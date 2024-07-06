16 счастливчиков, которые птицу удачи вместо питомца дома держат

Истории
1 час назад

Некоторые случаи иначе как «повезло» не опишешь. Кто-то вот деньги находит, другие, опоздав на поезд, встречают любовь всей своей жизни. И знаете, хочется сказать одно: пусть все неожиданности в жизни только такими и будут.

  • Я был за границей и сильно опаздывал на поезд. Опоздал, двери закрылись прямо перед носом. А пока ждал следующего — познакомился с девушкой. Женат на ней уже шесть лет. © hippocratical / Reddit
  • Учился в строительном колледже. Дипломную работу разделили по парам, на двоих человек. Когда оглашали, кто с кем будет, назвали мою фамилию и фамилию неизвестного человека, которого никогда никто не видел. Староста, мой хороший знакомый, взял в напарники умника и тихо посмеивался надо мной. В итоге этот неизвестный оказался сыном преподавателя, диплом уже был написан, а мне нужно было только заучить его. © ProstoKir / Pikabu
  • Надумал сегодня купить холодильник, сгреб денежку в карман и поехал. Пришел в магазин — там скидка целых 12 тысяч на холодильник, который я хотел купить. Купил еще пылесос. Дальше решил заехать к сыну за фастфудом. Забираю заказ — за 3 минуты ожидания бесплатно картофель фри. Покупаю роллы жене на ужин — скидка. Купил лотерейный билет. Жду розыгрыш. © albucid226rus / Pikabu
  • Дочь сейчас находится в возрасте повторюшки: старается в точности воспроизводить все, что видит и слышит вокруг. В последнее время, если находит фантик или бумажку, то отдает ее кому-нибудь из членов семьи с фразой: «На тебе денежку, сходи в магазин». И вот сегодня прогуливаюсь по детской площадке, ребенок изучает окрестности, потом радостно мчится ко мне и со словами: «На тебе денежку» отдает мне пятисотку. © Chitayuschaya / Pikabu
  • Я та девушка, которая все же смогла пройти финансовую проверку мужчины. Парень пригласил на встречу. Я по привычке поела в кафе на ту сумму, которая была у меня в кошельке. К концу вечера парень предложил 50/50, и я уверенно сказала, мол, без проблем. Оплатили счет поровну, а на следующий день меня ждал огромный букет и записка, что я первая в его жизни после предложенного «50/50» не подняла истерику и не убежала из заведения. © Подслушано / Ideer
  • С мужем сходились шесть лет. Он не проявлял инициативу, а я все не решалась... И вот его друзья приехали к нему на дачу, я тоже захотела: очень уж хотела поесть шашлыка. Он отказал, мол, отец может принять нас за пару. Тогда я не выдержала и призналась ему в любви! Так мое желание поесть мяса положило начало нашим отношениям. © Подслушано / Ideer
  • Моя младшая сестра — безумная фанатка одного испанского актера. Иногда это доходило до абсурда: участвовала в интернет-аукционах, чтобы купить его волос или салфетку, которой он вытирал рот. Чтобы быть ближе к нему, она начала бешено учиться, чтобы поступить в испанский университет в городе, где он живет. Выучила испанский, говорит практически свободно. И вот она поступила туда, куда хотела, приехала и сняла квартиру поближе к его району. Мама вертела пальцем у виска, а вот мне почему-то очень радостно. Да, помешанность на актере у нее дикая, но сколько же мотивации это ей дало, чтобы так изменить свою жизнь! Живет в Испании уже несколько лет, до сих пор фанатеет, а ее появившегося парня совершенно не смущает такая «конкуренция». Горжусь ей. © Подслушано / Ideer
  • Моя дочь решила сходить в салон оптики, подобрать себе линзы. Пришла. Глаза проверила, рецепт на руки получила. Собралась оплатить, а ей говорят:
    — Если Вы хотите сейчас приобрести линзы, то консультация бесплатная.
    — Конечно хочу. Я для этого и пришла.
    — Вам какие линзы показать? Однодневные или двухнедельные?
    — Двухнедельные, пожалуйста.
    — А у нас сегодня на них акция! Первая пара бесплатно! Забирайте.
    Бесплатная консультация, бесплатные линзы. Оказывается так тоже бывает! © frolsvet / Pikabu
  • Друг встретил девушку, пригласил на свидание. В какой-то момент, когда они обнимались, она положила голову ему на грудь и услышала нерегулярное сердцебиение. Она работала медсестрой, поэтому тут же заставила моего друга вызвать скорую. Ему сделали серьезную операцию на сердце и сказали, что еще день, и все бы кончилось плохо. А он даже близко не чувствовал, что с ним что-то не так. © OuchLOLcom / Reddit
  • Мама подарила мне очень красивое ожерелье. Однажды утром я потянулась почесать шею и поняла, что оно пропало. Наверное, я неправильно закрепила застежку, и оно слетело. Очень расстроилась, потому что ожерелье было чудесным. Через несколько часов я нашла его в своей обуви. В левом ботинке. Который был плотно зашнурован. © Rough_Cut / Reddit
  • Квартиру, где прошло мое детство, когда-то сдавали одному мужику. Золотая цепь, бритая голова. Пять лет назад делали ремонт, в туалете кафель ломали, а там крохотная ниша, закрытая плиткой. Молоточком бац-бац, видим там сверток, а в свертке денежки, $10 тыс. © Подслушано / Ideer
  • Маленький я тогда еще был. Поехали в лес за грибами. Мы с братом на бугор какой-то вышли, вниз глянули, а там, в ямке трое щенят. Мы обрадовались, полезли их гладить. Папа нас зовет, мы отзываемся, он приходит. На нас глянул, на щенков и... Бросает ведро с грибами, нас подмышки и бежать оттуда. Обиделись мы на него знатно — такие щенята клевые, а он нас забрал... Папка мимо мамки пробегает, орет: «Бежим!» — мамка за ним в непонятках. До машины добежали и услышали из леса протяжный волчий вой. И только в этот момент до нас с братом дошло. © volchek1024 / Pikabu
  • Босс у нас везунчик. Раньше часто находил деньги. То тысячу, то пятьсот. Зная, что чужие деньги счастья не приносят, покупал на наш, тогда еще небольшой коллектив, конфеты. Вчера сказал ему, как бы между прочим: «Что-то ты давно деньги не находил». Сейчас пришел на работу — три огромных таза с разными конфетами. Оказалось вчера он нашел 1700. Очевидцы есть. © castabikxe / Pikabu
  • Ходила к врачу по поводу мигрени. Раз в три месяца она возникала по неизвестной причине. И это был просто караул: реакция на свет, звуки, запахи... Такие муки, не передать. Врач, молодой парнишка, посмотрел на меня и сказал: «Вам надо пойти на тренировки и к психологу». Вышла я от него, думаю: «Такую фигню советует, дурачок какой-то!». Но после очередного приступа, вагона таблеток и недели, выпавшей из жизни, пошла я на пилатес. Походила полгода — не болит голова! © Подслушано / Ideer
  • Как-то со старшим братом познакомились на набережной с девушками. Одна из них мне понравилась, и я пригласил ее домой. А жил я один, и дома был просто бардак. Девушка пришла, офигела и ушла. На следующий день стук в дверь. Открываю, стоит она и несколько ее подруг. Залетают в квартиру, она командует: «Ты в комнату, ты в ванную, я на кухню». И начинают мыть посуду, окна, полы, собирать мусор. Закончили, взяли мешки с мусором, сказали: «Вот так должно быть», — и ушли. Я в осадок выпал. © Подслушано / Ideer
  • Несколько лет назад, на утреннике моей дочери, проводился небольшой розыгрыш. Мое имя вытащили из коробки и вызвали забрать главный приз — большую корзину с вкусняшками. Итак, я подошел, взял приз. В зале около 300 человек. И парень, проводивший розыгрыш, вытаскивает имя второго победителя. И снова называет мое имя. Это было очень смешно. Унес домой две корзины. © fairypants / Reddit

Удача — это не всегда выиграть крупную сумму или влюбиться. Найти что-то интересное во время прогулки или вновь обрести давно потерянную вещь — это, мы считаем, тоже везение. Например, мужчина из этой статьи нашел любимую игрушку из детства, которую потерял 40 лет назад, счастливчик из этой подборки наткнулся на монету, которой почти 2 тысячи лет, а вот эти хитрецы не стали искать на улице, а сразу в комиссионку пошли ловить сокровища.

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