10 простых музеев для идеального отпуска, которые дарят детям и родителям яркие впечатления

В Перми и без того есть на что посмотреть — от знаменитого арт-объекта «Счастье не за горами» до шуточного памятника «Пермяк соленые уши». Ну а тем, кто любит посещать необычные места, прямой путь на производство сервисных роботов. Побывать на таком предприятии всегда интересно, ведь в цехах здесь создают не конфетки или печенье, а роботов-помощников. На экскурсии можно без купюр увидеть весь процесс сборки, а заодно протестировать железные мозги машин, которые уже вовсю заменяют людей в банках, медицинских и торговых центрах.

Решили на каникулах посмотреть, как собирают роботов. Машины нас сразу покорили: они умеют шутить, танцевать и обниматься. Но наши челюсти упали на пол, когда мы увидели несколько андроидов с абсолютно одинаковыми лицами. Оказалось, это не абстрактная внешность, а лицо реального человека — председателя совета директоров компании! Силиконовая кожа, волоски, взгляд — полное ощущение, что перед тобой живой топ-менеджер, который просто слишком долго пил кофе. Местные шутят, что это лучший способ размножить начальство для работы в филиалах. Невероятное и очень смешное зрелище! © ADME