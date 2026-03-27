20+ реальных историй о переезде, в которые трудно поверить с первого раза

Коты привыкают к человеку и к месту, где живёт этот человек. Когда мы уехали в новую квартиру, кота оставили с дедом в старой квартире. Тоже думали, что кот к квартире привык, в которой он вырос. Через неделю дед говорит, чего вы над котом издеваетесь, он ходит по квартире, вас ищет, от еды отказывается, плачет. Я забрала кота, поехала через весь город с пересадками на транспорте. Мой красавец сидел у меня на руках и только в окно поглядывал.