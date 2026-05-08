14 историй об экзаменах, которые еще на всех встречах выпускников вспоминать будут
Будем честны: школьные и студенческие годы редко обходятся без волнения перед сессией. Но время идет, и все переживания сменяются светлой ностальгией. Сложны билеты забываются, а в памяти остаются только самые добрые и забавные моменты.
Я сидела на последней парте и в отчаянии смотрела на сложный билет. Экзамен принимал самый суровый профессор. Вдруг со стороны улицы раздался шепот. Я осторожно скосила глаза на приоткрытое окно. Там в кустах прятался наш препод и пристально за мной наблюдал. Я думала, он сейчас подскажет, а он тихо шипит: «Шпору убери, я все вижу». Короче, он там специально засел, чтобы палить списывающих.
Я выучила один-единственный билет — тот, в котором было больше всего слов в вопросе. На экзамене зашла одной из первых, вытащила самую широкую бумажку — и это был тот самый билет, получила пятерку.
Я по истории хорошо знала 14-й билет, а вот 15-й не очень. И мне попался именно он. Но из-за того, что вопросы идут в хронологическом порядке, я начала рассказывать 14-й билет как основание для 15-го, и когда я начала уже говорить по 15-му билету, учителей задолбало слушать, они сказали, что видно, что учила, хватит.
Я, когда училась, тоже думала, что я самая умная и прекрасно выкручиваюсь на экзаменах.
Проработав три года преподом понимаю - все такие истории про хитрых студентов, это на самом деле истории про преподов, которые пожалели ребенка или с уважением отнеслись к хорошо подвешенному языку. Ну или банально держали в голове оценки еще до экзамена на основании работы в течение семестра.
Когда я училась в институте, то одна преподавательница меня невзлюбила, называла «слишком умной» и говорила, что я точно не смогу ей сдать экзамен даже на три, потому что преподаватель всегда знает, как опустить студента. Когда я вошла на экзамен (принципиально первая), то она сразу сказала, что слушать меня не будет, просто поставит «2». Я забрала свою зачетку и сказала, что не буду ей сдавать. И вся группа меня поддержала. Никто к ней на экзамен не пришел и декан назначила другого преподавателя.
Верится с трудом ...Только один выход -написать письменную жалобу на препода. И то может не сработать.
Зимняя сессия, сдавал экзамен по экономике. Предмет непрофильный, но препод — лютый тип: не пускал в аудиторию опоздавших, придирался к мелочам и, по отзывам старшаков, валил всех, несмотря на заслуги и работу на парах. На консультации он заявил: «Тот, кто прямо сейчас возьмет билет и ответит без подготовки — получит повышенную оценку на экзамене». Из группы я один рискнул — мне объективно не светило выше тройки, терять нечего. Двадцать минут потел перед ним на глазах у всей группы, крутился как уж на сковородке, полагаясь только на примерные представления о предмете и здравый смысл. В конце концов он взял у меня зачетку со словами: «Знаний у Вас, конечно, даже не на три, но дерзости и логики не занимать». Я даже не взглянул на оценку, побежал в общагу отмечать — сессия закрыта. Представьте мое лицо, когда в чат группы скинули ведомость: треть группы вообще не сдала, у большинства — тройки, а оценка «отлично» лишь у меня!
сдавали мы зачёт по инвестированию. моя группа 30 декабря, другая 31. в моей группе после простановки автоматов, остальные написали ответы на вопросы зачёта. за результатами пришли на зачёт к другой группе. и вот ждут. 8 часов. пара началась. препода нет. 8:20... нет. 8:30 нет 8:40 нет. все на нервах, волнуются, когда писать. и вот на часах 9:00. приходит преподаватель и говорит, чтобы все сдали зачётки, всем поставил зачёт. с моей группы нашлись 2 уникала, которые просто не пришли. потом у них был такой квест, чтобы поймать этого препода...
В девятом классе сдавали экзамен по литературе. Однокласснице достался билет с вопросом о стихотворении Пушкина «Пророк» о предназначении поэта. И надо было видеть лицо литераторши, когда на просьбу рассказать, о чем же стихотворение, девочка выдала: «Ну, шел там поэт по пустыне, вдруг на него напал шестикрылый серафим».
Девушка немного приукрасила,но серафим в стихотворении действительно был. Он с поэтом прос то побеседовал....
Сдавали мы в универе экзамен. Препод был строгий, все тряслись и переживали, что вообще не сдадут. В итоге еле-еле как-то выкрутились, сидим ждем результатов. И тут выясняется, что у одной нашей одногруппницы в ведомости стоит пятерка, хотя она сроду отличницей не была! Мы в шоке подлетаем к ней с расспросами: мол, как так-то вообще вышло?! А она заливается смехом и выдает: «Да я просто в самом конце теста приписала: «У меня завтра день рождения, четверка будет отличным подарком». И вуаля — препод расщедрился аж на пять!
У нас был преподаватель, который вообще жестко всех валил. Мы это знали, потому что не наша группа сдавала первой. Но я пришла и вытянула билет, который хорошо знала (некоторые я даже не читала). После этого я у него всегда была на хорошем счету.
у нас был препод подобный. сдать ему с первого раза было очень тяжело. при этом у него были проблемы со слухом (я на первой парте музыку слушала), но зрение было отличное (замечал, как на задних партах болтали студенты). и вот даёт нам задание: придумать случай и разобрать его с т.з. права. я придумала, расписала, сдала. получила 4 с минусом. потом отдала работу парню с потока. он за неё получил 1.
Экзамен по культурологии. Наш двоечник впервые в жизни выучил пару билетов, и вуаля — вытягивает именно тот самый! Отвечает идеально, без запинки. Но препод-то сразу понимает, что парень просто зазубрил текст. И говорит ему: «Задаю тебе один простой вопрос. Ответишь — получишь пятерку, нет — идешь на пересдачу». Парень соглашается. И тут препод хитро с прищуром спрашивает: «Кто автор картины „Десятый вал“?» Ну, наш двоечник не настолько уж неуч, выдает: «Айвазовский, конечно!» А препод ему в ответ: «Пересдача! У Айвазовского-то вал — Девятый». Вот же хитрый дед!
Проходила в своем родном универе мимо кучки заочников, терпеливо ждущих начала экзамена по дискретной математике. И слышу разговор:
— А что такое «дискретная»?
— Дискретная?
Что-то с разрывом связанное. Сначала мне стало смешно, что они не знали, что за предмет сдают, а потом вспомнила, что мы не интересовались, что такое «дискретная», даже после того, как сдали зачет по этому предмету.
Для тех, кому любопытно: Дискретная математика — это раздел математики, изучающий структуры, состоящие из отдельных, изолированных элементов, в отличие от непрерывных величин в классическом анализе. Она исследует такие объекты, как множества, графы, логические исчисления, комбинаторные конфигурации и конечные алгоритмы. Основные задачи дисциплины включают анализ дискретных процессов, доказательство свойств конечных структур и поиск эффективных вычислительных методов. Эти знания составляют теоретический фундамент информатики, криптографии, теории кодирования и оптимизации.
В старшей школе сидел рядом со своим другом на экзамене в главном зале. Вдруг он откинулся на спинку стула, заложив руки за голову, и пуговица на его брюках отскочила и ударила парня перед ним по голове. Тот обернулся и крикнул «эй!», и его выгнали с экзамена за то, что он переспрашивал.
Училась на заочном, сдавали экзамен по философии. Половина группы явно ничего не выучила, сидят хмурые, пялятся в листочки. Вдруг препод палит шпаргалку у одногруппницы, а та встает и дерзко так: «Выйдем, поговорим?» Тот молчком ей указывает на дверь. А через пять минут препод возвращается без студентки, весь раскрасневшийся, берет и ставит ей в ведомостях пятерку. Как мы потом узнали, она там рассказала ему, что весь дом на ней, еще работает с утра до вечера, так как мама уже пенсионерка, а брат еще учится в школе. Вот и препод сжалился и поставил пятерку. Правда со стороны ее фраза смотрелась ну очень дерзко.
Ну одну шпору я б простила, но после "выйдем, поговорим" студентка у меня шла б домой с неудом.
Кстати, по моему опыту, те студенты, у кого реально миллион проблем стараются все выучить по максимуму, а если уж не выучили, то сами за тобой бегают с предложениями написать дополнительный реферат или еще как-то отработать.
А ноют какие они занятые те, кто после экзамена идут в бар отмечать)
Сдавали экзамен в универе. Когда очередная девочка вышла из кабинета, все стали ее расспрашивать, как все прошло. Она рассказывала с удивлением, как ей повезло, что преподаватель почти не слушал ее, отпустил спустя минуту, поставив пятерку, хотя она плохо знала билет. Так другая одногруппница втихаря подошла к заведующей и рассказала все это. Да в таких подробностях, будто та девочка смеялась над преподом! В итоге той аннулировали оценку и отправили на пересдачу.
Ну к заведующей вопросики однако. Приходит к ней жевочка и начинает поносить однокурсницу. Так можно и круглого отличника завалить.
Экзамен по электротехнике, препод говорит: «13-й билет счастливый, кому попадется, тот отвечает любой билет». Попался мне, а я ничего не знаю. Спросила у подружки и подготовилась немного. Вышла, а он говорит: «Ну, счастливый — значит пятерка без вопросов». Вот так за красивые глазки пятерка за самый нелюбимый предмет.
Комментарии
Чудесные истории от тех, кто из всей предметной области знали только малый фрагмент (и то забыли после экзамена). Представляю, какие из них вышли чудесные специалисты.