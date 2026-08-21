18 историй от кондитеров, чьи будни пропитаны ароматом ванили и пряным вкусом корицы

А потом говорят пекари, что им нужно за день делать торт, а не день в день)

Вооот...после таких сообщений клиенты м удивляются зачем нужно много времени на торт.

Кстати, был случай с тортом: привезли на детский день рождения, режут, получаются с трудом, а потом понимают, что внутри он весь промороженный, аж ягоды еще твердые (из морозилки),и коржи холодные. Т.е. "пекарь" готовый торт ставила в морозилку, но не подружилась перед праздником заранее достать, чтобы дошёл до комнатной температуры. Ну что сказать. Торт никто не ел благодаря такому "мастеру своего дела"