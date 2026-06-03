17 случаев, когда вызов мастера обернулся такой комедией, что нарочно не придумаешь
Народное творчество
03.06.2026
У мастеров, которые ездят по вызовам, работа вроде бы понятная: починить, прикрутить, заменить, подключить. Но зачастую такие визиты заканчиваются маленькими спектаклями. Например, хитрый дедушка пытается скрыть от своей жены неожиданную тайну, или же монтажники начинают заниматься совсем не тем, чего от них ждали.
- Занимаюсь перетяжкой мягкой мебели и мелким ремонтом. Приехал на заказ — устранить скрип в диване. Захожу, а там семейная пара лет 70. Как только бабулька ушла на кухню, дед говорит: «Внучок. Я знаю, почему диван скрипит. Я же туда вещи свои сложил, которые бабка выкинуть просит. Скажи ей, что ничего сделать нельзя, но диван этот хороший, прослужит еще долго — тогда ей жалко будет его выкинуть». Ну, я деда поддержал, вошел в положение.
ADME
- Заказал нам как-то перевезти пианино дед, мол, совсем бабка его загоняла с ним. Приезжают 4 грузчика, крепкие ребята, для них такая задачка — легкая разминка. Пытаются поднять — никак. Крутили, вертели, кое-как на ремнях дотащили до входа. Сидят, мозгуют. А старичок им: «Сынки, тяжело вам? Так, может быть, мне книжки из пианино вытащить? Пианино давно не работает. У меня там целая библиотека лежит».
Dzen
«После замены труб муж устал, торопился скорее закончить»
- Как-то утром собираемся на дачу, а замок на двери заклинило. Нашла в газете мастера, он обещал приехать через 20 минут. Примчал, скинула ему ключ из окна. Все это время он успокаивал меня, предлагал вызвать врача. В итоге открыл дверь. Смотрю, стоит передо мной высокий и крепкий мужчина. Предложила ему кофе, но он отказался. Говорит: «Извините, не могу — в машине жена с маленькой дочкой ждут». Оказалось, что они в садик ехали, но так и не добрались, поехали меня спасать. Здоровья и счастья тебе, добрый человек!
- Пришел сантехник делать стояк в туалете. А я пошла в комнату и... уснула. Просыпаюсь, а сантехника нигде нет. Дверь захлопнута. В итоге на следующий день он пришел снова и с порога мне выдал: «Пока вы спали, я вас пытался разбудить, но не смог. Не засыпайте больше, пожалуйста!»
- Какое-то время слышала звон на кухне, понимала, что он идет от светодиодных лампочек в потолке. Позвонила через «Авито» мастеру. Тот сразу напугал, что может быть короткое замыкание. В итоге я согласилась, что вызов мастера просто необходим! И что бы вы думали? Он приехал и просто поменял лампочки, а я ему 5 тыс. за это отдала.
«Куда только ни ставят стиральные машины владельцы квартир»
- Работал сантехником. Часто приходилось вырезать стояк канализации и вставлять новый кусок. На работу уходило минут 15. Сначала предупреждал соседей сверху и просил не пользоваться канализацией. Но! Как только я отрезал трубу, тут же все старались спустить воду в унитазе. Представьте картину. Потом стал делать проще — сразу резал трубу, никого не предупреждая, и вставлял новую. Больше ни разу казусов не было.
Александр ВГ / Dzen
- Поехал как-то раз домой к начальнику. Нужно было с сантехникой возиться. У его жены спросил: «А вы договорились по поводу перекрытия воды?» Она ответила, что да. Перекрываю, поменял уже два крана, взялся менять третий. И тут смотрю в окно, а там аварийка стоит из ЖЭКа. Оказалось, что она ни о чем не договорилась. А аварийка приехала по другой заявке. Ну хоть не успел третий снять...
Dzen
- Делали кухню одному почтенному дедушке. Ему сын-бизнесмен купил квартиру и сделал все по последнему слову моды и техники, включая систему «умный дом» и прочие современные навороты. Не поскупился. И кухонный гарнитур был очень дорогой. Такой, что мастера тряслись над ним, чтобы не дай бог не поцарапать. И фурнитура была туда установлена на каких-то мягких доводчиках, плавных и бесшумных. А дедуле не понравилось! Не привык он к медленному закрыванию дверок. Говорит: «Бесит! Приходится ждать, пока оно все заползет и закроется. Отвернулся, а краем глаза все равно вижу, как дверка закрывается. Верните мне простую фурнитуру, чтобы со скрипом и скрежетом. Так уж привык!» В итоге сын команду дал — мы переделали.
Екатерина Екатерина / Dzen
«Наткнулся на такую инсталляцию. Так у них еще входная дверь в том же стиле»
- Новый дом, заехали полгода назад, но на этаже из пяти квартир живут только в двух. Коммуналку исправно плачу. И тут резко вечером отключают отопление. Вызываем сантехников, а те разводят руками и причину найти не могут. Утром вызываем других мастеров, но и они не видят причин поломки. И только потом выясняется, что у нас с другой нежилой квартирой счетчики перепутаны. Получается, что я все это время платила за пустую квартиру, в которой никто не живет. Думала, что такое только в анекдотах случается...
- Делали кухню в мое отсутствие. Попросил рабочих, чтобы те нашли мастеров на установку сантехники и стиралки. Разумеется, с доплатой. В итоге все сделали. Приезжаю, проверяю, а стиралка гремит. Смотрю, а там транспортировочные болты не выкручены. Оказывается, мастер решил, что «подключить стиральную машину» — это прикрутить шлаг с водой и засунуть сливной шланг под раковину. Взяли деньги за 5 минут работы, причем немалые.
- Работаю сантехником. Прихожу на вызов, мол, вода слабо течет в ванной. Меня встречает миловидная бабушка лет 80. Начинаю по очереди открывать все краны, чтобы проверить напор, а там тоненькая струйка везде. Говорю: «А у вас давно такое давление низкое стало? Почему раньше не вызывали?» А бабулька как давай охать и говорит: «Ой, милок, да у меня отродясь низкого давления не было, особенно как наклоняюсь». Я пару секунд даже не понял, о чем она говорит. И только потом до меня дошло. В итоге выяснилось, что соседи сделали ремонт, и вода перестала нормально течь. У меня это не первый случай на практике, поэтому я был уверен, что сечение в трубах заузили. Пришлось разбираться с соседями, но благо, что они адекватные попались.
ADME
«Сверху кухня, которую сделал заказчику. А внизу — моя»
- Живем с подругой вдвоем. Решили поменять мойку, так как уже старая была. Вызвали сантехников, показали поле работы, а сами в комнату ушли. Спустя время решила я зайти на кухню и посмотреть, как там работа продвигается. Захожу, а они наш арбуз едят, который на столе стоял.
- Подрабатываю «мужем на час». Нужно было две люстры повесить. Звоню. Дверь открыла девушка в легком халатике и с загадочной улыбкой провела в комнату. Сижу, собираю комплект. И тут заходит в комнату огромный мужик, закрывает за собой дверь и выдает: «Давай ты вторую люстру вешать не будешь, а просто покажешь, как подключать. А жене моей скажи, что инструментов нет или не можешь сам. Мы все в плюсе!» Оказалось, что хозяйка вызвала меня, потому что ее муж только обещает повесить, но не умеет. Но стесняется признаться в этом. Такого бартера на моей практике еще не было.
ADME
- Работаю мастером по перетяжке и ремонту мягкой мебели. Как-то раз разбираю обшивку, а там трудовая книжка с записью об увольнении по позорной статье. Видимо, у кого-то есть свои тайны.
- Пришел мастер ремонтировать стиралку. Каждое свое действие он проговаривает: «Сейчас возьму отвертку, вот здесь посвечу фонариком. Ага, тут подшипник стерся!» А когда ему что-то нужно, он выдает: «Идите быстро сюда и держите тута!» А спустя время он начинает рассказывать истории из своей жизни: как учился в школе, как в училище ремесленном учился, где работал. Три часа пришлось его слушать. А как только он ушел, с подоконника упал кактус в горшке — не выдержал столько слушать, по-видимому!
«Хороший мастер знает о реставрации мебели все!»
- Недавно у нас что-то случилось с розеткой, перестали работать несколько тройников и удлинителей. Мой муж уверенно заявил: «Сейчас я все починю!» Возился пару часов, но все без толку! Вызвали электрика, так он он на нас посмотрел с удивлением и молча включил предохранитель в щитке. Сказал, что денег за такое не возьмет, так как впервые с такими уникумами встречается. Муж аж покраснел.
- Моя мама как-то вызвала сантехника из ЖЭКа, так как у нас протекала ванна. Заявился этот кадр, набрал треть ванны водой и начал что-то там ковыряться внизу. Внезапно тупо открутил сифон, и вся вода хлынула на пол и на него. Мама как заорет: «Сейчас вызову начальство!» А сантехник в это время барахтается на полу в воде и говорит: «Не надо-о-о!»
Пожалуй, у людей, которые работают на выезде, действительно скапливается особая коллекция историй — простых, смешных и неожиданных. Это неудивительно, ведь чем больше общаешься с людьми, тем больше шансов стать свидетелем очередного представления. Наверняка и у вас был прикольный случай с ремонтом или вызовом мастера. Будем рады почитать в комментариях.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 историй с праздничных гуляний, которые прочно вошли в семейный фольклор
Истории
29.04.2026
18 добрых историй о людях, чьи слова и поступки сделали лучше даже самый пасмурный день
Истории
03.05.2026
17 добрых животных, чье большое сердце согрело теплом другого пушистика
Животные
24.04.2026
16 человек, которые пришли забрать чадо из садика, а попали на целое представление
Истории
12.03.2026
14 сотрудников сферы услуг рассказали о клиентах, от чьих запросов аж глаза округляются
Истории
29.05.2026
18+ женщин, для которых финал отношений стал мощным стартом
Истории
29.03.2026
20+ примеров того, что работа в торговле — это бесконечный сериал о людях
Истории
03.04.2026
16 фото и историй из детского сада, которые превратили обычный день в повод для искренней улыбки
Истории
30.03.2026
15 примеров того, что маленькие добрые поступки имеют большое значение
Истории
28.03.2026
15+ историй о школьных годах, чей уют сравним с запахом старых учебников и свежей выпечки
Семья
21.03.2026
20+ будних дней, которые неожиданно превратились в добрую комедию
Истории
29.04.2026
16 полных надежды историй о людях, которые в любой ситуации найдут плюсы
Интересное
02.04.2026