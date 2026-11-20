У каждой из нас есть любимый бюстгальтер: идеально сидит, не давит и подходит почти к любой одежде. Вот мы и надеваем его каждый день, а стирку откладываем на потом — он же выглядит чистым! Но специалисты говорят, что стирать его лучше после двух-трех носок, даже если вы не вспотели.

И лучше не носить бюстгальтер два дня подряд, чтобы его бретели и чашечки могли восстановить форму и «расслабиться». Так вы сможете носить его гораздо дольше.

Также важны бережная стирка и хранение. Стирать белье рекомендуется в сетчатом мешке, на деликатном режиме в холодной воде, а сушить — расправив на полотенце. Привычка складывать бра пополам, вкладывая чашку в чашку, хоть и экономит место в ящике, но может деформировать чашечки.