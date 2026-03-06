Не спешите осуждать тех, кто принял "в дар". Моя дальняя родственница однажды привезла реальный мешок ношеных вещей своей дочки, так как та выросла. Сначала мы обрадовались, мама растила меня одна, на маленькую зарплату, одевала скромно. А когда разобрали мешок, приуныли - все вещи с браком, и таким, что не исправить. В общем, меня "облагодетельствовали", под видом "сироте и хлам сгодится" . Мама, конечно, что-то ухитрилась перешить. Но самое главное, что родственница имела просто феноменальную память, запомнила абсолютно каждую вещь из мешка, и часто спрашивала , ношу ли я "коричневую юбку" или "цветной свитер", "а ну-ка, принеси, покажи,как сидит". Избавиться от вещей смогли только через пару лет, тоже под флагом "переросла".
19 реальных историй о том, что отдать вещи даром порой сложнее, чем продать или выбросить
Весна — прекрасное время для расхламления, когда хочется вынести из дома все ненужное, чтобы впустить в жизнь свежий ветер перемен. Кажется, что отдать вещи, которыми сам не пользуешься, кому-то бесплатно — это крутая идея: и доброе дело сделано, и место свободно. Однако, не все знают, что такой порыв может обернуться не только избавлением от ненужного, но и началом забавной истории.
- Я часто продаю в интернете не нужные мне вещи, но тут решила бесплатно отдать новый набор для сахара, соли и перца. Была куча звонков и сообщений, в итоге я договорилась по телефону с приятной женщиной, которая сказала, что приедет за набором. Она его забрала, дала мне в ответ конфету и уехала. А через час пишет: «Почему вы не предупредили, что внутри на сахарнице два скола?!» Отвечаю, мол, я туда даже не заглядывала, но если она вам не нужна, могу попозже дать контакты тех, кто хотел забрать — сейчас мне неудобно, ребенок под боком спит. И тут от нее приходит гневное: «Я через 5 минут приду к вашему подъезду и верну вам вашу сахарницу, а вы мне вернете мою конфету!» Серьезно? Ну, не нравится, не подходит — выброси на мусорку! Но нет — она вернулась за конфетой. © anastasiya_dzi
- Мы решили отдать шкаф-купе даром за самовывоз. Написала женщина, что очень хочет забрать, но не может — муж уехал. Предлагала нам привезти мебель к ней домой. В итоге они с мужем все же заявились к нам в первом часу ночи, глянули на шкаф и выдали: «Ой, нет — он по стилю к нам не впишется». © mashinkareva
- Я делал ремонт в комнате. Выкидывать старый паркет было лень, и я разместил объявление о бесплатной передаче определенного количества мешков с деревяшками. Приехал мужик на Audi Q7 с белоснежным кожаным салоном и забрал все. Так мне жалко было его багажник! А он даже глазом не моргнул. © iRupert / Pikabu
- Отдавал тумбочку бесплатно. Пришла дама, симпатичная, лет 40. Говорит: «Не поможете донести? Я в соседнем доме живу одна, с ребенком». Ну, думаю, что ж я — не мужик, что ли? Взял тумбу, потащил. Приходим к ней. Она открывает дверь, а на пороге детина под 2 метра ростом. Я спрашиваю: «Это ребенок ваш?» А дама с улыбочкой: «Да, это сын, 17 лет. Но тяжести ему таскать нельзя — все же детский организм еще не сформировался». Я не стал ничего отвечать, но много чего подумал.
- Отдавала даром кроватки детские — 3 штуки. В объявлении четко написала, что отдам только нуждающимся. Приезжает мужик на джипе, весь такой разодетый. Я спрашиваю: «Вы точно нуждаетесь?» А он мне в ответ: «Да. Мы просто дом строим и подумали: зачем покупать новую кроватку, если она ненадолго? А у вас еще и в идеальном состоянии!» Я расстроилась от такого отношения, и оставшиеся две кроватки выставила уже за деньги. © nogturier_vitavladi
- Лет двадцать помогала своей старенькой знакомой: возила ей даром сумками яблоки, вишню, варенье, соленья, грибы. Ездила на своей машине 50 км в один конец. В этом году звоню и говорю, что, может быть, ваш сын подъедет на электричке и заберет две сумки продуктов с моего сада-огорода? Он не работает уже лет 15, сидит дома, штаны протирает. И знакомая мне заявляет, что это далеко, он не поедет, а ты заезжай, когда в наших краях будешь, привози, мол, Сережа очень любит ваше варенье. Так обидно стало! © Елена Ковина
- Бесплатно отдавала пуховик, мне пришел миллион сообщений. Одна самая предприимчивая дамочка забронировала пуховик за собой. Договорились, что она приедет за ним в 7:00 — 7:30. Утром в 6:30 она уже стояла у калитки, а я в это время была в ванной и с мокрой головой. Так и пришлось с полотенцем на голове в −10 ℃ выносить куртку.
Еще один парень хотел забрать товар в самый разгар рабочего дня. Я объяснила, что не могу в это время, занята. Он предложил мне не ходить на работу, а ждать его дома, чтоб он смог приехать и спокойно забрать эту штуковину. На мой отказ очень удивился. © koll1bri / Dzen
- Была странная ситуация года 3 назад. Отдавала вещи через одну группу. Написала мне женщина, мол, мы не из вашего города, отправьте почтой. Отправила. Через месяц она попросила обувь — я отослала несколько пар. А потом прилетает от нее сообщение: «И не стыдно вам? У вас на фотках такое пальто красивое и джинсы модные, а нам вы отдали то, что уже не модно. Отправьте нам что-то модное, хотя бы пальто!» © Олександра Шмуратко
- Люди думают, что если что-то бесплатное, то оно бесполезное. Мой приятель купил новый холодильник, а старый выставил у дома с табличкой «бесплатно, все работает». Холодильник простоял там весь день — никому не надо. Потом знакомый повесил на него табличку «все работает, $ 50». Холодильник исчез через 20 минут, а приятель стал на $ 50 богаче. © Reddead67 / Reddit
- Есть у нас очень бедные соседи. Девочке лет 16. Я решила ей подарить несколько вещей. Она пришла, посмотрела и сказала, что «такое не носит». Ну, я взяла и положила весь пакет возле свалки. Через пару дней слышу, как соседская девочка хвастается во дворе, что купила обновки. И стоит в моих вещах. © Елена Лапшина
- У меня была трагикомедия. Так случилось, что отдавала котенка, беленькую красавицу, в заботливые добрые руки. Приехала семейная пара посмотреть «в каких условиях росло и развивалось животное». Потом в течение трех часов был допрос с пристрастием, где достаточно неожиданно прозвучали следующие вопросы:
— Как мы допустили, что наша кошка («дворянка») забеременела?
— Рыбой из какого моря мы ее кормили во время беременности?
Были и другие испытания, которые мы с честью выдержали. Котенок был пристроен. Надеюсь, они будут его любить, холить и лелеять! © Ольга Ермакова
- Свекровь заставляла меня отдавать детские вещи другой ее невестке. Их семья не бедствовала, но халяву любила. Я несколько лет относила им фирменные вещички, но никогда их на племяшке не видела. Мне стало интересно, почему. Прижала я свекровь, и она выдала, что жене брата стыдно одевать ребенка в те вещи, которые уже носила моя дочь, поэтому она их продает! Больше безвозмездной помощью я не занимаюсь. © Alisa Alisa
- Дети растут быстро, поэтому у нас скопилось много детской одежды, решили отдать ее всю разом за вкусняшку для малышни. Первое сообщение было от женщины, которая слезно просила оставить вещи ей и снять объявление. Я ей ответил, что дома ремонт, хранить одежду негде. Она пообещала приехать на следующий день, я дал ей адрес, но в итоге дама даже не позвонила. Потом было много разных сообщений, которые сводились к просьбам доставить на дом или к обещаниями приехать, но воз был и ныне там. В итоге позвонила девушка, ее мама подъехала и все забрала, радуясь, что этих вещей им на год хватит. А потом эта женщина открыла багажник и как начала доставать оттуда банки с соленьями, компотами, вареньем, пакеты с яблоками, овощами... Сказала, что они живут в деревне, этого добра у них много, мол, угощайтесь. Я аж растерялся от такой приятности.
А спустя пару недель будит меня жена в субботу в 8 утра и говорит: «Там какая-то женщина стоит у входной двери». Оказывается, это первая мадам, которая хотела забрать вещи, но так и не приехала, соизволила прибыть. Когда я сказал, что все уже отдано, она начала возмущаться, мол, я ее обманул, а она на дорогу потратилась. Я не стал ее слушать, молча дверь закрыл и спать пошел. С того самого момента, если даю домашний адрес, то без номера квартиры — говорю, что встречу у подъезда. © Sociopathiya / Pikabu
- Я выставил на продажу диван и два кресла за $ 100. За неделю было много просмотров, но никто мебель не забрал. Я выставил за бесплатно, и мой телефон начал просто разрываться от звонков. Договорился с одним парнем. Он приехал за диваном и такой: «Ой, а кресла я брать не буду, они мне не нужны». Но я сказал, что или он забирает всю мебель, или ничего. Забрал. © byah1601 / Reddit
- Выставил в интернете шкаф в состоянии «почти как новый» бесплатно, но с самовывозом и маленькой надеждой на шоколадку. Сразу нарисовались «нуждающиеся»: «А ты привези нам в соседний город и собери сам. Тебе что, жалко?» Естественно, после отказа я услышал о себе кучу всего нового. Ну, ок. Все это дело мне, в конце концов, надоело. В переписке с последней «нуждающейся» я написал: «Если через час не заберете, то шкаф я вынесу на помойку (адрес мусорки оставлю)». И — о, чудо! — за мебелью прилетели через 10 минут. Все сами сделали, все разобрали, упаковали и ушли в закат. © Константин Харский
- Дочка вытянулась, куртка стала ей мала. Вещь в хорошем состоянии, решил отдать ее за вкусняшку. Приезжает за курткой очень важная мадам. Начинает крутить ее, присматриваться к пуговкам, а потом выдает: «Я хочу видеть вашу дочь!» Спрашиваю, мол, для чего? А она мне: «Хочу посмотреть, как на ней куртка сидит». Объясняю, что куртка дочке мала, поэтому и отдаем, и вы либо забираете, либо заберут другие люди. И тут мадам изрекает, кинув на меня полный презрения взгляд: «Ну, так уж и быть, беру!» Я ей: «Вот и отлично! А детская вкусняшка где?» Как же она возмутилась! Но маленькую шоколадку из сумки достала. © Sociopathiya / Pikabu
- Я молодым знакомым предложила собрания сочинений. Много. Они радостно согласились и заявили: «Привози. И книжные полки тоже!» Во-первых, мне 68 лет, и эти книги находятся в 85 км от моего дома. Во-вторых, книжные полки я не предлагала. То есть, по их задумке, я, пенсионерка, должна сама перетаскать эту гору книг или оплатить погрузку и перевозку? При этом у людей есть большая машина, но ехать не хотят. Так и лежат книги там, где лежали. Оно мне надо? © Светлана Иванова / Dzen
- Периодически отдаю вещи — детские, что-то из своей одежды, мебель и много чего еще. Каких только случаев не было! Как-то отдавали телевизор маленький старенький, получили сообщение с упреком: «У вас что, денег много, что вы бесплатно вещи раздаете?» (так и не поняли, что этому человеку было нужно). В итоге отдали каким-то рабочим-строителям в бытовку. © Larisa Maksimiak
- У меня была такая история. На балконе уже год тихо-мирно пылятся санки с утепленной люлькой, с рукавичками, чтобы ручку удобно держать, с сумкой и еще кучей всяких девайсов. Жена выставила санки на продажу. Год пыталась продать — тишина. У соседей к этому времени подросла принцесса, которой как раз нужна была такая карета. Я поговорил с соседями и решил санки им подарить: ребята они молодые, каждая копейка на счету, а у нас хоть место на балконе освободится. Отнес, звоню жене обрадовать, что избавился от ненавистного груза, а она мне:
— Молодец. Почем продал?
Я быстро начинаю соображать и импровизировать, ведь санки были просто подарены. Говорю:
— За 4 тысячи.
— Ты совсем?! Они стоят в 2 раза дороже!
— Хорошо, сейчас переговорю с покупателем, они еще едут...
Перезваниваю:
— Дорогая, продал санки за 7 тысяч. Денежки переведу на твою карту.
А в целом я рад: соседям санки, я не обеднел, жена при деньгах. © Pikabu
