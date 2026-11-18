Я обожаю пересматривать старые картины и часто думаю, как выглядели и вели бы себя их героини, если бы все эти фильмы снимались в наше время. И, если сценарий кинолент мы переписать не можем, то примерить на Нину из «Кавказской пленницы» или Кати из «Афони» современную прическу и макияж — вполне.