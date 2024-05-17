Как бы выглядели героини золотой голливудской классики, если бы жили в наше время
Невозможно представить Скарлетт О’Хару без ее зеленого платья, а героинь Мэрилин Монро - без блондинистых кудряшек. Но нам стало любопытно посмотреть, как могли бы выглядеть женские персонажи старых фильмов, если бы их действие, как по волшебству, перенеслось в наше время. А сделали мы это с помощью искусственного интеллекта.
Холли Голайтли, «Завтрак у Тиффани»
Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»
Лиза Фремонт, «Окно во двор»
Миссис де Винтер, «Ребекка»
Мадлен Элстер, «Головокружение»
Алисия Губерман, «Дурная слава»
Новая прическа Ингрид, увы, не украшает, но и старые рожки не лучше.
Элли Эндрюс, «Это случилось однажды ночью»
Чинция Дзаккарди, «Плавучий дом»
Линда Кин, "Потанцуем?"
Бриджит О’Шонесси, "Мальтийский сокол"
Кэти Селден, «Поющие под дождем»
Сьюзен Кейн, "Гражданин Кейн"
Эту фотографию можно в статью эдме какие стрижки вас старят. Такой контраст!
Магги Поллитт, «Кошка на раскаленной крыше»
Лорелей Ли, "Джентльмены предпочитают блондинок"
Дороти Шо, «Джентльмены предпочитают блондинок»
Мне нравится платье и причёска, не нравится пошлая леопардовая накидка на плечах, которая здесь ни к селу, ни к городу.
Трейси Саманта Лорд, «Филадельфийская история»
А вот еще несколько киногероев, которых мы преобразили на современный лад:
Комментарии
Идею таких статей не поддерживаю, но в этот раз реально очень много фото выглядят прилично, не как криворукий Фотошоп. Некоторые образы даже хочется взять на заметку.
Холли и Скарлетт - весь сюжет же закручивается вокруг их яркости, а переосмыслили просто в симпатичных девушек, коих толпами на улице. Брюнетку Скарлетт вообще в русую переделали зачем-то.
Конечно, эти короткие букли-завитки мало кому идут. Никогда не нравилась мода 20-х.