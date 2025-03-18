20+ соседей, общение с которыми может взбодрить не хуже литра кофе
Истории
17 минут назад
Сначала ты въезжаешь в новое жилье и думаешь, мол, наконец-то переезд позади и можно наслаждаться жизнью. Но тут на сцену выходят соседи, которые могут из обычного дня сделать что-то ну крайне незабываемое.
- У соседей каждый вечер что-то стучало. Мелко, но громко: туки-туки-туки. Отцу надоело, пошел разбираться. Спустя пять минут слышим: тыщ-тыщ-тыщ! Аж стена задрожала. Отец возвращается - ржет до слез. Минут пять не мог остановиться. Оказывается, там жили две студентки. Примерно в обозначенный промежуток времени они возвращались когда с учебы, когда с гулянок. И вот на этом месте, где был стук, у них был вбит гвоздик, на который они вешали свои халаты перед сном. А вбит он нормально не был, сразу выпадал. Вот девушки и вбивали каждый раз, не задумываясь, что кому-то мешают. Отец, когда пришел с разборками, вколотил им этот гвоздь как следует. И стало тихо. © January Smith / Dzen
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- У моего соседа растет большая сосна недалеко от границы моего участка и моего сарая. Дерево уже изрядно испорчено всякими грызунами. Я вызывал специалиста, который сказал, что дерево серьезно повреждено и представляет опасность не только для моего сарая, но и для моей семьи. Я сообщил об этом соседу, но в ответ услышал: «Это твоя проблема!» Я нанял юриста, который отправил соседу досудебное письмо. В итоге я нашел это письмо разорванным в своем почтовом ящике. Юрист сказал, что мы мало что можем сделать. Но справедливость в жизни есть, ведь когда нас с женой не было дома, еще одно старое огромное дерево на его территории упало прямо на его гараж с дорогущими машинами. © Mina Dickhurtz / Quora
- У соседки с ее котом очень интересные отношения. Она затворница лет 45. Ничего плохого в этом нет, но она относится к коту как к человеку. Ее отношения с ним складываются так, как будто он настоящий член семьи. У них бывают ссоры. Порой много. Она часто высказывает ему, что коту плевать на ее чувства и что он не ценит ее. Порой она требует, чтобы кот хотя бы иногда помогал ей вынести мусор. Вчера вечером у них снова была ссора, но я поздно вернулась домой, поэтому не знаю, из-за чего она была. Соседка почти час швырялась вещами, и, в конце концов, выставила кота за дверь на некоторое время. Это странно. Сегодня я вернулась с работы, а у нее снова ссора. © katieames / Reddit
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А вот еще подборка историй о соседях, с которыми точно не заскучаешь:
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