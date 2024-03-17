15+ человек рассказали про нахалов, от наглости которых у них просто подгорает
Народное творчество
1 час назад
Говорят, что наглость — это второе счастье. Впрочем, так говорят только те, кто использует ее себе во благо, а вот окружающим приходится не сладко. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые столкнулись с наглым поведением и до сих пор никак не могут отойти от впечатления.
- Подруга вышла замуж за богатого мужика. Живут в двухэтажном доме, крутые тачки, она не работает. На день рождения решила собрать всех в крутом клубе. Я обрадовалась, звоню, чтобы уточнить время, а она надменно: «Не помню, тебе говорила или нет, там все будут оплачивать сами — напитки, еду и так далее. Я с мужем поругалась, он денег не дал!» Вот это наглость: притащи подарок, да еще и сам за себя плати. Хорошо, что не успела купить подарок. Больше не общаюсь с ней. © Подслушано / VK
- Раздражает, когда стоишь у терминала в фастфуде, а сзади нагло пялятся в экран , картинно вздыхают. Но сегодня парень побил все рекорды фастфудной наглости. Он просто встал передо мной и сказал: «Ну чо, ты еще долго?» Бесит! Никогда не торможу, не раздумываю, но людям всегда надо вот прямо сейчас. © Подслушано / VK
- Подхожу к турникету в метро, вытаскиваю карточку, прикладываю и чувствую резкий толчок. Я с ускорением проскакиваю и за мной еще тело. Поворачиваюсь, а это ушлый студент вместе со мной так турникет прошел. Такой наглости еще не встречала. © Екатерина / ADME
- Подруга соседа по комнате ела нашу общую еду и считала нормальным не платить ни копейки за аренду. Позже я узнал, что она ей в наследство досталась куча денег. а она их без зазрения совести тратила на себя. © Unknown author / Reddit
- Соседка приперлась рано утром, у нее в квартире протекали батареи. Требовала, чтобы мой папа встал и пошел чинить протечку. Я сказала, что он вообще-то не сантехник, а она в ответ: «Ну он же мужчина». Отправилась эта тетушка с недовольным видом искать телефон обслуживающей компании. Вообще-то он у меня был записан, но я сказала, что нет у меня этого номера. © Гульнар Касым
- Однажды коллега попросил помочь и сделать за него отчет. Я по глупости своей согласилась. И вдруг шеф дает мне срочное поручение. Я принимаюсь за свою работу, а не за отчет коллеги. Так этот товарищ устроил такой скандал, чуть ли не за грудки меня стал хватать. Дескать, сначала сделай мне отчет, а потом будешь свою работу делать! © Наталья Скоробогатова
- Я предложила другу перекантоваться у меня, пока он не найдет себе жилье. Через полгода, он так от меня и не съехал. Из-за урагана мой дом здорово пострадал. Так этот товарищ решил, что я с ним поделюсь деньгами, которые мне выплатят по страховке. Предлагал поделить деньги пополам. © Janis Weston Hagan / Quora
- В офисе раз в неделю привозят йогурты на всех бесплатно. Если делить на всех выходит по 3-4 штуки. Но на следующий день после выкладки их нет на месте, все растаскивают. При этом люди упорно не хотят понимать, что набирать кучу впрок — нехорошо. На днях зашел на кухню с одним из запасливых и просто взял из чьей-то кучки баночку, а этот товарищ мне и говорит: «Представляешь у меня вот кто-то йогурты ворует!» Ну я посмеялся, и кто же это такой. © Coss19 / Pikabu
- Гуляли, остановились недалеко от музыкантов, они нас обступили и стали канючить, деньги выпрашивать. Говорим: «Нет наличных». Отвечают: «Вон банкомат, а можете и через приложение перевести!» © squirrel / ADME
- У нас на дни рождения сотрудники заказывают пиццу в офис, пишут в общий чат: «Подходите, коллеги, на кухню, угощайтесь». Если подойти на кухню минуты через три-четыре после получения сообщения, очень большой шанс увидеть пустые коробки и коллег с тарелками, заваленными кусками пиццы — по 5-6 кусков берут. Я так до сих пор и не понял, что мешает взять один кусок, съесть, потом взять второй, если не хватило. Все же смогут поесть. Но нет, наберу как в последний раз, на других — пофиг. © Sebastian3 / Pikabu
- Подруга разрешила знакомой пожить у себя в доме. Так она опустошала ее холодильник, раскидывала вещи, жила на готовом. Ей даже в голову не приходило как-то отплатить за это. © This_old_username / Reddit
- В автобусе парень напротив уселся и положил ноги на сиденье. Прямо под табличкой «Ноги на сиденье класть нельзя!» Вошла женщина и попросила освободить сиденье. Он с явной неохотой убрал ноги. Женщина подумала, взяла у него из рук куртку, вытерла сиденье, сунула куртку ему в руки и уселась. Вид у парня был озадаченный. © Елена Акодус
- Шла из зоопарка, было жарко и я купила мороженое. Навстречу шла парочка с ребенком в коляске, обоим около 30 лет. Остановились передо мной и с ясными улыбками спрашивают: «Извините, вы не могли бы дать ребенку денег на мороженое?» Я аж подавилась от такой незамутненности. © Jelena / ADME
- Ехала в совершенно пустом междугороднем автобусе. Заходит тетка, усаживается на сидение рядом и ставит свои сумки мне на колени. Я беру и бросаю их в проход. Она молча поднимает, смотрит на меня с презрением и громко фыркает. Надо было через дверь ее сумку выкинуть. © Alice Kuzmenko
- Пришла старшая по подъезду и заявила, что на двери сломался доводчик, поэтому весь подъезд должен скинуться. Когда я сказала, что мне этот доводчик вообще-то не нужен, то мне предъявили аргумент: иначе дверь не закрывается. А если поставить пружину, то дверь громко хлопает и жильцам первого этажа это не нравится. И вообще, за новый доводчик старшая по подъезду уже заплатила из своего кармана и теперь мы должны это компенсировать. Я сказала, что денег не дам, потому что мне на четвертом этаже важнее закрытый замок подъезда, чем хлопки и закрыла дверь. © Нэс / ADME
- У нас с женой была свободная комнатушка в подвале. Разрешили подруге жены в ней перекантоваться. Когда мы женой расстались, мне едва удалось выпроводить ее подругу. Я навсегда запомнил этот случай. Люди сначала просятся остаться ненадолго, а потом привыкают и начинают думать, что у них появились какие-то права на жилплощадь. © Leonard Carter / Quora
- Купили квартиру, муж на работе, я пью кофе в одной майке. Вдруг ключ в замке медленно проворачивается и на пороге появляется бородатый мужик. Я сходу хватаюсь за сковородку, а он удивленно выдает: «Ого, ты сегодня что ли не на работе?» Оказалось, что он зашел за какими-то инструментами, которые забыл забрать. Я была просто в шоке от такой наглости. Замок сменили.
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