Варвара, Золушка, Будур и еще 13 царевен примерили наряды для современного выпускного

Выпускные уже на носу, пора выбирать наряды! Мы подготовили статью специально для такого случая. Выпускной бал — это то самое событие, где каждая девушка чувствует себя героиней старой доброй сказки. Но если бы Василиса Прекрасная или Царевна-лягушка действительно получили приглашение на современную вечеринку, вряд ли бы они надели тяжелые парчовые сарафаны.

Мы перенесли любимых героинь сказочных фильмов в наши дни и подобрали им современные вечерние наряды, которые точно вписались бы в дресс-код школьного праздника. Принцесса из «Старой-старой сказки» выбрала дерзкое мини, а Царевна-Лебедь нашла платье, которое сияет ярче любого жемчуга. От минималистичного атласа и горошка до летящего фатина и перьев: посмотрите, как классические образы оживают в современном перевоплощении.