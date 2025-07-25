19 историй, после которых понимаешь, что деньги — самый тонкий лед в семье

Деньги и семья — гремучая смесь, которая слишком часто оканчивается ссорами и обидами. Даже самые крепкие связи могут дать трещину, когда речь заходит о финансах. Кто-то чувствует, что его нагло обделили, кто-то — что им просто пользуются, а кому-то не удается найти общий язык из-за принципиально разных взглядов на деньги. В этой подборке — реальные истории о том, как финансовые вопросы испортили отношения между родственниками, друзьями и парами.