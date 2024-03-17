15+ человек рассказали про нахалов, от наглости которых у них просто подгорает

Говорят, что наглость — это второе счастье. Впрочем, так говорят только те, кто использует ее себе во благо, а вот окружающим приходится не сладко. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые столкнулись с наглым поведением и до сих пор никак не могут отойти от впечатления.