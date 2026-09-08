Уютные вечера на веранде в деревне или богатая культурная программа в городе — жизнь наполнена маленькими радостями вне зависимости от места проживания. Городские жители ценят комфорт, качество сферы услуг и разнообразие досуга. А жители деревни радуются, что не надо тратить ценные мгновенья на долгие поездки в транспорте, серый пейзаж за окном и фрукты без аромата в магазине. Как говорится, о вкусах не спорят!

Родительские собрания в городе и деревне порой проходят по-разному. На самом деле нелегко понять, каким родителям повезло больше



Фрукты и овощи в городе и деревне совершенно разные. Аромат, цвет, вкус — как день и ночь!

Руконожка Ай-Ай только что От ребенка на переднем плане остались только джинсы)

Наверное, он собачку под столом угощает 🤫 Ответить

Городские жители знают, что с соседями иногда приходится совсем не просто. А вот в частном доме этот вопрос стоит не так активно

Александр только что на улице мяч попинать не судьба?😡 Ответить

Жизнь в деревне иногда переворачивает привычный быт с ног на голову

Я живу в дачном доме. Вода из колодца. Есть уличный туалет и баня. Для тепла пользуюсь кирпичной дровяной печью. Участок с огородом. Рядом лес. Ближайший деревенский магазин в 4 км. Работаю удаленно редактором, пишу романы и сценарии. Кто-то встает рано, чтобы два часа ехать на работу. Я встаю пораньше, чтобы подольше ничего не делать. Вот так внезапно выяснила, что на самом деле «жаворонок». Обязательно пью кофе с молоком — всегда на улице, даже в холод и дождь. Потом, конечно, целый день работаю, в перерывах занимаюсть хозяйством. А часов в десять ночи, обложившись котами, я уже спокойно себе сплю. nikaneski Конфуз только что Баня - это шикарно!

Надеюсь, что туалет не типа сортир, а таки септик и все такое Ответить

Проводить время на свежем воздухе очень важно. Городские жители для этого прилагают усилия, а жителям деревни достаточно просто выйти на крыльцо

Конфуз только что Осенью и босиком в воду... Ответить

Культурная программа может быть гораздо разнообразнее в городе, но и в деревне полно способов поднять себе настроение

Ароматы в городе и деревне тоже отличаются. Тот свежий воздух и вкусный запах спелых ягод и овощей — благодать!

Конфуз только что Земляники осенью не бывает. Она в начале лета таки растет. Ну, по крайней мере. у бубушки в Архангельской области на была в конце мая - июне Ответить

Иногда деревня — это не просто место, а то особое время, которое мы вспоминаем с теплотой и легкой ностальгией

Просыпаешься часов в 12 в деревне. Дедушка шумит на улице по хозяйству, до сих пор помню звук калитки. Бабушка жарит налесники — блинчики с творогом. Сегодня с сестрой иду на дискотеку, поэтому сейчас будем показывать друг другу обновки. Только вчера купила на «Динамо» себе туфли и сумочку, пару классных маечек и капри. Но у сестры все тоже красивое, надо поменяться на вечер. Придем поздно и дед опять доложит бабушке, во сколько пришли. С танцев придем голодные, поэтому будем еще ночью есть бутерброды с колбасой и обсуждать, с кем познакомились. А впереди еще полным полно времени. И все родные рядом, да и у тебя такая прекрасная жизнь впереди. anna_vvladimirovna Alena только что Может, все же эти блинчики называются налистники. Ответить

Добраться куда то в городе и в деревне — это как небо и земля



Конфуз только что ИИ - хорошее дело в умелых руках. Но надо хотя бы нормально промпты прописывать, чтоб не позориться так наглядно Ответить

Жители города и деревни часто предпочитают разные варианты досуга. А в какой команде вы?

Anastasia Krivoshanova только что Да, дети слово ТРЦ без конца используют, что за поколение 🤣🤣🤣 Ответить

В городе, где полным полно «муравейников», соседи уже не общаются так близко. Зато в деревне «все свои». Там царит душевная атмосфера

Руконожка Ай-Ай только что Как причудливо тасует ИИ картинки деревенской жизни) Ответить

Лексикон тоже может отличаться. По крайней мере — по мелочи

Гостила у родителей в деревне. Захотелось молоденькой картошки пожарить, а она мелкая, думаю: "О, ребенку малышечка-картошечка будет". Пожарила, добавила туда маслица, укропчика, лучка. Сижу, любуюсь, представляю, как все есть будут с аппетитом. Тут приходит мама и спрашивает: "А чего свинячей нажарила?" В моем детстве не было беби-картошки, она называлась картошкой для свиней.

ai_target_kaya Валентина Золотарева только что Я тоже вижу что продают яблоки мандарины картошка все мелкое раньше такое для животных собирали. Ответить

Рутина и встречи с друзьями важны для многих. Но в деревне чуть больше чтут традиции

Jrmjayay только что Выражение "не мог пропустить" скорее ассоциируется с лексикой светского бала, какие тут "мужики"... Плюс неудачная попытка в одной фразе передать сразу всю информацию. В реальной ситуации участники и так знают, что ездят раз в месяц. Можно было бы выразиться иначе: "Дела подождут, и так редко приезжаем". Звучит более жизненно. Кстати, заметила еще интересное: главный герой "пришел", но все они "ездят". Сюжет не проработан. Ответить

Один из больших плюсов жизни в деревне — там планово на отключают воду. Пока городские жители ходят по друзьям и родственника, деревенские спокойно наслаждаются банькой

Человек только что Ага, воду не отключают, но свет по каждому дуновению ветра или грибному дождику Ответить

В городе живет гораздо больше людей. А в деревне, как правило, все друг друга знают. То, что люди в курсе событий, иногда даже играет на руку

Жизнь в городе или в деревне — каждому свое. Главное, чтобы мечты сбывались