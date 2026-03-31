16 историй от аниматоров, чьи рабочие будни — это просто фейерверк эмоций
Для детей аниматор — это настоящий герой, сошедший с экрана, а для самих артистов — это тяжелый труд, который оплачивается самой искренней валютой в мире: детским восторгом. В этой подборке вы найдете 16 искренних признаний от тех, кто знает, как выглядит счастье в глазах ребенка, почему современные дети мечтают о карьере вместо кукол и как обычная стиральная доска может стать круче любого гаджета.
- Работаем аниматорами на дне Рождения. Именинница — милая девчушка лет пяти, с ангельским личиком, белокурыми локонами и гигантским бантом размером с голову. Ребенок одет в бальное платье с рюшечками и кружевами. В какой-то момент девочка останавливается прямо посреди игры, отрешенно смотрит в даль, прикрывает лицо ладошками и выдает басом: «А-а-а-пчхи»! Мне показалось, что даже посуда на столах у родителей зазвенела. Все замерли. Даже музыка стала потише. Ребенок убирает руки от лица, глубокомысленно смотрит в ладошки, потом на окружающих, обводит всех взглядом и, забавно пришепетывая, делится результатом исследований: «Сьо-о-пельки...»
- Работаю аниматором в дорогих ресторанах. И вот играли с детьми — нужно было называть 3 вещи, одинаковые по какому-либо признаку. Один ребенок достал карточку «Три салата» и долго-долго думал. Я шепотом подсказываю, мол, ну оливье же, а чадо как отмочит, что не знает такого салата... Я удивилась. В итоге ребенок назвал салаты «Цезарь», «Греческий» и «Капрезе».
- Моя подруга сильно помешана на комиксах о супергероях. Больше всего ей нравится Железный Человек, ради которого она была бы готова на все. Сколько ее знаю, она всегда рисовала своего идеального молодого человека точь-в-точь как Тони Старка, а точнее его героя из фильмов Марвел. А не так давно ей удалось найти того, о ком она так давно мечтала. Все уши нам прожужжала о том, что встретила свою любовь, мол, он является Железным Человеком. Мне как-то в это не особо верилось, а потом я все-таки поняла, в чем подвох. Оказалось, что подруга начала встречаться с парнем, который подрабатывает аниматором. Худенький, неуклюжий, смешной, но зато в костюме Железного Человека. А для подруги это самое главное! Зато подруга довольна и счастлива со своим «Тони».
- Я работаю детским аниматором и считаю, что свой «долг перед человечеством и его счастьем» более, чем выполняю. Я радую детишек, чем не молодец? Вот только 31 декабря нахлынуло на меня такое настроение сказочное, что понял: «Осчастливил я явно не всех, есть куда стремиться!» И пошел на каток. Да-да, на самый обычный ледяной каток. Но пошел я туда в костюме деда Мороза, а перед этим предварительно купил много конфет. Стоит ли говорить, что дети и их родители были в восторге? Все-таки сказка в это время года нужна всем.
- Недавно был свидетелем очень милого случая на детском празднике. У одного мальчика был день рождения (4 года). Собралась толпа таких же малышей, по 3-4 годика. Аниматор ведет праздник и говорит: «Ребята, а по какому поводу мы все здесь собрались?» Дети немного затупили и молчат, с интересом смотря на аниматора. Аниматор решает подсказать и продолжает:
— Может, сегодня Новый год?
— Нет!
— Может, сегодня Восьмое марта?
— Нет!
— А какой сегодня праздник? Давайте все дружно, хором скажем: три-четыре...!
И все дети хором:
— Три-четыре!
- Сегодня ко мне на работе подошел мальчик и попросил снять видео на мой телефон. Я работаю аниматором, и мы с детками часто снимаем разные видео. Мы сняли короткое видео, и я попросила его номер телефона, чтобы сбросить. Ближе к вечеру мальчик написал мне. Спросил, как дела. А еще позже — доехала ли я домой и все ли хорошо. Еще несколько дней писал и спрашивал, на работе я или нет. Так у меня появился преданный фанат.
- Работала на весьма известном историческом проекте аниматором. В нашу задачу входило учить детишек стирать с помощью стиральной доски и утюжить утюгом на углях. Честно говоря, не ожидала, что это будет пользоваться успехом, так как думала, что все всем знакомо с детства. Оказалось, что дети были в восторге! Научиться просто домашним делам, хоть и по старинке, было для них чем-то новым! Как они были счастливы попробовать это вместе с мамами и папами! Прогресс — это хорошо, но столько моментов близости с детьми мы теряем...
Ничего мы не теряем. Сын точно так же помогает мне со стиркой: складывает вещи в машинку и достает, если это что-то, что нельзя сушить сушилкой, то помогает развесить. Утюг ему рано, конечно, давать, зато готовить уже любит. Не надо для близости в каменный век возвращаться))
- Всегда хотели открыть с мужем свой маленький бизнес, а тут наконец-то звезды правильно сложились, и нам это удалось. У нас теперь есть своя детская комната. Арендовали помещение, завезли инвентарь, наняли аниматоров, почти готовы к открытию. Муж вечером приезжает домой, ведет меня без слов в гараж, а там сюрприз — игровой автомат с мягкими игрушками, который на жетонах работает. Так мы с ним до самой ночи там рубились, пытались вытащить что-то и проверить, работает ли он. Теперь вот нам жаль отвозить в детскую комнату его, такая классная забава была.
- Моя девушка работает аниматором. Она мой кумир! Она работает по 10 часов в день: бегает с детками, переодевается в разные костюмы, играет в квесты, а к тому же постоянно остается внимательной — ведь она еще и нянька им в придачу. Вечером, когда она возвращается домой, у нее еще есть силы и энергия на коммуникацию со мной. Я работаю в айти, у меня один созвон в день, но часто бывает и такое, что у меня силы под конец дня нет, а у нее есть. Говорит: «Любимый, меня же детки заряжают! Это же ты тут тупо сидишь перед монитором». Ну, если честно, то мне кажется, что я бы после такого дня с детьми выжатым как лимон был.
- Мы с напарницей отрабатываем программу. Одна из подружек именинницы не слезает у меня с рук и обнимает меня крепче, чем любимая бабушка. Ребенку около восьми лет, вес килограмм 25-30, для двадцатилетнего меня не такой уж и груз. Бегаю с ней на руках, отрабатываю каждую копеечку, а ребенок тем временем что-то нашептывает мне на ухо. Я не особо вникаю. Гремит музыка, игры идут, да и на именинницу надо обращать побольше внимания. В какой-то момент стало потише, и у себя в ухе я слышу: «...Папа с нами не живет, оставайся с нами, у нас трехкомнатная квартира там-то, мама у меня еще молодая...» и тому подобное. Честно, в какой-то момент я даже призадумался. Но потом я вспомнил, что дома меня ждет любимая женщина. Так что я отказался.
- Работаю аниматором несколько лет. За это время я успела понять, что мысли детей настолько правильные, что каждому взрослому следует прислушиваться. Ближе ко дню всех Влюбленных мы проводили опрос среди детей. Вопросы были разные, однако главным был: «Что такое любовь?» Невероятно забавно и мило слышать от детей их мысли, а их было много. Однако только один ответ заставил меня серьезно задуматься. Четырехлетняя Лиза сказала: «Любовь — это когда он меня обнимает, а не когда богат». Вот так дети могут научить взрослых любить по-настоящему.
- Как-то раз работала аниматором. Ну и после праздника остались раскраски, карандаши, фломастеры. Ехала в метро со всем этим добром, вижу — девочка стоит плачет. Ну а я что? Подарила ей раскраски. Ребят, такой благодарности в глазах никогда не видела.
- Работал как-то аниматором на детском празднике. Вдруг подходит ко мне пацан лет пяти, смотрит большими глазами и на весь зал орет: «Папа, ты чего нас бросил?» Я, честно, чуть костюм не запачкал от неожиданности. Стою в ступоре, а вокруг все родители на меня уставились — кто в недоумении, кто с такими лицами, будто я реально им всей толпой алименты задолжал. В голове пусто, сердце где-то в пятках, думаю: «Ну все, пацаны, приехали, сейчас еще мать подскочит с заявлением». И тут, как в кино, выбегает женщина, подбегает к малышу, улыбается натянутой улыбкой и говорит мне: «Простите, это у него такой прикол. Папа у него есть, он всем так говорит». У меня аж ноги подкосились от облегчения. Но факт того, что меня это испугало, заставил меня задуматься.
- Прошлым летом я подрабатывала аниматором в городском парке. Там часто устраивали какие-то вечерние программы или концерты, а нам нужно было ходить в костюмах и фотографироваться со всеми желающими. Я была Кошкой. Мне нравилась эта работа, хоть и было тяжело, жарко, мало платили. Костюмы были классные, да и дети весьма милые, им только помаши, они уже в восторге будут! И вот осенью, когда уже никто не работал в этом парке аниматорами, я случайно встретила маленькую девочку, которая обожала ко мне подходить и играть. Она плакала и говорила, что Кошечки больше нет. Я подошла, мяукнула своим голосом, после чего она меня узнала! Мы обнялись с ней, я познакомилась с ее мамой и рассказала, что Кошка превратилась в девочку, в меня. Ребенок был на седьмом небе от счастья, а я осознала, что хочу работать с детьми в будущем. Они дарят мне счастье.
- Работаю аниматором. Всегда стараюсь, чтобы пришедшие друзья и родственники поздравили именинника. На днях одна семилетняя девочка пожелала другой семилетней девочке не новую куклу, успехов в учебе, слушаться родителей, вагон конфет и прочее. Она пожелала ей сделать успешную карьеру и зарабатывать много денег, чтобы себя самой обеспечивать. У меня потерялся дар речи.
Ну странно желать «слушаться родителей»)) это родителям надо желать тогда уж))
- Работала аниматором в отеле. Был у нас гость — ходил все две недели в одной и той же майке и шортах. Ну мы и прозвали его втихаря Господин Пакет. Шутили, что не стал заморачиваться и приехал с одним пакетом. Когда он выезжал, в недоумении были все. Он ведь, как оказалось, действительно приехал с одним пакетом...
Работа с детьми — это всегда непредсказуемый сценарий, где за каждой маской супергероя или пушистой кошки скрывается человек, готовый к любым неожиданностям. А вы когда-нибудь становились свидетелем гениальных детских выходок на праздниках? Или, может, сами работали «сказочным персонажем»? Делитесь своими историями в комментариях!
