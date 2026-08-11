18 жизненных историй, в которых людская простота бодрит, как глоток студеной воды из дачного колодца
У каждого из нас есть такой знакомый, про которого иначе чем «простой, как три копейки» и не скажешь. Эти люди с легкостью могут выкинуть особо замысловатое коленце, а потом с невинным недоумением спрашивать: «А че такого-то?» Понять их поступки можно, лишь отказавшись от логичного объяснения и выкрутив на максимум чувство юмора. Каждая история об общении с подобными уникумами — настоящий сценарий для стендапа. И хотя порой очень хочется вынести таким героям справедливый вердикт, гораздо полезнее просто от души посмеяться.
- С женой улеглись спать, глаза уже сами закрываются. Тишина, темнота, и тут появляется комар: начинает противно звенеть и летать где-то рядом. Жена выдает: «Дай ему уже поскорее подкрепиться, а то до утра нудеть будет. Жалко тебе, что ли? Ты большой, а комар голодный!»
- Когда у нас появились двойняшки, решили пожить у моих родителей, а нашу квартирку — сдать. А в том же доме, где у нас была квартира, в той же парадной у родителей мужа была двушка под сдачу. И вот его отчим затеял там ремонт в санузле, делал все своими руками. В туалет и помыться бегал в нашу хатку, открывал ее своими ключами. Нашли мы квартирантов, ставим в известность свекровь, и она на голубом глазу сообщает: «Вы не забудьте предупредить, что к ним Петя будет заходить, чтобы не пугались». После того как отсмеялись, битый час объясняли ей, что так не будет и ключи надо отдать.
Парень купил торт в своей любимой пекарне, и принес его домой, чтобы полакомиться вместе с любимой. Вот такой кусок она ему оставила, да еще и сказала, что торт был не очень-то и вкусный
- У меня в июне был день рождения. Я хотела пойти в кафе отметить с мужем, мамой и сестрой. Но мама предложила на дачу, на шашлыки. Очень уговаривала, говорила, что будет хорошая погода и что у нее сюрприз для нас. Приехали на дачу, была жара, дом обычный, деревянный, старый, кондиционера нет. Попили прохладненького, а потом приехал «сюрприз» — рабочие, которые меняли ворота, калитку, делали место под машину. Пыль, грязь, жара, потом рабочих надо было накормить — неприлично же голодными оставлять. Я пошла варить еду на старой плитке, мыла кастрюлю с прилипшими макаронами, кучу тарелок, постоянно подносила рабочим то воду, то удлинитель, то грабли, то мешки для мусора. Уехали они около 10 вечера. На торт уже сил не осталось, шашлыки так и остались стоять замаринованные в холодильнике. В конце всего этого мы собрали всё и поехали домой. Я сказала, что день рождения не удался, потому что вместо отдыха я вкалывала, а мама надулась, ведь сюрприз был для меня — новые ворота и площадка, чтобы я могла парковаться на даче с удобством. На даче, которая принадлежит маме и которую я с детства не люблю и приезжаю, только если мама попросит.
Я не понял: вы два раза уезжали, что ли? Первый раз около 10 вечера, а второй - в конце всего этого?
- Подбиваем с женой семейный баланс. Жена: «О, у тебя на карточке больше денег, чем у меня...» Я: «Это потому, что я почти не трачу, а ты тратишь всю зарплату». Жена с возмущением: «Не всю!» Я: «Ну, две трети». Жена с еще большим возмущением: «Три!» Я: «Хорошо, три трети».
- Как-то выхожу вечером с работы, сажусь в машину и жду, пока она прогреется. Мимо проходит женщина с работы — мы с ней максимум парой слов иногда перекидываемся, и все — и спрашивает: «Ты же в ту сторону поедешь?» А я плохо ориентируюсь, езжу по навигатору и говорю: «Ну, вроде, примерно туда». И тут она поворачивается к своей подруге и говорит: «Садись, она тебя подкинет». И та просто садится ко мне в машину.
Туристы заняли своими рюкзаками почти все сидячие места на скамейке и не парятся
1) В вагоне может быть и нет никого, кроме туристов и фотографирующего 2) Никто не знает, заплатили ли они за багаж дополнительно (а это Сингапур, ты там попробуй не заплати, когда положено). 3) В первоисточнике потоки яда на тему "да зачем им столько вещей, я без вещей живу" и т.д., и т.п. 4) Основная фишка в похожести девочки на картинке слева, предлагающей уступить место, и "туристки". В общем, просто фото, из которого каждый сделал, что хотел.
- Муж занимается покраской автомобилей. У нас частный дом, и ему это нравится. Как-то недавно его знакомый, который почему-то считает моего мужа своим лучшим другом, притащил нам к воротам свою ржавую «Ладу». «Слушай, — говорит, — собираюсь продавать. Как, по-твоему, сколько уйдет денег на материалы, чтобы ее быстренько покрасить?» Муж осмотрел и пояснил, что быстро тут не выйдет: пороги нужно варить, все выводить, зачищать, шпаклевать, грунтовать, красить и лакировать. На материалы — тысяч 30–40. Друг почесал башку и сказал, что покрашенную машину тысяч за 50 сможет продать, так что в этом смысл есть. «Делай, — говорит, — сколько времени займет?» То есть он не спросил, сколько будет стоить работа по-дружески, а вообще решил, что мой муж должен потратить две недели на покраску и сварку, чтобы его друг заработал. Муж впал в ступор, но я хоть не растерялась. Сказала, что стоимость работы будет от ста пятидесяти тысяч, и товарищ печально слился в туман.
- Готовились как-то отметить группой в студенческой общаге Новый год, скинулись на продукты, закупились и начали дружно готовить салаты. И тут приходит однокурсник со своей девушкой. Представляет ее и добавляет, что она нам помогать не будет: «Она и так постоянно готовит! Только лук в салат не кладите, я лук не люблю!» Ну что тут сказать? Лука наши девчонки не пожалели...
- На пляже подошла ко мне красотка. Говорит, мол, потеряла подвеску в воде, и просит достать. Показала место, где это случилось. Я, как настоящий герой, час нырял, но нашел. Думал сейчас все будет как в кино: кинется ко мне в объятья, и мы поженимся. А она схватила цепочку и кричит: «Сережа, мы нашли!» Оказалось недалеко загорает ее муж, который вообще не озаботился поисками.
Потеряла подвеску??? Я в молодости тоже потерял подвеску на машине ГАЗ 53 и нашел в километрах позади от машины, подвеска негодная , но карданный вал ставил эту же. Сережа как наш зав склад , он уверен найдет другую подвеску на замену. Но,,, я не понял что за подвеска у женщины упала в воду? Это типа прокладка, тампон или водонепроницаемые памперсы? Что такое подвеска женская??? 🤔🤔🤔
Некоторые люди считают, что нет ничего страшного в том, чтобы бросить на шезлонг полотенце, «забронировав» место, а потом куда-то смыться на несколько часов
Я сейчас отдыхаю. И у нас есть ещё более одарённые. Они занимают козырные места у бассейна с вечера!Такого я ещё не видела 😁
- Мама как-то купила дорогой красивый кардиган. Берегла его, носила аккуратно. А тут на зиму из деревни привезли бабушку. В первый же день мама вернулась с работы домой, а бабуля распускает ее кардиган на нитки. На вопрос, зачем она его взяла, та авторитетно ответила: «Пряжа хорошая, носки вязать буду».
Меня всегда возмущают такие бабушки, матери и свекрови, которые точно знают, что другим нужно, а что нет. Не твое - не лапай!
- Полгода встречалась с мужчиной. И тут внезапно узнаю, что у него есть жена и дети! Естественно, сразу порвала с ним и забыла. Но спустя две недели раздается звонок от его жены. Она на полном серьезе умоляет меня вернуться к ее Антошеньке, потому что: «Когда Антоша хандрит, он не хочет работать и улетает отдыхать!»
- По молодости работала в одной конторе. Меня удивило, что у них была комнатка — мини-кухня с холодильником, но никто не хранил в нем еду. Я принесла свой контейнер с едой и положила в холодильник. В обед захожу в коморку, а мой обед поедает один из клерков — здоровенный детинушка. Я ему, мол: «Как можно брать без спроса чужое и жрать?» А он в ответ: «Тебе что, жалко?! Я есть хочу!» Теперь тайна пустого холодильника на кухне была раскрыта.
А вы так же, как и автор этого фото, недоумеваете от простоты людей, которые способны бросить в магазине тележку, перегородив проход, и отправиться куда-то вглубь по своим делам?
Обожаю таких непосредственных. Встанут две тёти со своими тележками в проходе, где и одному пройти сложно, и ведут светскую беседу. Зато если ты на секунду притормозишь возле полки с товаром, смеривают возмущенным взглядом и подвигают тебя с дороги с гневным "Извините!")
- Появилась у меня недавно ученица, с которой мы занимаемся онлайн в девять утра. Иногда она подключается чуть позже — по уважительной причине, — и я жду. Но уже два раза она писала мне только в 9:30, что занятия не будет или что сможет подключиться еще позже. В третий раз я написала, что такие внезапно отмененные занятия должны быть оплачены на 50%. Сегодня на созвоне напоминаю ей про оплату того занятия, а в ответ слышу: «А я думала, вы мне скидку предлагаете, если я не успеваю на всё занятие». Но оплатила.
С таких "опоздунов" надо брать предоплату, глядишь, и опаздывать перестанут
- Сосед снизу делал ремонт, штробил стены. Звук от дрели был соответствующий. Мы отнеслись с пониманием. Через полгода у нас возникла необходимость проштробить стену. Минут через десять на пороге нашей квартиры уже стоял тот самый сосед снизу и очень эмоционально высказывал свое недовольство. Выслушав его, я сказала: «А вот когда вы штробили стены, мы к вам ни разу не подходили». На что он на полном серьезе ответил: «Но я-то как? Я же тихонько».
- Приходит как-то соседка с большой кастрюлей: варила сало в луковой шелухе и этот отвар вместе с шелухой принесла моей собаке. Он же жирный, чего добру пропадать. Объяснила ей, что у меня собака, а не свинка. Так она говорит, мол, вылей тогда в унитаз, чтобы мне потом свой не отмывать. О как!
Если эти курьезные ситуации заставили вас улыбнуться, но все же пробудили легкую жажду баланса, предлагаем насладиться нашими подборками жизненных историй с невероятно приятным и справедливым финалом:
Комментарии
Впечатлила история про трети зарплаты.Ведь должны они как-то питаться, коммуналку платить,и если муж свою ЗП экономит,то получается ,что они как раз на это 2/3 ЗП жены и тратят... А потом он ее упрекает в тражирстве? Повезло кому-то с мужем)))
Беременная соседка позвонила, и спросила, нет ли у меня но-шпы, у нее угроза выкидыша, лежит в постели. Я такое не пью, отказала, а саму совесть мучает, мало ли что . Оделась, пошла до ближайшей аптеки, в соседнем дворе. Воскресенье, 8 вечера, спешу, чтобы успеть. Купила, бегу обратно, стучу в дверь, а мне открывает ее муж, который благополучно был все это время дома. Да, и старший сын тоже.