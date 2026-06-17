Речкой и пением птиц сыт не будешь.
Магазинов нет, значит, надо набивать машину и везти все из города)
20+ людей, которые переехали из мегаполиса в глубинку и теперь пьют чай с малиной и слушают соловьёв
Далеко не все люди мечтают жить в мегаполисе. Кто-то сбегает от шума и суеты больших городов в уютные пригороды и поселки, другие и вовсе стараются подыскать домик в самой глуши. Ведь здесь дни текут спокойно, вокруг живут добрые соседи, а чтобы насладиться природными красотами, надо просто выйти во двор. В маленьких городах и селах скрывается множество маленьких радостей и согревающих моментов, которые перевешивают все плюсы городов-миллионников.
- Родители переехали в деревню, и мама разбила на участке такой цветник — красота! Тут они в очередной раз закупили цветов тысяч на 10, и мама оставила их на крыльце. Решила, что на следующий день ими займется. Цветы были в горшках, в небольших кассетах. С утра начала разбирать, а нескольких кассет не хватает! Сначала не поняли: зачем пара цветов кому-то понадобилась, да и как эти товарищи во двор забрались? Собака же бегает, сторожит. А потом увидели, что один цветочек из гнезда торчит. Видно, местным птичкам они показались подходящим материалом для строительства.
«Сбежали жить из центра города в деревню, где даже магазинов нет. Зато есть речка в двух шагах от дома и пение птиц с утра до ночи. После работы гуляем в полях или бродим по лесным дорожкам»
Речкой и пением птиц сыт не будешь.
- Почти три года назад переехали из города в деревню. Раньше за окном был МКАД, теперь — лес. Раньше на работу ехал 2 часа в одну сторону, теперь — 3 минуты. Раньше соседи были со всех сторон, теперь — нет. Особенно зимой. Раньше пил кофе на балконе с видом на такого же бедолагу в доме напротив, теперь пью кофе на балконе и смотрю, как бегают лошади.
- Переехали в деревню, и я сразу парник завела. Помидоры у меня выросли — красота, соседка все заходила, ахала. Поспели первые плоды, пошла собирать, а их нет! Думаю: точно соседушка угостилась. Вечером слышу в парнике шорох, влетаю в него, а там сорока сидит и ягоды склевывает. Выгнала птичку, а перед входом занавеску повесила, чтобы больше пернатые гости не заглядывали. А перед соседкой потом неудобно было, хотя я ей ничего и не говорила. Чтобы совесть заглушить, поделилась с ней урожаем.
- Семь лет прожила в столице. Сначала представляла, как буду постоянно ходить по театрам, выставкам, гулять в центре. Не учла, что билеты стоят дорого, а добираться до центра нужно минимум час. Пока доедешь, уже устанешь. В итоге, когда скопилась хорошая сумма, которую откладывала на жилье, мы с мужем решили купить двушку в моем родном городе. Переехали — и вот уже два года абсолютно не жалеем. Сделать пять дел за день — бесценно. Проводить в пробках максимум 15 минут в день — бесценно. А еще в 15 минутах езды от нас лес, и все лето мы выезжаем туда вместо спортзала: катаемся на велосипедах, играем в бадминтон, занимаемся йогой на свежем воздухе.
«Люблю гонять к родственникам в деревню. Незнакомого лица тут и не увидишь»
- Я родилась и до 23 лет жила в городе-миллионнике. А потом что-то подтолкнуло меня, и я переехала в село. До школы тут ходит школьный автобус, рядом дом культуры и музыкалка, куда ребенок ходит сам. Я езжу в тот же дом культуры на фитнес. Надо в город — так он в 4 км от нас. В городе кинотеатр, каток, детские комнаты, торговые центры, театр. Завели коз, кур. С утра через лес отвожу ребенка, а потом домой — пасти коз на лугу. Тишина...
- Живем семьей в провинциальном городке на севере, 250 тысяч населения. Работаю в школе, зарплата нормальная, сойдет. Вместе с мужем купили дачу, все лето там проводим: бассейн, батут, шашлыки, баня, велики, друзья, пикники. На озеро купаться ходим. Муж грузоперевозками занимается, денег хватает, ездим в отпуск два раза в год. Родителей видим часто, жизнь — кайф! В то же время сестра мужа, наша ровесница, уехала учиться в Москву, там и осталась. Заработала на две квартиры, объездила полмира, работа у нее крутая. Но она на пляже 10 лет не была. Живет на работе. У кого какие приоритеты.
- Жил в деревне 18 лет, и мы с соседями дружили, причем не только через забор, но и с теми, кто жил через дом и даже через два, и с теми, кто жил напротив. Почти вся улица была большой семьей. Сажали и копали картошку всегда вместе, переходя от одного двора к другому. Когда мы строили дом, каждый приходил чем-то помочь, хотя мы и не просили. Помню, когда закончили строить, накрыли стол длиной 8 метров и всех угощали. Дети так же, как и взрослые, помогали друг другу, например прополоть, полить и прочее, чтоб быстрее идти играть.
«Живу в маленьком городке, и это одно из моих любимейших мест»
- Объехал всю планету, жил исключительно в мегаполисах. Уже 6 лет живу в своем поместье. До ближайшего населенного пункта — 7 км. Прекрасно себя чувствую и, попадая в город, где родился и вырос, с изумлением смотрю на его обитателей, которые в суете проживают свою уникальную жизнь. Жизнь в своем доме не дает повода для скуки, ибо всегда есть работа на территории. Плюс к этому окружающий ландшафт с лесом и рекой становится частью повседневной жизни.
- Четыре года живу в деревне. И только здесь понял, насколько это здорово, когда вокруг тишина! Никогда раньше не замечал, насколько в городе шумно. С середины мая у нас уже идут колосовики, лес хвойный, с кучей дорог, огромный — на сотни километров. Охота за грибами настолько затягивает! Обнаруживаешь себя в середине леса с забитым лукошком, думаешь: это же все надо чистить, но остановиться все равно невозможно. Пока дети маленькие, свой дом — это счастье!
- Мы 4 года живем в селе: я, муж и дочка 8 лет. Переехали из Владивостока в Астраханку, и это было лучшее наше решение! Нет пробок, мы экономим минимум 2 часа ежедневно. Свой дом, своя парковка. Школа через дорогу, озеро в двух минутах. Лес, поля, красота. Огорода, правда, у нас нет, просто косим 20 соток. Зато во дворе батут, в пристройке — бассейн с апреля. Красота, все цветет. По вечерам банька, самовар на дровах. Дочка вырастет — захочет, поедет в город учиться. А мы уж тут как-нибудь!
«А вот какие трофеи сегодня добрые люди прислали со своей тихой охоты. И живи теперь с этим как хочешь!»
- Живем в деревне, и у нас всегда лежат блокнотик и ручка. А дальше как в мультфильме про Простоквашино: кто что запланирует купить в городе, записывает. Как накопится хороший список, едем. Зато ничего не забываем.
Я так то же делаю, но у меня есть список того, что нужно купить обязательно и список того, что я куплю, если будут акции и скидки.
- Я 5 лет назад переехала из Москвы на границу Московской и Тверской областей. Живу в деревне, райцентр в 10 км от нас. Так вот, здесь дешевле практически все, та же самая бьюти-сфера. Именно после переезда я начала регулярно посещать косметолога, делать всякие бровки-реснички. В Москве и дороже, и времени не хватает. А летом обеденного перерыва как раз хватает на то, чтобы доехать до карьера, позагорать и покупаться. В столицу не вернусь никогда.
- Купили у пожилой пары старенький дом в деревне и перебрались туда жить. До забора руки дошли только через полгода. Начали вкапывать новые столбы, и вдруг лопата обо что-то лязгнула. Вытащили ржавый сундук. Уже руки потирали: сокровища! Открываем его — мамочки! Там лежат бобины со старой кинопленкой. Все хиты 60-х и 70-х. Долго думали, кто и зачем закопал этот ящик на нашем участке, но так и не догадались.
«С удовольствием живу и работаю в деревне. Тихо, спокойно: ни толкучки в метро, ни пробок. Пешочком до работы и с работы. И с балкона прекрасный вид»
- Я уехала из не худшего спальника Москвы в маленький рабочий поселок в Тверской области и, да, обожаю его! Подбиваю теперь семью и всех друзей переезжать к нам. В столице у меня было ноль перспектив, кроме работы в офисе всю жизнь. В маленьком городке у меня есть дом, две квартиры, которые я купила не напрягаясь. Здесь не считается проблемой старая машина, дешевый телефон или дешевая сумка. Я трачу на сумки много, но это мои личные предпочтения. Да, у нас хуже с доставками и городским транспортом, но поселок развивается: за 6 лет много чего появилось. Плюс, если жить не в частном секторе, то все в пешей доступности.
Зачем иметь две квартиры в маленьком городе? Сдать их можно если только за копейки, да и то не факт, что найдутся желающие. А ведь коммунальные платежи никто не отменял. Остается только уговорить друзей переехать в маленький город и купить эти квартиры.
- Когда мы купили дом в деревне, поняла, что счастье — в мелочах. Я уволилась, развела хозяйство: огород, куры, недавно купили кроликов. Кто бы только знал, какой я сейчас получаю кайф, копаясь в своем огороде! Свекровь ругается: «Заставляй детей». А я не буду. Зачем? Я помню, как меня в детстве бабуля в пять утра на огород гнала. Нет, пусть отдыхают. В этом году будет море яблок, так что наварю всякого. И надеюсь, что малина тоже даст ягод.
- Я сам долго жил в Петербурге. Как-то приехал на футбол в Самару, встретил тут будущую жену, да так и остался. Мне все тут нравится: пляж, набережная, отдых летом на островах. По заработной плате я проигрываю: она тут ниже, чем в Питере. Но и многие вещи тут стоят дешевле, чем у меня на родине.
«Живу в поселке городского типа. Для поднятия настроения хожу гулять по вечерам после ужина. Красота: людей почти нет, любуюсь природой»
- Переехали в прошлом году из пасмурного Санкт-Петербурга в солнечный Воронеж! Переезжали двумя семьями сразу: наша семья и семья друзей. Город принял нас радушно: мы были в восторге и приятно удивлены местными ценами — все гораздо дешевле, чем в Питере и Москве. Фрукты, овощи — все местное, вкусное, сочное. Покупаем теперь каждый день, а это для нас в новинку! Нашему примеру в течение года последовали еще две семьи знакомых, и еще одна думает. Прекрасен сам город и его окрестности, много исторических мест. Мы уже столько объездили. Для человека, не сидящего на одном месте, всегда есть куда пойти и что посмотреть. Климат для нас самый подходящий: нет изнуряющей жары и духоты, при этом всегда солнечно и тепло. А какое тут небо! Высокое, с фантастическими облаками. Мы много где успели побывать за свою жизнь, но такого удивительного неба нигде не видели.
- Родители собрались в санаторий, попросили за своим домом в поселке присмотреть. Приезжаем, а там окна настежь, музыка гремит, кто-то во дворе шашлыки жарит. Мы понять ничего не можем: неужели день перепутали? Заходим на участок — вот это да! Там мой брат со своими друзьями гуляет! Оказывается, родители и его попросили за добром присмотреть. Хорошо, дом большой, а приятели на следующий день рассосались. Но нам так понравились эти две недели на природе, что мы начали сами домик за городом подыскивать.
- Обсуждали тут с мужем, когда решили прогуляться в магазин, в каком чудесном месте мы живем. Тишина, красота, природа. По улице полчаса будешь идти — человека не встретишь. Детям, конечно, скучно. Старшая дочь перебралась в город, и младшие захотят. Это правильно: там возможностей больше. Мы лет пять как переехали на окраину. Не жалею.
А вот еще несколько подборок историй, от которых так и веет теплом: