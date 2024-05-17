Как бы выглядели героини золотой голливудской классики, если бы жили в наше время

Кино
18 часов назад

Невозможно представить Скарлетт О’Хару без ее зеленого платья, а героинь Мэрилин Монро - без блондинистых кудряшек. Но нам стало любопытно посмотреть, как могли бы выглядеть женские персонажи старых фильмов, если бы их действие, как по волшебству, перенеслось в наше время. А сделали мы это с помощью искусственного интеллекта.

Холли Голайтли, «Завтрак у Тиффани»

Paramount Pictures / Collection Christophel / East News

Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»

Лиза Фремонт, «Окно во двор»

East News

Миссис де Винтер, «Ребекка»

East News

Мадлен Элстер, «Головокружение»

Алисия Губерман, «Дурная слава»

Courtesy Everett Collection / East News

Элли Эндрюс, «Это случилось однажды ночью»

East News

Чинция Дзаккарди, «Плавучий дом»

Линда Кин, "Потанцуем?"

Бриджит О’Шонесси, "Мальтийский сокол"

Кэти Селден, «Поющие под дождем»

Сьюзен Кейн, "Гражданин Кейн"

askluna
18 часов назад

Эту фотографию можно в статью эдме какие стрижки вас старят. Такой контраст!

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Магги Поллитт, «Кошка на раскаленной крыше»

Лорелей Ли, "Джентльмены предпочитают блондинок"

Дороти Шо, «Джентльмены предпочитают блондинок»

Анастасия
16 часов назад

Мне нравится платье и причёска, не нравится пошлая леопардовая накидка на плечах, которая здесь ни к селу, ни к городу.

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Трейси Саманта Лорд, «Филадельфийская история»

East News

А вот еще несколько киногероев, которых мы преобразили на современный лад:

Фото на превью Gentlemen Prefer Blondes / 20th Century Studios and co-producers, Houseboat / Paramount Pictures

Комментарии

Уведомления
Nika88
17 часов назад

Идею таких статей не поддерживаю, но в этот раз реально очень много фото выглядят прилично, не как криворукий Фотошоп. Некоторые образы даже хочется взять на заметку.

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Elena Marchuk
17 часов назад

Холли и Скарлетт - весь сюжет же закручивается вокруг их яркости, а переосмыслили просто в симпатичных девушек, коих толпами на улице. Брюнетку Скарлетт вообще в русую переделали зачем-то.

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мальвина
3 часа назад

Конечно, эти короткие букли-завитки мало кому идут. Никогда не нравилась мода 20-х.

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