17 эпичных встреч с незнакомцами, по которым хоть сериал пиши

Я тут в теннис ходила играть, нам в фитнесе дают полотенце, я иногда вытираю лицо во время игры. Подхожу к месту, где оставила - нет, рядом стоит бутылка чья то, чехол от ракетки, на них уже мокрое полотенце. Меня начали терзать смутные сомнения, начала опрос), и мой же партнер говорит - это мое, вот я его на свой чехол положил! Подумала, может ошиблась, в раздевалке оставила - нет, это было таки мое, а свое он положил на сложенное у стены оборудование и забыл об этом) но это обнаружилось уже после игры))