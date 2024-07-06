16 счастливчиков, которые птицу удачи вместо питомца дома держат

Некоторые случаи иначе как «повезло» не опишешь. Кто-то вот деньги находит, другие, опоздав на поезд, встречают любовь всей своей жизни. И знаете, хочется сказать одно: пусть все неожиданности в жизни только такими и будут.

Удача — это не всегда выиграть крупную сумму или влюбиться. Найти что-то интересное во время прогулки или вновь обрести давно потерянную вещь — это, мы считаем, тоже везение. Например, мужчина из этой статьи нашел любимую игрушку из детства, которую потерял 40 лет назад, счастливчик из этой подборки наткнулся на монету, которой почти 2 тысячи лет, а вот эти хитрецы не стали искать на улице, а сразу в комиссионку пошли ловить сокровища.