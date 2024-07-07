Какое-то очень упрощенное и приземленное объяснение смысла «икигай». А японцы — ребята пафосные.
Икигай — это причина, по которой стоит жить.
17 эпичных встреч с незнакомцами, по которым хоть сериал пиши
Даже самым отъявленным социофобушкам приходится выходить из дома и пересекаться с людьми. И если к заморочкам коллег и знакомых уже более-менее привык, то незнакомцы, которые встречаются в транспорте, кафе и где угодно, могут еще как удивить. От одних отходишь с мыслью: «Что это вообще было?», а другие западают в душу своей добротой.
- Ехал домой от родителей на поезде, очень уставший. Телефон уже обрывают, чуть ли не с перрона нужно бежать на работу — у них там аврал. Я хирург в маленьком городке, работу свою люблю, но график просто адский. Разговорились с мужиком-японоведом с соседней полки. Не знаю, почему я стал ему рассказывать про свою работу, вывалил на него все проблемы. Засыпая, мужик улыбнулся и сказал, мол, не переживай, ты уже нашел свой икигай, проблемы не будут убивать твою сущность, а их преодоление будет приносить силу и удовлетворение. Проснулся я, а его уже нет. Нашел значение этого слова. Это когда нашел в жизни то, что тебе нравится делать, что приносит доход, что у тебя получается лучше других и что приносит пользу обществу. Получается, он прав. Аж на душе теплее стало. Схватил сумку и счастливый побежал исполнять свой икигай. © Подслушано / VK
- Стояла на автобусной остановке, ждала подругу, а ко мне прикопался какой-то странный мужик. Начал рассказывать о том, как круто иметь собственный яблоневый сад. После того как он начал читать лекцию об уходе за саженцами, я подумала, что он не в себе. В один момент я потеряла нить рассказа и выдала: «Извините, я ничего не понимаю». А он такой: «Ладно. Тогда подкинь денег. Мне на саженцы чуть-чуть не хватает!» © Палата 6 / VK
Какое-то очень упрощенное и приземленное объяснение смысла «икигай». А японцы — ребята пафосные.
- Только что гуляли с дочкой в парке. Вижу — какая-то женщина втихаря снимает нас на телефон. Подошел, спросил, что за ерунда. Она начинает, мямлить, мол, откуда мне знать, что это ваша дочь, я девочку защитить хочу. Я эту женщину слушаю и просто обалдеваю. А ничего, что дочка меня папой называет, обниматься прибегает? В общем, у нас через дорогу полиция, я пошел туда и все рассказал. Так они даже вернулись со мной в парк и все этой дамочке популярно объяснили. © TruthOrMythWithSmith / Reddit
- Пару лет назад я наконец-то устроился на нормальную работу и смог позволить себе сводить жену и 6-месячную дочку в семейный ресторан. А дочка у нас с кислородным баллоном. Так вот, сидим мы в зоне для детей, и тут я краем глаза замечаю, что на нас смотрит какой-то мужик. Я подумал, что он ребенком умиляется, и улыбнулся ему — тот ответил зеркально. А когда пришло время оплачивать счет, официантка сказала, что ничего не нужно, за нас уже заплатили! Да, тот самый мужчина. Сложно даже передать, как тепло стало на душе. А те деньги, которые я бы потратил в этом ресторане, я потом пожертвовал в кардиологический центр. © Bruno Bersano / Quora
- Ехал в маршрутке. Зашел незрячий дедушка — ему все помогли зайти, сесть. Через 2 остановки он попросил остановить, на выходе протянул деньги. Водитель, естественно, отказался, но дедушка был очень настойчив. Мол, у каждого своя работа, я не бедный и так далее. После пятого отказа сказал, что сейчас бросит деньги, и водитель был вынужден их взять. На выходе дедушка сказал: «Я — пассажир, вы — водитель. Это моя обязанность — оплатить ваш труд». Казалось бы, такая мелочь, но вот насколько ему было принципиально, чтобы к нему относились так же, как к остальным! © Палата 6 / VK
- Работаю таксистом, вез вчера одну девчонку. Дело было утром, в час пик, по пробкам показывало ехать 1,5 часа. Она плюхнулась в машину, будто только проснулась. Заспанная, лохматая, помятая. Я еще про себя подумал: неужели в таком виде на работу едет? За время нашей поездки она сделала макияж, достала из сумки какое-то шайтан-устройство на батарейках и уложила волосы. Потом спросила, не против ли я, что она переоденется. Нагнулась и за считанные минуты нацепила платье. Выходила из машины как голливудская красотка... Я сидел в шоке. © Палата 6 / VK
- Вечер, пробки на дорогах, в общественном транспорте ад. После работы я с трудом попала в троллейбус, который забит людьми до отказа. Заметила, что кондуктора нет, так как за время поездки никто не подошел. Но я ошиблась: троллейбус встал в длинную пробку, и в другом конце салона я увидела кондуктора — очень пышную даму. Салон был забит до отказа, это отлично понимали и сами пассажиры, и кондуктор. Поправила она свою униформу и в тишине переполненного уставшими людьми троллейбуса заявила: «Готовьтесь, рыбки, я пошла». © Палата 6 / VK
- Ко мне недавно на улице докопался мужик. Я стоял у входа в супермаркет, никого не трогал, просто чистил и ел мандарин. Мужик сначала прошел мимо, потом остановился, вернулся, посмотрел на меня подозрительно и спросил: «И это, по-твоему, нормально? Ты бы еще тарелку борща достал». Пока я пытался что-то понять, не пранк ли это, он обозвал меня и попросил, чтобы я ел у себя дома или в специальных заведениях. © Палата 6 / VK
- Сижу я в одну из замечательных суббот дома. Варю борщ, смотрю сериал — все как надо. Вдруг раздается звонок в дверь. Причем не в домофон, а именно в дверь, в квартиру. Подхожу к камере с трубкой в коридоре. На экране относительно молодой незнакомый мужчина. Далее диалог:
— Я вас слушаю, говорите.
— Здравствуйте, можно с вами поговорить по очень важному делу?
— Я же говорю, я вас слушаю.
— Ну, как-то не по-людски это... Надо бы с глазу на глаз.
— Ну я как бы вас вижу... (тут мужчина начинает оглядываться по сторонам) Так что вы хотели?
После 10 минут моих выпытываний он наконец выдает:
— Ну, в общем, тут магазин рядом, у нас акция на носки. Вам не надо?
Что это было? © Delora / Pikabu
- Иду домой, впереди шагает мужик и ест мороженое в стаканчике. Потом разворачивается ко мне:
— Девушка, я плохой?
— Я не знаю.
— А вы замужем или еще молодая?
— Еще молодая.
— Не выходите замуж за таких, как я. Мы едим мороженое, а поедаем душу. © iguaras / Pikabu
- Утро, метро, час пик. Мне выходить через одну, пристраиваюсь ближе к двери. На станции двери открываются, вываливается толпа народа, потом входящими меня сносит в середину вагона и разворачивает спиной к сидящим пассажирам. Я цепляюсь одной рукой за поручень, в другой — сумка с учебниками. Толпа прижимает, рука соскальзывает, я брякаюсь кому-то на колени. Испуганно говорю: «Ой, извините!», — встаю, но снова падаю кому-то на колени. И только я пытаюсь снова встать, как чьи-то руки хватают меня за талию, а голос мужской в ухо выдает: «Села — сиди». © Буся Пусеевна / ADME
- Сегодня после бассейна стою такой, вытираюсь. Рядом какой-то дед что-то говорит, а у меня вода в ушах: ничего не слышу, дальше вытираюсь. Дед опять что-то говорит. Я, вытирая подмышки и вообще все части тела, спрашиваю, в чем дело. А дед выдает: «Вы мое полотенце взяли». © glavvvrach / Twitter
- Мерила платье в магазине. Выхожу из примерочной к большому зеркалу и не понимаю, нравится мне или нет. Какой-то парень вдруг выдает: «Девушка, вам та-а-ак идет!» В итоге выхожу из магазина без покупок. Тут подбегает тот парень и дает мне это платье! Он купил его мне и просто ушел! © 9600896 / Twitter
Я тут в теннис ходила играть, нам в фитнесе дают полотенце, я иногда вытираю лицо во время игры. Подхожу к месту, где оставила - нет, рядом стоит бутылка чья то, чехол от ракетки, на них уже мокрое полотенце. Меня начали терзать смутные сомнения, начала опрос), и мой же партнер говорит - это мое, вот я его на свой чехол положил! Подумала, может ошиблась, в раздевалке оставила - нет, это было таки мое, а свое он положил на сложенное у стены оборудование и забыл об этом) но это обнаружилось уже после игры))
- Во времена учебы в универе лечу, как всегда, куда-то. Прохожу мимо машины. Облокотившись об нее, стоит парень. Вдруг он меня окликает: «Девушка, торопитесь?» Я останавливаюсь, в голове скачут мысли: «Если я скажу „да“, он предложит довезти. Если скажу „нет“, он предложит поболтать, а мне вот сейчас вообще не до знакомств». Не оборачиваюсь, говорю: «Не знаю», — и мчусь дальше. © Gula Skazka / ADME
- А мне запомнился незнакомец, который подарил мне цветок в мой день рождения. Так совпало. Я шла в кафе, в котором мы договорились встретиться с друзьями. И прямо возле него подходит ко мне мужчина с розой и говорит, что просто хотел подарить цветок самой красивой девушке, которую увидит на улице. Надо сказать, тогда это очень подняло мою самооценку. © Лампа / ADME
- Шла по улице, мужчина какой-то спросил: «Девушка, где Чернышевский проезд?» Я ответила, мол, не знаю, спросите еще кого-нибудь. А он вдруг, гордо раздувшись, выдает: «Вот он! Эта улица — Чернышевский проезд». Я сказала: «Вот и славно», — покрутила пальцем у виска и пошла дальше. Чего хотел-то? © Татьяна Лобанова / ADME
- Однажды шла со знакомым по торговому центру. И тут навстречу идет старуха в каком-то зеленом бесформенном плаще и с седыми волосами во все стороны а-ля «сумасшедший профессор». Бабуля резко бросается к нам, заглядывает мне в лицо прямо вплотную — я аж дыхание задержала, — а потом как заорет парню: «Она тебя не любит!!!» А мы на тот момент только слегка знакомы были, не встречались, не за руку шли. Как мы от нее сматывались, а она что-то еще вслед кричала... До сих пор как вспомню, так вздрогну. Мы с тем мальчиком уже пятнадцатый год женаты. © Таисия К / ADME
А вот еще несколько незнакомцев, встречу с которыми еще долго не забудешь:
Комментарии
Ну на счёт "Чернышевского проезда" хотел наверное дорогу узнать. Возможно резко, где-то возможно не культурно, но хотеть он хотел именно это