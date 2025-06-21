16 случаев, когда в заведениях так креативили с подачей, что явно свернули не туда

Кулинария — это искусство. И если хочется новых ярких блюд и вкусов, мы идем в определенные заведения. Но иногда в погоне за желанием оставить крутое впечатление рестораны перебарщивают. И подача блюда становится, скорее, проблемой для посетителя, нежели классной фишкой.