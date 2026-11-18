Как красились и стриглись бы сейчас героини популярных фильмов, от которых мы фанатели раньше
Я обожаю пересматривать старые картины и часто думаю, как выглядели и вели бы себя их героини, если бы все эти фильмы снимались в наше время. И, если сценарий кинолент мы переписать не можем, то примерить на Нину из «Кавказской пленницы» или Кати из «Афони» современную прическу и макияж — вполне.
Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Образ Нины, надо признать, выглядит довольно современно — и стрижка и легкий макияж в таком стиле вполне можно увидеть и на современных девушках. Мы слегка растрепали ее стрижку, чтобы она выглядела немного небрежно, а стрелки и легкий блеск на губах трогать не стали. Теперь этот образ отлично подходит 19-летней девушке — именно столько было лет Наталье Варлей на момент съемок.
Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
Интересно, как бы выглядел Меньшов в этом новом парике, надетом задом наперед ?
Раиса Захаровна, по-моему, самый интересный персонаж комедии «Любовь и голуби». Как мы выяснили в одной из недавних наших статей, героине Людмилы Гурченко было около 50 лет, так что мы подобрали прическу и макияж, которые сегодня бы носила женщина ее возраста.
Вера, «Одиноким предоставляется общежитие»
Не уверена, что с такой причёской и макияжем, это всё ещё та же самая героиня
У персонажа Натальи Гундаревой сильный, но очень мягкий характер. Мы постарались подчеркнуть эти ее черты короткой стрижкой с челкой и легким макияжем глаз.
Катя, «Вам и не снилось...»
Там вся суть была в том, что она не привлекала внимание к своей внешности. Не подходит.
Катя — героиня нежная, трепетная, но с сильным внутренним стержнем. Мы придали ее образу немного дерзости, а вот делать макияж не стали — кажется, он совсем не вяжется с ее образом.
Верочка, «Служебный роман»
Верочке, у которой «наряды сплошь заграничные» мы примерили модную последние несколько лет каскадную стрижку, и слегка изменили макияж глаз, убрав синие тени, которые почти поголовно носили женщины в то время, когда Эльдар Рязанов снимал свой шедевр.
Тоня, «Дело было в Пенькове»
У актрисы Майи Менглет, сыгравшей роль Тони, очень яркая внешность. Мы слегка подвели ее выразительные глаза, а также добавили героине немного дерзости, сделав современный удлинненый маллет.
Лида, «По семейным обстоятельствам»
У Лиды, сыгранной Мариной Дюжевой, очень мягкий характер, и мы обыграли его каскадной стрижкой и едва заметным макияжем, подходящим под ее женственный и нежный образ.
Рита, «Покровские ворота»
Рита, как и ее тезка Маргарита Павловна — девушка сильная и властная. Именно поэтому мы решили изменить ее образ кардинально, добавив ей дерзкую стрижку шегги и чуть подчеркнув красоту ее глаз.
Светлана Афанасьевна, «Большая перемена»
У Светланы Афанасьевны очень мягкий и женственный образ, но мы решили, что немного дерзости этому персонажу не помешает и сделали ей рваную стрижку и добавили цветной, но не кричащий макияж глаз.
Вера, «Влюблен по собственному желанию»
По задумке авторов, образ персонажа Евгении Глушенко должен быть максимально блеклым. Мы всего лишь сделали ей обычное каре и чуть осветлили пряди — получилось очень свежо и ярко, хотя макияж мы решили не добавлять.
Ольга, «Зимняя вишня»
И снова мы не стали кардинально менять образ персонажа, а лишь слегка осовременили стрижку, сделав ее более рваной, и добавили подводку для глаз, чтобы подчеркнуть их природную красоту.
Наталья Сергеевна, «Доживем до понедельника»
Да ну. Стильную нашу Печерникову, конкурирующую с Одри Хепберн, превратили в "блондинку из соседнего офиса". Особенно мне "нравится", когда ИИ полностью стирает нюансы, придающие индивидуальность.
Наталья Сергеевна — совсем еще молоденькая учительница, которая только недавно закончила институт. Мы не стали закрывать лицо волосами, а лишь сделали стрижку более современной, добавив яркого блонда. Макияж практически не добавляли — кажется, этот образ хорош сам по себе.
Катя, «Афоня»
А как по мне, так полностью промахнулись. Была наивная невинная девушка, а стала роковой блондинкой с претензией
Катя — девушка трепетная и ранимая. Мы добавили к ее мягкому образу более длинные волосы, окрашенные в блонд, и сделали более современный макияж глаз, убрав голубые тени. Кажется, мы идеально попали в образ, задуманный авторами «Афони».
А как вы думаете, идет этим героиням современный образ?
А здесь вы найдете статью о том, сколько на самом деле лет культовым героям кинематографа.
Комментарии
Очередное бездушное изнасилование класски с помощью ИИ ради... Ничего...
Ой, то есть ради статейки, ради бабла