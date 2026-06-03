17 случаев, когда вызов мастера обернулся такой комедией, что нарочно не придумаешь

Пожалуй, у людей, которые работают на выезде, действительно скапливается особая коллекция историй — простых, смешных и неожиданных. Это неудивительно, ведь чем больше общаешься с людьми, тем больше шансов стать свидетелем очередного представления. Наверняка и у вас был прикольный случай с ремонтом или вызовом мастера. Будем рады почитать в комментариях.