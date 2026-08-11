18 жизненных историй, в которых людская простота бодрит, как глоток студеной воды из дачного колодца

1) В вагоне может быть и нет никого, кроме туристов и фотографирующего 2) Никто не знает, заплатили ли они за багаж дополнительно (а это Сингапур, ты там попробуй не заплати, когда положено). 3) В первоисточнике потоки яда на тему "да зачем им столько вещей, я без вещей живу" и т.д., и т.п. 4) Основная фишка в похожести девочки на картинке слева, предлагающей уступить место, и "туристки". В общем, просто фото, из которого каждый сделал, что хотел.