14 старинных вещиц, назначение которых сегодня не сразу угадаешь

В прошлом люди пользовались множеством предметов. Но так как все течет, меняется и модифицируется, большинство из них уже давно вышли из употребления или выглядят теперь совершенно иначе. Я предлагаю вам проверить свои знания или, если угодно, интуицию, и угадать, для чего служил каждый предмет на фото. Правильные ответы я буду давать сразу, поэтому, чтобы вы не увидели их раньше времени, перед ними я размещу фотографии моих котов.