19 жизненных историй о людях, которые затеяли ремонт и превратили дом в уютное местечко

Люди, которые решаются на ремонт, получают в итоге не только новый интерьер, но и другие бонусы в виде уюта и теплых человеческих отношений. Переклейка обоев, перекраска стен и обновление мебели способны сблизить семью сильнее любых праздников, а некоторым одиночкам подарить новые крутые знакомства. Благодаря энтузиазму хозяев, вкладывающих душу в ремонт, даже скромная хрущевка может превратиться в место, куда хочется возвращаться снова и снова. Каждая история о преображении жилья наполнена эмоциями и рассказывает о том, как обновленный интерьер приносит море маленьких радостей.

Девушка купила старую квартиру и за год сделала там современный ремонт. Жилье преобразилось до неузнаваемости и стало выглядеть очень комфортным

epav_lova Алексей только что На вкус и цвет все фломастеры разные Ответить

«До» и «после» одной кухни. Здесь живет мужчина, но на ремонт он вдохновился бабушкиным дизайном. Сначала выбрал цвет, а потом все сложилось само собой

Ремонт в санузле. Здесь хозяева квартиры покрасили плитку, поменяли ванную, раковину и тумбу, сделали красивый экран под ванну. Совсем другой вид!

klerout

Когда ремонт — это только начало большой истории

Наняла бригаду ремонт делать. Заходит бригадир — высокий, плечистый, с татухой на руке. У меня аж шпатель из рук выпал — поплыла! Начала варить им борщи да курочку запекать на обед. Все нахваливали, а он держал дистанцию. А через неделю после окончания ремонта вдруг звонок в дверь. Открываю, а на пороге стоит мой бригадир с букетом алых роз. Я замерла, а он смущенно улыбнулся и говорит: «Извини, что не проявлял инициативу. У меня правило: никаких романов с заказчицами! Но акт приема-передачи подписан, так что теперь я пришел к тебе не как прораб, а как мужчина. Пригласишь на чай?» Мы просидели на моей свежеотремонтированной кухне до трех часов ночи. Прошло уже 2 года, и с тем широкоплечим бригадиром мы теперь воспитываем дочку. Вот так выравнивание стен подарило мне любовь всей жизни! ADME

Девушка решила превратить старый балкон в место для отдыха на свежем воздухе. Она планирует украсить его комнатными цветами и постелить ковер

Ремонт в санузле за ₽ 57 тысяч выглядит весьма современно. В эту сумму вошла покраска кафеля, замена сантехники и пола. Как вам результат?

Женщины способны на многое

Когда моя жена носила под сердцем старшего сына, мы жили в однушке. В зале и в коридоре были одинаковые обои — полосатые бело-золотые. И в какой то момент, на поздних сроках, золотой цвет ее в край достал. Она нашла на балконе остатки серой краски и, пока я был на работе, маленькой кисточкой перекрасила все золотые полоски в серые. Детской кисточкой! Обои по всей квартире. За один день! Когда я вернулся и увидел ее, перепачканную краской, пузатую, но довольную, я обалдел. Но, как оказалось, это было еще не все: маляр в ней проснулся основательно, и пока она не перекрасит что-то еще, ее не отпустит. В общем, дальше она взяла и перекрасила в серый цвет коробки для переезда, табуретки и журнальный столик. И успокоилась. До сих пор со смехом вспоминаем этот ее порыв. © Marcopolo5208 / Pikabu Маловато будет только что ...И мужик такой: а могла бы ведь просто ананас в 2 часа ночи захотеть или понюхать асфальт)) Ответить

Мужчина решил превратить свою белую квартиру в более уютное место, добавив красок в интерьер. Он перекрасил не только стены, но и потолки, а также обновил мебель

Главное, чтобы всем было удобно

Купили с женой новую квартиру. Наняли бригаду. Когда дошло до ванны, решил поставить подвесной унитаз. Купил, привез, отдал мастерам, чтобы установили. К слову, я ростом 196 сантиметров, жена — 157. Мастера мою жену никогда не видели. Когда пришли с женой принимать работу, она села на белый трон и стала болтать ножками, потому что они не доставали до пола. Сидит, смеется и песенку поет — говорит, детство свое вспомнила. Мастера высоко установили, чтобы мне удобно было. А мне удобно и ноги не затекают. Красота, счастлив. © Подслушано / Ideer

Симпатичный ремонт кухни площадью 6 квадратных метров. Люди все, кроме электрики, сделали своими руками, и комнату теперь не узнать

polinyuha Маловато будет только что А разве можно плиту рядом с холодосом ставить? Ответить

Домашняя библиотека до и после ремонта. Девушка уверяет, что это первая комната, которую она оформляла в своем стиле сама. А выглядит круче, чем у дизайнеров!

В семье каждый должен внести свою лепту в ремонт

В выходные с мужем делали ремонт на кухне. И не успели закончить, потому что он все время норовил сбежать поближе к приставке и игрушкам своим. В итоге одна половина осталась с новыми розовыми обоями, холодильником, плинтусом и красивым столом, а вторая вся завалена мусором, с ободранными стенами, в брызгах клея и «кусках» недособранного кухонного гарнитура. На границе этих двух миров окно. Сегодня я покрасила одну половину рамы, потом повесила одну шторку и села пить чай на красивой половине кухни. Пришел муж, глянул на все это дело, ни слова не сказал. Я тоже. Сейчас почти час ночи. Он все еще молчит. И клеит обои. © Подслушано / Ideer Olga Dubrowski только что Правильное решение! Ответить

Девушка спросила совета в интернете, как ей сделать гостиную более уютной, и кое-что изменила. Получилась комната ее мечты. Она в восторге!

Эта веранда выглядела максимально скучно, но после ремонта и мебелировки заиграла новыми красками. Так и хочется посидеть здесь, ловя последние лучи солнца

Находки во время ремонта — это всегда интересно

Купили старенькую дачу и тут же занялись ремонтом на скорую руку. Сорвали выцветшие обои, а под ними — стрелочки, которые куда-то ведут. Мы разобрали шкаф, отодвинули плиту — стрелка показала на вентиляцию. Сняли решетку и обалдели — там в плотном конверте оказалась схема электропроводки. Бывшие хозяева стрелочками отметили места, где сверлить нельзя и продублировали все на общей схеме. Спасибо, ребята! ADME Митричь только что Квест пройден😂 Ответить

Даже в съемной квартире можно бюджетно навести красоту. Кстати, плитку с Чебурашкой с пола удалять не стали — ее просто спрятали под ковриком

_dorikate_ Маловато будет только что Интересно, почему в старой версии единственная плитка с чебурашкой оказалась именно на полу, а не на стене? Ответить

Ох уж эти фотообои! Когда-то они были признаком дорогого ремонта, но времена изменились. Хозяин квартиры обошелся без дизайнера, но вышло симпатично

Неожиданный привет из прошлого

Живу с женой и двумя дочками-подростками. Я сумел, не влезая в долги, сделать ремонт в квартире жены, где мы все проживаем. Разгребая кладовку, получил неожиданный бонус в виде упаковки из 200 одинаковых по расцветке и фасону женских трусов, зато абсолютно всех размеров. Теща когда-то торговала на рынке всякой всячиной, склад товара был на дому, и эта упаковка, видимо, затерялась. Теперь на ближайшие года три мои дамы обеспечены нижним бельем. © Подслушано / Ideer Маловато будет только что Ага, попробуй теперь заставить подростков носить старые хлопковые трусы)) Ответить

После ремонта у кухни появилось не только особое настроение и цвет, но и шкафы под потолок, больше места для хранения и тот самый уют, о котором все мечтают