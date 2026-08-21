18 историй от кондитеров, чьи будни пропитаны ароматом ванили и пряным вкусом корицы
Кажется, что торт, сделанный на заказ — это просто еда. Но на деле это всегда чей-то подарок, знак любви и главное украшение любого праздника — от дня рождения до свадьбы. Работа кондитера — это не просто рутина у плиты, а настоящее творчество, в котором каждый ингредиент имеет значение. Именно эти талантливые мастера создают безупречный вкус для любого торжества, дарят людям счастье и поднимают настроение даже в самые хмурые будни.
- У меня есть работа, но в свободное время пеку торты на продажу. Коллега попросила на день рождения мужа муравейник. Да раз плюнуть! В понедельник она перестает со мной разговаривать. Спрашиваю: «Ирина, что не так? Невкусно?» И тут она, мол, да слишком вкусный, я ему 10 лет пекла, а он сказал, что твой вкуснее. Оказалось, она не успевала сделать торт, попросила приготовить меня, выдала за свой, а муж сказал, что это лучший в его жизни.
- Недавно в моей практике произошел очень смешной случай. Нужно было испечь огромный торт заказчику. Потом пришла женщине-заказчице в голову гениальная идея: она сама сделает огромный тирамису на подносе, а я должна буду на нем красиво разместить свой бенто-тортик диаметром 10 см! Не помню, какого диаметра был поднос, но помню, что в районе 40-50 см. В общем, я посмеялась и отказалась от такого чудо-заказа.
Дипломная работа кондитера. Этот человек печет тортики аж с 12 лет!
- Взяла большой для себя заказ: двухъярусный торт и торт на 3 кг для одного человека. Прикинула и озвучила стоимость, взяла предоплату. Просчиталась, получилось дороже. Вообще, скидки делаю редко, за перевес беру в пределах 300 грамм с торта. Это мое условие. Расписала заказчику цену на заказ, пояснила, что немного просчиталась, перевес будет в подарок. Так нет, он оплатил все! Еще и сверху добавил. Впервые за 7 лет кондитерства. И не богач какой-то, а простой мужичок на «Жигулях». Он заказывал дочери торт на 18-летие.
Про перевес: а как он вообще мог возникнуть? Вот я беру муку, взвешивпю нужное количество, беру яйца, взвешиваю сахар и .т.д. пеку. В конце всегда один и тот же вес получается.
Или они не по рецепту, а вдохновенью делают? Хочу 3 яйца, хочу 2, муку и сахар не глядя вообще....
- Моя племянница своему брату на 16-летие сделала торт в виде гири. Соответственно на нем была цифра 16. И вот выносит она его на подносе из кулинарии, где работала, а на выходе из магазина охранник такой выдает: «Маша, а зачем ты так гирю неудобно несешь? Ты ее за ручку-то возьми!» Племянница чуть от смеха тортик не уронила.
- Приехал курьер забрать торт. Увидел и говорит: «Какой красивый! Кстати, у меня сегодня день рождения». Подумала: почему бы не сделать человеку приятно. Достаю из холодильника маленький бенто-торт, протягиваю парню. А он так обрадовался, даже попытался заплатить. Но я сказала: «Не нужно, это просто подарок». Ушел довольный. Надеюсь, это подняло ему настроение.
- Моя мама печет кексы и торты на заказ. Давно уже занимается этим делом, ей все нравится. База клиентов огромнейшая, ведь если кто-то раз попробует ее вкуснятину, то потом десять раз вернется за «добавкой». А у мамы есть небольшая традиция: она к каждому заказу кладет какое-то животное, которое моя младшая сестра делает из бисера. Такая мелочь, но людям всегда приятно, они потом отзывы хорошие оставляют, благодарят за такую милоту. А совсем недавно кто-то из клиентов написал маме, что они заказывают ее кексы с большим удовольствием, ведь их ребенку нравится «сюрприз» из бисера. Он целую коллекцию уже собрал, каждый раз бежит открывать, чтобы увидеть, какое же животное будет в этот раз.
Девушка несколько лет печет торты для своей семьи, друзей. Она уверена, что они получаются вкусные, но не всегда красивые. Однако мы бы с этим не согласились
Ну, справедливости ради, это действительно любительская работа. Очень симпатичная, милая, но - не профессиональная
- Наткнулась в соцсети на видео с приглашением на свадьбу. Увидела девушку, которая заказала у меня свадебный торт. Только вот свадьба у нее не 29 июня, как на видео, а 29 июля! Я застыла. Пишу невесте, а она так спокойно: «Да, доставка к 9.00». Я говорю, мол, вы же на июль заказывали? И тут до всех дошло, что произошла опечатка. Хорошо, что вовремя заметили.
Вспомнилась, как я для совещания распечатала отчёт, где в слове "июля" ошиблась, и вместо "ю" напечатала соседнюю "б". Заметила уже на совещании. Хорошо, что устно всё обсудили, и не пришлось начальку это сдавать 🤣
А ещё читала историю, где у бухгалтера что-то случилось с буквой "щ" на клавиатуре, и "щебень" получился в документах без неё, при чём не один раз
- Я занимаюсь тортами на заказ. Написал мне как-то молодой человек. Попросил сделать чизкейк с романтичной подписью для его любимой в подарок. Приехал, забрал, я его забыла, ведь у меня по несколько клиентов в неделю. Через два месяца подписывается на мою личную страничку какой-то парень. Не сразу вспомнила, что он заказывал у меня торт. Начал писать, нахваливал мои работы. На тот момент он уже был свободен. Увиделись и почти сразу влюбились. Уже три года вместе. Можно сказать, я даже благодарна тому дню рождения его бывшей. Если бы не он, то мы бы никогда не встретились.
Намек истеричками: если ваш кавалер не исполнил что-то романтичное, моет, так лучше для вас
- Делаю тортики для знакомых на заказ. Тут недавно звонит мне приятельница: «Выручай! Завтра конкурс, мне нужен торт. Я и текст под него уже написала. Вынесу его и скажу: „Я такая мастерица, что у меня даже из макарон и манной каши получается торт“. Короче, сделать надо торт как будто из вермишели и манной каши. Сможешь?» Я приняла вызов. Она продолжила: «А сверху насыпь чего-нибудь цветного, типа конфетти. Это будет символизировать радость и творчество». Ни слова больше, сразу покажу результат.
Вот такой получился тортик из «вермишели» и «манной каши»
Тортик, конечно, красивый. Но выдавать чужое мастерство за своё - такое себе...
- Мне однажды написали с вопросом, мол, какая скидка предусмотрена при заказе свадебного торта на 10 кг. Объяснили тем, что торт же тяжелый! А там декор такой — ух! Светодиоды, цветы и, ко всему прочему, нужна сборка на месте. Я ей написала: «В подарок сделаю сборку на месте. Обычно за такой выезд +1000 рублей». Она так расстроилась, сказала, что поищет дешевле. Уж не знаю, что у них там произошло, но было очень смешно хотеть невероятно трудный свадебный торт, так еще и выпрашивать скидки.
Ага. Хотят что-то за миллион, но платить не хотят. Ищите по бюджету, а не понтовости
- Однажды перепутала размер торта и сделала бенто со сложным рисунком. За 5 часов успела съездить в магазин, сделать бисквит, лимонную начинку, собрать двухкилограммовый торт, сделать сложный рисунок. Как? Сама не знаю!
А потом говорят пекари, что им нужно за день делать торт, а не день в день)
Вооот...после таких сообщений клиенты м удивляются зачем нужно много времени на торт.
Кстати, был случай с тортом: привезли на детский день рождения, режут, получаются с трудом, а потом понимают, что внутри он весь промороженный, аж ягоды еще твердые (из морозилки),и коржи холодные. Т.е. "пекарь" готовый торт ставила в морозилку, но не подружилась перед праздником заранее достать, чтобы дошёл до комнатной температуры. Ну что сказать. Торт никто не ел благодаря такому "мастеру своего дела"
- У меня одна подписчица постоянно спрашивала в личке цену на торты. Причем, ни здравствуйте, ни до свидания, просто: «Цена торта с масляным кремом?» Я поначалу распиналась, расписывала прайс. Это длилось на протяжении года. Конечно же, она ничего не заказывала. Недавно пришло от нее сообщение: «Сколько стоит двухъярусный торт?» Из любопытства зашла на ее страницу. Она живет за 200 км от меня, так что явно никогда не закажет. Зачем было это делать — непонятно.
Вспомнилось про "ни здравствуйте, ни до свидания".
Я раньше занималась репетиторством. Через сайт нашлась очередная потенциальная ученица. Но позаниматься так и не получилось. То завалы у девушки на работе, то командировки. Ну, не судьба, обычное дело.
Проходит месяца три, я уже и думать об этой девушке забыла, и тут получаю смс: "Я готова заниматься". Ни приветствия, ни подписи, кто это вообще
Декор тортика выполнен в винтажной технике ламбет. А ей уже, между прочим, около 100 лет! Представляете?
Эх, как-то грустно, что больше некому на ДР тортиком автора побаловать 😢
- Недавно у меня заказали торт для девочки. Через пару дней звонит ее папа — человек с опытом, много лет в ресторанной сфере. Говорит: «Дочка сказала, что это был самый вкусный торт в ее жизни. Мне стало интересно, что это за торт такой». Он заказал бенто с той же начинкой — «просто попробовать». Сегодня утром пришел за ним. Звонит: «Можно я попробую прямо сейчас? Хоть в подъезде». Пригласила домой. Дала чай. Он оказался очень общительным. Попробовал и сразу сказал: «Это очень вкусно. Я давно не ел такого торта». Через пару минут оформил заказ на большой торт — на день рождения дочери.
- Я делаю разные сладости на заказ. Начинала с маленьких капкейков, а теперь делаю многоярусные торты. Недавно мне написала девушка. Сказала, что хочет заказать торт своему парню на день рождения с романтичной надписью. Обсуждали начинку, декор и вкусы около двух часов. Пришли к соглашению, она скинула оплату. Я докупила все нужное и приступила к изготовлению. Торт состоял из 5 разных коржей, так что времени и сил ушло немало. Пока десерт остывал, присела смотреть фильм. Меня начало вырубать. Но справилась со сном, ведь надо было еще сделать кремом надпись: «Я люблю тебя, Сережа!» Все сделала и ушла спать. Утром проснулась, торт должны были забрать через пару часов. Но меня что-то беспокоило. Проверила торт, все нормально, выглядит привлекательно. Полезла в переписку проверить, ничего ли из пожеланий не упустила. Начала листать сообщения и по телу пробежали мурашки. Парня зовут не Сережа, а Семен! Я быстренько начала исправлять недоразумение. Вот что значит заканчивать заказы сонной. Хорошо, что успела все исправить, а то был бы неприятный сюрприз для Семена.
- У меня однажды знакомый заказал торт-цифру. За 20 минут до отдачи прислала ему фото, а он в ответ пишет: «Ребенку вообще-то не 14, а 15 исполняется». Думала, что действительно ошиблась. Оказалось, он просто решил пошутить. Сейчас очень смешно вспоминать, но тогда было не смеха.
Я думала, что от таких идиотских шутеек уже давно никому не смешно 😡
Да-да, это торт! Внутри BMW начинка брауни с карамелью
- Подруге заказали свадебный торт, она печет на заказ. Еще попросили напечатать фотографию на рисовой бумаге и добавить ее к оформлению. Короче, когда ей сбросили фотку, она застыла: там был ее бывший парень! В общем, сделала она свадебный торт для своего бывшего. Бывает же такое!
А что, если бывший, так обязательно враг?
Хотя бывает: бывшая моего мужа запрещает своему 36-летнему сыну есть то, что отец приносит на работу, потому что я это готовлю. В подобных случаях муж говорит, хорошо, что она уже давно бывшая. 28 лет прошло, она так и не смогла устроить свою личную жизнь и до сих пор бесится, что её бывший хорошо живёт. Мне её даже немного жаль.
- Мне все время писала одна девушка, спрашивала цены на торты. Я сначала отвечала, подробно описывала. Потом она взяла и заказала 4 капкейка. Всего лишь 4 капкейка! Я ради интереса зашла на ее страницу, смотрю, а у нее в ленте выложен торт от другого кондитера. Ну, думаю, ок, не стала больше отвечать. Так она потом свою маму подключила, чтобы та выясняла у меня цены на торты!
- Заказали медовик — коржи в нежном сметанном креме, сверху крошка цвета янтаря. Утром пишут: «Медовик — фанера! Коржи как картон, жевать невозможно. Крем кислый. Верните все до копейки!» Я дар речи потерла. Прошу фото разреза. Открываю и застываю: там на фото чистейшая тарелка, выскобленная ложкой до блеска, и одна янтарная крошка сиротливо прилипла к краю. «А медовик-то где?» — «Так съели! Не выбрасывать же за такие деньги!» Представила, как вся родня морщится от «картона», но добивает до последней крошки. Деньги вежливо оставила себе.
За каждым тортом — не просто мука, крем и часы у духовки, а живой человек с чувством юмора, бесконечным терпением и большим сердцем. И пусть порой заказчики заставляют мастеров изрядно понервничать, именно такие забавные и нелепые ситуации превращают сладкое ремесло в бесконечный источник жизненных историй.
Комментарии
Иногда читаю один канал про торты. Там истории от кондитеров и клиентов. Чего только не бывает 😁