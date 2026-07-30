Чтобы понять историю, надо перейти по ссылке в Pikabu. Иначе ничего не понятно, кто там кого выкупил?
18 человек, которые убедились: иногда счастье очень даже в деньгах
Истории
30.07.2026
Порой финансовая свобода и внезапно подвернувшаяся удача помогают нам исполнить заветные желания, до которых годами не доходили руки. Иногда деньги могут подарить то самое счастье, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В нашей новой подборке вас ждут невероятно искренние и вдохновляющие истории людей, на которых буквально посыпалось неожиданное богатство. Это простые истории иногда имеют невероятно яркие и захватывающие сюжеты.
- Мои родители в середине прошлого века купили дом. Не получили, а купили, на свои деньги, частный дом. Не дачу, а именно дом для постоянного проживания. Точнее, не дом, а маленькую пристройку с печным отоплением. Позже купили еще кусочек, потом еще кусочек, и в итог дом был выкуплен почти полностью. Никакой квартиры у родителей не было в собственности никогда, они только начинали жить вместе. Дом простоял до недавнего времени, но был выкуплен, а на полученные деньги мы с братом купили себе жилье. Каждый по дому. Я была так рада выбрать себе дом самостоятельно, в том месте, где я хочу жить. Такой дом, который понравится мне. Пусть небольшой, пусть он не в престижном районе, но зато свой.
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- Племяш держал магазин игрушек. Много не зарабатывал, но на жизнь хватало, пока не началась в его жизни черная полоса. А тут еще и заканчивался договор на аренду помещения: через три дня выезжать, а некуда. И вдруг заработать ему помог счастливый случай: один знакомый предложил в субаренду закуток рядом со своей аптекой около детской поликлиники. Сначала племяш отказался, мол, продаж не будет, ведь в поликлинику за игрушками никто не ходит. Но выбора то не было, а поликлиника в том же районе, да и цена подходящая. В итоге такого выторга на старом месте никогда не было! Дорогое и крупное не часто покупают, а вот середнячок и мелочевка идет вагонами. Редкая мамочка проходит мимо без утешительного приза ребенку за то, что «хорошо себя вел у врача». Племяш расширился, повеселел, нанял людей.
«С 14 до 25 лет я ездил исключительно на мопедах и мотоциклах, потом почти 20 лет возможности не было, и вот новая покупка»
- Тете по завещанию отошла квартира бабушки, а мне лишь потрепанный чемодан с книгами и фотоальбомами. Тетка с издевкой вручила мне его. Дома выгребла из него все. Решила закинуть на антресоли, как вдруг показалось, что он тяжеловат. Распорола подкладку, а там лежали старые драгоценности и пачки валюты, которые бабушка прятала от жадных родственников. Продал лишь малую часть схрона и купил квартиру мечты.
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- Дома все ворчат, мол, зачем я уже взрослый мужик купил себе PS5. А это моя детская мечта. Когда я был школьником родственники купили детям PS1, и я завидовал просто до дрожи. Денег в семье лишних не было, купить столь дорогую приставку родители не могли, да и я все понимал и никогда не просил. Но желание иметь это чудо техники не проходило. Потом универ и прочая жизнь, как то не вспоминалось о приставке. А сейчас уже седобородым мужиком я вспомнил о детстве — пошел и купил себе приставку и безгранично счастлив.
- Мой муж — ходячая энциклопедия абсолютно бесполезных фактов. И вот затащили его друзья на какую-то викторину с денежным выигрышем. В итоге они прошли все отборочные и в финале выиграли главный приз. Денег нам хватило на то, чтобы отремонтировать машину, да еще и на новенький диван осталось. Теперь, когда муж за ужином начинает рассказывать мне про особенности миграции пингвинов, я не перебиваю — мало ли, когда еще пригодится.
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«Собираю машинки масштаб 1:18, в моей коллекции только действительно редкие и дорогие модели. Покупаю их редко, но метко. Это флагман моей коллекции»
- Однажды в детстве я сказочно разбогател. Пошел звонить в автомат, он мои две копейки съел, не позвонил, а монетку не возвращает. Присмотрелся, а там двушка заклинила язычок, который закрывает окошко возврата монет. Стал я ее ногтем выковыривать, но видно, что до меня кто-то долго монету ножом пытался выскоблить, так, что на той части которая была видна живого места не осталось. Плюнул я и втолкнул монетку внутрь. Язычок тут же встал на место, а когда я на него чуть нажал, оттуда двушки посыпались. Целая река! Я ладошки подставил, так в них едва эта гора монет поместилась. Пошел накупил себе всяких вкусняшек.
- Есть у меня друг, с которым мы вместе с самого детства. Помню, как студентом я все деньги тратил на учебу и ничего не мог себе позволить. А он постоянно мне что-нибудь покупал: вкусняшки, одежду. Мне было ужасно неловко, я отказывался до последнего, но он всегда настаивал. Сейчас все изменилось: я уже который год на неплохой должности, хорошо зарабатываю, поэтому недавно решил отблагодарить друга. Подарил ему мотоцикл. Не новый, но тот самый, о котором он всегда мечтал, но все жался потратить на него деньги. Я и не подозревал, что тридцатилетние мужики умеют так пищать от восторга! Друг даже взял на работе отпуск на две недели и сказал, что отправится на новом «коне» в путешествие, о котором давно мечтал. Безумно рад, что он счастлив!
- Брат моего коллеги всегда мечтал заниматься фотографией, но денег на обучение и технику не было. Однажды на закрытии старого провинциального ДК он бесплатно забрал целый прицеп всякого «хлама»: пыльные театральные портьеры, сломанные подсвечники, кучу и огромный чемодан с какими-то металлическими деталями. Жена была недовольна, что он захламил весь балкон этим «мусором». А он арендовал помещение у знакомого, оборудовал там интересную студию для фотосессий и стал сдавать в аренду. В итоге заработал и на фотоаппарат, и на свет и на обучение.
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«Вчера сбылась моя мечта! Мы купили яхту! Морем заболел 5 лет назад. С тех пор успел построить и продать 2 дома. Переехать в другую страну. Выучить другой язык. И получить документы шкипера»
- На свадьбу богатая тетушка подарила нам сервиз из какого-то редкого фарфора. Красота, конечно, но мы с мужем переглянулись. Жили тогда скромно в съемной однушке. Дома открыли коробку и нашли конверт. Уже решили, что там деньги, но внутри лежали чек и записка с адресом магазина на тот случай, если мы захотим вернуть посуду. На следующий день мы обменяли сервиз на какие-то безумные по тем временам деньги, и их нам хватило для первоначального взноса по ипотеке. Потом выяснилось, что тетя принципиально не дарила деньги, но пространство для маневра всегда оставляла.
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- Купили родители дачу, домик на участке своими руками восстанавливаем и достраиваем. По мере возможностей докупаем материалы, а цены на стройматериалы все растут и растут. У нас как только копеечка появляется — все туда. И вот, поехал папа в магазин, звонит оттуда: «У меня беда — пропал кошелек». А в нем и деньги и документы. Искал, но ничего не нашел. И вот, спустя около получаса звонит домофон. Хорошо, что я была дома. Девушка обнаружила кошелек на парковке и привезла его по адресу, указанному в документах. Я пыталась ее отблагодарить, но она отказалась, денег не взяла. А мы ей очень благодарны за то, что вернула нам деньги, которые так нужны. В такие моменты веришь, что хороших людей много.
- Я с 17 лет сам зарабатывал себе на жизнь и оплачивал свое обучение. В 32 года я начал работать в одном стартапе и сохранил большую часть своей доли в компании. Сейчас мне 45 лет, мое состояние чуть больше 3 миллионов долларов. У меня есть собственный дом, я не работал последние 6 месяцев и, возможно, так и буду дальше отдыхать.
«Занял деньги и купил пикап мечты»
- Мне повезло, единственный брат папы решил, что я достоин трех квартир, семи слитков золота, дачи и маленького, но довольно знаменитого ресторана, поэтому его наследство досталось мне. Я смог втянуться и не упустить свою удачу. Теперь я знаю, как удержать удачу.
- Моя тетя Лена печет потрясающие пирожки с яблоками. Рецепт ей достался от бабушки. Однажды в кофейне она увидела плачущую девушку и предложила ей пирожок, чтобы поднять настроение. Та удивилась, но взяла. И как только тетя отошла на пару шагов от кафе, к ней подлетает эта девушка и начинает уговаривать продать рецепт. Оказалось, что она владелица сети этих самых кофеен и давно мечтает сделать в них еще и пекарни, поэтому ищет классные рецепты, чтобы их выпечка выделялась. В итоге она не только выкупила права на семейный рецепт за огромные деньги, но и наняла тетю печь те самые пирожки. Теперь тетя Лена — обеспеченная женщина, которая занимается исключительно любимым делом, постоянно улыбается и говорит, что это счастье.
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- Один знакомый очень хотел купить машину, но денег хватало только на старый, полусгнивший металлический гараж. Купил, пришел наводить порядок, разгребал завалы и наткнулся на огромный, заколоченный деревянный ящик. Вскрыл его ломом, думал, там старые запчасти, а внутри лежал новенький станок для металлообработки. Предыдущий хозяин гаража когда-то выкупил несколько при закрытии завода, один так и остался. Знакомый выставил их на специализированный форум, и через три дня за ними приехал покупатель на грузовике. Денег с его продажи хватило не просто на старенькую машинку, а на хорошую иномарку.
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С деньгами связано много разных историй, веселых и не очень, повседневных или наоборот из ряда вон выходящих, читайте больше статей, где мы собрали такие разные, но интересные случаи:
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