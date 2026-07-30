18 человек, которые убедились: иногда счастье очень даже в деньгах

Порой финансовая свобода и внезапно подвернувшаяся удача помогают нам исполнить заветные желания, до которых годами не доходили руки. Иногда деньги могут подарить то самое счастье, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В нашей новой подборке вас ждут невероятно искренние и вдохновляющие истории людей, на которых буквально посыпалось неожиданное богатство. Это простые истории иногда имеют невероятно яркие и захватывающие сюжеты.