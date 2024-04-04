14 доказательств того, что стоит только ошибиться номером, как влипнешь в историю

На месте Олега с такой связываться не стоит. Там могла быть какая-угодно женщина. И просто посторонняя, которая нашла телефон, и коллега и мама и тётя. Орать " ты кто такая, достала уже" , вместо того чтоб спокойно спросить, это прямо набат