20 вещей из бабушкиных сундуков и шкатулок, которые бережно хранят теплые воспоминания

Порой в бабушкиных сундуках или шкатулках хранятся необычайно ценные вещи. Это не обязательно украшения с вековой историей. Бабули могут передать внукам простые пуговицы, фотографии и вышивки. Все эти вещи являются частью семейной истории и напоминают нам об уюте родного дома и теплых объятиях любимых людей. Ну а наследники уже сами могут решить, что делать с привалившим им счастьем — бережно хранить дальше или подарить другим людям.

Девушка показала, какие необычные украшения достались ей от прабабушки

«Это кулон и брошь с камеями. Моя мама даже толком не знает, сколько им лет, но говорит, что не меньше сотни. А еще в нашей семье хранятся старинные наручные часы из белого золота с бриллиантами», — говорит счастливая наследница. Михаил Бархударов только что хрен с ними с кулонами, с камеями, с часами, ты только дай знать, где ты, только дай знать.... Ответить

Этот жакет когда-то купила бабушка в уцененном магазине. Теперь его носит ее внучка, а ткань выглядит как новенькая

«Нашла в семейных запасах новый льняной жакет вполне себе актуального фасона. Жакет, судя по этикетке, старше меня — его выпустили в июле 1987 года», — говорит внучка.

Мастерица трудилась несколько месяцев, чтобы повторить семейную вышивку. Точно такой же рисунок когда-то создавали ее мама и бабушка

«У меня хранилась вышивка, бывшая когда-то подушкой-думочкой. Сейчас это уже просто тряпочка. Вспомнилось, что бабушка говорила именно про эту вышивку: в доме была подушечка с таким рисунком, которую вышила моя прабабушка. Потом его повторила уже моя бабушка. За ней — моя мама. Я сначала ее просто хранила — в память о бабушке, это именно ее работа.

Теперь и я решила повторить вышивку! Мне понравился рисунок — это вроде бы стиль второй половины XIX века», — рассказывает девушка.

Бабушка передала внучке сундук с новогодними «драгоценностями». Некоторым игрушкам уже более 50 лет

Внучка считает, что такие игрушки выпускали в 50-60-х годах прошлого века. И наверняка они были в каждой семье. А еще ей досталась красивая верхушка на елку. «К сожалению, давно уже нет рядом бабушки и нет тех родных и теплых праздников. Но стоит мне посмотреть на эти богатства, я сразу же возвращаюсь в детство», — говорит девушка.

Иногда внуки понимают, что не все знали о своих бабушках и дедушках

Помню, как в детстве привозили меня к бабушке с дедушкой. Они жили в уютной квартире с высокими потолками, везде лежало бабушкино рукоделие. Меня всегда укладывали спать в маленькую комнату с огромными часами и веретеном на шкафу. Давно уже нет ни бабушки, ни дедушки. И вот несколько лет назад сестра, живущая на тот момент в бабушкиной квартире, нашла ее стихи. Целую тетрадь...

Я никогда и не думала, что она писала стихи! И столько там всего жизненного — про отца моего, про нас всех, про свой брак. Особенно впечатлило стихотворение в память деда — очень сильное и нежное. И такое странное чувство — знал человека и не знал. Я рада, что мне выпала возможность посмотреть на своего родного человека с другой стороны. Берегите своих бабушек и дедушек, интересуйтесь их историями жизни — никогда не знаешь, какие секреты они хранят. © Pikabu

Рукодельница показала вышивку, в которой она использовала серьги своей бабушки

«Я сделала небольшой цветочный садик из нескольких бабушкиных сережек. В следующем году планирую вышить рождественскую елку и развесить на ней другие ее украшения. Надеюсь, вам понравится. Я вдохновилась работой другой девушки, которая сделала цветочный букет в вазе и тоже использовала сережки», — рассказывает мастерица.

Девушка унаследовала эти украшения от бабушки. У той хранилась огромная коллекция драгоценностей, из которой женщины их семьи смогли выбрать себе то, что захотели

«Сначала я думала, что большая часть того, что мы выбираем, — это бижутерия. Только представьте себе кольцо, где 27 натуральных рубинов, или изумруд в один карат в окружении бриллиантов на 14-каратном золоте!» — говорит наследница.

Даже простые украшения из бабушкиной шкатулки могут быть дороже любых драгоценностей

У бабули на верхней полке стоял ларец. Она меня к нему не подпускала. Только хитро улыбалась: «Это твое приданое». Бабушка мою свадьбу уже не застала, заветную шкатулку мне передала мама. Я ее открыла и аж в осадок выпала: там лежали не цацки, а мои детские брошки из пластмассы, бусины, заколки и браслетики. Мама объяснила, что бабушка сохранила их на память. А под украшениями лежала записка: «Настоящие бриллианты тебе еще успеют подарить». Бабуля у меня всегда юморная была. ADME

У этого бабушкиного кольца своя особая история. Его подарил ей дедушка в качестве извинения за то, что он забыл про их двадцать пятую годовщину свадьбы

© AMZOIL / Reddit Muereske только что у родителей через 1.5 недели 47лет. очень надеемся что и до золотой доживут, что сможет семья вся снова встретится, чтоб их поздравить. бабушки по маминой линии не стало рано, а вот папины родители около 60 лет вместе провели) Ответить

Внучка говорит, что это колечко в то время стоило аж 10 тысяч долларов. «А я бы вообще сфотографировалась с ювелиром и повесила бы этот снимок на стену на память, чтобы все спрашивали: „Кто это, бабушка?“ Я бы отвечала: „Это мужчина, который надел мне кольцо на палец“» , - смеется одна из женщин, прочитавших эту историю в интернете.

Девушке подарили брошь к ее свадьбе. Это украшение носила с подвенечным нарядом бабушка ее мужа

«Вроде бы это золото, зеленая эмаль и искусственный жемчуг. Но я не могу понять, кто изготовил брошку. Бабушка моего мужа владела ею до 90 лет, а до этого она принадлежала ее матери, которая тоже надела брошь в день своей свадьбы. Вот бы кто рассказал мне поподробнее об этом украшении», — говорит невеста. Ilana Moses только что На мой взгляд - это натуральный жемчуг. Если его не носить он темнеет и портится. Однако одна жемчужина гораздо новее остальных она не потемнела еще. Ответить

Иногда от старшего поколения могут достаться подарки с сюрпризом

Я замужем за британцем. Ему в наследство от бабушки, чопорной английской леди, помимо всего прочего достался сервиз на 12 персон. Я как глянула, какой там на кружечках орнамент, так расхохоталась. У мастера, видать, было отличное чувство юмора. Только представьте на фарфоре сценки из обычной супружеской жизни — вот муж с женой выясняют отношения, вот какая-то дама стирает вещи в тазике. Супруг мой посмеялся и решил, что пусть сервиз стоит в шкафу до особого случая. ADME Кошачья прислуга только что С одной стороны, я б таким пользовалась ежедневно.

С другой - старинная вещь, современные соющие средствп убьют рисунок за пару лет, а ведь хочется и своим детям-внукам показать, рассказать по семью, традиции и чопорную пра-прабабку... Ответить

Наследство от бабушки⁠⁠ может быть и таким



«Целая коробка с разными пуговицами! В детстве я любила разбирать их по размерам и количеству отверстий (которые с одной дырочкой — мои нелюбимые). Могла часами в них играть. Теперь эти пуговки не особо нужны, ведь можно пойти и купить такую, какую нужно. Но ведь когда-то это было целым приданым!» — улыбается повзрослевшая внучка.

По словам наследницы, этот фарфор был произведен в царское время. Ей от прабабушки досталась пара таких чашек с блюдцами.

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Обе кружки изготовлены товариществом производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова, которое было основано в 1887 году. «Берегите Кузнецова, такие кружки стоят дорого. Они редкие сейчас, коллекционеры за ними гоняются», — написали ей в комментариях.

Кольца из старой шкатулки могут выручить в самый неожиданный момент

Среди свадеб за тысячи и миллионы затесалось наше с мужем скромное торжество. После предложения выйти замуж я бросилась мониторить информацию, как нынче гуляют свадьбы молодые и интересные личности. Скромное платье — 40 тысяч, ресторан — 70 тысяч, фотограф — 10, образ невесты — 15. Помню, я тогда повернулась к жениху, и в наших глазах синхронно отразилось: «Оно нам надо?» О кольцах мы, конечно, напрочь забыли. Потенциальная свекровь посмотрела на нас, вздохнула и достала из шкатулки кольца своих родителей, мол, носите и передавайте внукам, почившие бабушка и дедушка были бы рады. Прикиньте уровень везения? Вот такая семейная реликвия! © user11753133 / Pikabu Кошачья прислуга только что Уровень везения - когда кольца идеально сели на пальцы. У меня пальцы тонкие, то, что бабушка носила на безымянном, мне только на большой нормально налезает, не спадая. Ответить

Бабушкино веретено. Сколько воспоминаний может быть связано с этой простой вещью!

aikosha_6_8 Вероника Тарасова только что У меня прялка на даче живёт. Ответить

«Это часть моего детства, наполненного теплом. Я помню, как мы стригли барашков, мыли их шерсть, сушили ее, а затем с помощью веретена превращали в нитки. Из них мы вязали дедушке носки», — улыбается внучка.

В кладовке своей бабушки Федосьи Дмитриевны внучка нашла вышивки, салфетки и два подзора для кровати

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Девушка показала фотографии своих находок в социальной сети. Ее тут же спросили, что она собирается делать со всем этим богатством. «Салфетки оформлю в рамочки и украшу ими стену. Остальное спрячу в сундук», — ответила она.

Женщина заметила на руке у попутчицы кольцо невероятной красоты. Оказалось, что оно досталось той даме от ее бабушки

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«Этому кольцу уже больше 150 лет. По словам моей новой знакомой, ее бабушке это украшение сделал ее муж. Он был творческой личностью, и каждый камень, вставленный в кольцо, подбирал с особой любовью к своей жене. Мне это напомнило сериал „Великолепный век“, где султан Сулейман создавал украшения для своей возлюбленной Хюррем», — говорит женщина.

Внучка стала разбирать в шкафах хрусталь и сервизы, которые годами пылились за стеклом и ждали «особого случая». Некоторые достались ее маме еще от бабушки

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Теперь она не знает, что делать с этим наследством. С одной стороны — это память о маме и бабушке. Но ей все это негде хранить. Теперь она фотографирует их для доски объявлений и чувствует, что где-то внутри звучат слова «потом», «на праздник», «для гостей». А ведь многие эти вещи так и не дождались того самого дня, ради которого их берегли. Ad_locum только что Так доставались с трудом и только по случаю - вот и берегли. Ответить

Девушка нашла коробку с бабушкиным кружевом и решила сделать из него вещь, которая будет радовать ее каждый день. Вот что получилось

Мастерица показала свою вышивку в интернете. «Красиво, вы молодец. Но вам бы еще сюда или рамку, или темный фон обоев. А то сливается все по краям», — высказала свое мнение одна из женщин, увидевших эту работу.

Каких только запасов ни делали наши бабушки

Разбирала бабушкин шкаф и нашла пододеяльники 1976 года выпуска. Абсолютно новые. Белые. Ткань плотная — не та, что сейчас расползается после трех стирок. И в этот момент вдруг накрыло какое-то необъяснимое чувство. Будто вещи из 70-х очень аккуратно сложили «на потом». И это «потом» почему-то оказалось сейчас, в 2026 году. Скажите, вы бы пользовались такими вещами из прошлого? Или для вас это уже не про быт, а про память? lenag_07 Кошачья прислуга только что Не люблю белое постельное. А другого тогда не было. И да, ткань была на порядок прочнее.

Сама бы, наверное, не пользовалась (тем более те советские простыни на наш кинг-сайз матраса узковаты будут), а вот дети, думаю, оценили бы.

У них этого пиетета перед стариной нет. Ответить