Девочки, используйте в таких случаях обычные тени , нанеся их на пробор широкой пушистой кистью для румян , но оттенок теней должен быть темнее ваших собственных волос ( тех , которые ещё без седины) и темнее остального полотна волос , если нужно срочно замаскировать отросшую полоску седых волос, а краситься ну вообще некогда ! Также этот прием визуально делает волосы гуще , так как помогает скрыть полоску кожи на проборе. Таким образом вы получите визуальную растушевку цвета от корней и доживёте красивой до окрашивания.
17 историй о командировках и курсах, которые держатся в памяти дольше любой лекции
Ключ-карта от номера в другом конце коридора, шведский стол в семь утра и лекция, на которой все стараются не уснуть. Семинары и командировки редко идут точно по программе. Зато домой вместе с конспектами возвращаются истории, которые потом рассказывают коллегам годами: о случайных встречах, неловких совпадениях и сюрпризах, к которым невозможно подготовиться.
А в конце расскажу, что однажды приключилось со мной на семинаре. Теперь вспоминаю тот случай со смехом, хотя до сих пор немного краснею.
- К 30 годам у меня появилась заметная седина, которую я маскировала оттеночным шампунем. А тут меня отправили на месяц к очень сложному клиенту, и шампунь я забыла дома. Командировка затянулась почти вдвое, обратная дорога заняла сутки, а в день возвращения мне нужно было выступать на общем мероприятии. В итоге вся фирма увидела меня бледной, с синяками под глазами и наполовину седой. На следующий день я покрасилась и все объяснила, но было поздно: по офису уже разошлась легенда о заказчике, от которого молодая сотрудница вернулась совершенно седой. С годами история только обрастает подробностями.
«Он никогда не смотрит на меня так, как смотрит на свои научные постеры»
- Сестра давно подарила мне золотые серьги, и я часто их носила. В командировку тоже взяла. Однажды утром на остановке обнаружила, что в одном ухе серьги нет. До гостиницы было недалеко, но возвращаться уже некогда. Весь день я бегала между двумя офисами и переживала, что потеряла сестрин подарок. А вечером, открывая дверь, посмотрела вниз и увидела: серьга с самого утра висела на банте моей туфли.
- Муж возвращается после месячной командировки. Я вся такая счастливая встречаю его, а он бегом на кухню, отрезает кусок хлеба и молча уходит из дома. Я в шоке, звоню, не отвечает. Через пару часов звонит свекровь, смеется, говорит, жди, скоро вернется. Выяснилось, что он перед отъездом не заточил ножи, а сейчас ножи заточены, значит, у меня был мужик! Господи, как хорошо, что мы вместе со свекровью носили ножи в заточку, когда она приезжала меня навестить.
Что-то странно. В нашем мире есть очень хорошие точилки, можно и без мужика обойтись. А ты,...., в следующий раз ножи то наточи.
«Вернулся из командировки и увидел, как моя доченька прячется, чтобы сделать сюрприз папе»
- На отраслевом семинаре ко мне с самого утра подходили незнакомые люди и задавали вопросы о закупках. Я инженер, но сначала решила, что меня просто с кем-то путают. На перерыве женщина у кофейного столика пожаловалась: «А меня весь час спрашивают про оборудование». Посмотрели на ее бейдж, потом на мой: организаторы перепутали карточки двух Марин. Вот так и познакомились две Марины Зайцевы.
- Жена сегодня сходила на первое занятие курсов итальянского языка. Вернулась, сияет, звезда во лбу горит. Спрашиваю у нее, чего это она, собственно, счастливая такая? А она мне такая: «Да просто мы учили цифры и числа, дошли до 30, и преподаватель говорит, мол, этого вам хватит. И все бы ничего, если бы после этого он не предложил всем назвать свой возраст».
Жене 42 года, а все та же...
«Две недели был в командировке. Вернулся, вот уже час не могу встать: кот решил, что больше меня никуда не отпустит»
- Пришлось поехать в командировку на поезде. Никогда мне не везло с поездками на данном виде транспорта, вечно соседи интересные попадаются, а в этот раз вообще было что-то из ряда вон. Когда туда ехал, то весь вагон был забит спортсменами, которые на соревнования какие-то направлялись. А по дороге домой моими соседями по вагону были футбольные болельщики, которые ехали на матч.
Лучше ехать с футбольными болельщиками, чем с в одном купе с двумя детьми-непоседами, которые бы дали фору этим самым болельщикам
- На трехдневном обучении рядом со мной сидела женщина из другого города. В первый день я вскользь пожаловалась, что не успела позавтракать. На следующее утро возле моего блокнота лежали мандарин и маленький йогурт: «Берите, я все равно набрала лишнего». В последний день я пришла пораньше и поставила перед ней кофе. Фамилию лектора мы обе давно забыли, а поздравлениями к Новому году обмениваемся до сих пор.
- Я инженер: умею писать код и управлять оборудованием стоимостью в десятки миллионов долларов. Но, как выяснилось, совершенно не умею бронировать командировки. Меня отправили техническим экспертом на аудит поставщика. За день до вылета попытался зарегистрироваться на рейс и понял: самолет, отель и машину я забронировал на правильный день недели, но на месяц позже. В панике все отменил и перебронировал на следующий день. Нормальных билетов уже не было, пришлось лететь 12 часов. Добрался до поставщика, а коллег все нет. Написал им, а они отвечают: «Ты вообще о чем? Мы дома, никакой встречи сегодня нет». Открыл старую переписку и понял: я снова ошибся. Аудит был на следующей неделе. Позвонил начальнику и сообщил, что он нанял идиота, который устроил себе трехдневный отпуск за счет корпоративной карты. А через неделю мне предстояло снова ехать в ту же командировку.
Впереди 11 дней в Новой Зеландии: конференция, полевые работы и попытка ничего не забыть
Офигеть. У меня подружка на неделю вещей брала 2 чемодана, а тут почти 2 недели и три скромных мешочка.
- Мы с женой отправлялись в отпуск на доме на колесах, когда меня обязали заехать на конференцию в 1 300 км от дома. На работе разрешили добраться своим транспортом и компенсировать не больше стоимости билетов и гостиницы. Но позже аудитор решил, что поездку нужно оформить строго по нормативам: добавить рабочие дни на дорогу, проживание, питание и компенсацию километража. Мне даже вернули четыре дня отпуска. После этого приезжать на конференции с трейлером больше не разрешали.
Я б лучше обрадовалась, если бы "после этого на конференции посреди отпуска меня больше не соывали".
- Приехала на двухдневную конференцию от компании. Утром перед своим выступлением открываю ноутбук, а презентации нет. Вообще. Папка пустая, в облаке старая версия, флешка не читается. До выхода на сцену сорок минут. Я уже мысленно пишу заявление по собственному, потому что в зале сидят и руководство, и наши главные партнеры. Тут ко мне подходит незнакомый парень из соседней компании и спрашивает, почему я такая бледная. Рассказала. Он молча забрал флешку, сел за свой ноутбук и сказал: «Дайте мне десять минут». Через несколько минут поворачивает экран, а там моя презентация целиком. Оказалось, файл никуда не исчез — просто повредилась таблица разделов на флешке, а он раньше работал системным администратором и сумел все восстановить. На сцену я вышла вовремя. А вечером нашла этого парня на фуршете и наконец спросила, чем могу его отблагодарить. Он подумал и сказал: «Следующий кофе на конференции с вас». Теперь, если встречаемся на отраслевых мероприятиях, первым делом выясняем, кто кому должен кофе.
Утром в гостиничном номере обнаружилась незнакомая кошка. Судя по ее взгляду, это еще вопрос, кто к кому заселился
- Ездила в командировку, в гостинице жила неделю. Номер убирали каждый день, но лично с горничной я не встречалась. На третий день прихожу вечером, на тумбочке рядом с кроватью лежит фигура из полотенца — лебедь или что-то такое. Мелочь, такое я видела. Но рядом с ним лежала записка от руки: «Хорошего вечера, вы оставили вчера недопитый чай. Наверное, устали». Все. Это было очень трогательно. Неделю была одна в чужом городе, уставала, и тут какой-то человек, которого я не видела, заметил мой недопитый чай и поддержал. В последний день я оставила ей конверт с письмом. Написала, что ее записка была лучшим, что случилось за всю командировку. Не знаю, прочитала ли.
А вот и обещанная история от автора:
- Приехала на обучение раньше всех и решила взять кофе перед первым занятием. Стою возле автомата, пытаюсь одновременно удержать стакан, сумку, телефон и папку с раздатками. В этот момент рядом появляется мужчина в белой рубашке. Я поворачиваюсь, и весь кофе летит ему прямо на грудь. Начинаю извиняться, предлагаю оплатить химчистку, а он совершенно спокойно говорит: «Не переживайте, бывает». Я еще подумала: какой приятный участник попался. Через десять минут захожу в аудиторию, сажусь, открывается дверь, и тот самый мужчина в мокрой рубашке идет прямо к преподавательскому столу. Оказалось, он ведет весь наш трехдневный семинар. Первое занятие называлось «Как сохранять спокойствие в стрессовой ситуации». Он посмотрел на меня и сказал: «Практическую часть мы с одной из участниц уже прошли».
Похоже, с курсов и из рабочих поездок мы привозим не только конспекты, сертификаты и гостиничные чеки. Иногда важнее оказываются случайная помощь, новый знакомый или история, которую потом годами вспоминают коллеги. А с вами в командировке или на обучении случалось что-нибудь, чего точно не было в расписании?
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