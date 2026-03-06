19 реальных историй о том, что отдать вещи даром порой сложнее, чем продать или выбросить

Не спешите осуждать тех, кто принял "в дар". Моя дальняя родственница однажды привезла реальный мешок ношеных вещей своей дочки, так как та выросла. Сначала мы обрадовались, мама растила меня одна, на маленькую зарплату, одевала скромно. А когда разобрали мешок, приуныли - все вещи с браком, и таким, что не исправить. В общем, меня "облагодетельствовали", под видом "сироте и хлам сгодится" . Мама, конечно, что-то ухитрилась перешить. Но самое главное, что родственница имела просто феноменальную память, запомнила абсолютно каждую вещь из мешка, и часто спрашивала , ношу ли я "коричневую юбку" или "цветной свитер", "а ну-ка, принеси, покажи,как сидит". Избавиться от вещей смогли только через пару лет, тоже под флагом "переросла".