Как бы выглядели героини золотой голливудской классики, если бы жили в наше время

Невозможно представить Скарлетт О’Хару без ее зеленого платья, а героинь Мэрилин Монро - без блондинистых кудряшек. Но нам стало любопытно посмотреть, как могли бы выглядеть женские персонажи старых фильмов, если бы их действие, как по волшебству, перенеслось в наше время. А сделали мы это с помощью искусственного интеллекта.