14 старинных вещиц, назначение которых сегодня не сразу угадаешь
В прошлом люди пользовались множеством предметов. Но так как все течет, меняется и модифицируется, большинство из них уже давно вышли из употребления или выглядят теперь совершенно иначе. Я предлагаю вам проверить свои знания или, если угодно, интуицию, и угадать, для чего служил каждый предмет на фото. Правильные ответы я буду давать сразу, поэтому, чтобы вы не увидели их раньше времени, перед ними я размещу фотографии моих котов.
Как думаете, что перед вами: часть купальника, очки или ловушка для крабов?
Правильный ответ: очки.
Это снежные очки юпиков — коренных жителей Аляски. Узкие прорези защищают глаза от ослепительного блеска снега и льда. Традиционно эти очки изготавливали из дерева, чаще всего ели. Конкретно этому экземпляру на фото больше 100 лет.
А здесь колокольчик для слуг, рожок для кормления детей или слуховая трубка?
Правильный ответ: слуховая трубка.
Такие трубки с гибким шлангом назывались разговорными. Они усиливали звук и помогали людям с плохим слухом лучше слышать собеседника: говорить можно было прямо в раструб. А еще в XVII веке ими пользовались пуританские пары в период ухаживания, чтобы вести приватные разговоры.
Бритва, щипцы для завивки волос или же ножницы?
Правильный ответ: щипцы для завивки волос.
Им более 3000 лет: бронзовые щипцы сделаны в Древнем Египте в 1575–1194 годах до нашей эры. Уход за волосами был важной частью жизни, особенно у состоятельных египтян, а эти щипцы были многофункциональным инструментом и совмещены с приспособлением для стрижки.
Для кого делали такие чашки: для усатых мужчин, для левшей или для ингаляций?
Правильный ответ: чашка для усатых мужчин.
В Викторианскую эпоху и в начале XX века усы были очень популярны, их часто покрывали воском, чтобы они оставались жесткими и держали форму. Но от горячих напитков воск растапливался, а кофе запросто мог окрасить усы. Принято считать, что тогда британский гончар Харви Адамс придумал вот такую чашку. Сверху у нее полукруглый «козырек» с вырезом: жидкость свободно проходит, а усы остаются защищенными и сухими.
Что за приспособление перед вами: пинцет, расширитель для перчаток или же распорка для обуви?
Правильный ответ: расширитель для перчаток.
Тонкий конец приспособления вставляли в палец перчатки и сжимали ручки: концы расходились, аккуратно растягивая материал. Перчатку можно было надеть, не повредив ее. Эти расширители были очень популярны в Викторианскую эпоху.
А здесь перед нами утюг, сковорода для попкорна или грелка для постели?
Правильный ответ: грелка для постели.
Такие грелки были очень распространенным предметом домашнего обихода в странах с холодными зимами. В латунную «сковородку» с крышкой насыпали горячие угли и проводили ею под одеялом, чтобы согреть или просушить холодную постель. Такими грелками пользовались с середины XVII до начала XX века.
Для чего предназначался этот ящик: хранить продукты, держать там уголь или же греть ноги?
Правильный ответ: грелка для ног.
Это деревянный ящик с отверстиями, внутрь которого ставили чашу с тлеющими углями или горячими камнями. Ноги клали на верх ящика и накрывали его юбкой или пледом. Такую грелку можно было взять с собой, например, в карету. Этот экземпляр голландский, XVIII века.
На фото изображена формочка для пряников, штамп для масла или сургучная печать?
Правильный ответ: штамп для масла.
Им выдавливали рисунок на бруске мягкого сливочного масла. Обычно штампы были деревянными, с коровами, цветами или узорами, а у продавцов еще и с названием лавки, чтобы показать, что вес масла всегда одинаков.
Перед вами крючок для пуговиц, вязания или же вытаскивания лент?
Правильный ответ: крючок для пуговиц.
Им продевали мелкие пуговицы в петли на ботинках и перчатках: в Викторианскую эпоху на женских перчатках их бывало до 30. У этого крючка посеребренная рукоятка с узором, он из XIX века.
На фото вы видите помандер, флакон из-под духов или елочную игрушку?
Правильный ответ: помандер.
Это крошечный флакон в форме груши, который носили на поясе. В нем хранили ароматную воду или масло, чаще всего розовое. И нужен он был для того, чтобы бороться с неприятными запахами. Этот помандер сделан в XVII–XVIII веках, а само слово происходит от французского pomme d’ambre — душистое яблоко.
Что это за предметы перед вами: яйцо-муляж для курятника, штопальное яйцо или пресс-папье?
Правильный ответ: штопальное яйцо.
Его подкладывали под дырку на носке или чулке, чтобы натянуть ткань и аккуратно заштопать. На фото два каменных штопальных яйца.
А что делала эта штуковина: молола муку, отгоняла птиц или издавала музыку?
Правильный ответ: отпугиватель птиц, его еще называют клапотец.
Это деревянная «ветряная мельница» на высоком столбе: ветер вращает колесо, молоточки стучат по доске, и птицы улетают с виноградников. Клапотец типичен для Штирии, Словении и Хорватии и считается одним из символов Словении.
Ножницы для кружева, щипцы для сахара или щипцы для пирожных?
Правильный ответ: щипцы для сахара.
До появления кускового сахара во второй половине XIX века его продавали большими «головами», от которых приходилось откалывать и отрезать кусочки. Для этого использовали специальные щипцы. Эти фигурные серебряные щипцы сделаны примерно в 1775 году.
Терка для мускатного ореха, солонка или же флакон для духов?
Правильный ответ: терка для мускатного ореха.
Орех натирали на мелких отверстиях, чтобы добавить в блюдо свежий аромат. Такие терки часто совмещали с отсеком для хранения ореха. Эта серебряная терка сделана в 1775–1800 годах.