15 доказательств того, что у жизни с чувством юмора все в порядке (иногда с черным)
Наши читатели хорошо знают, что жизнь — лучший сценарист и режиссер всех времен. Именно из-под ее пера выходят ситуации, от которых хочется то смеяться, то плакать. Например, спасенная от хулиганов девушка спустя годы обнаруживает, что ее «рыцарь» оставил ей записку с предложением созвониться, неудавшееся свидание стремительно перетекает в удавшееся, а почти испорченный отпуск неожиданно выливается в финансовую выгоду. Все это — в нашей подборке.
- Пять лет назад у меня было назначено свидание. Парень, с которым я собиралась встретиться, так и не пришел. Я целый час просидела одна, сдерживая слезы, под жалостливыми взглядами окружающих. Официант, который меня обслуживал, мило улыбался и все время пытался меня подбодрить.
Каково же было мое удивление, когда этот же официант, но уже в обычной одежде, подсел ко мне и сказал: «У меня закончилась смена. Теперь можем и свидание провести». Удивительно, но то свидание оказалось лучшим из всех, что у меня были. А официант — самым удивительным человеком, которого я встречала в своей жизни. Уже четвертый год нашего брака я убеждаюсь в этом все больше и больше. © Мамдаринка / VK
- Мой одноклассник, который стал гинекологом, рассказывал, как на прием пришла наша классная руководительница. Увидев его, она ахнула, развернулась и, не останавливаясь, вылетела из кабинета. Даже «здрасьте» сказать забыла. © Елена Г. / Dzen
- Я водила детей в студию изучения иностранных языков. В их группе занималась девочка, которую приводила бабушка. Как-то иду по улице — навстречу мне эта бабушка. Поздоровались. А через неделю я по работе поехала в областной центр. Зашла в ТЦ поесть, еду на эскалаторе вверх — а она на соседнем вниз. Я поздоровалась. Она удивилась, но ответила. А еще через неделю меня отправили в командировку. Иду я в метро, в переходе с одной ветки на другую — и снова она мне навстречу! Я уже машинально с ней поздоровалась. Она посмотрела на меня с таким ужасом — и не ответила. Похоже, подумала, что я за ней слежу! © Чипита Негодяева / Dzen
- Работаю медсестрой в больнице, недавно привезли пациента, у которого было подозрение на аппендицит. Это подтвердилось, его в течение нескольких часов прооперировали, поместили в палату, а я за ним приглядывала, чтобы сообщить доктору, когда он очнется. Минут через двадцать мужчина открывает глаза, видит меня, очень долго собирается с силами, а потом говорит: «Пароль от телефона — 1609. Когда придет жена, пусть посмотрит смешные картинки, которые я ей сохранил...». Закрыл глаза и уснул снова! © Мамдаринка / VK
- Как-то вечером мы с напарницей закрыли аптеку, выходим — и тут она говорит, что забыла на работе телефон, надо снова открыть. Открываем, она забирает телефон, снова закрываем. Все это время я над ней подшучиваю: мол, какая рассеянная, не помнит, где у нее телефон.
Расходимся. Я уже иду в сторону дома, вспоминаю, что мне нужно кому-то позвонить, лезу в сумку — а телефона нет. И понимаю: он тоже остался на работе! Ну что ж — снова открываю аптеку, забираю телефон, закрываю — все уже одна. Нефиг, значит, над чужой рассеянностью смеяться, если сама такая же. © Гусиные лапки / Dzen
- Недавно съехались с девушкой. Живем в моей квартире, в отношениях все прекрасно. Зная, что она очень любит котов, я разрешил ей завести одного пушистого. Милая прыгала от счастья, обнимала меня, целовала — была вне себя от восторга. Вчера я прихожу домой, открываю дверь, а там, блин, 16 уличных кошек! Я понятия не имею, где она столько нашла. А она только сказала: «Ну ты же разрешил». Сначала я был в шоке, потом она ревела. Провели воспитательную беседу и сошлись на том, что оставим двух. Остальных сейчас пытаемся пристроить. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Папа с детства считал, что я должен во всем его слушаться. И вот мы были на даче, я что-то сделал по-своему, и мы сильно поругались. Он развернулся и ушел. А минут через 20 возвращается, ставит передо мной пакет и отходит. Разворачиваю — а там игрушка-пшикалка. И папа такой сам стоит с такой же и говорит: «Сейчас время разобраться по-серьезному!» Обиды как рукой сняло, но мы потом все равно все спокойно обсудили. © Палата № 6 / VK
- Однажды вечером от скуки я приняла участие в конкурсе одного журнала — и выиграла.
Нужно было написать цитату о том, как вы разумно распоряжаетесь своим временем, и приложить фотографию. В итоге я получила 500 долларов и снялась в рекламе. © Unknown author / Reddit
- Решила я сделать сюрприз парню: романтика, свечи, ужин. Сняла квартиру посуточно — чтобы красиво, без наших вонючих обоев. Заехала заранее, все подготовила. Сижу, жду его.
И тут — звонок в дверь. Открываю, а там стоит бабка в халате с авоськой и сразу заявляет: «Вы кто такие? Это вообще-то моя квартира!» У меня челюсть отпала. Выяснилось, что хозяин — ее сынок — сдал квартиру без ее ведома, пока бабуля жила на даче. А ее саму даже не предупредил. Звоним ему — трубку не берет. И вот представьте картину: я в платье, свечи, розы, еда. А бабка посреди этого романтического ада говорит: «Ну раз уж вы тут, давайте хоть поужинаем вместе!» В итоге сидели втроем — я, парень и бабка — ели ее котлеты. Парень потом сказал, что это был самый нестандартный ужин в его жизни.
Кстати, бабка оказалась классной! © Не все поймут / VK
- Ехал я как-то по шоссе, просто думал о своем. Вдруг вижу: на аварийной полосе стоит машина. За рулем — женщина лет 40–50. Сидит и увлеченно играет на аккордеоне и поет. Пробки не было. Наверное, просто ей вдруг захотелось помузицировать. На шоссе. Одной. © Rino91 / Reddit
- Есть у меня во дворе бабушка, очень милая женщина, добрая и всегда улыбается. Дворником работает, всегда рано утром ее встречаю, когда на работу иду. На прошлой неделе услышал разговор школьников, которые мусор разбрасывали по двору. Говорили, мол, мы добавляем работы дворнику, за это же им и платят. Решил проучить этих умников. Поймал их, и сказал, чтобы в субботу приходили во двор, иначе сдам их родителям. Пришли, и в 7 утра уже собирали мусор и листья. Бабуля это увидела и не поверила своим глазам, а я ее успокоил: «Это субботник у нас такой, можете отдыхать идти, мы справляемся!» © Не все поймут / VK
- Я получила степень магистра по истории искусств и люблю говорить об искусстве. К счастью, мой муж тоже любит учиться. Несколько лет назад мы были в Лувре, и я начала рассказывать об одной картине, о которой когда-то писала работу. Я уже достаточно углубилась в тему, когда кто-то позади меня задал вопрос. Я повернулась — а за мной стояла целая дюжина человек. Они подумали, что я англоязычный гид. © Quokka_Queen / Reddit
- Приготовила салат, а бывший муж даже не притронулся — грубо сказал: «Ешь сама эту гадость!» Спустя какое-то время мы пришли в гости к друзьям, где мой бывший с удовольствием весь вечер наворачивал салат, а под конец заявил: «Какой вкусный салат! И почему ты такой никогда не готовишь?» Видели бы вы его лицо, когда хозяйка дома сказала: «Вообще-то готовить его меня научила твоя жена». Да, это был тот самый салат, который он когда-то назвал гадостью. © Ирина Заяц / Dzen
- Вечно попадаю в идиотские ситуации. Поздно вечером зашел в уличный туалет, а обратно выйти не смог. Как оказалось, бабуля-кассирша просто забыла о моем существовании, даже не проверила кабинку, закрыла дверь и ушла домой. Внутри не нашел ни одного телефонного номера, по которому можно было бы позвонить и попросить, чтобы меня выпустили. Позвонил в полицию, надо мной поржали, обещали разобраться, но приехали только утром, когда меня уже выпустили. Спал на полу и смотрел мультик на телефоне, пока не сел аккумулятор. © Не все поймут / VK
- Однажды меня спас от хулиганов парень — красивый парень. Мы больше не встретились.
Мне лишь передали мою уцелевшую сумку и букет цветов от него. Прошли годы. У меня муж, дети. И вот я наткнулась на ту самую сумку. В боковом кармашке вдруг нахожу записку от того парня: «Если взаимно — позвони». И номер телефона. © Подслушано / Ideer
