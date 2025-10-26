Я бы забрала ребёнка с такой гимнастики где ставят двойки. Зачем ещё и в секции переживать и получать стресс из-за оценок. Не нравится - не ходи.
16 историй, которые доказывают, что дети видят мир по-своему
Дети — лучшие философы. Они могут в один момент выдать гениальную мудрость, а в другой рассмешить своим непосредственным мышлением. В этой подборке мы собрали истории о самых маленьких и подросших детях, которые удивили взрослых своей «философией» и пониманием жизни.
- Дочь залезла ко мне на колени и тут же спрыгнула с криками: «Ай, как колется». Я не поняла, а потом дошло, что я не побрила ноги. Надела штаны, дочка довольная нагладила меня. Вечером вернулся муж, а дочь заявила: «Папа, я теперь поняла, почему ты выбрал именно маму. Ты ежик, а она ежиха. А я тоже, когда вырасту, буду такой же колючей?» Так мы стали семейством ежей. © Мамдаринка / VK
- Cыну 6 лет, вчера он нес свою железную дорогу, сделанную из дерева, и уронил макет станции. Она была склеена и рассыпалась. Между нами такой диалог:
— Ну вот, Петь, теперь ее можно собирать и разбирать. Во всем надо искать плюсы.
А он мне:
— Зачем плюсы? Надо искать клей! © pepeto / Pikabu
- Дочка ходит на гимнастику, им там ставят оценки. Приносит она как-то двойку. Причем в отличие от школы эта оценка означает, что она либо отказалась выполнять элемент, либо демонстративно не старалась. Я спрашиваю: «Неужели ты даже не переживаешь?» На что она отвечает: «Знаешь, мама, я учусь не обращать внимания на оценки и просто быть счастливой». © Tane4ka0886 / Pikabu
- Дочке четыре года. Сидит, пьет сок и поет какую-то песенку про любовь. Я ее спрашиваю: «Ты знаешь, что такое любовь?» Она, даже не задумываясь, говорит: «Это когда мне сок дают». Улыбаюсь, думаю, как просто дети все объясняют. А потом она добавляет: «А забота — это когда дают сок с трубочкой, чтобы я не пролила на колготки». Вот и все, что нужно знать о настоящем счастье. Мы просто все усложняем, а дети видят суть. © Мамдаринка / VK
- Я привел сына в боулинг. Он бросил шар, а тот покатился и, не долетев даже до середины, нырнул прямиком в желоб, застряв метре от старта. Я шагнул на дорожку, чтобы его вытащить, и понятия не имел, насколько скользкой может быть эта навощенная поверхность. Нога поехала, я грохнулся плашмя на спину. Перевернувшись, я попытался уползти с дорожки, но руки то и дело разъезжались. Наконец-то я дотянулся до края и обессиленно свалился на пол. А мой трехлетний сорванец окинул меня взглядом и с важным видом изрек: «Да, наверное, поэтому и нельзя переступать черту». © Unknown author / Reddit
Да что за фигня? Да, дорожки в боулинге скользкие, но чтоб настолько, чтоб только ползком с нее уползать? Вы кто, пьяная черепаха?
- Как-то раз у меня совсем не задался день. В кухне, пытаясь что-то сделать, я уронил еду и раздраженное рыкнул. Дочка, которой вот-вот должно было стукнуть три, уставилась на меня и вдруг говорит: «Папа, не надо злиться, ты просто должен быть счастливым». © chewie2006 / Reddit
- Проходим с сыном мимо детской площадки, к нему подбегает девочка знакомая из садика. Лезет обниматься, в общем, сын ей явно нравится. Мы продолжаем идти, и они прощаются. Скажу сразу, что девочки его действительно любят. Я задаю сыну вопрос: «И чего это девочки к тебе так липнут?» А этот маленький философ выдает: «Мама, понимаешь, я же магнит! А они маленькие железячки, вот и притягиваются ко мне. Одна Полина — деревяшка, никак не притягивается!» © Не все поймут / VK
- Племяшке было пять лет, и она имела привычку без спроса брать вещи у старшей сестры. И вот однажды вечером, когда я остался с ними, я укладывал младшую пораньше, из-за того, что она опять провернула свою хитрость. Я решил с ней поговорить:
— Ты знаешь, почему сегодня ты рано ложишься?
— Угу, я взяла украшение сестры.
— Она на тебя очень обиделась. Ты нечестно с ней поступаешь.
— Знаю, — ответила она и вдруг положила свою ладошку на мою, глядя с такой нежностью, — но понимаешь... можно злиться на кого-то и все равно его любить.
Эх, если бы все взрослые разбирались во всех этих тонкостях. © punkwalrus / Reddit
- Моя пятилетняя дочь потеряла свой новый браслет, а семилетняя сестренка решила ее поддержать, говорит: «Ничего страшного. Его найдет кто-нибудь другой, и ты сделаешь его день прекрасным». Похоже такой настрой нужен нам всем. © Mommy__Owl / X
- Мои родственники для разнообразия спрашивали, не кого я люблю, а чья я — мамина или папина. Я с первого раза четко обозначила: «Я своя, собственная!» Ни разу от этой формулировки не отклонилась. © Таисия К / ADME
- Заметила, что дочь начала носить в садик свой блокнот, и поинтересовалась, зачем он ей там. В результате получила подробный обзор каждой страницы. Дочь решила найти себе мужа и у нее был один-единственный критерий: он должен был знать, как делать массаж «рельсы-рельсы — шпалы-шпалы». Поэтому дочь нарисовала всех мальчиков группы, подходила к каждому, спрашивала, знают ли, что это такое, и если ответ был позитивным, то над рисунком появлялось сердечко, а если негативным, то крестик. Как же жаль, что во взрослой жизни не все так просто. © Мамдаринка / VK
Нда... без редактуры, конечно, никак. А уж без безграмотной редактуры невозможно в принципе. На том стоит сайт. Елизавета Л. внесла свою лепту в рассказ человека с абсолютной грамотностью, Таисии К., добавив ненужную запятую в предложение из трех слов. Это достижение, браво, браво.
- В детском саду у меня были длинные волосы и «муж». К нам в группу пришла новенькая, и он сразу увлекся ей, а меня «бросил». Мой детский мозг все никак не мог подобрать причину: ее звали, как меня, но при этом она выговаривала не все буквы и была лютой плаксой. В итоге перебирая варианты, решила, что дело в стрижке каре, и уговорила маму подстричь меня так же. Не помогло, зато уже в 4 года постигла великую мудрость: если мужчина решил уйти, не нужно тратить время на его удержание. © Подслушано / Ideer
- Сыну 7 лет. Он заявил: «Хочу стать таким же крутым футболистом, как Месси». Тогда папа спросил: «Представь, что тебя приглашают в лучший в мире футбольный клуб, но твоя семья прямо сейчас нуждается в твоей помощи. Что бы ты выбрал?» Сын сказал: «Я останусь с семьей». Папа: «И почему же?» Сын: «Если я буду таким хорошим игроком, у меня обязательно будет еще один шанс присоединиться к футбольному клубу». © Rakesh Choudhary / Quora
- Ехала в лифте, на одном из этажей зашли мама с сыном. Ребенку было года четыре. Мама попросила его нажать кнопку их этажа, и он вдруг берет и дважды нажимает кнопку «2». Она ему: «Мы же живем на четвертом этаже». Тот, недолго думая, лепечет ей в ответ: «Ну два плюс два же — четыре!» Я не смогла сдержать свой смех. © Sadiyah / Reddit
- Стояла на пешеходном переходе рядом с мальчуганом лет шести и его мамой. Мама яростно нажимала кнопку перехода несколько раз подряд, а парень вдруг поднимает голову и говорит: «Мам, ее достаточно нажать один раз, она знает, что мы ждем». Она отвечает: «Ну, вдруг так она подумает, что народу побольше собралось». Он покачал головой, вздохнул по-взрослому и изрек: «Не, мам, это так не работает». © IShutEye / Reddit
- Шла как-то с дочкой в детский сад, болтали обо всем, да ни о чем. Спрашиваю у нее, мол, любишь ли ты меня, малышка отвечает: «Конечно, люблю! Только чуть-чуть». Удивилась, спросила то же самое про папу, дочь ответила так же. По дороге успела поинтересоваться про всех членов семьи и близких, она отвечала про каждого одинаково. Затем я спрашиваю: «А почему чуть-чуть?» Ну а она мне: «А потому что я еще маленькая, у меня сердечко маленькое, поэтому любить нужно по чуть-чуть, чтобы на всех хватило!» © Не все поймут / VK
А вот еще несколько статей с историями, которые могли произойти только в семьях с детьми: