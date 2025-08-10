15 доказательств того, что у жизни с чувством юмора все в порядке (иногда с черным)

Наши читатели хорошо знают, что жизнь — лучший сценарист и режиссер всех времен. Именно из-под ее пера выходят ситуации, от которых хочется то смеяться, то плакать. Например, спасенная от хулиганов девушка спустя годы обнаруживает, что ее «рыцарь» оставил ей записку с предложением созвониться, неудавшееся свидание стремительно перетекает в удавшееся, а почти испорченный отпуск неожиданно выливается в финансовую выгоду. Все это — в нашей подборке.