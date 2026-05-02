11 живых деталей из любимых сказок, о которых экранизации почему-то не рассказывают

За хрестоматийный образ Бабы-Яги, которая мчится сквозь тёмный лес в ступе с метлой наперевес, нам стоит поблагодарить Ивана Билибина. Действительно, картина получилась настолько яркой и запоминающейся, что теперь во многих экранизациях героиня передвигается только таким образом, да ещё и норовит похитить детишек.

При этом не все знают, что существует сказка, где Баба-Яга, подобно былинным героям, отправилась сражаться с крокодилом и для этого оседлала свинью. Чем крокодил так не угодил колдунье и почему она выбрала именно такой способ передвижения — загадка. Да и малышню она норовила посадить в печь, чтобы избавить их от хворей. Именно такой способ борьбы с болезнями практиковали наши предки. Я бы не отказалась посмотреть сказку, где Баба-Яга гарцует на хрюшке, побеждает пресмыкающихся и заботится о детишках.