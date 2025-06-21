16 случаев, когда в заведениях так креативили с подачей, что явно свернули не туда

Фотоподборки
6 часов назад

Кулинария — это искусство. И если хочется новых ярких блюд и вкусов, мы идем в определенные заведения. Но иногда в погоне за желанием оставить крутое впечатление рестораны перебарщивают. И подача блюда становится, скорее, проблемой для посетителя, нежели классной фишкой.

Когда переборщили с желанием поразить клиента

ucTepu4ka
3 часа назад

Улитки, особенно виноградные улитки (Helix pomatia) и другие съедобные виды, являются деликатесом в ряде кухонь мира. Их мясо и слизь, которую они выделяют, употребляются в пищу.
Люблю улиток, но не в живом виде🤣🤣

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  • Мне кажется, даже собаку стоит держать подальше от такого. © frigoy123 / Reddit

«Принесли нам хлеб на двух человек»

«Пирожное и мороженое на куске дерева с большой трещиной»

«Принесли напиток в пакете»

Интересно, доска хоть помыта?

«Наткнулись на это суши-заведение с интересной подачей»

«Была на конференции, и там нам подавали эти полоски бекона на бельевой веревке»

«Они просто положили все варианты мороженого в раковину»

Просто масло на камне

«Мне принесли десерт в шоколадной чаше, которую тут же разбили о стол»

«Морские гребешки, которые подали на щепках»

Просто канапе на видеокассете

«Подруге подали ужин в двух кружках»

«Нам принесли ветчину с рукколой на старой грязной кости»

Ммм, какой легкий и воздушный чизкейк

«Блюдо мне подали на подушке»

А вот еще подборочка фото из ресторанов, которые переборщили с креативом и чуть аппетит людям не отбили.

Фото на превью SwimmerIndependent47 / Reddit

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