15+ фото и историй из нашего детства, после которых хочется купить эскимо и умчаться на велике навстречу лету
У каждого из нас есть свой «билет в детство». Для кого-то это запах бабушкиных блинов в субботнее утро, для кого-то — вкус теплой горбушки, откушенной по дороге домой, а для кого-то — звук дождя, бьющего по железной крыше дачи. Мы собрали теплые истории и фото, которые на несколько минут вернут вас в то время, когда деревья были большими, а лето — бесконечным. И очень надеемся, что они напомнят вам о том, что для настоящего счастья иногда достаточно просто разбежаться и прыгнуть в лужу.
- Мне было 10 лет. Тогда у меня были очень длинные светлые волосы. И еще я занималась гимнастикой. В пионерском лагере праздновали День Нептуна. Я играла русалку. Грациозно изогнувшись рыбкой, выплывала из прибрежной травы на перевернутой резиновой лодке. Зрители были в восторге, а вот вожатые — нет. И все потому, что мы с подружками для полной достоверности перед самым праздником покрасили мне волосы зеленкой. В светлые волосы зеленка впиталась намертво. Мама тоже была «в восторге». Отмыть до конца, сколько ни пытались, так и не получилось.
- Разговаривала с уже взрослыми детьми (сын и дочь) о самых ярких впечатлениях детства. Сын описал море, а дочка вспомнила, как однажды рано-рано утром я разбудила их, и мы вышли в утренний сад, мокрый от росы, и я взяла в ладони закрытый тюльпан и начала целовать его и говорить ему ласковые слова. И, когда я убрала руки, цветок широко открылся. Я так показала им силу любви и нежности, мол, и люди вот так открываются в ответ на искреннее тепло твоего сердца. На самом деле, конечно, цветок раскрывается от тепла, но для деток это было настоящее чудо.
«В детстве я была малоежкой, но у бабули по этому поводу было свое мнение. Ее правило гласило: „Пельмешек нужно съедать столько, сколько тебе годиков“. Эта чудесная манипуляция с запахом домашних вкусностей перестала на меня работать в районе 14 лет».
- Дедушка купил мне первые в жизни лаковые туфельки. Мама запретила шлепать в них по грязи. Гуляем с дедушкой, перед нами — лужа. И дедуля выдает: «А давай проверим, качественный ли лак?» Я на радостях сигаю в самый центр. Кто ж знал, что именно в этот миг мама той же дорогой домой с работы шла. Брызги взлетели до небес, прямо на мамино новое пальто. Дедушка мгновенно оценил масштаб катастрофы и, подмигнув мне, громко сказал: «Ну вот, туфли отличные, а пальто мы в химчистку отнесем».
- Когда я была ребенком, в конце мая меня отвозили на дачу и 30 августа забирали. Родители приезжали на выходные и дни рождения (дедушкин, бабушкин и мой). Они молодые были, жили свою жизнь, работали, встречались с друзьями, гуляли. А у меня на даче была отдельная прекрасная жизнь. Когда совсем мелкая была, вздыхала: «На дачу хочу». Меня спрашивали: «А чего там делать, снег же еще?» «На даче всегда лето», — отвечала я.
«1975 год. Я в модном прикиде гуляю с прабабушкой (скорее всего) на любимой площадке»
- Помню, в 1 или 2 классе пели частушки на празднике перед родителями, и у меня была частушка:
«Говорят, картошку съели
колорадские жуки.
Ну и пусть себе едят,
лишь бы были мужики».
Я особо и не вникала, а все вокруг смеялись. Конечно, мне 7 лет, какие мужики?!
- Одежду и украшения для игр я все же просила у мамы. А вот диван страдал сильно, потому что три диванные подушки стягивались ремнями, покрывало становилось попоной, седла нормального не было, но стремена из маминых красивых поясков хорошие получались. Одна подушка становилась шеей коня; на прищепках крепилась шаль с бахромой вместо гривы, все это грузилось на стулья, и получался такой классный конь! Фильмы про мушкетеров, дворян, ковбоев я смотрела верхом.
- Очень ярко помню такой момент: я выздоровела, и на следующий день мне нужно идти в школу. Мы гуляли с мамой, и начался дождь, лужи и так далее. Она меня спрашивает: «А ты хочешь в школу завтра?» Я говорю: «Не хочу». И она как прыгнет в лужу и меня обрызгала всю. Так мы и ходили, прыгали по лужам весь день. А в школу я потом все же пошла.
- Это были сложные времена, мама постоянно работала... Но она всегда старалась ради нас, детей. Я помню, как мне купили трехколесный велосипед. Почему то в памяти остался момент, как мне его показывают: еще сиденье обтянуто было бархатной тканью. Мама шила мне платья на утренники, я была бабочкой, потом снежинкой. Помню, как я уже засыпала к часу ночи, а они с папой мастерили мне для образа крылья до самого утра.
«По воспоминаниям очевидцев, через несколько шагов шнурочек на правом ботиночке таки развяжется, я запнусь о него и торт мы будем есть уже утратившим свое великолепие».
- Помню, как перед сном мама рассказывала сказку про принцессу Аэлиту. Она выдумывала ее специально про меня. Мне так нравилось. А если мне не нравился ход событий, я переспрашивала: «А там точно так было??? Может, ты путаешь?» И мама сглаживала сюжет в мою пользу.
Как-то зимой шли от бабушки, у меня в руках был поднос для торта, с цветочками, который мама у соседки одолжила. Ну и я подскользнулся. И я разбил этот самый поднос. Маме потом пришлось другой такой поднос покупать
- Самые мои счастливые воспоминания из детства — два лета, которые я провел в деревне у бабушки вместе с моим двоюродным братом. Утром просыпаешься от запаха свежей выпечки, и каждый раз разной: блинов, хвороста, пирожков с черемухой, рулета с маком и многого другого. Моя бабушка была первой стряпухой в слободке, ни одна свадьба не обходилась без ее стряпни. Позавтракаешь и носишься целый день по сопкам: то собираешь пахучую клубнику, то грибы. А один раз мы взяли у бабушки накидку на подушки и пошли с ней, как с неводом, ловить в местной речушке рыбу. Велосипеды, игра в индейцев — и так пролетает день. Вечером в местный кинотеатр на фильм или в баньку. После бани традиционно картошка печеная в чугунке или свежее молоко с мягким хлебом и медом. Вечером завалишься на перину на сеновале и под запах сухого сена проваливаешься в сон.
«Лучшее, что было в моем детстве — лето у бабушки в деревне. Запах скошенной травы, которую дедушка привез для кроликов. Пыль, которая поднимается с дороги, когда бежишь к озеру. Малина с молоком на ужин и ожидание пенки от варенья».
- Возможно, многие в детстве представляли себя на месте героев любимых фильмов. Но однажды я этим слишком сильно увлекся. До 5 лет мы жили в деревне, в небольшом домике, но с большим участком и хозяйством. Тогда единственной связью с внешним миром для меня служил черно-белый телевизор. Так сложилось, что по телеку активно крутили всякие бразильские сериалы и, разумеется, я представлял, что городская жизнь выглядит именно так. И вот наступил момент, когда родители скопили деньги, чтобы вырваться из деревни, и мы переехали в город. Моей радости не было предела, когда я увидел огромный двухэтажный кирпичный дом. Когда мы вошли внутрь, я увидел довольно пугающий серый интерьер, а лестница была почему-то не винтовая деревянная, а бетонная, но с этим я решил смириться. Потом мы прошли в одну из комнат и стали разбирать вещи. Через час решили отдохнуть, и тут я спросил старшего брата: «Пойдем посмотрим другие комнаты?» Брат удивленно посмотрел на меня и ответил: «Какие комнаты? Ты уже все посмотрел». Я указал пальцем на дверь и сказал: «Комнаты, ну которые за дверью, у лестницы». И тут он мне объяснил, что мы живем в этом доме не одни, что это называется квартирой, а наши соседи вовсе не прислуга. Вот так я узнал о существовании многоквартирных домов и разочаровался в переезде.
- Помню, 1982 год, мне 9 лет, июнь, каникулы. Отлично нагулялся на улице с друзьями, пришёл домой. Голодный. А там прабабка блины печет. Дымящиеся ароматные блины, чай с сахаром и долькой лимона. Как здорово я наелся! Включил телевизор, а там начинается первая серия «Приключений капитана Врунгеля». А потом вторая, третья, четвертая серии подряд! Запомнил на всю оставшуюся жизнь эти ощущения. И больше хорошо так уже не было никогда.
«Люблю это фото. Когда трава зеленее, дедушкина семерка не продана, а я просто трехлетняя девочка, у которой счастливое детство».
- Воспоминание про лето. Мы жили в деревне, у нас на улице было очень много детей и все дружили. В какое-то время кому-то пришла идея продемонстрировать родителям, как мы умеем крутить обруч, прыгать со скакалкой, колесо крутить, воланчик ракеткой подбрасывать много раз. Стали небольшой компанией ходить по дворам и показывать. Потом, кроме спортивных номеров, решили еще показывать какие-то смешные сценки, стихи читать, кто-то пел — в общем у нас образовался уличный театр. Все было по-серьезному: мы репетировали, вводили новые номера, оттачивали мастерство. Представления давали ежедневно, каждый раз в новом дворе. Потом присоединились дети с соседних улиц и аудитория зрителей расширилась. Мне кажется, что мы все лето так играли.
И никакой театральный кружок был не нужен! Молодцы дети! Всё - таки раньше дети много времени проводили во дворе со сверстниками, а не на кружках с рождения, поэтому у них работала фантазия и они умели себя занять. Сейчас чуть ли не с рождения кружки, занятия, секции, аниматоры, ребёнок привыкает, что его всё время взрослый или развлекает, или чем-то занимает. Итог:скучающие подростки, которые не знают, чем себя занять, кроме телефона .
- Помню, в детстве мы с сестрой рисовали свой журнал. В нем совместились мужские и женские представления об интересном. Он назывался «Разная мода и чудовища».
хи-хи. Разная мода и чудовища, которые ее представляют. Модели обычно очень страшные.
- Я в дошкольном детстве обожала смотреть днем всякие образовательные передачи: тогда была, например, целая серия передач «Для учеников вечерних школ», в которых с азов, на пальцах и с наглядными примерами разбирали весь школьный курс физики, химии, биологии и т. д. И вот сижу как-то после просмотра очередной такой передачи по биологии, выкладываю на конструкторе-панно картинку. А к бабушке подруга пришла, давай сюсюкать: «Ой, а что это у тебя такое? Это море, да? А это бантик, да? А это что, деревце?» А трехлетняя девочка ей мрачно отвечает: «Нет, это молекула ДНК, а вот это — Х- и Y-хромосомы».
А вот еще несколько наших подборок — для тех, кто хочет еще немного задержаться в этом облаке тепла и окунуться в приятную ностальгию:
Комментарии
Да, я тоже с удовольствием вспоминаю своё детство в Баку, было много всего хорошего, вот только есть я не любила, поэтому любимых блюд у меня из детства нет.