16 курьезных историй от людей, которые теперь знают, что в пути надо быть готовым ко всему

Собачку срочно к диетологу. Не издевайтесь им так-же как и людям толстячкам очень трудно и болячки те-же.
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В дороге может случиться что угодно. Из окна автобуса, например, можно увидеть бегающую по улицам овечку. В метро — стать свидетелем неожиданной беседы. А таксистам и вовсе всегда найдется что рассказать про свои, казалось бы, обычные поездки.
Собачку срочно к диетологу. Не издевайтесь им так-же как и людям толстячкам очень трудно и болячки те-же.
Проехать пару остановок назад, что-бы ехать сидя? Гениально! И судя по всему вагон свободного времени!
А вот вам еще подборка историй, которые доказывают то, что в транспорте может произойти все что угодно.