17 историй о командировках и курсах, которые держатся в памяти дольше любой лекции

Ключ-карта от номера в другом конце коридора, шведский стол в семь утра и лекция, на которой все стараются не уснуть. Семинары и командировки редко идут точно по программе. Зато домой вместе с конспектами возвращаются истории, которые потом рассказывают коллегам годами: о случайных встречах, неловких совпадениях и сюрпризах, к которым невозможно подготовиться.

А в конце расскажу, что однажды приключилось со мной на семинаре. Теперь вспоминаю тот случай со смехом, хотя до сих пор немного краснею.