14 историй об экзаменах, которые еще на всех встречах выпускников вспоминать будут

Зимняя сессия, сдавал экзамен по экономике. Предмет непрофильный, но препод — лютый тип: не пускал в аудиторию опоздавших, придирался к мелочам и, по отзывам старшаков, валил всех, несмотря на заслуги и работу на парах. На консультации он заявил: «Тот, кто прямо сейчас возьмет билет и ответит без подготовки — получит повышенную оценку на экзамене». Из группы я один рискнул — мне объективно не светило выше тройки, терять нечего. Двадцать минут потел перед ним на глазах у всей группы, крутился как уж на сковородке, полагаясь только на примерные представления о предмете и здравый смысл. В конце концов он взял у меня зачетку со словами: «Знаний у Вас, конечно, даже не на три, но дерзости и логики не занимать». Я даже не взглянул на оценку, побежал в общагу отмечать — сессия закрыта. Представьте мое лицо, когда в чат группы скинули ведомость: треть группы вообще не сдала, у большинства — тройки, а оценка «отлично» лишь у меня!