16 историй из цветочных, где у флористов будни такие же свежие, как георгины в сентябре

Работа флориста только со стороны кажется простой: собрал букет, повязал ленту — и готово. На деле же за каждым цветком прячется чья-то маленькая история, а порой и целая драма с закрученным сюжетом. Заглянув в лавку, где флористы создают свои маленькие шедевры, можно встретить самых разных людей — от романтичных юношей до милых бабушек и дедушек. Их искренние поступки надолго остаются в памяти и дарят работникам цветочных магазинов счастливые мгновения, пропитанные теплом.