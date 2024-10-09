16 курьезных историй от людей, которые теперь знают, что в пути надо быть готовым ко всему

В дороге может случиться что угодно. Из окна автобуса, например, можно увидеть бегающую по улицам овечку. В метро — стать свидетелем неожиданной беседы. А таксистам и вовсе всегда найдется что рассказать про свои, казалось бы, обычные поездки.