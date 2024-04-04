На месте Олега с такой связываться не стоит. Там могла быть какая-угодно женщина. И просто посторонняя, которая нашла телефон, и коллега и мама и тётя. Орать " ты кто такая, достала уже" , вместо того чтоб спокойно спросить, это прямо набат
14 доказательств того, что стоит только ошибиться номером, как влипнешь в историю
Народное творчество
28 минут назад
Каждый хоть раз ошибался номером либо разговаривал с человеком, который попал явно не туда. Обычно такие звонки ничем не примечательны и длятся несколько секунд, но героям этой статьи повезло: из-за банальной ошибки у них в копилке воспоминаний теперь целая история припасена.
- Проходил собеседование на крутую должность: высокая зарплата, машина, командировки. Прошло больше двух недель, уже и не надеялся. И тут звонок: «Андрей, мы вас берем!» На радостях шиканул с друзьями в ресторане. Выхожу на работу, а там при виде меня у народа глаза по полтиннику. А начальник выдает: «Похоже, мы пригласили не того Андрея...» © Тайные истории / VK
- Эта история произошла с моим мужем, когда он был молод. Познакомился он на вечеринке с девушкой, привел ее к себе домой. Неожиданно зазвонил телефон, и незнакомый человек на том конце провода потребовал позвать его жену. Мой чуть не заикается: «Так она сказала, что в разводе!» В конце концов выяснилось, что тот парень номером ошибся. © Pat Brim / Quora
- В 3 часа ночи раздался звонок — ошиблись номером. Чувак извинился, я положила трубку. А он через несколько минут перезванивает и спрашивает, не хочу ли я с ним куда-нибудь сходить. Я на это ответила, что с тех пор, как вышла замуж за боксера, ни с кем на свидания не хожу. Парень больше никогда не звонил. © Jean Martin / Quora
- Шла с учебы домой. Зазвонил телефон, и я остановилась, чтобы достать его из сумки. В трубке услышала голос незнакомого мужчины, который буквально сразу извинился и сказал, что ошибся номером. И эта ошибка спасла мне жизнь, потому что в ту же секунду в метре от меня упала глыба льда с крыши. Если бы не звонок, я была бы аккурат под этой глыбой. Пыталась перезвонить этому мужчине — недоступен. © Подслушано / Ideer
- Переехала в новый город, никого там еще не знала. Вдруг кто-то звонит на домашний. Веселый мужской голос спрашивает, как у меня дела. Немного напрягло, что собеседник не представился, но я решила, что за пару секунд сама все пойму, поэтому вежливо поболтала с ним. В течение следующих нескольких минут стали очевидными две вещи: он милый парень и он считает, что очень хорошо меня знает. Наконец я сдалась: «Мне очень жаль, но я понятия не имею, кто ты». Собеседник был в шоке: «Твой муж!» Я объяснила, что он набрал неправильный номер. Бедняга был очень смущен. © Alice Baker / Quora
- У меня только появился мобильный. Звонить было дорого, мы с друзьями набирали кучу раз подряд по паре секунд — так бесплатно было. И вот мне приглянулся один парень. Мы договорились встретиться, а его нет. Звоню с расчетом спросить: «Ты где?» — и бросить трубку. Но на звонок ответил женский голос! Я так офигела, что решила не экономить. Спрашиваю так дерзко: «Где Олег? Дай ему трубку». Женский голос отвечает: «Его нет» — и идут гудки. Минут через 10 звоню снова, опять поднимает та девица и говорит, что Олега нет. Я уже на эмоциях: почему он договорился встретиться со мной, а мобильник какой-то девахе оставил?! Накрутила себя и позвонила еще раз:
— Дай Олегу трубку!!!
— Его нет.
— Как нет?
— Блин, ну ушел куда-то.
— В смысле «ушел»? Почему вообще ты трубку берешь? Достала уже!
— Это ты достала! Ты звонишь на домашний!
И тут до меня дошло, что в контакте «Олег» записан и его мобильный, и домашний. Дозвонилась потом ему — опаздывал, автобус долго ждал. А ругалась я с его сестрой.
- Среди ночи написал подруге: «Все еще злишься на меня?» То есть это я думал, что подруге написал, а потом сообразил, что отправил сообщение своему 50-летнему начальнику, у которого начал работать всего несколько дней назад. До меня не дошло, что я натворил, пока босс не ответил мне вот так: «???» Я ему: «Простите, ошибся». Шеф мой так-то человек спокойный, но я места себе не находил, пока ждал его ответа. Он написал: «Удачи». © Harshit Agarwal / Quora
- Стали вдруг массово звонить незнакомые люди и днем и ночью. Оказалось, что мой телефон на одну цифру отличался от номера известного реставратора. Одна дама звонила раза три, никак в толк не могла взять, что не так. И вот звонит снова, я на нервах говорю, что это ошибка, а она выдает: «Ну и почему вы возмущаетесь? Вам должно льстить то, что вас перепутали с этим талантливым и прекрасным человеком!» © cma4000 / Pikabu
- Работала учительницей языка в средней школе. И так совпало, что у старшеклассников язык преподавала моя однофамилица. В те времена домашний номер можно было найти в телефонной книге. И как-то вечером у меня дома зазвонил телефон, в трубке — дрожащий голосок подростка: «Здравствуйте, это миссис Эллисон?» Я подтвердила. «Не могли бы вы мне помочь с домашним заданием? Я не могу до конца разобраться». Я задумалась, так как ничего не задавала. Потом меня осенило: «Дорогая, думаю, ты ищешь другую миссис Эллисон. Но, возможно, я смогу помочь тебе. Какое задание?» И мы потратили 15 минут, чтобы вместе составить план будущего эссе. Девочка поблагодарила меня раз пять. Несколько недель спустя я рассказала об этом разговоре той самой миссис Эллисон. Она рассмеялась: «Так вот почему эта ученица сдала образцовый план эссе!» © Connie Ellison / Quora
- Некий мужик год пытался найти работу с моим номером телефона. Поначалу мне предлагали работу менеджером по продажам, под конец — кассиром. Звонков и СМС с предложениями было реально очень много. Никаких данных для связи, кроме моего номера, мужик не оставил. Звонки иногда затихали на пару месяцев, потом начинались с «понижением должности». В итоге я каждого звонившего просила оставить жалобу на резюме, пока мне не позвонили с площадки, не удостоверились, что я вообще не знаю того мужика, и не заблокировали его анкету. Вероятно, он для галочки «искал» работу с заведомо ложным номером и оправданием, что его даже кассиром не берут, а он так старается, столько откликов шлет, но вот никто не звонит. © NikaEvd / Pikabu
- Позвонил мужчина, ошибся номером. Слово за слово — пришел к выводу, что это судьба. А как иначе-то? Я скептично к таким знакомствам отношусь. Отказываюсь встретиться, он уговаривает на кофе, на чай, «просто подъеду, где вы будете, давайте фото пришлю, просто пообщаемся». Я уже расслабилась: мужчина на юморе, в соцсети нашла, приятный. Думаю, чем черт не шутит? И тут он по ходу разговора заряжает: «Ну вот чтобы ты не подумала, что я сорю деньгами... Я чай в термосе заварю...» © Подслушано / Ideer
- Однажды мне прислали приглашение в какой-то групповой чат, там компания приятелей планировала отпуск. Я сообщил, что они добавили не того, но они не обратили внимания. В итоге я сдался и спросил, что должен делать. Написали, что я за рулем. Опять попытался объяснить, что они ошиблись. Но я парень с юмором, поэтому реально был готов заявиться к ним. Спросил, где встречаемся. Они ответили, что дома у Карины. Я спросил адрес, они поржали. В день икс написали, мол, где меня носит. Я им напомнил, что мне нужен адрес Карины, если они действительно хотят, чтобы я был водителем. Наверное, только тогда они все поняли. © Training-Call-9067 / Reddit
Этих людей добавили в родительский чат, и теперь у них от смеха животики болят.
- Друг рассказывал. Позвонил ему какой-то мужик и говорит: «А Аню можно?» Ну друг и ляпнул по приколу: «Аня в душе». Гудки... Через 15 минут снова перезванивает этот мужик: «Братан, прости, номером ошибся. Но с Аней уже мысленно попрощался». © Подслушано / Ideer
- Устроилась воспитателем в садик. Был конец дня, и всех деток уже забрали родители, кроме одной девочки. Звоню отцу и на нервах выдаю: «Здравствуйте! Тут Катя уже целый час одна скучает, приезжайте скорее!» В ответ только услышала женский вой: «Оле-е-ег! Что за Катя тебя там ждет?» Я так испугалась, что бросила трубку. Выяснилось, что я номером тогда ошиблась. Мне потом еще с этого номера звонили несколько раз, жаль только, что побоялась взять трубку и все объяснить. © Палата № 6 / VK
Больше занятных историй о том, что происходит в детских садах, можно найти здесь.
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Мне периодически звонят о ложном срабатывании или о срабатывании пожарной сигнализации с разных объектов
Я этим не занимаюсь)
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