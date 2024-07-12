У меня в доме на против на пару этажей выше недавно кто-то заселился и оставляет в комнате свет на всю ночь - одна мощная лампочка без плафона, нет штор. И всю ночь пытаешься лечь так чтобы в глаз не светило, шторы - никак, балконная дверь, будут мешать, пленка светоотражающая, жалюзи - свет ровно между приоткрытыми створками(это единственное место где можно открыть балкон, неудачное остекление). И я с каждым днём всё больше хочу спросить зачем эта иллюминация ночная...
14 соседей-чудаков, которые решительно настроены не дать нам пожить спокойно
От соседей, только если вы не живете в глухом лесу, не убежишь. И хорошо если соседи попадаются обычные, нормальные и дружелюбные! А то некоторые экземпляры, кажется, родились лишь для того, чтобы не дать нам заскучать любыми доступными способами. Вот хитрая бабулька, достающая соседского парня просьбами, точно думает, что ему слишком уж спокойно живется.
- Последние полгода я сам не свой. Стал замечать девушку в окне, когда выходил на балкон. У нее большая кухня-гостиная с двумя окнами без штор, обзор почти идеальный по вечерам. Вот она во время готовки, мытья посуды или пола забавно танцует, кружит кота на руках, прыгает, чтобы достать что-то с верхней полки. Смешная, милая. У меня уже прямо зависимость какая-то, хоть и понимаю, что это ненормально. Вижу, что у нее есть парень/муж, который каждый вечер целует ее у плиты. А я, дурак, ревную. © Подслушано / Ideer
- Сколько себя помню, меня всегда терзало любопытство, почему это в доме напротив всегда горит свет в одной из комнат. Я вычислил квартиру и комнату, но не придешь же туда с вопросом: «А какого фига у вас всегда горит лампочка?» На помощь пришел знакомый, который поржал надо мной и пригласил туда, в квартиру. Я познакомился с хозяевами, они мне чай налили, и я спрашиваю, мол, почему свет у вас горит. Мне хозяйка отвечает: «А ты выключи его!». Я выключил, после чего из клетки вылетел попугай, сел на переключатель и врубил его обратно. Кеша, как оказалось, не может спать без света. © Палата № 6 / VK
- В наш подъезд въехали новые соседи. Однажды я возвращалась домой и увидела, как соседка пыталась войти в подъезд. Ключом домофона все тыкала, тыкала, и никак у нее не получалось дверь открыть. Я подошла и открыла своим ключом. Она мне на полном серьезе говорит: «Вы свой код знаете от двери?» (он у каждого жильца уникальный) Я говорю, что знаю. А она мне: «А я свой не знаю. Поэтому отдайте мне свой ключ, а сами кнопки набирайте». © Подслушано / Ideer
- Уже больше недели не могу уснуть нормально из-за того, что соседи по ночам мебель двигают. Сначала думал, что ремонт идет, но вроде днем все тихо, только ночью перестановку затевают. Вчера не выдержал, с утра зашел к ним. С порога меня встретил мужик — такой помятый, замученный, с красными глазами. Говорю, чтобы прекращали, а он извиняется: «Прости, дружище! Я и сам не сплю ночами! Жена беременная, заставляет двигать мебель, ибо у нее вкус к ночи меняется. Перестановку хочет, а я не могу отказать, беременная ведь!». Сосед еще раз извинился, а сегодня мне беруши подарил. Сказал, что жена скоро рожать будет, потерпеть еще чуть-чуть осталось. © Палата № 6 / VK
- У меня соседи ходили по струнке и вели себя тихо, пока мой ребенок спал. Потому что на любой шум я выходил во двор и начинал играть на волынке. Через полчаса игры я громко говорил, что пойду отдохну часик, но если проснусь и услышу шум — продолжу концерт. На третью итерацию договорились, кто когда может шуметь. © urtow / Pikabu
- Пришла в гости к новой соседке и обалдела. Тапочки для гостей, тапочки для туалета, тапочки для кухни, тапочки для балкона. Полотенце для гостей, полотенце для рук, отдельное для ног, для головы, для тела, для попы. Тряпочки на кухне для стола, где едят, для стола, где готовят, для плиты, для раковины... Ну вы поняли. На кресло не садись, к обоям не прислоняйся, каждая капля воды с раковины мгновенно вытирается тряпочкой. Больше к ней не хожу. © Подслушано / Ideer
- Соседке за 30, она барышня очень симпатичная. Постоянно вижу, как она водит к себе в квартиру молоденьких пацанов. Долго думал, что она что-то вроде ненасытной женщины-вамп, «охотится» на молодых и неопытных. Как-то я с ней даже поговорил и вскользь сделал намек о ее сменяющихся юных кавалерах. А оказалось, она преподаватель, и к ней старшеклассники заниматься английским ходят. Было неловко. © Палата № 6 / VK
А на полотенце для попы было написано, для чего оно? Или по каким, боюсь спросить, критериям можно определить его назначение?
- У меня около дома бабули подкармливают дворовых котов. Я против котов ничего против не имею, у самого подобранный с улицы хулиган живет. Но они ходят справлять нужду на детскую площадку, прямо в песочницу. Поскольку котов не перевоспитаешь, то я с прошлого августа долбал коммунальную службу, чтобы заменили песок и сделали закрывающуюся песочницу. Очень удобно: ни котам с собаками нагадить, ни дождю песок намочить. На прошлой неделе таки добился своего, все сделали в лучшем виде. А сегодня выношу мусор и вижу, как бабушка из дома напротив открывает песочницу и уходит. Я догнал, спросил, что это, собственно говоря, было. А она мне говорит: «Тут кошка все утро на песочнице сидела, в туалет хотела, вот я ей и открыла». © Andruss / Pikabu
- Есть у меня одна старенькая соседка, которая постоянно эксплуатирует мою силу. Выйду из дома, а она как будто поджидает меня, сразу же на лестничной клетке встречает: «Ой, Коленька, а помогите мне». Я только за прошлый месяц уже чинил ей кран в ванной, выносил старые тумбы, пробивал унитаз несколько раз и больше десятка раз выносил ей мусор. Я, конечно, все понимаю, но сегодня она попросила меня принести на 9 этаж пять десятилитровых бутылей воды. Лифта в доме нет. © Палата № 6 / VK
- Живу в пригороде, в частном доме. Соседка пару лет назад стала ярой веганкой со всеми вытекающими: душеспасительные беседы, укоризненные цоканья языком через забор на наши шашлыки, громкие вопросы вникуда, мол, не жалко ли бедных поросяток, и все такое прочее. Свою собаку она кормит каким-то веганским кормом. Не нахвалится, какой шикарный корм, как мало его нужно, как он полезен. За эти два года тетка дошла до состояния «кулек костей с чекушкой крови». А собачка радуется и цветет, собачка умная. Она быстро научилась сигать через забор и есть вместе с моими псами. Я и миску ей уже давно купила. © Подслушано / Ideer
- Ситуация странная, что делать, не знаю. Года два назад в дом по соседству с моим заселилась парочка, и первое, что они сделали — это сказали, что им не нравится цвет моего дома (он желтый). Кроме того, потом стали даже уговаривать перекрасить. А я что сделаю? Его так покрасили при постройке, мне цвет нравится, и никаких правил на этот счет нет. Но эти ребята даже других соседей пытались подговорить, чтобы те уговорили меня перекрасить дом (ничего у них не вышло, соседи послали их лесом). Ну а недавно я на пару недель уезжала, возвращаюсь — а мой дом серого цвета. Сразу стало ясно, кто виноват, но, когда я позвонила им в дверь, никто не ответил. Камеры у меня есть, да еще и другой сосед фото показал — они, короче, вызвали бригаду маляров, сказали, что дом их, они уезжают и хотят, чтобы его перекрасили, пока их не было. Полицию соседи при виде маляров вызвали, но что полиция сделает? У компании был заказ, он оплачен, в незаконном проникновении их обвинить нельзя, а сами соседи на мою территорию не ступали, так что им тоже ничего не предъявить. Не знаю, могу ли я подать в суд, потому что никакого фактического ущерба или вреда ни мне, ни дому не было нанесено. Соседи дверь так и не открывают, да я их и не видела с тех пор. © weirdquestion11 / Reddit
В суд подать на малярную компанию, они точно нарушили чужую территорию, и согласия владельца на покраску они не получали. Потребовать вернуть как было. Далее маляры сами начнут судиться с соседями.
- В доме, где живут родители, слышимость, мягко говоря, хорошая. Соседка — скандальная тетка, которая терроризирует весь дом разборками из-за совсем уж пустяковых звуков, может докопаться буквально до чиха. Зато, когда на днях папа уехал на целый день, а мама из-за заклинившего замка на шесть часов застряла в ванной и кричала, эта тетка утверждала, что ничего не слышала. А она пенсионерка, крайне редко выходящая из дома. © Подслушано / Ideer
- Уже третий день у меня в квартире отсутствует горячая вода. Каждое утро приходится вставать раньше и греть воду в огромной кастрюле, чтобы помыться нормально. Сегодня звонит соседка, открываю ей дверь, она что-то говорит про коммуналку, а потом замечает на фоне большую кастрюлю с горячей водой. Так она на полном серьезе попросила отлить ей горячей воды немного, потому что ей самой лень греть. Никогда не думала, что человеческая лень может зайти настолько далеко. © Палата № 6 / VK
- Бабушкины соседи почему-то решили, что раз я временно живу у бабушки в квартире, то и мне на шею можно сесть. От меня ожидалось, что я буду открывать дверь детям, которые в сотый раз забыли ключ домофона (фиг там, я не встану с дивана, если никого не жду); что я должна терпеть шум от ремонта в семь утра (а я вызвала участкового); что я должна посидеть с внуком какой-то соседки, потому что та, видите ли, не ожидала, что моя бабушка попадет в больницу. Надеюсь, бабуля не устроит скандал, что я этих офигевших немного на место поставила. © Подслушано / Ideer
Бонус: а иногда бывает так, что самый вредный сосед живет с вами в одной квартире
- Живем в многоквартирном доме. Когда соседи «чудят» (музыка ночью, ремонт или просто грохот) — муж всегда их защищает, мол, дай людям отдохнуть. Когда соседям вдруг что-то не нравится с нашей стороны, например, якобы двигаем стулья громко, дверью хлопнули, муж сразу покупает накладки на стул и ругается со мной, что мы мешаем другим людям, так нельзя. Вот как может быть человеку чужой комфорт дороже комфорта своей семьи? © Подслушано / Ideer
Ладно еще когда соседи чудят — по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. А вот незнакомцы могут сильно удивить. Как мужик с яблоневым садом из этой статьи.
Комментарии
Одно время ко мне повадились часто звонить в домофон люди, которые к "соседям". Меня это стало бесить, особенно потому что днем я спала после ночной смены и меня эти звонки будили. Стала отключать домофон. Через некоторое время встречаю соседку, которая стала меня упрекать, что из-за меня к ним врач не попала. Оказалось, что у нее внук родился и свой домофон они отключили, чтобы его не пугать громким звуком. И она всем-всем говорит, чтобы звонили в мою квартиру. Типа "ты ж все равно обычно днем дома" Я ответила "вы совсем?", на что она ответила "Ну я-то думала, что вы нормальные соседи".