Школа хоть и занимает 11 лет жизни, зато воспоминаний дарит огромное количество. У каждого есть история из школьных лет, которую до самой старости можно рассказывать на семейных посиделках. Давайте вместе вспомним шуршание мела по доске, шум ребятни в коридорах на перемене и то чувство свободы, когда наконец закончился последний урок.

Училась со мной в школе одна девчонка, которая повсюду носила с собой просто гигантский пенал. Чего там только не было: от обычных ручек до каких-то странных железок, наклеек и непонятных мелочей. Казалось, этот пенал вообще бездонный, и вытащить из него можно абсолютно любую вещь. Как-то раз на химии нас посадили за одну парту. Она полезла в свой баул и достала оттуда настоящую колбу, припасенную специально для урока. А я в тот день дико проголодался, урок тянулся бесконечно, и я в шутку спросил, не завалялось ли у нее в этих недрах чего-нибудь съестного. Надо было видеть мое лицо, когда она молча полезла в пенал, вытащила оттуда пирожок и протянула мне! © ШКогвартс / VK

Я работала учителем английского в школе. В начале урока иногда говорила, что меня надо очень внимательно слушать весь урок, потому что в один момент я тихонечко скажу «everybody stand up», и если все в этот момент встанут, то не будет домашнего задания. Работало каждый раз, а если спрашивали в конце: «А почему вы не сказали?», я отвечала: «Сказала, вы прослушали!», и дети в следующий раз еще внимательнее слушали. olesiaherrera Полное ведро выдр только что Секрет спецслужб какой-то хахахах Ответить

«Такие красивые учебники и рабочие тетради в этом году у первоклашек! Жаль, что нельзя оставить себе на память, вот приходится все фотографировать»

Работаю в школе, и каких только историй между детьми не насмотришься. Но один случай из школьной романтики запомнился мне надолго. Учились у нас два десятиклассника из параллельных классов. И вот девочка решила проявить инициативу и начала красиво ухаживать за парнем. Пока его класс был на физкультуре или практике, она на переменах оставляла на его парте тайные сюрпризы. То крутые маркеры положит (знала, что он обожает рисовать), то шоколадку со смешной запиской без подписи. В конце концов парень не выдержал и сам оставил на парте записку с просьбой раскрыть инкогнито. Девочка решила дать прозрачный намек: у нее была фамилия Котова, поэтому в следующий раз на столе его ждал пакетик кошачьего корма. До сих пор улыбаюсь, как вспомню его ошарашенное лицо, когда он увидел этот «подкат»! © ШКогвартс / VK Полное ведро выдр только что В наше время девчатам надо брать инициативу в свои руки Ответить

Везла вчера дочку в музыкалку, встала на светофоре и вижу картину маслом: пятеро мальчишек нарвали огромных стеблей полыни и устроили настоящий рыцарский турнир. Бьются от души, напрочь уделывая парадные белые рубашки зеленью. Вот же «радость» будет мамам вечером! А ведь шел всего третий день школы. luciana_bars__

Шестнадцать лет прошло с тех пор, как я ушла из школы, но один случай до сих пор перед глазами. Мы тогда готовились к какому-то празднику, и нужно было переставить мебель в классе. Взялись за дело вместе: я, как классный руководитель, и мои мальчишки. Я подошла к одной из парт, приподняла ее со своей стороны и жду, когда кто-нибудь подхватит с другого края. И тут один из учеников подходит, аккуратно опускает парту обратно на пол и выдает: «Вы что это, тяжести таскать вздумали? Садитесь и отдыхайте!» olgagordej Полное ведро выдр только что Побольше бы таких! Ответить

«Иногда думаю, когда же удача улыбнется мне. А потом вспоминаю, что в свое время выиграл пиццу и компот в школе»

Дочь пришла из школы и говорит: «Мы сегодня такого важного мужика изучали, но я забыла, как его зовут. Он шел пешком не помню откуда куда-то учиться». Вот это я понимаю — набралась знаний! Хотя бы суть уловила, а детали — они для слабаков. bedarevaiv Полное ведро выдр только что Главное - запомнить смысл. Ответить

В классе у дочки ребята вообще понятия не имели, что такое «анкета для друзей». Как-то вечером мы достали самую красивую тетрадку, придумали кучу вопросов, записали все цветными ручками, украсили страницы рисунками и обклеили наклейками. На следующий день дочка вернулась из школы просто светящаяся от счастья — с полностью заполненной анкетой! Так тепло на душе от того, что получилось передать ей частичку своего детства. threads__kz Полное ведро выдр только что О, я помню! Еще конвертики с секретами складывали внутри Ответить

В пятом классе мы с родителями заключили сделку: за каждую пятерку в дневнике я получала по 100 рублей. Все эти деньги я исправно складывала в отдельную шкатулку и ни разу не заглядывала внутрь, чтобы не сбить азарт. Школу я окончила еще в прошлом году, но посчитать свои «заработки» решилась только сейчас. Открываю шкатулку, пересчитываю — а там целых 213 700 рублей! Родители до сих пор в приятном удивлении и ужасно мной гордятся. В вуз я в итоге поступила на бюджет, так что эти накопления мне не понадобились. Теперь хочу потратить всю сумму на наше общее путешествие — в благодарность маме и папе за то, что все эти годы так здорово меня поддерживали и мотивировали. © ШКогвартс / VK

Задание для второго класса может выглядеть неожиданно сложно. У меня с первого раза решить не получилось. Со второго тоже

kuzmenkova.olga Полное ведро выдр только что ну прям с ходу не решила, но подумала и получилось Ответить

Работаю учителем, в этом году веду четвероклашек. На днях подписывали с ребятами тетрадки, и одна девочка вместо своей настоящей фамилии Голубева случайно вывела на обложке «Гоголубева». Я посмотрела на это и спрашиваю: «Ну и что нам теперь с этой тетрадью делать?» А она ничуть не растерялась и выдала: «Давайте так и оставим! Пусть все думают, что я просто заикаюсь». Меня потом еще несколько дней на смех пробирало! ph_pankova13 Дмитрий Соколов только что У нас был преподаватель по фамилии Таташев, — вечно испуганного вида, и про него ходил ровно этот же анекдот Ответить

Вчера мои ученики узнали, что я увольняюсь из школы и вместо меня у них будет другой учитель. Ребята тут же накинулись с расспросами: почему я ухожу? Я в шутку ответила, что мечтаю о миллионе долларов и шоколадке, а в школе таких денег не заработать. Сегодня утром ко мне подходят мальчишки из класса и с самым серьезным видом заявляют: «Шоколадку мы вам уже купили. Миллион тоже начали копить, но пока насобирали только четыре рубля». angelina_muzykantova

«Второй класс, вторая смена, день второй. Внимание, вопрос: что же случилось?»

Я сейчас в одиннадцатом классе, и вы сами представляете, как переживают сейчас все — и я, и мои родные. Я учусь средне: не двоечница, но и не отличница, так что поводов для паники хватает. Последний месяц мы всей семьей сидим на ромашковом чае и дружно медитируем — даже папа с восьмилетней сестренкой втянулись. А у входной двери вообще повесили плакат с надписью «Все получится». Но на днях мама в полночь зашла ко мне в комнату, посмотрела так жалобно и выдала: «А может, ну его, это образование? Уедем в Таиланд, загорим. Как-нибудь проживем!» И знаете, на секунду я даже всерьез задумалась, что план-то вполне рабочий. © ШКогвартс / VK

Атмосфера, которую уже не испытать: во время школьной дискотеки вы решили походить по коридорам

AI-generated image Полное ведро выдр только что сейчас расплачусь от этого щемящего чувства ностальгии

и зимний вечер за окном еще ах Ответить

С классной у нас были разногласия. Она вела алгебру, а я в ней ни бум-бум. И тут я твердо решила, что буду программистом. Три месяца занималась с репетитором, но очередная контроша — и у меня снова трояк! Мама пошла разбираться, за что деньги уплачены. Вернулась и смеется: там, говорит, твоя классная уверена, что ты выбрала не ту профессию, и хочет тебя уберечь. Еле донесла до нее, что ты взялась за дело серьезно. Надо сказать, что после этого разговора классная мне сама предложила дополнительные занятия, мы не сразу, но сдружились, я сдала ЕГЭ на высокие баллы. До сих пор на 1 сентября приношу ей цветы, хотя прошло уже шесть лет. ADME

Мама всегда внушала мне, что отличные оценки — это мой будущий капитал, и именно благодаря золотой медали я смогу нормально зарабатывать. Маме я верю безоговорочно, обманывать она не станет. Поэтому сразу после выпускного в одиннадцатом классе я взяла и продала все свои тетрадки десятиклассникам. Почерк у меня аккуратный, конспекты понятные, все задачи и домашки расписаны подробно, да еще и учителем уже проверены — в общем, купили за приличные деньги. Мама, когда наконец отсмеялась, призналась, что имела в виду немного не это. © ШКогвартс / VK

Ностальгия в глаз попала, когда увидела это фото. Совсем как в школе!

ysova09753 Полное ведро выдр только что да я вкус их помню, и даже ценник) Ответить