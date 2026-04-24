Варвара, Золушка, Будур и еще 13 царевен примерили наряды для современного выпускного
Выпускные уже на носу, пора выбирать наряды! Мы подготовили статью специально для такого случая. Выпускной бал — это то самое событие, где каждая девушка чувствует себя героиней старой доброй сказки. Но если бы Василиса Прекрасная или Царевна-лягушка действительно получили приглашение на современную вечеринку, вряд ли бы они надели тяжелые парчовые сарафаны.
Мы перенесли любимых героинь сказочных фильмов в наши дни и подобрали им современные вечерние наряды, которые точно вписались бы в дресс-код школьного праздника. Принцесса из «Старой-старой сказки» выбрала дерзкое мини, а Царевна-Лебедь нашла платье, которое сияет ярче любого жемчуга. От минималистичного атласа и горошка до летящего фатина и перьев: посмотрите, как классические образы оживают в современном перевоплощении.
Мы переодели Принцессу из «Старой, старой сказки» в лаконичное атласное платье
Фильм вышел в 1968 году, а роль Принцессы исполнила Марина Неелова, которую мы так любим за ее искристость и энергию. Мы переосмыслили ее образ и считаем, что платье с открытыми плечами — самое то!
Для Принцессы из «Обыкновенного чуда» мы выбрали золотистое романтичное платье
Картина была снята в 1978 году, а Принцессу, в которой сочетаются нежность и сила характера, сыграла Евгения Симонова. Если и представлять платье, в котором она пойдет на выпускной, то только такое!
Для Варвары из сказки «Варвара-краса, длинная коса» мы подобрали расшитое бисером серебристое платье
В сказке 1969 года обаятельная красавица Татьяна Клюева сыграла Варвару и запомнилась детям тех времен навсегда. Для выпускного ей, на наш взгляд, подошел бы вот такой свежий и живой девичий образ с современным настроением.
Царевну Будур из «Волшебная лампа Аладдина» мы нарядили в эффектное платье с перьями и стразами
Роль Будур в киносказке 1966 года исполнила Додо Чоговадзе. Ее грациозность и магический взгляд с хитринкой мы помним с детства. Ее выпускной образ вдохновлен восточной эстетикой и выполнен в современном стиле.
Царевне-Лебедь из «Сказки о царе Салтане» достался смелый и экстравагантный наряд со шнуровкой
В классическом фильме Александра Птушко «Сказка о царе Салтане» 1966 года Царевной-Лебедью стала утонченная Ксения Рябинкина. Думаем, что если бы Царевна-Лебедь в ее исполнении перенеслась в современность, она бы точно такое надела!
Для Любавы из «Садко» мы выбрали кожаное платье насыщенного оттенка
Фильм был снят в 1952 году, Любаву в нем сыграла Алла Ларионова, полюбившаяся зрителям за яркость и внутреннюю силу. Мы отразили эти качества в ее выпускном образе!
Золушке из классической сказки «Золушка» подошло бы простое платье из бледно-розового атласа
Янина Жеймо в 1947 году сыграла Золушку так волшебно и трогательно, что ни одна современная актриса так до сих пор ее и не затмила. Выпускной образ для нашей любимой Золушки — современная интерпретация сказочной элегантности.
Принцессу Альбину из фильма «Не покидай...» мы нарядили в нежное платье с четкими линиями и большим декоративным бантом
В фильме-сказке, снятом в 1989 году, роль принцессы исполнила Варвара Владимирова, дочь Алисы Фрейндлих. Мы решили, что такой наряд для выпускного подчеркивает цвет ее глаз и вряд ли останется незамеченным.
Решили, что для Золушки из «Трех орешков для Золушки» больше всего подойдет простое, но контрастное платье с открытыми плечами
В фильме-сказке «Три орешка для Золушки» (1973) главную роль сыграла чешская актриса Либуше Шафранкова. Ее Золушка — живая, смелая, дерзкая и независимая. Ее выпускное платье, на наш взгляд, очень подходит ее характеру.
Принцессу Милолика из сказки «После дождичка в четверг» мы одели в игривое и нежное шифоновое платье, расшитое бисером
Сказка вышла в 1985 году, а непокорную и смелую Милолику сыграла юная Марина Зудина. Ее выпускной образ — как будто прямиком с красной дорожки современного кинофестиваля.
Принцессу Малику из фильма «... и еще одна ночь Шахерезады» мы нарядили в атласное платье платинового оттенка
В 1985 году красавица Лариса Белогурова предстала перед нами в роли загадочной восточной принцессы. Помните эту сказку? Ее изысканный и благородный наряд мы дополнили жемчужным обручем для волос.
Снегурочке из сказки «Снегурочка» точно подошло бы нежное бледно-голубое кружевное платье с шифоновой многослойной юбкой
В сказке Павла Кадочникова 1968 года Снегурочка была сама нежность, способная растопить лед. Мы подчеркнули это, создав тонкий и воздушный наряд.
Людмилу из «Руслана и Людмилы» мы нарядили в яркое платье с пышной юбкой
Картина вышла в 1972 году, а одну из главных ролей в ней выразительно сыграла актриса Наталья Петрова, навсегда оставшись для нас той самой, настоящей Людмилой. Ее выпускной образ подчеркивает ее нежную красоту.
Принцессу из сказки «Принцесса на горошине» мы нарядили в необычное закрытое платье с четким силуэтом и бантами по бокам
В сказке 1976 года роль принцессы исполнила Светлана Орлова. Для выпускного мы выбрали для нее не традиционное вечернее платье, а кое-что более экстравагантное. Как вам такая перемена образа?
Для принцессы Мелисенты из фильма «31 июня» мы выбрали платье нежно-стального оттенка
В картине 1978 года Мелисенту сыграла утонченная и элегантная красавица Наталья Трубникова. Мы придумали для нее выпускной наряд, который выглядит и современно, и по-настоящему сказочно. Нравится?
Принцессу Амину из «Приключений маленького Мука» мы одели в платье с павлиньими перьями
Еще одна утонченная принцесса в исполнении Ларисы Белогуровой появилась в телефильме «Приключения Маленького Мука» в 1985 году. Для выпускного мы выбрали для нее платье, которое перекликается с ее нарядом из фильма. Настоящая восточная роскошь!
