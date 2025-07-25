Жена права, кретин тот ещё 🤦♀️ Как можно записывать своё имущество на пожилых родителей, при наличии других наследников? Одно дело, когда родителям что-то покупаешь, строишь, даришь, не считая своим. Но, в истории, решил похитрить, а сам ушлому брату "кость кинул".
19 историй, после которых понимаешь, что деньги — самый тонкий лед в семье
Деньги и семья — гремучая смесь, которая слишком часто оканчивается ссорами и обидами. Даже самые крепкие связи могут дать трещину, когда речь заходит о финансах. Кто-то чувствует, что его нагло обделили, кто-то — что им просто пользуются, а кому-то не удается найти общий язык из-за принципиально разных взглядов на деньги. В этой подборке — реальные истории о том, как финансовые вопросы испортили отношения между родственниками, друзьями и парами.
- Моя мать получила в наследство от своей матери квартиру, дачу, сумму в банке. Квартиру переписала на мою старшую сестру (трехкомнатная квартира в крупном городе в хорошем районе). Дачу продала, деньги забрала себе и купила сестре машину. А мне ничего, ни копейки. Причина? А я не делаю так, как хочет она. Учиться пошла не туда, куда она велела, с парнем встречалась против ее воли, даже одевалась не так, как ей нравилось. И она считает, что татуировки я сделала ей назло, а не потому, что мне это нравится. Всегда меня упрекала за все, за любое мое решение. А сестра была покорная, делала так, как она скажет. Так что я наказана безденежьем, как сказала мать. Я снимаю квартиру, своей нет. Зато сама решаю, как мне жить. А сестра вышла замуж за кого мать сказала, несчастна в браке, родила двух детей, потому что пора и мать уговорила на внуков. © Подслушано / Ideer
- Мой друг — болван. Купил квартиру тайком от жены, оформил ее на своего отца. А потом его не стало. Завещания нет. И тут объявляется сын от первого брака. Теперь они никак не могут разделить несчастную студию у черта на рогах. Жена друга на это сделала финт ушами и подала заявление на развод по причине «не хочу жить с таким кретином». © Подслушано / Ideer
- Купила две квартиры у моря. В одну сама приезжаю, другую сдаю посуточно. Радовалась, рассказала тете, а она — всей родне. И решила родня сделать мне сюрприз и понаехать в гости без приглашения. Я им говорю: «Как здорово, что вы приехали! С вас стоимость аренды за неделю». Их визг слышал весь район! Я меркантильная двоюродная племянница, стерва и неблагодарная сволочь. Сняли они дорогой хороший отель напротив и фотки еще мне слали, что без меня у них все хорошо. © Подслушано / Ideer
- С мужем поженились, когда были бедны. Потом он стал значительно больше меня зарабатывать, но бюджет так и остался раздельным. Сейчас я работаю на трех работах, за год у меня не было ни одного выходного дня. Я обеспечиваю себя, покупаю еду, помогаю своим родителям. А он тратит кучу денег на свое дорогое шмотье, поездки, технику и т. д. Если я хочу куда-то с ним сходить или съездить, то каждый платит сам за себя. Сказал, что когда появится ребенок, то будет выделять мизер, а мы живем в столице... © Подслушано / Ideer
- Мне досталась некоторая сумма, но воспользоваться ею я мог только с 18 лет. За полгода до моего 18-летия тетя устроилась работать в какой-то кредитный кооператив. Она предложила перевести туда мои счета, чтобы я мог получать пособия, а ей бы это зачлось на работе. Но спустя почти год я начал замечать, что дела у тети на работе пошли в гору: она начала делать ремонт, часто стала отдыхать. Ничего плохого я и подумать не мог, ведь это моя тетя. В это время я планировал переехать в другой город, поэтому хотел снять часть денег со счета. Но оказалось, что тетя уже давно это сделала сама. Но самое неприятное то, что она сказала: «Вообще-то я заслужила эти деньги больше, чем ты!» © K****r_Tomato / Reddit
Ну если мадам решит родить от этого скряги, то сама виновата
- Мне 17 лет. Недавно узнал, что отец оставил мне крупную сумму на счете. Я не поверил, так как сумма просто огромная. Оказалось, что когда он заболел, то большую часть денег решил оставить мне. В тот момент они с мамой уже не жили вместе. Разумеется, мама узнала про эти деньги, взяла своего нового мужа и поехала к адвокату с требованием, чтобы я отдал часть денег моим сводным братьям и сестрам. Мама говорит: «Это было бы щедрым поступком с твоей стороны, ведь отец был эгоистом, раз решил все оставить только тебе». Я отказался делиться, а мама с ее новым мужем разоралась и обвинила и меня в эгоизме. © Beginning_Jaguar9693 / Reddit
- Парень сделал мне дорогой подарок. Приняла его — понравилась эта вещь, да и хотела ее давно. Поругались с парнем, перестали общаться. Через месяц звонок из полиции — этот кадр написал на меня заявление о краже. Вот тебе и классный сюрприз! © Подслушано / Ideer
- Был первый Новый год в статусе жены, тогда ещё жили у родителей мужа, денег впритык. В подарок просила постельное белье, недорого, выгодно и необходимо. И вот в момент истины муж вручает мне постель, что во время свадьбы я дарила его матери. Не знаю, что больше повлияло на мою обиду: то, что муж не захотел морочиться с подарком и побежал к своей маме, или что мама сказала, мол, нечего тратиться, у меня есть наборы в шкафу, или то, что я была беременна. Прошло 10 лет, а осадочек остался. © Подслушано / Ideer
Хотела постельное - получила постельное, в чём проблема? В том, что муж в преддверии скорого отцовства решил сэкономить? Ну так у него мозгов побольше было, видимо
- Отец ушел из семьи, когда мне было 12. Ушел по-английски. Оставив меня, маму и бабушку (его маму). Через полгода мы начали общаться, он познакомил меня с новой семьей. Жили они хорошо. За все мое детство он не оказывал нам никакой материальной помощи. А у самого дорогие часы, обувь, шмотье, машины. На свадьбу он подарил мне копейки. Вот уже 3 месяца он присылает мне СМС с номером счета. Я перевожу ему деньги за проживание в квартире, где есть его доля. Сложности, говорит, с финансами. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем женаты уже 31 год. Живем на ферме. Мы всегда помогали родителям мужа, но его сестры почему-то считают, что мы им тоже что-то должны. Я унаследовала большую сумму от своих родителей, и теперь муж хочет, чтобы я на эти деньги купила жилье для его сестер. Я не понимаю, почему должна тратить свое наследство, заработанное моими родителями, на его сестер. Я хочу положить деньги на счета наших детей. Теперь начинаю задумываться о том, чтобы развестись. © Feeling-Savings-1462 / Reddit
- Прабабушка завещала моей маме дом в деревне, в котором жила. У прабабушки всего было пятеро сыновей, у всех сыновей по несколько детей. Но дом был завещан только одной внучке. Часть родни возмутилась. В итоге, чтобы никого не обидеть, бабушка с дедушкой запретили маме продавать дом. Мама их послушалась. Прошло 20 лет, дом развалился, никому не нужен. В живых из сыновей прабабушки остался только один. Внуки и внучки разбрелись. А ведь если бы тогда маме дали продать дом, то можно было бы получить за него хорошую цену. Даже были люди, готовые его купить. Имея те деньги, родителям удалось бы купить квартиру. А жили мы тогда в общежитии, в комнате площадью 12 квадратов. В итоге на этот дом сейчас одни расходы. И сейчас он никому не сдался. Даже земля никому в деревне не нужна. © Ландыш Хайрутдинова / ADME
- Я юрист по недвижимости. На днях мой знакомый потерял отца. После него осталось много недвижимости и бизнесов, где он был генеральным директором или учредителем. От разных браков осталось много детей, даже незаконнорожденных, которым он помогал, но в свидетельстве о рождении не записанных. Осталась жена. И теперь все они звонят мне и консультируются, как бы оставить с носом других наследников. На душе мерзко. Еще даже похороны не прошли, а родня уже вся поругалась в дележке имущества. © Graff2052 / Pikabu
- Я из очень богатой семьи, но влюбилась в простого парня. Жили душа в душу. Папин друг устроил его на должность с большим окладом. Но вскоре мой возлюбленный выдал: «Мне с тобой тяжело, за твоими потребностями не угнаться». Но оказалось, он влюблен в другую. А я взяла да и позвонила папиному другу, и парня сразу же уволили. Завтра из своей съемной квартиры переезжает к маме обратно. Мне его даже не жалко. © Подслушано / Ideer
- Была у меня наглая подруга. Любила за мой счет покушать, развлечься. Это началось с детства, она наврала, что у нее день рождения, чтобы получить от меня подарок. Я, маленькая глупая девочка, плакала, что не могу поздравить подругу. Ждала маму с работы. Потом мы вместе купили подарок в магазине и по дороге встретили ее маму. Обман раскрылся. © Подслушано / Ideer
- Когда я была совсем маленькой, умерла мама. Друзья семьи положили мне средства на счет, чтобы хоть как-то помочь мне в дальнейшей жизни. Меня усыновила тетя. А потом оказалось, что она сняла все деньги со счета еще до того, как я окончила начальную школу. Она оставила меня ни с чем. © greenizz / Reddit
- Младший брат женился. Вся семья вложилась — скинулись на свадьбу прилично, праздник, подарки... А через три месяца — бац! — и разводятся! Я к нему: «Ну и где подарки? Где наши деньги?!» А он мне как выдаст: «Это ж были деньги на жизнь, а не на брак». Мама сказала, чтобы я не обижалась — «молодым тяжело».
Даря деньги, скидываясь, очень некрасиво рассчитывать на возврат, если все пошла не по вашему плану.
- Сокурсница (давно дело было) вышла замуж за «парня из хорошей семьи». Короче, денег куры не клюют. Прожили более 20 лет, в целом неплохо, двое сыновей. Недавно она овдовела и при оформлении документов о наследстве от нотариуса узнала, что на наследство подала внебрачная дочь ее мужа. Все, естественно, в шоке. Решила познакомиться. Оказалось, что девочка — результат случайной одноразовой связи на мальчишнике, родилась ровно через 9 месяцев после их свадьбы, день в день. Муж всю жизнь хранил эту тайну от семьи, но ребенка признал, причем официально, и все эти годы вполне щедро содержал ее. Всегда думала, что такое только в сериалах бывает, причем бразильских. Вдова все еще в растерянности, не знает, какую линию поведения выбрать в этой ситуации. А вот сыновья хотят познакомиться с сестрой. © Карамель / VK
- Сколько живу, а все больше убеждаюсь, что родственники остаются родными, пока не начинаешь делить наследство. После смерти мамы мой дядя стал требовать, чтобы мы ему подарили участок земли, доставшийся нам в наследство. В итоге — скандал и прекращение всех связей. Я думала, мне просто не повезло, и радовалась, что у мужа родственники нормальные. Ага! Его дядя уже делит имущество, хотя бабушка еще живее всех живых! У знакомых родственники пытаются отсудить участок земли. Я в шоке! © Подслушано / Ideer
- Разбила экран на телефоне. Парень сказал, что все порешает. Мужик же. Ну и пошли вместе покупать экран. Продавец называет стоимость, парень нехотя засовывает руку в карман, чтобы достать кошелек... А потом убирает! Немая пауза, я сама отдаю деньги. А потом с парнем рассталась. Сказала ему, что мы просто разные. © Подслушано / Ideer
Пока одни вкалывают до седьмого пота, другие ловко превращают идеи в прибыль. В этой подборке — историй людей, которые сделали деньги буквально из ничего.
Важно: все истории в этой статье являются личным опытом героев и публикуются в развлекательных целях. Они не являются юридической или финансовой консультацией. Пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом для решения ваших вопросов
Комментарии
Даа, я тоже думала, что у нас нормальные отношения с родственниками - а потом все начали делить наследство от бабушки с дедушкой