто вещи из 70-х очень аккуратно сложили «на потом». И это «потом» почему-то оказалось сейчас, в 2026 году. Скажите, вы бы пользовались такими вещами из прошлого? Или для вас это уже не про быт, а про память?
Не люблю белое постельное. А другого тогда не было. И да, ткань была на порядок прочнее.
Сама бы, наверное, не пользовалась (тем более те советские простыни на наш кинг-сайз матраса узковаты будут), а вот дети, думаю, оценили бы.
У них этого пиетета перед стариной нет.
А вот еще 20 светлых фото и историй про бабушек и дедушек, которые пропитаны иронией и добротой.