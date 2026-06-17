20+ людей, которые переехали из мегаполиса в глубинку и теперь пьют чай с малиной и слушают соловьёв

Далеко не все люди мечтают жить в мегаполисе. Кто-то сбегает от шума и суеты больших городов в уютные пригороды и поселки, другие и вовсе стараются подыскать домик в самой глуши. Ведь здесь дни текут спокойно, вокруг живут добрые соседи, а чтобы насладиться природными красотами, надо просто выйти во двор. В маленьких городах и селах скрывается множество маленьких радостей и согревающих моментов, которые перевешивают все плюсы городов-миллионников.