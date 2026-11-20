Многие чистят зубы перед завтраком . А с едой остатки пасты всё равно будут проглочены. Теперь, что ли, вставать утром на часик раньше, чтобы дать время пасте сделать своё дело?
12 ежедневных привычек, которые оказались не такими уж правильными
Мы следуем некоторым бытовым привычкам с самого детства, не задумываясь, насколько они верны или логичны. Добавляем кондиционер при стирке полотенец, а на кухне ополаскиваем тарелки перед тем, как поставить их в посудомойку и ждем, когда суп остынет, прежде чем поставить его в холодильник. Но некоторые привычные действия оказываются лишними, а другие дают не совсем тот результат, которого мы ждем. Перечисляем бытовые правила, которые можно изменить, чтобы жить стало проще и удобнее.
Полоскать рот после чистки зубов
После чистки зубов мы привыкли полоскать рот водой — не ходить же с пастой во рту! Но стоматологи объясняют: после чистки пастой с фтором достаточно выплюнуть излишки пены. Дело в том, что то небольшое количество пасты, которое осталось на зубах, продолжает работать: фтор укрепляет эмаль и защищает ее от кариеса. А вода смывает фтор и снижает этот эффект. Держать пасту во рту или проглатывать ее не надо — достаточно просто не полоскать.
Носить один и тот же бюстгальтер каждый день
У каждой из нас есть любимый бюстгальтер: идеально сидит, не давит и подходит почти к любой одежде. Вот мы и надеваем его каждый день, а стирку откладываем на потом — он же выглядит чистым! Но специалисты говорят, что стирать его лучше после двух-трех носок, даже если вы не вспотели.
И лучше не носить бюстгальтер два дня подряд, чтобы его бретели и чашечки могли восстановить форму и «расслабиться». Так вы сможете носить его гораздо дольше.
Также важны бережная стирка и хранение. Стирать белье рекомендуется в сетчатом мешке, на деликатном режиме в холодной воде, а сушить — расправив на полотенце. Привычка складывать бра пополам, вкладывая чашку в чашку, хоть и экономит место в ящике, но может деформировать чашечки.
Брить ноги перед педикюром
Перед педикюром хочется побрить ноги: как-то неловко за волоски перед мастером, который увидит наши ноги вблизи. Но бритье может оказаться лишним: после него кожа более чувствительна для бактерий, особенно если во время процедуры вам делают ванночку для ног. Поэтому дерматологи не рекомендуют брить ноги меньше, чем за сутки до педикюра.
Вытирать руки насухо перед нанесением крема
Обычно после мытья рук мы насухо вытираем их и только потом наносим крем. Но дело в том, что оставшаяся влага помогает средству подействовать эффективнее. Поэтому можно просто слегка промокнуть руки полотенцем и нанести увлажняющий крем, пока кожа еще немного влажная: он поможет удержать воду внутри.
Надевать белье под любые колготки
Для нас очевидно, что сначала надевают трусики, а затем — колготки, иного и представить нельзя. Тем не менее, некоторые модели колготок можно носить без белья — в них есть хлопковая ластовица, специально предназначенная для тех, кто хочет надеть только колготки. Тем не менее, носить белье с ними или нет — дело личного комфорта.
Добавляем кондиционер при стирке полотенец — специально для мягкости
После душа хочется вытереться мягким и пушистым полотенцем, поэтому многие привыкли при стирке использовать кондиционер. Но специалисты не рекомендуют этого делать: хотя средство и делает махровую ткань мягче на ощупь, но может частично оставаться в волокнах. Из-за этого полотенца начинают хуже впитывать воду.
Наносить антиперспирант утром
Антиперспирант — для многих часть привычной утренней рутины: умылись, нанесли, оделись — вроде все так, как должно быть. Но если нанести его вечером, он может работать эффективнее. Во время ночного сна мы, как правило, меньше потеем, поэтому у антиперспиранта есть больше времени, чтобы подействовать. Именно поэтому дерматологи рекомендуют наносить средство на сухую кожу перед сном. Утренний душ ему не помешает.
Подставлять пятно на одежде под струю воды
Когда мы случайно капаем на одежду, например, соусом, мы сразу подставляем пятно под струю воды. Но оказывается, если струя направлена прямо на пятно, это может загнать загрязнение еще глубже в ткань. Поэтому такие пятна специалисты рекомендуют промывать с обратной стороны, подставив ткань под струю с изнанки.
Надевать толстые носки в холода
На улице похолодало, и мы достаем носки потолще. Но если после этого ногам становится тесно, то дополнительное утепление может сработать наоборот: слишком плотно сжатые обувью носки хуже удерживают тепло, поэтому в более тонких носках, которые оставляют стопам достаточно места, иногда оказывается теплее.
Ополаскивать тарелки перед посудомойкой
Многие из нас привыкли ополаскивать посуду под краном, прежде чем поставить ее в посудомойку, ведь нам кажется, что так ей будет проще справиться с грязью. Но вовсе необязательно делать часть работы за посудомойку: во-первых, так мы расходуем лишнюю воду, а во-вторых, для современных посудомоек ополаскивание не нужно, достаточно просто соскрести крупные остатки еды.
Выбирать короткую программу посудомойки ради экономии
Нам кажется, что за 3 часа мытья посудомойка потратит много электроэнергии, поэтому часто выбираем короткую программу. Но в режиме «эко» машина меньше нагревает воду, хоть и тратит на процесс больше времени. За это время моющее средство успевает справиться с загрязнениями, а электричество получается сэкономить.
У меня в посудомойке вообще нет короткой программы. Это у меня третья посудомойка, в связи с переездами. Вот у первой посудомойки был короткий режим. А у этой третьей вообще нет. Есть режим авто. Он включается на 2.5 часа. Но посудомойка сама решает по количеству посуды и степени ее загрязнения, сколько она будет мыть. Обычно час-полтора помывка длится
Не ставить горячую еду в холодильник
Кажется, мы с детства усвоили, что горячее в холодильник ставить нельзя. И кастрюля с супом стоит на плите часами, пока мы ждем, когда она наконец остынет. Но оказывается, нет ничего плохого в том, чтобы убрать в холодильник небольшие порции горячей еды и дожидаться комнатной температуры необязательно. Конечно, большую кастрюлю туда ставить не стоит: предварительно блюдо нужно разложить по отдельным контейнерам. В общем, ждать полного остывания еды не только необязательно, ведь долгое пребывание в тепле повышает риск размножения бактерий.
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