20+ реальных историй о переезде, в которые трудно поверить с первого раза
Смена жительства — это идеальный тест-драйв для чувства юмора и крепости нервной системы. Когда привычный быт разлетается на тысячи осколков, упакованных в пупырчатую пленку, начинается самое интересное, а за порогом новой квартиры ждет не только ремонт, но и целый ворох забавных ситуаций.
- Переехали с парнем в новую квартиру. Толком вещи разобрать не успели, жили среди коробок, так как работали оба допоздна. В выходной остались наконец-то дома. Смотрим фильм, кушаем пиццу. И тут из-под холодильника к нам выкатывается хомяк. Бежит, хватает крошки и убегает. Мы минуты 2 еще с открытыми ртами сидели, пока не поняли, что это прошлые жильцы потеряли. Так у нас появился Вениамин, и новая квартира сразу стала уютней.
- На первой съемной квартире нам не повезло с соседями. Это была молодая пара: шум по ночам, громкая музыка. В итоге мы решили съехать. Выезжаем, а хозяйка квартиры неожиданно говорит: «Знаете, я пошла говорить с соседом — так оказалось, что хозяин моряк. Он все это время был в рейсе, а жила в квартире его девушка, и видимо не одна». Вот так вот вышло...
- У нас квартира находится в новом ЖК. Есть специальное место для хранения велосипедов. Вроде бы все соседи адекватные люди, но тут одна мадам вдруг пишет в чате дома: «Кто-то не помыл свой велосипед. Из-за этого я вымазала свои штаны. Теперь я их оставлю здесь — чтобы они были выстираны и переданы мне чистыми». Видимо, пошла ставить велик и обтерлась об чей-то. Вот вы мне скажите, это вообще нормально?
«Переехали в квартиру на 25 этаже — канал Дискавери каждый день за окном. Кот в шоке от близости птиц, до которых лапой подать»
- Искала съемную квартиру. Захожу, меня встречает хозяйка, оглядывает с ног до головы. Квартира сносная, предлагаю подписать договор. Сидим за столом, и тут хозяйка вместо договора сует мне несколько листов и заявляет: «Ты мне подходишь. Но понимаешь, мне нужно убедиться, что мы с тобой совпадаем».
Спрашиваю: «Что это?» Она: «Просто психологический тест, чтобы я понимала, что ты за личность». А я в ответ: «А вы покажете мне свои результаты теста?» Она так возмутилась! В общем, попрощались. У меня только один вопрос — как таким людям вообще удается сдавать жилье?
- В связи с переездом продаю мебель. Разместил объявление о продаже дивана. Недорого, диван отличный. Прошел месяц — ни одного реального покупателя. И тут я сделал ход конем — диван забрали следующий день. А я всего лишь сфоткал диван заново, с сидевшей на нем моей кошкой Муркой. Котики решают!
- Сегодня у меня переезд в новую квартиру. Когда я говорила об этом подругам и коллегам-женщинам, почти каждая перебивала меня одними и теми же вопросами: «Тебе нужна помощь? Может, помочь собрать вещи? Нужна моя машина?» А Прометеи (те, кто шлют огонечки на сторис) просто желали удачи. Женщины, вы сила и любовь.
- Переезжая из съемной комнаты в однушку, взял с собой один туристический рюкзак на 100 литров и один на 30, под кошку. Когда переезжал через 2 года из почти пустой однокомнатной квартиры в трехкомнатную, заказал 3 газели, а еще на знакомых некоторые вещи перевозил. Вот как? Почти пустая однокомнатная квартира смогла заполнить трешку до упора, так что еще выкидывать многое пришлось. Вроде все померил, посчитал вещи, ничего не получается... Либо в однокомнатной было за 100 квадратов, либо я где-то архиватор поломал.
- Сняла вчера квартиру. Хозяйка спросила сразу, много ли у меня вещей, чтобы понимать, что ей вывозить, а что нет. А у меня только один чемодан с одеждой. Поговорили, разошлись. Вечером прихожу с вещами — и аж прослезилась — она взяла и постирала для меня свои подушки, одеяло, постельное. Застелила для меня кровать, чтобы я не бегала спешно и не искала на чем спать. Я бы и так заботилась об этой квартире, но теперь я действительно чувствую, что мне были рады и она реально ощущается как дом.
- Сразу после переезда договорился на сборку шкафа с одним парнем. Когда он приехал, мы с женой на кухне что-то двигали, расставляли. В результате он сам все сделал, шкаф поставил. Позвал посмотреть и рассчитаться. Глянул, протягиваю ему оговоренную сумму. А он вдруг возвращает мне что-то в районе 10-20% и говорит: «Это вам скидка за то, что не торговались и не мешали работать».
- Семь лет назад переезжали в другую страну. Квартиру сняли удаленно, видели только фото на сайте, с владельцем общались по почте. И вот приезжаем мы почти в полночь, на три часа позже запланированного. На одной машине мы, за нами грузовик с вещами. Хозяин нас дождался, все показал. Зная, что мы будем поздно, и у нас дети, он купил нам продуктов: хлеб, молоко, масло, йогурты, сыр, колбасу, яйца. Это было так мило и заботливо. И так... человечно. Прожили в квартире пять лет и лучшего арендодателя у меня не было.
- Мама моего лучшего друга получила новую квартиру. Надо было повесить шкафчики для посуды в кухне, я от души взялся ей помочь — нашел мастера, который за пару часов все сделал. Расстались в прекрасном расположении духа, а через два дня шкафчики рухнули на пол.
Вот тогда я узнал всю глубину «испанского стыда», ведь мастером был мой отец. Пошли разбираться и делать работу над ошибками. Хозяйка встретила нас веселая. Сказала, что это все пустяки и разбилось всего два блюдца, поэтому не надо думать об ущербе. Отец нашел причину падения, все поправил — шкафчик провисел потом много лет.
Вроде все хорошо закончилось, но спустя много лет, когда мамы друга уже не стало, я случайно узнал, что в тот день разбились не два блюдца, а два дорогих чайных сервиза. Но она не захотела меня с отцом расстраивать, поэтому сказала только про блюдца.
- Новая съемная квартира. Ложусь спать. И, закрывая глаза, говорю: «Сплю на новом месте, приснись жених невесте». В это время мой муж, который лежит рядом: «Не понял».
Ему надо было ответить: "Ложусь на новом уголку, приснись невеста жениху". Это меня бабушка научила. И для девушек вариант не сплю, а ложусь: ложусь на новом месте, приснись жених невесте. Но, может быть, варианты были в зависимости от регионов.
- Наш офис находился на севере Москвы. Из-за высокой арендной платы пришлось съезжать. В то время работал у нас в отделе по развитию бизнеса молодой парень Евгений. Руководство ему доверяло, поэтому именно Евгению поручили за 2 недели найти новое помещение под офис.
Нашел: два туалета, душевая, кабинеты с кондиционерами, столовая, зона отдыха с ТВ и диванами — мечта! И цена адекватная. Но находился совершенно в противоположной части города. Ездить сотрудникам было далековато, но офис был реально огонь! В общем, переехали. И как позже выяснилось, новый офис находился в 150 метрах от дома Евгения. Вот же хитрец!
- Наша удача при очередном переезде вышла на новый уровень: новая квартира находится в нашем же доме, буквально в соседнем подъезде. Переезд просто 100% комфорта из 100. Вещи можно переносить прямо в руках — чисто вышел в тапочках, налегке все свои книжечки по одной перенес. Мечта! Еще и все мои привычные маршруты и кофейни на месте остались.
«Балкон долго не могли застеклить, так как голуби повадились вить гнезда. Жалко было выбрасывать яйца. В итоге эти пернатые вывели 5 партий птенцов. Еще над нами живут ласточки, не пойму только где. Они целый день кружат у окна всей стаей и чирикают»
- После переезда на новую квартиру кошка начала ходить мимо лотка. Мама хотела отправить ее в деревню, а я расставаться не хотела. Пришла я из универа, кошку под мышку и в туалет с ней. Дверь закрыла, усадила зверя на лоток. Первый раз кошка просто ушла с лотка, я ее вернула назад. Поспорили. В общем, с пятого раза умничка поняла, что я от нее хочу, в лоток сходила, за что была из туалета выпущена и вознаграждена вкусняшкой.
Так и повелось: утром, перед универом, потом по возвращении домой и перед сном я водила кошку на лоток. Через две недели сопровождение уже не требовалось. Зверь ходил в туалет три раза в день, как по часам. И так до преклонного возраста, ни разу мимо. Правда, иногда кошка настойчиво звала меня посмотреть, как она делает свои дела.
- Сразу после окончания универа я съехал из общаги, снял комнатенку в центре Питера. Комната была в большой коммуналке на первом этаже, окна выходили в классический двор-колодец. Ко мне часто забегали в гости друзья, стучались мне в окошко, и я шел открывать. Было удобно, но вскоре мне начало казаться, что вроде бы кто-то стучит, я выглядывал в окошко, а там никого. Ничего страшного, но легкое беспокойство доставляло.
Прошла пара лет, я уже смог позволить себе снять небольшую отдельную квартирку на окраине, в большом доме, этаже на четвертом. И вот первую неделю после переезда мне регулярно слышались едва различимые стуки в окно. Но четвертый этаж же! Несколько дней я вздрагивал, подбегал к окну, и, естественно, ничего, кроме вида на тихий дворик там не обнаруживал.
Однажды утром, выходя из душа, я услышал очередной такой стук. Решил не обращать внимания и пошел на кухню варить кофе. Стук повторился. И еще раз, теперь уже очень громко.
Подошел к окну, отдернул штору... За окном на альпинистском тросе висел мужик в спецовке и каске.
— Доброе утро, — вежливо поздоровался он, — Мы сейчас вам фасад будем красить. Закройте форточки, пожалуйста, чтобы вам в дом пыль не летела.
Я судорожно сглотнул, кивнул, покрепче запер все окна и с чувством неимоверного облегчения сел пить кофе. И после этого случая как отрезало, больше никаких странных звуков мне не слышалось.
- Коллега в этом году наконец-то исполнил свою мечту — купил квартиру. Вся семья с нетерпением ждет окончания ремонта, чтобы отметить Новый Год в новом доме. И вот вчера дочь коллеги (4 года) заявляет: «А можно я останусь у бабушки праздновать, а потом после 12 к вам приду?»
Родители с возмущением начинают задавать вопросы. Как же так — она в восторге от новой комнаты, считает дни до переезда, ждет, переживает, а Новый год праздновать дома не хочет. Ответ был: «Я когда письмо Деду Морозу писала, то адрес обратный бабушкин указала — подарки он туда принесет».
- Только переехала в новую квартиру. Решила приготовить запеканку. Купила продукты, сварила рис, обжарила фарш с овощами, сложила все аккуратно в форму, чем-то залила, натерла сыр. Хотела поставить в духовку, и только тут до меня доходит, что у меня нет духовки!
- Купили квартиру во вторичке и переехали. Днем раньше съехали прежние хозяева. На следующее утро после переезда меня будит требовательное «Мяу!» Открываю глаза, смотрю на толстую серую морду, иду на кухню, открываю холодильник, кормлю животинку. И только после этого просыпаюсь. Кот был у родителей, у нас с мужем кота еще нет. Более того, наш был рыжий, этот серый. В прострации звоню прежним хозяевам квартиры: «А у нас серый кот пришел, не ваш часом?»
Разбуженный человек на том конце выдает гениальную фразу: «Ну раз пришел, пусть живет...» Потом кое-как удалось и его заставить проснуться. Да, кота опознали, и он точно их. Его хозяева переехали недалеко: три квартала от нас. Вот кот и отправился «домой». Окончательно проснувшись, отнесла животинку владельцам. На следующее утро просыпаюсь от требовательного «Мяу!»
В общем, котик решил не съезжать.
Коты привыкают к человеку и к месту, где живёт этот человек. Когда мы уехали в новую квартиру, кота оставили с дедом в старой квартире. Тоже думали, что кот к квартире привык, в которой он вырос. Через неделю дед говорит, чего вы над котом издеваетесь, он ходит по квартире, вас ищет, от еды отказывается, плачет. Я забрала кота, поехала через весь город с пересадками на транспорте. Мой красавец сидел у меня на руках и только в окно поглядывал.
- Было мне 12, жили мы в однокомнатной квартире втроем: я, мама и младшая сестра. Все каникулы я проводил у бабушки в соседней области. Был уже самостоятельным, мне давала мама деньги на билет, и я сам ехал на вокзал, садился в автобус и уезжал, так же и возвращался. Телефон был только домашний, у бабушки его не было. Просто мама примерно знала когда я вернусь.
И вот наступило лето, я уехал к бабуле, но за месяц до конца каникул мне поднадоело и я решил ехать домой. Приезжаю на вокзал в свой город, еду домой, захожу в подъезд, поднимаюсь, открываю дверь ключом. Разуваюсь, иду на кухню попить. Вижу на столе груши огромные, хватаю и ем. Иду в зал и понимаю: что-то не так, вещи странные, телевизор другой, мебель. Обувь мужская и женская — но у мамы такой обуви нет, и мужика у нее не было. Иду в ванную — там тоже все незнакомое.
Выхожу из квартиры и стучу соседке, та открывает, я с вопросом: «Где мама?» Она видит открытую дверь и с хохотом: «Так она переехала. Пойдем, отведу». Ведет в соседний микрорайон, мама дома.
В итоге, пока я был у бабушки, мама продала однушку и купила двухкомнатную. Хотела сделать сюрприз, и в конце каникул сама приехать меня забрать. Смеялись потом долго, а я 20 лет вспоминаю ту халявную грушу и те странные ощущения, что что-то дома не так.
- Женился как-то мой братец, переехал в новую квартиру, почти пустую. На кухне плита, холодильник, стол и табуретки. Такие, с круглыми ножками, на ножках пластиковые колпачки. И все табуретки качаются.
Прихожу к ним, вижу эти табуретки, и говорю: «Вот мой вам подарок! Вы будете пользоваться им долгие годы!» И выкладываю на стол 32 рубля двухрублевками. Братец стоит, пытается разгадать скрытый смысл. Жена молча офигевает.
Беру я эти табуретки, переворачиваю, снимаю колпачки и подкладываю в них эти самые монеты, выравнивая таким образом длину ножек.
Много лет прошло, брат развелся, снова женился, переехал в другой город. Недавно звонит: «Я табуретки поменять решил, вспомнил про твой подарок, достал. У новых табуреток ножки ровные, но я все равно в каждую ножку по монете засунул, на память».
- Переехала в деревянный барак с расчетом на то, что его по плану скоро снесут и дадут другую квартиру. Присмотрелась: большой зеленый двор, клумбы, машину хоть куда ставь. Добрые, милые соседи — все друг друга знают. Все вечера, выходные и праздники во дворе шашлыки, песни под гитару и по домам. Многие с детьми, ночью тишина. Любая помощь: денег занять, сумки поднять, колесо поменять, кран сделать.
В квартире большие коридор и кухня, высокие потолки, кладовая... Не хочу переезжать отсюда!
А вот еще несколько наших подборок с теплыми и потешными историями: