11 живых деталей из любимых сказок, о которых экранизации почему-то не рассказывают
Все мы любим пересматривать экранизации старых добрых сказок — герои там такие душевные и родные. Но если погрузиться в изучение фольклора, то многие персонажи на поверку оказываются не такими простыми. Например, Красная Шапочка выясняла отношения не с волком, а с мужем, русалки не всегда отличались юностью и красотой, а Морозко любил пошалить. Мы внимательно изучили труды фольклористов и узнали, какие детали зачастую ускользают от создателей фильмов.
Баба-яга передвигалась на более экзотическом транспортном средстве
За хрестоматийный образ Бабы-Яги, которая мчится сквозь тёмный лес в ступе с метлой наперевес, нам стоит поблагодарить Ивана Билибина. Действительно, картина получилась настолько яркой и запоминающейся, что теперь во многих экранизациях героиня передвигается только таким образом, да ещё и норовит похитить детишек.
При этом не все знают, что существует сказка, где Баба-Яга, подобно былинным героям, отправилась сражаться с крокодилом и для этого оседлала свинью. Чем крокодил так не угодил колдунье и почему она выбрала именно такой способ передвижения — загадка. Да и малышню она норовила посадить в печь, чтобы избавить их от хворей. Именно такой способ борьбы с болезнями практиковали наши предки. Я бы не отказалась посмотреть сказку, где Баба-Яга гарцует на хрюшке, побеждает пресмыкающихся и заботится о детишках.
Не все русалки были юными красотками
Русалки в славянской мифологии обычно были мало связаны с водой. Считалось, что это светловолосые девы, одетые в белые рубахи, которые выходят из загробного мира и тревожат смертных. При этом о красоте русалок в сказках ничего не говорится, да и представители противоположного пола их не особенно интересовали.
А в некоторых легендах русалки вообще изображались как вредные горбатые старухи, к тому же с железным бюстом, которые не любят малышню и всячески стараются ей навредить. Интересно, откуда вообще появилась идея металлической груди? Может она должна была намекать на равнодушие и холодность созданий?
Красная шапочка избавляется от волка с помощью простыни
Существует множество версий сказки об отважной девочке и злом волке, и многие из них отличаются друг от друга не только концовкой, но и главными героями. Так, в средневековой легенде Красная Шапочка была не юной девицей, а женщиной, которой «повезло» сочетаться браком с волком-оборотнем.
Если же речь шла о девочке, то в финале её не всегда спасал дровосек. Некоторые барышни умудрялись таки сбежать от хищника, а спасение от погони к ним приходило в лице прачек. Те помогали девочке перебраться через бурную речку, натянув простыню, а потом роняли бельё в воду, когда на него запрыгивал волк. Интересно, почему хищник при этом не обращал внимания на прачек? Они же по обе стороны реки стояли.
Кощей не был худощавым старцем
Изможденным стариком с выдающимся носом Кощея опять же изобразил Иван Билибин. В сказках редко встречается описание внешности этого персонажа, поэтому некоторые фольклористы предположили, что он был худым, просто опираясь на имя героя. Единственное, что остается неизменным, — Кощей был могучим колдуном, который любил на досуге похищать знатных и умных девиц. Впрочем, в некоторых произведениях герой всё-таки описывается как старец, правда, крошечный и с длинной бородой.
Гномы в «Белоснежке» не были симпатягами
В фольклоре многих стран можно найти разные версии этой популярной сказки. Так, братья Гримм отказались от одного довольно забавного варианта, где Злая Королева решила избавиться от красавицы-падчерицы, отправив ту в пещеру к семерым гномам, которые славились своим нелюдимым нравом и отвращением к девицам. Белоснежку спасла только её прекрасная внешность и готовность следить за порядком в жилище ворчунов. А роль волшебного зеркала в этой сказке играла говорящая собака Белоснежки.
В итальянских сказках Белоснежка иногда находила спасение от коварной мачехи не у гномов, а под гостеприимным кровом пожилой женщины или во дворце фей. Ведьма же, стараясь извести красавицу, использовала не яблоко, а цветы, сладости и красное платье. Видно, дурные привычки Борджиа и Медичи нашли своё отражение и в фольклоре.
Леля вообще не должно было быть в сказке
Лель, как божественный покровитель любви, аналог древнегреческого Эрота, появляется в поэме Пушкина «Руслан и Людмила», а также в пьесе Островского «Снегурочка». Но на самом деле этого небожителя придумали слишком усердные фольклористы. Изучая свадебные песни, они заметили, что в них часто встречается припев: «лель-полель». Исследователи решили, что, коль уж у других древних народов существовали божественные покровители брака, то таковые должны были быть и у славян, и смогли из этой краткой строчки выкроить аж трёх богов: братьев Леля и Полеля и их родительницу Ладу.
Водяного лишили рога
Водяной в фильмах обычно выглядит как старик с кожей зелёного цвета и большими ушами. Но в сказках этот герой больше похож на черта. Порой у этого существа вместо рыбьего хвоста были две длинные ноги с коровьими копытами, а голову Водяного часто венчал один или два рога. К тому же водный дух обладал некоторой стыдливостью и прикрывал свой внушительный торс тиной или красной рубахой. Мне кажется, в таком виде персонаж выглядит более внушительно и импозантно. Только плавать, наверное, не очень удобно.
Конек-горбунок был по размерам меньше кошки
Чаще всего иллюстраторы и кинематографисты изображают конька-горбунка как маленького ослика, иногда с двумя горбиками. Вполне подходящий размер, ведь главный герой Иван порой ездит на нём верхом. Однако в сказке сказано, что рост лошадки был всего три вершка, зато уши у создания были в аршин длиной. В переводе на современную систему мер это означает, что рост конька составлял чуть больше 13 см, зато уши были более чем внушительные — в 5 раз длиннее. Так что создание было меньше кошки и скорее напоминало игрушку, а не ослика или пони. Как Иван умудрялся на нем скакать — загадка. Зато за пазухой носить удобно. Возможно, создание просто переносило героя по воздуху с помощью волшебства.
У Золушки была сестра-близнец
В одном из средневековых вариантов сказки знатная мать вынуждена оставить девушку Френ в монастыре. Дело в том, что у женщины родились две дочки, а в те времена появление близнецов считалось признаком того, что женщина не хранила верность супругу. Вместе с младенцем мать передаёт в монастырь кольцо и парчовую накидку, как наследство для девочки. Когда Френ вырастает и покидает приют, она влюбляется в благородного юношу.
Увы, знатностью девушка похвастаться не может, поэтому её возлюбленный вынужден жениться на другой. Опечалённая Френ, прикинувшись горничной, застилает ложе для молодых своим парчовым плащом. Тут-то и выясняется, что невеста её любимого — это сестра-близнец Френ. Мать признаёт свою пропавшую дочь, Френ и дворянин сочетаются браком, а её новообретённая сестра выходит замуж за другого знатного юношу. Такой сюжет скорее подходит не для детской сказки, а для латиноамериканского сериала.
У сказки «Спящая красавица» было продолжение
Существуют старинные варианты сказки о принцессе, где после свадьбы Спящей красавицы и принца не следовало «и жили они долго и счастливо», а начинались новые приключения. После того как у пары рождаются дети, во дворце неожиданно появляется некая женщина из прошлого принца.
Ревнивица явно не в восторге от того, что её бывший возлюбленный завёл себе семью, и решает извести их с помощью повара. Но прежде чем она претворит в жизнь свой коварный план, принц узнаёт правду и карает злодейку. А вот уже после этого Спящая красавица, принц и их дети живут долго и счастливо. Жаль, не этот сюжет лёг в основу фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Занятное получилось бы зрелище. Но ничего, у кинематографистов еще есть шанс, так как третья часть как раз находится в разработке.
Возможно, Мороз вовсе не был седобородым старцем
Именно благодаря Александру Афанасьеву, который занимался изучением фольклора, Мороз в сказках обычно изображается как мудрый, но суровый мужчина в летах с белой, окладистой бородой. Однако другие исследователи предполагают, что этот персонаж вполне мог быть юным и довольно игривым пареньком, который с удовольствием отыскивал в заснеженных лесах заблудившихся девиц и при этом лихо скакал по деревьям.
А вам бы хотелось увидеть каноничную экранизацию сказки, или вам кажется, что эти произведения слишком жестоки для современного зрителя?
