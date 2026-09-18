Ван Гог - это постимпрессионизм, смелая работа с цветом, грубые и размашистые мазки кистью, так что, НЕТ, на его работу не похоже
16 историй из цветочных, где у флористов будни такие же свежие, как георгины в сентябре
Работа флориста только со стороны кажется простой: собрал букет, повязал ленту — и готово. На деле же за каждым цветком прячется чья-то маленькая история, а порой и целая драма с закрученным сюжетом. Заглянув в лавку, где флористы создают свои маленькие шедевры, можно встретить самых разных людей — от романтичных юношей до милых бабушек и дедушек. Их искренние поступки надолго остаются в памяти и дарят работникам цветочных магазинов счастливые мгновения, пропитанные теплом.
- Работаю флористом. С утра поступил странный заказ: завернуть у нас готовые цветы. Прихожу открывать магазин, а там уже стоит дедуля с цветами из собственного сада в руках. Спрашиваю его, куда букет-то готовит. И тут этот дедуля как начнет рассказывать о свадьбе своей внучки. Мол, захотел ей сделать приятное.
- Работаю в цветочном. Пришел к нам солидный мужчина и попросил самые помятые хризантемы: «Мне нужны те, что похуже и со сломанными стебельками». Собрала ему «уставший» букетик. Думаю про себя: что за скупость? А он бережно берет их, улыбается и говорит: «Ровно 50 лет назад я бежал к ней на первое свидание, споткнулся и помял цветы. Она их тогда засушила и хранила. Сегодня наша золотая свадьба, хочу повторить тот самый букет в точности». Я чуть не расплакалась прямо за кассой.
Этот натюрморт словно сошел с картины Ван Гога!
- Работаю флористом. Заходят бабуля с дедулей и начинают спорить у витрины. Она хочет розы, а он — «зачем тратиться, вон в поле нарвем». Я уже думаю, уйдут без покупки. А эта бабушка-затейница вдруг хитро прищуривается и выдает: «Хорошо. Тогда я тебе на день рождения тоже в поле нарву. Крапивы». Дед крякнул, достал кошелек. Купили розы. Пятьдесят лет вместе — а она все еще главная.
- Работала флористом. Однажды к нам зашел парень, обратил внимание на готовую композицию в холодильнике, которую я два часа назад собрала. То есть цветы были свежие. Он начал мне заливать: «Сделайте скидку 50%, они же подвядшие. И уже вечер, кто их у вас уже купит. Пропадут ведь». Я, конечно же, отказала. Ушел. Через 15 минут пришла девушка и забрала эту композицию. Без скидки, разумеется.
- Недавно начала работать флористом. К нам часто приходят парни, которые берут букет для своих девушек. Чаще всего они просто называют небольшую сумму и просят собрать на нее букет. А еще есть те, которые спрашивают про цены, выбирают долго, а в итоге берут одну несчастную розу и уходят с ней. Вчера вообще пришел один парень, долго смотрел на все, молча выбирал, а потом как выдал: «А у вас есть подвявшие цветы? Чтобы дешево было?»
Такой вот летний мини-букетик из турецкой гвоздики и ромашки
Видимо, я никогда не пойму, зачем. Росли себе цветы, никому, вроде бы, ничего плохого не делали. Нет, блин, нужно сорвать, чтобы потешить своё эго и выкинуть через пару дней, когда завянут
- Работаю флористом. 1-го сентября заходит учительница — в руках уже пять букетов — и просит собрать ей еще букет. Удивляюсь: вам же ставить наверное уже некуда! А она застенчиво улыбнулась и тихонько сказала: «Да, я уже 20 лет в школе работаю, но каждый год гладиолусы охапками. А любимые у меня — простые ромашки. Никто же не спросит. Вот, дарю себе сама». Собрала ей ромашки. Ушла с ними счастливее, чем пришла со всеми этими гладиолусами.
У нас воспитатель в детском саду на первом собрании сама сказала, что любит кофе и темный шоколад. Все бы так делали. Потом никто не говорил так прямо своих предпочтений.
- Работаю флористом. Звонит парень Никита — заказать свадебный букет из пионов и роз. С розами просто, а пионы в несезон до 1500 рублей за штуку, а размером с горошину. И свадьба завтра! Нашла все, собрала настоящий шедевр. Никите понравился, оплатил.
На следующий день отправляем букет на такси к 12:00. И тут звонок: расстроенный Никита говорит, что букет не тот и цене не соответствует. Как так, все же согласовали? Глянули на фото — а там совсем другой букет, из хризантем, и даже не из нашей студии. Смотрю на часы — 11:50, наше такси только подъезжает к адресу.
Оказалось, они перепутали случайный подарок от родни с букетом невесты — просто время доставки совпало. Через пять минут настоящий букет был на месте. Как думаете, перезвонил ли Никита, извинился? Нет.
На свадьбе столько дел и забот, что перезванивать уж совсем некогда. А после такого суматошного дня, уже и не вспомнит, что не плохо бы извиниться. Остается только понять и пр-р-ростить.
- Я работаю в цветочном. Недавно пишет мужчина: «Мне нужно заказать лабубу. Отправьте варианты». В общем, он подумал, что лабубу — это цветок. Ищем теперь эту игрушку по всему городу, чтобы помочь ему.
Вы когда-нибудь видели такой идеальный цветок цикория?
- Как-то шла на день рождения к подруге, решила купить букет цветов в магазине под домом. Захожу, а там на полке лежит одна повидавшая жизнь роза, листья и пару цветков в горшках. Девушка извиняется, говорит, что ждет поставку, а я решила шуткануть и сказала, что больше никогда к ним не зайду. Пошла на день рождения без цветов, да и в целом забыла про эту ситуацию. Прошел ровно год, я захожу в тот же цветочный и слышу голос той самой девушки: «Ну вот, а говорили, что никогда не вернетесь».
- Работаю флористом. Приходит парень и протягивает мне открытку: «Напишите красивым почерком». Записка гласила: «Прости за мой непростой характер!» Думаю, молодец какой! Написала, собрала розы. А потом смотрю — он берет букет и на весь магазин по телефону говорит: «Алло, мама? Я к тебе сейчас с сюрпризом приду. Встречай!»
- У нас работает флорист — девушка по имени Настя. Однажды за букетом пришел клиент, сделавший онлайн-заказ. Между ними состоялся такой диалог:
— Букет для Актоты.
— Что, простите?
— Актоты!
— Я — флорист!
Она подумала, что он говорит не «Актоты», а спрашивает: «А кто ты?» Смеялись уже вместе.
Это работа от начинающего флориста, который пробует себя в оформлении цветочных композиций из искусственных цветов
- Была в цветочном магазине. Впереди меня стоял мальчишка лет восьми. Попросил у продавца маленький букетик. Дал денег продавцу и, как оказалось, у него не хватало пары сотен рублей. Парнишка минутку подумал и сказал: «Давайте я вам полы помою, а вы мне букет продадите». Продавец улыбнулся, а мы всей очередью добавили молодому романтику на букетик.
- Я флорист. Пришла девушка. Покупает цветок в горшке за 3000. Потом такая говорит: «А вы мне пакет подарочный подарите?» Я впала в ступор. Говорю, мол, а как я вам подарю пакет, если они все на учете, а я тут просто работаю, купить я его что ли вам должна? Она посмеялась и сказала: «Ну, мало ли». Меня удивляет, как люди выпрашивают скидки, но вот с выпрашиванием пакета столкнулась в первый раз.
Девушка просто спросила, а у флориста сразу тараканы в голове кипеж подняли 🤣
- Работаю в цветочном магазине. Как-то у нас случилась забавная ситуация. Нам написала клиентка со словами благодарности. Увидев сообщение, я сразу поняла, какой букет она получила. В тот день к нам приходил парень, который хотел букет из 50 красных гербер. У нас, во-первых, не было столько гербер одного цвета, а, во-вторых, такой букет выглядел бы не очень. Поэтому мы предложили несколько других возможных вариантов и объяснили, что сейчас сезон пионов и это будет самый лучший вариант. Парень купил огромный букет пионов. Девушка была в восторге, в конце добавила, что парень извинялся, что это не букет гербер, а она лишь рада, что мы смогли переубедить его. Чувствую себя героем и спасателем отношений.
Если отношения могли рухнуть из-за букета, спасать там, как бы, нечего
Когда уехала на море на месяц, а по приезде вернулась в цветущие джунгли
- Работаю в цветочном. Зашла к нам в магазин девушка. С таким серьезным выражением лица, будто пришла решать мировые проблемы. Она подошла к стойке и с волнением произнесла: «Мне нужны самые красивые розы... Срочно! Мой парень забыл про наш юбилей!» Спустя время пришел ее молодой человек и купил букет с тем же самым наполнением. Мы так и не поняли, кто же на самом деле виноват в забытом юбилее, но они оба ушли с прекрасными букетами. И, по всей видимости, это был лучший юбилей за всю их совместную жизнь!
А может быть, и нет. Возможно, парень хотел сделать сюрприз, но к этому моменту девушка уже успела обидеться и мысленно с ним поругаться и даже расстаться 🤣
- Собираю дедуле букет. 30 роз, сказал, бабушке его на юбилей. Вдруг залетает крутой мужчина, парфюмом от двери несет. «Собери-ка, милочка, быстро букет для моей крали, а то накосячил я». Уже хотела возмутиться, чтобы подождал, как вдруг дед выдает: «Виталик! А что ты Оксане сделал-то?» А мужик деда разглядел, стушевался, мол, да нет, ничего. Потом выяснилось, что жена этого качка — племянница деда и они потом всем семейством разбирались, что случилось. Живут рядом и ходят в один цветочный. Но об этой семейной драме я уже в следующий раз от деда узнала, когда он внучке на 1 сентября цветы брал.
Вот такие они, будни цветочных магазинов, — где за каждым букетом стоит чья-то доброта, чья-то любовь и порой целая семейная история. Флористы и правда немного волшебники: они не только создают украшение из лепестков, но и становятся свидетелями самых светлых и радостных моментов.