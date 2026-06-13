15+ фото и историй из нашего детства, после которых хочется купить эскимо и умчаться на велике навстречу лету

У каждого из нас есть свой «билет в детство». Для кого-то это запах бабушкиных блинов в субботнее утро, для кого-то — вкус теплой горбушки, откушенной по дороге домой, а для кого-то — звук дождя, бьющего по железной крыше дачи. Мы собрали теплые истории и фото, которые на несколько минут вернут вас в то время, когда деревья были большими, а лето — бесконечным. И очень надеемся, что они напомнят вам о том, что для настоящего счастья иногда достаточно просто разбежаться и прыгнуть в лужу.