16 курьезных историй от людей, которые теперь знают, что в пути надо быть готовым ко всему

Истории
2 часа назад

В дороге может случиться что угодно. Из окна автобуса, например, можно увидеть бегающую по улицам овечку. В метро — стать свидетелем неожиданной беседы. А таксистам и вовсе всегда найдется что рассказать про свои, казалось бы, обычные поездки.

  • Звонит девушка и, шмыгая носом, мямлит, что чуть-чуть врезалась в стоящую спереди машину. Права получила недавно, видимо, педальки перепутала. Успокаиваю ее, из разговора понимаю, что задела красную машину. Попросил назвать ее номер и сразу все встало на свои места. И я тут же позвонил маме: «Сынок, давай я тебе перезвоню, в меня тут кто-то врезался». Сквозь смех еле смог уговорить ее не бросать трубку и никого не вызывать. Это все-таки не просто кто-то, а ее будущая невестка. © Палата № 6 / VK
  • Ехала в универ на автобусе, слушала музыку и смотрела в окно. И тут я увидела, как по проспекту бежит овца. Люди разбегались в разные стороны, а она невозмутимо бежала с приличной скоростью дальше. Люди в автобусе были шокированы ровно так же, как и я. Я даже глаза протерла, подумала, что брежу. © Подслушано / Ideer
  • Подобрал я даму возле магазина около 8 вечера. Она спросила меня, есть ли ограничения по расстоянию, на которое она может уехать, я ответил, что нет. И она захотела поехать к бабушке своего парня, которая находилась в маленьком сельском городке. Я подумал, что это самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывал, и я не ошибся. Наконец мы добираемся туда, и она говорит, мол, подожди чуток. Потом оглядывается по сторонам и говорит: «Хорошо, он здесь, у бабушки, как и говорил, а значит, он мне не изменяет. Ладно, теперь мы можем ехать обратно». В итоге она заплатила за поездку 450 долларов и еще сверху 100 чаевых. © wwwdiggdotcom / Reddit
  • Как-то раз я отправилась за покупками и вызвала такси. Водитель оказался рыжеволосым. Когда мы подъехали к моему дому, я открыла дверь, и ко мне подбежал мой рыжий пес. Я купила ему косточки и сказала: «Ну что, рыжий, будешь помогать сумки носить?» Выхожу из машины и вижу, что таксист уже стоит с моими пакетами в руках. Пришлось объяснять: «Нет, это не вам, а Рыжику». Получилось неловко. © Палата № 6 / VK
Iosi Merson
2 часа назад

Собачку срочно к диетологу. Не издевайтесь им так-же как и людям толстячкам очень трудно и болячки те-же.

-
-
Ответить
  • Вчера ехала на такси, а водитель как будто был с другой планеты! На одной из остановок у светофора водитель начал показывать мне на девочек-близняшек и кричать: «Ого, вы это видели? Одинаковые стоят! Ну невозможно различить, во чудеса!» Я подумала, мол, ладно, всякое бывает. А потом он добавляет: «Кого только на этой планете не встретишь!» Точно инопланетянин какой-то! © Палата № 6 / VK
  • Ехал домой сейчас, слушал известную группу в машине. Тут останавливает полицейский, наш диалог:
    — Здравствуйте, я такой-то, ваши документы.
    — Здравствуйте, да, сейчас.
    — Опа, это такая-то группа играет, что ли?
    — Ну да, давно их слушаю.
    Даже не проверяя документы, возвращает их мне:
    — Уважаю, счастливого пути!
    Вот это было круто. © Подслушано / Ideer
  • Некоторое время я таксовал. Одна женщина летела на своем частном самолете. Она случайно оставила свою сумочку в аэропорту. И она наняла такси, чтобы забрать сумочку и доставить ее в другой город (5,5 часа езды в каждую сторону). Она заплатила за проезд и оставила еще 200 долларов сверху. После того как сумочка была доставлена, я спросил, почему она не отправила ее по почте. Она ответила, что в сумочке были ее бриллианты. Ох уж эта жизнь богатых людей. © squirrel-phone / Reddit
  • Как-то стояли с девушкой на остановке, долго не было автобуса, а она и говорит, мол, посмотри расписание. Я пошел, посмотрел, вернулся и понял, что сверстано плохо, интервалы пляшут, выравнивание отсутствует, а когда придет автобус — не знаю. © StrongPickles / Pikabu
  • Я часто хожу домой пешком после работы. Сегодня пошел дождь, поэтому я решила поехать на маршрутке. На остановке было очень много людей, думаю, они все ехали домой после работы. Несколько маршруток проехали мимо, потому что были уже переполнены. Я стояла минут тридцать, промокла насквозь и в конце концов поехала на такси. Представляю, что подумал водитель, когда увидел огромную лужу в машине на месте, где я сидела. Но мне он ни слова не сказал, только пожелал хорошего вечера. © Палата № 6 / VK
  • Был свидетелем диалога в метро. Сидел мужчина лет 45-50. Вошла женщина лет 40-45 и встала напротив мужчины. Проехала остановку и говорит:
    — Мужчина, так и будете сидеть, ведь перед вами женщина стоит.
    — Женщина, проедьте пару остановок назад, там полно свободных мест. Вот я так и сделал, потому что не хочу ехать в набитом вагоне, стоя после работы.
    — Ну надо же, какой эгоист, только о себе и думает!
    — Да, я подумал о себе и проехал несколько остановок назад. И не считаю себя эгоистом. Вот вы тоже думаете в данный момент только о себе. По идее в равных условиях, но себя вы эгоисткой не считаете. Но между нами есть разница — я «добыл» себе место сам, никого не лишая его. Вы же хотите лишить меня места для того, чтобы сесть самой. И кто из нас эгоист?
    — Ну надо же, еще и хам!
    — Женщина, я вам не хамил, а спокойно с вами общался. Вы же меня оскорбили, назвав хамом. И кто из нас хам?
    На что она раздраженно сказала вечно женское: «Ой, всё!» И пошла искать другую жертву в другой конец вагона. Я же подумал: «А ведь прав же на все сто процентов! Та женщина, конечно, так не считает. Но ведь логически это же так!» © Bardych73 / Pikabu
  • Подобрал на улице пассажира, который ехал в аэропорт. Он был одет в что-то вроде пижамы и был только с одним пакетиком. Приехав, он сказал, что у него нет наличных и ему нужен банкомат! Я сказал ему, что не могу оставить такси припаркованным у выхода из аэропорта, поэтому он оставляет свой пакет и идет внутрь к банкомату.
    Через некоторое время я понимаю, что он не вернется, и, наверное, мне стоит взглянуть на барахло, которое он оставил на заднем сиденье. Когда я открываю заднюю дверь и начинаю вытряхивать его барахло, мне показалось, что солнце скрылось за тучами. Но вернулся пассажир, чтобы оплатить поездку, а я тут в его вещах роюсь! © outgrossed / Reddit
  • Нужно было срочно попасть на поезд, я опаздывал, поэтому вызвал такси и сразу же позвонил водителю, чтобы предупредить его. Он примчался ко мне за две минуты, я сел в машину и услышал: «Пристегивайтесь!» И после этого началась сценка из фильма «Такси». Он гнал, обгонял, сигналил, делал такие маневры, от которых у меня кровь в жилах застывала! Не успел я моргнуть, как мы были уже на вокзале, я не просто успел, а еще ждал две минуты поезд! Жаль в приложении нельзя десять звезд ставить! © Палата № 6 / VK
Iosi Merson
2 часа назад

Проехать пару остановок назад, что-бы ехать сидя? Гениально! И судя по всему вагон свободного времени!

-
-
Ответить
  • Отвез жену и дочь в гости, сижу в машине. Вдруг залетает в заднюю дверь милая девушка: «Детское кресло не уберете?» Я пару секунд пытаюсь сообразить, что происходит. Догадываюсь: «Я бы с огромным удовольствием довез бы вас, куда только захотите, но я женат, и не таксист.» А она в ответ: «Вот, у меня написано: белый ларгус, номер 567.» Я офигеваю, потому что это мой. И тут подъезжает еще один белый ларгус с номером 567. Мы с ней такие: «Многовато совпадений чего-то». © softskillpunk / Twitter
  • Еду в метро, рядом на сиденье плюхается пацан с приятным парфюмом. Молча протягиваю ему свой телефон с открытым сайтом энциклопедии по духам. Он печатает название. Жестом благодарю. Молча едем еще 5 станций. © voizesh / Twitter
  • Я ехала по длинному участку дороги около часа ночи. По обеим сторонам которого была только короткая трава и металлические ограждения. И тут я увидела мужчину в костюме с чемоданом, который шел в противоположную сторону от меня. Подумав, как это странно, я посмотрела в зеркало заднего вида, и пуф — нет человека. Он исчез, и ему негде было спрятаться. © Gloomy-Celebration-9 / Reddit
  • Моей дочери 3 года. Забирала ее из сада. Сели в автобус. Потом зашла бабушка. Ну моя дочь и говорит: «Мама, мы же с тобой молодые, можем и постоять». Она берет бабушку за руку и сажает на наше место. Кому-то из мужиков стало стыдно и решил он нам место уступить. А дочь ему и заявляет: «Поздно попу поднял». Вот так моя доченька проехала стоя от одного конца города к другому. © Палата № 6 / VK

А вот вам еще подборка историй, которые доказывают то, что в транспорте может произойти все что угодно.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее