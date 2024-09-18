15 курьезных историй о городском транспорте и его пассажирах

Иногда хочется позавидовать людям, которые не особо часто пользуются общественным транспортом. А потом думаешь: «Ну и ладно, зато у них в копилке нет историй о водителях, кондукторах и попутчиках, про которых так и тянет рассказать коллегам в обеденный перерыв».