Улитки, особенно виноградные улитки (Helix pomatia) и другие съедобные виды, являются деликатесом в ряде кухонь мира. Их мясо и слизь, которую они выделяют, употребляются в пищу.
Люблю улиток, но не в живом виде🤣🤣
16 случаев, когда в заведениях так креативили с подачей, что явно свернули не туда
Фотоподборки
6 часов назад
Кулинария — это искусство. И если хочется новых ярких блюд и вкусов, мы идем в определенные заведения. Но иногда в погоне за желанием оставить крутое впечатление рестораны перебарщивают. И подача блюда становится, скорее, проблемой для посетителя, нежели классной фишкой.
Когда переборщили с желанием поразить клиента
Улитки, особенно виноградные улитки (Helix pomatia) и другие съедобные виды, являются деликатесом в ряде кухонь мира. Их мясо и слизь, которую они выделяют, употребляются в пищу.
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- Мне кажется, даже собаку стоит держать подальше от такого. © frigoy123 / Reddit
«Принесли нам хлеб на двух человек»
«Пирожное и мороженое на куске дерева с большой трещиной»
«Принесли напиток в пакете»
Интересно, доска хоть помыта?
«Наткнулись на это суши-заведение с интересной подачей»
«Была на конференции, и там нам подавали эти полоски бекона на бельевой веревке»
«Они просто положили все варианты мороженого в раковину»
Просто масло на камне
«Мне принесли десерт в шоколадной чаше, которую тут же разбили о стол»
«Морские гребешки, которые подали на щепках»
Просто канапе на видеокассете
«Подруге подали ужин в двух кружках»
«Нам принесли ветчину с рукколой на старой грязной кости»
Ммм, какой легкий и воздушный чизкейк
«Блюдо мне подали на подушке»
А вот еще подборочка фото из ресторанов, которые переборщили с креативом и чуть аппетит людям не отбили.
Фото на превью SwimmerIndependent47 / Reddit
Комментарии
Уведомления
После таких фото полностью пропадает аппетит и нет никакого желания посещать рестораны.
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