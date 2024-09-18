Заказала доставку арбуза, т.к. его выбирала не я, переживала, что он будет неспелым. Оказался спелым и сладким. Сейчас я замужем
15 курьезных историй о городском транспорте и его пассажирах
Истории
3 часа назад
Иногда хочется позавидовать людям, которые не особо часто пользуются общественным транспортом. А потом думаешь: «Ну и ладно, зато у них в копилке нет историй о водителях, кондукторах и попутчиках, про которых так и тянет рассказать коллегам в обеденный перерыв».
- Я опаздывала на самолет: летела впервые в гости к будущему мужу. Время позднее, ехала одна, с чемоданами, денег в обрез. Пока у пустого метро искала остановку последнего автобуса, он ушел. На площади никого, вдалеке стоит маршрутка. Оказалось, не в аэропорт. Водитель посмотрел на меня и спрашивает: «Куда автобус завернул, видела?» Я вроде вспомнила. Говорит: «Садись». Автобус мы догнали, я успела. Сейчас замужем. © Подслушано / Ideer
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- Как-то еду домой, пытаюсь очки на носу поправить, а их нет. В панике начинаю шарить по сиденьям маршрутки, мысленно уже рыдаю, что запланированной на ужин пиццы мне не видать — придется покупать новые очки, ибо без них никак. Тут вспоминаю, что только вчера купила себе линзы! Интересно, что же со мной в старости будет. © Подслушано / Ideer
- Мы с сыном, ему тогда было года 4, ехали в автобусе — длинном с гармошкой, кроме нас никого в нем не было. На остановке входит какая-то мадам, садится на сиденье перед нами, тут же встает и открывает форточку настежь. Я спрашиваю сына, не дует ли ему, а мадам начинает громогласно возмущаться, мол, совсем с ума посходили, такая жара, а им дует. К слову, жары не было, градусов 20 и довольно прохладный ветерок. Но дело даже не в погоде. Почему в огромном пустом автобусе нельзя было выбрать другое место? И почему надо непременно скандалить, хотя ей никто претензий не предъявлял? © Virgo / ADME
- В нашем городе не так давно в общественном транспорте валидаторы установили, поэтому кое в каких вагонах до сих пор сидят кондукторы. Для подстраховки, наверное. И вот я еду в полупустом трамвае, смотрю в окно. Проезд уже оплатила — приложила карту к валидатору. И тут ко мне подскакивает кондуктор и шепчет на ухо: «Девушка, у вас банковская карта есть?» Не врубаюсь, но киваю. А она вдруг изо всех сил начинает кричать: «Мужчина, идите сюда. Девушка за вас рассчитается, а вы потом ей по номеру телефона переведете».
Оказалось, у другого пассажира никак карта не срабатывала, вот кондуктор и решила, что я срочно должна ему помочь. Отказываюсь, говорю, что не собираюсь платить за постороннего мужчину и до кучи давать ему номер телефона. Кондуктор даже не покраснела: «Ой, чего нервничать. Все-все-все, обратиться даже нельзя!»
- В начале этого года я переехал в Японию. Еду в метро и вижу, как в вагон заходит женщина с детской коляской. Двери закрываются. Я слышу кряканье, смотрю на коляску и вижу, что в ней сидит настоящая утка. А другим пассажирам было наплевать. Они даже не обращали внимания на это. Зато все с осуждением посмотрели на меня, когда я не выдержал и начал смеяться. Мы с этой женщиной вышли на одной остановке и утка продолжала крякать во весь голос. © Chris Schwab / Quora
- Я ехала на метро в свой офис с конечной станции. И тут в вагон вошла уставшая женщина в плаще с огромной сумкой. Она села и достала полный набор косметики. Примерно через полчаса я не удержалась и сфотографировала ее в процессе трансформации. К этому моменту женщина уже завершила уход за лицом и накрутила бигуди. Позже она расчесала волосы и побрызгала их лаком, не обращая внимания на толпу пассажиров. К тому времени, как мы добрались до ее остановки, эта дама выглядела практически безупречно. © Jim Grupé / Quora
- Еду в трамвае. Вагон старый, ступеньки неудобные. И тут в вагон пытается забраться группка детей лет 10-12. Одна девочка не стала снимать роликовые коньки, ее буквально на руках в вагон втащили. И тут малышня замечает, что в салоне работают контролеры. Видимо, дети изначально за проезд не планировали рассчитываться и надеялись, что внутри будут только терминалы для оплаты без кондуктора и уж тем более без контролеров, потому что тут же вылетели через закрывающиеся двери. Девчушку на роликах в салоне, естественно, забыли. Она стоит и ревет с перепугу. Ладно один мужчина расплатился за нее, а контролеры долго охали, видимо, представили, как ребенок на роликах из трамвая пытается выпрыгнуть.
- Как-то ехала с работы по пробкам в маршрутке, рядом со мной сидела женщина, работник то ли нотариальной конторы, то ли юридической. Более часа она плотно сидела на телефоне: звонила сама и отвечала на звонки. Инструктировала, ругалась, болтала на своем юридическом языке. Я думала, что у меня крыша съедет. © Габриела / ADME
- Я не люблю сидеть в автобусах. Мне почти всегда становится душно, особенно если людей многовато. Однажды какой-то пожилой мужчина пытался усадить меня рядом с собой. Я объяснила ему, что там солнце светит слишком ярко, мне душно, да и пусть сядет тот, кому нужнее. Дед не унимался. Обиделся, что я не хочу сидеть рядом с ним. Поскольку я боюсь людей и терпеть не могу лишние разговоры, пришлось выйти на следующей остановке. © Поющий Енот / ADME
Это ж какая техника нанесения макияжа, что качка не мешает! А стрелки ,а тушь, а контур во время остановок?
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- Я пользуюсь общественным транспортом уже не менее 50 лет и, кажется, видела все, что только можно себе представить. Но одному пассажиру все же удалось меня удивить. Он обедал в автобусе: ел картошку, печенье, салат из капусты и курицу. Он съел жирную ножку, смакуя каждый кусочек. Затем водитель внезапно затормозил и этот человек схватился за поручень покрытой жиром рукой. Ладно, я понимаю, что он не хотел упасть, но после этого мужчина не предпринял никаких попыток протереть поручень салфеткой, которую обычно выдают с готовой едой. Я вот думаю, сколько других пассажиров ухватились потом за этот поручень и не поняли, во что они вляпались. © Kathleen Alexandrakis / Quora
- Была у меня беременная подруга, которая садилась на следующей остановке, и я ей всегда место занимала. Но тут на остановке заходит она и еще одна беременная. Уступила ей свое место, поскольку остальные (в основном мужчины) сразу спрятали глаза в пол. © villiss / ADME
- Летом у нас дороги ремонтируют, поэтому общественный транспорт частенько меняет маршрут. В лучшем случае не доезжает до конечной. Водитель, конечно, старается, объявляет, что троллейбус следует туда-то и не едет туда-то. Но народ часто запрыгивает в салон на бегу и это объявление выслушивает уже при закрытых дверях. Вчера ехала на работу и такого наслушалась. Кондуктор ругается, что пассажиры не хотят платить, люди, которые зашли по ошибке и уже приготовились выйти на следующей, орут, что не обязаны деньги тратить. Вот и скажите, кто прав.
- По утрам муж довозил меня до шоссе, по которому ходила моя маршрутка до работы. Была зима, у меня яркая леопардовая шубка. Я стояла на дороге, ловила эти маршрутки, а муж ждал рядом в машине. Если в маршрутке не было мест и она проезжала мимо, то я садилась обратно к мужу, мы обгоняли ее и я стояла уже на следующей остановке, вдруг кто выйдет. Бедные водители этих маршруток, они, наверное, думали, что сходят с ума, видя одну и ту же девочку в шубке на двух-трех остановках подряд. © Подслушано / Ideer
За то время, что ты ловила маршрутку можно было и с мужем доехать до места
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- Однажды я видел в метро 4 парней, которые просто сидели и разговаривали. Когда поезд остановился, они одновременно наклонились и подняли пятого парня, который все это время спал на полу, и унесли его. Эти ребята вели себя так, будто не происходит ничего необычного. © Bo Miller / Quora
- Забитая маршрутка. У меня не было мелочи, пришлось расплатиться с водителем крупной купюрой. Сдачу жду, ее нет. Попросила, а он в ответ: «Все отдал, мне чужого не нужно». Ругались с ним всю дорогу, а потом услышали хихиканье от парочки, которая сидела спереди и должна была передать мне сдачу. Они как раз начали выходить, бросили мои деньги на пол и ломанулись из маршрутки. Как же мы все ругались им вслед. Перед водителем извинилась. © Подслушано / Ideer
Бонус: как поездка в маршрутке закончилась свиданием
- Маршрутка затормозила, стоящий рядом мужчина шлепнулся мне на колени и рассыпался в извинениях. Вышли на одной остановке, он предложил вместе пообедать. Думаю, почему бы и нет. Мужчина с юмором, адекватный. Сели мы в кафе и тут он резко поскучнел лицом. Причиной тому стал наш диалог:
— Встретимся еще и вечером после работы?
— Давай, только допоздна гулять не будем. Мне наутро на своей машине по делам ехать надо. Не хочу сонная за руль садиться.
— А что у тебя и машина есть?
— Есть.
— А живешь ты с кем? С родителями, наверное, или снимаешь?
— Нет, у меня квартира своя.
И тут он так радостно:
— Так ты ипотеку наверное платишь?
Я от его радости даже опешила немного. Ответила, что уже выплатила. Он подумал и сказал, что у нас все равно ничего не получится, и не надо мне питать иллюзий по отношению к нему. Оплатил счет и ушел. А я сидела, доедала обед и думала, что так быстро и странно меня еще никто не сливал. © Подслушано / Ideer
Не все глупости мы совершаем специально. Вот как раз 20 забавных историй от людей, которых неожиданно подвел их собственный мозг.
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