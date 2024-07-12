14 соседей-чудаков, которые решительно настроены не дать нам пожить спокойно

Одно время ко мне повадились часто звонить в домофон люди, которые к "соседям". Меня это стало бесить, особенно потому что днем я спала после ночной смены и меня эти звонки будили. Стала отключать домофон. Через некоторое время встречаю соседку, которая стала меня упрекать, что из-за меня к ним врач не попала. Оказалось, что у нее внук родился и свой домофон они отключили, чтобы его не пугать громким звуком. И она всем-всем говорит, чтобы звонили в мою квартиру. Типа "ты ж все равно обычно днем дома" Я ответила "вы совсем?", на что она ответила "Ну я-то думала, что вы нормальные соседи".