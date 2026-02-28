От Вероники Кастро до дяди Степы: 20+ реальных историй о том, как люди получили свои имена

Истории
58 минут назад
От Вероники Кастро до дяди Степы: 20+ реальных историй о том, как люди получили свои имена

Появление ребенка на свет — это большая радость. А уж сколько эмоций несет в себе процесс выбора имени для малыша! Зачастую свои варианты на этот счет предлагают не только родители, но и бабушки, дедушки, старшие дети и прочие родственники. И тогда выбор имени для ребенка превращается в добрую семейную сагу с неожиданными поворотами

  • Муж с другом решили, что назовут своих детей именами друг друга. У нас родился сын, муж строго сказал: «Будет Дима — я обещал!» Я была против, но назвали, как хотел муж — именем его друга. У друга затем тоже родился сын. И он назвал его Давид — потому что так захотела его жена. Мой муж Александр такого точно не ожидал... © mama_sitta4
  • Ждали второго ребенка, решили, что девочка будет Ксения, а мальчик Георгий. Родилась дочь. Третий беременность, ждем сына, все 9 месяцев говорим о Георгии. В результате я родила очень крупного малыша. И когда мне его показали, я без раздумий выдала: «Ну, здравствуй, дядя Степа — великан!» В общем, нашего сына зовут в честь вымышленного литературного персонажа. © shpitsl
  • Когда моя сестра родила дочку, счастливый папаша пошел сам ее регистрировать. На выписке из роддома сестра спросила: «Как назвал-то?», а он сказал лишь: «Красивым французским именем». Открыв метрики, она с удивлением узнала, что их дочь зовут Луиза. К слову, это имя они даже не обсуждали! © m_a_11.05
  • Свекровь мечтала назвать первого внука Сашей в честь своего отца. А мы имя ребенку уже придумали. Я была вообще без тормозов, поэтому сразу сказала ей, что если уж в честь кого и называть, то в честь моего грузинского деда Гиви. Тут свекровь вдруг отступила, и в итоге сына нашего зовут так, как мы и хотели — Иваном. © mother_of_dragon_and_snake
  • Однокурсница рассказывала, что мама и папа родили ее рано, были молодыми, зелеными, и имя ей выбирали по книге. Выпала то ли Пелагея, то ли Прасковья. Они в ЗАГС, а там им тетенька строго говорит: «Вы в себе? Ей с этим именем жить!» И записала ее Маргаритой. © tatty_levitckaya
  • Друг моего отца поехал в ЗАГС зарегистрировать сына. Заходит и понимает, что он от волнения забыл, как с женой решили сына назвать. Решил, что вот Андрей — нормальное имя! Так и записал. Приезжает домой, а жена ему с порога: «Ты что, совсем? У нас уже есть один сын Андрей!» © mama_sitta4
  • Мои родители были уверены, что я буду мальчиком. Еще и сон маме приснился, где она бобра видела. А бобер — это мальчик 100% (ведь бобров-девочек не бывает — логично же). УЗИ девочку показало, но мать упорно говорила, что у нее «сын — и точка!» Как же — ей же сон приснился с бобром! В итоге в роддоме положили ей на грудь девочку. А мама сына же ждала, уже и имя придумала ему — Игорь. Как раз примерно в это же время моя бабушка прислала телеграмму отцу, в которой написала, что если родится мальчик, то называйте, как хотите, а если девочка, то назовите Катей (в честь моей прабабушки, получается). Ну, мама так меня и назвала, раз уж с Игорем все равно не получилось. © KatMi / Pikabu
  • Моей родне имена моих детей не понравились, особенно маме. Их зовут Демьян и Ясения. Я сына ласково зову Демушкой, а дочку Ясенькой. Детям уже 9 и 12 лет, а мне до сих пор за их имена прилетает. Ну, и что теперь? А мне мое имя не нравится, так что мы с мамой квиты. © Иринка Антроповская / VK
  • У меня была подружка в детстве. Она рассказывала: когда папа пошел регистрировать ее в ЗАГС, он так волновался, что у него тряслись руки и он не мог писать. Регистратор за него заполняла заявление. Она спросила: «Как назвали?» Он говорит, мол, Карина. «А отчество какое? Ну, вас как зовут?» — уточнила регистратор. И папа ответил: «Володя». Так и записала она: «Карина Володьевна». © luba.perekati.pole
Евдокия Васильева
20 часов назад

Вот эта бедная Ясения ВСЮ жизнь и всем должна будет талдычить:Я, а не Е, как попугай. А если талдычить не захочет, в документах напишут Есения, и будет бегать менять.

Ответить
  • Когда родила младшего сына, акушерка предложила назвать его Иваном Владимировичем — в честь доктора, принимавшего роды. Не, ну Иваном-то можно было б назвать, хоть и не планировали. Но Владимировича мой муж Алексей не одобрил бы точно! © Мамдаринка / VK
  • Меня назвали Маргаритой не в честь родственницы или актрисы, не потому что родителям очень нравилось имя, а потому что папа пересмотрел весь словарь имен, и это было единственное, к которому он не подобрал обидную рифму. Сейчас детей так стали часто назвать, а в детстве я была одна на весь сад, потом нас было две на всю школу. © Мамдаринка / VK
  • Мой папа хотел назвать своего сына Игорь, но у него родились три дочки. Моя тетя, его сестра, тоже хотела назвать сына Игорь, но там бабушке это имя не понравилось, назвали Егор. И вот папы уже не стало, а я своего сыночка все-таки назвала Игорь... © Ксения Лотова / VK
  • А мы назвали сына Никанором. Неизбитое красивое старинное имя. Однажды гуляли с ребенком на улице, и я позвала его по имени. Это услышала какая-то бабулечка и давай сетовать: «Зачем ребенку такое имя дали? Будет стесняться его всю жизнь! Могли бы и по-нормальному назвать, как все люди!» Да вот дело в том, что ни ребенок, ни мы, родители, не пожалели об этом ни разу. Вырос наш Никанор красивым харизматичным пареньком. Он единственный в нашем городе с таким именем среди множества Саш, Алеш и Дим. Несмотря на то, что ему всего одиннадцать, он пользуется огромной популярностью у девочек не только своего возраста, но и старшеклассниц, которые обещают ждать, когда он окончит школу. Некоторые собираются назвать таким же именем своих будущих сыновей. Но самое прикольное в том, что один человек в честь Никанора назвал своего питона! Теперь у нас в городе два Никанора... © Мамдаринка / VK
  • Моих родителей зовут Андрей и Наталья, они назвали меня и брата в свою честь: Андрей и Наталия. Моего мужа зовут Андреас — это вышло случайно. Когда брат решил жениться на девушке по имени Наталия, мы взмолились... © natasisas
  • Когда моя мама была беременна мной, моя бабушка увидела в троллейбусе белокурую голубоглазую девочку с хвостиками. Эту девочку звали Юлей. Бабушке так она понравилась, что она уговорила мою маму дочку Юлей назвать. То есть мне дали имя в честь девочки из троллейбуса! © Юлия Сомикова / VK
  • Назвали меня в честь бабушки — Галиной. И вот, когда бабулечка моя ушла от нас, приехала я к ней после установки памятника, а на нем имя — Нина. Оказалось, по паспорту она Нина была — так ее мама при рождении официально назвала. Но отцу больше нравилось имя Галина — так ее все и звали. © gala_russ
  • Мама сильно хотела назвать меня в честь деда — Александра. Но бабушка с дедом были в разводе, и бабуля была категорически против. Накануне родов они с мамой по телику смотрели передачу «Утренняя звезда». Там выступали две девушки, которые сильно бабуле понравились — их звали Констанция и Снежана. Ну, она маме предложила назвать меня одним из этих имен. Мама выбрала Снежана. © snezhana_novikova_magic
  • Имя, которое я выбрала для дочери, не нравилось ни моей маме, ни родне мужа. Когда я поехала оформлять свидетельство о рождении, маман встала в дверях с патетическим: «Ты ребенку жизнь сломаешь!» Но я все равно сделала по-своему. По сей день поправляю маму, когда она называет мою дочку Катериной, потому что мою принцессу зовут Катрина.
  • У подруги, когда ей было года 4, появился младший братик. Родители хотели назвать его Виталиком. Но подруга ни с того, ни с сего устроила истерику, мол, нет, ни за что, не хочу брата Виталика! Назвали иначе. А теперь догадайтесь, как подруга назвала своего сына? Правильно, Виталик! Потому что лет в 15 ей в голову втемяшилось, что это самое лучшее имя в мире! © Кошачья прислуга / ADME
  • А меня мама еще в животе назвала Настей. Но приехали на рождение мои бабушка и тетя, решили, что Настя — деревенское имя, и записали меня Надей. Мама отказалась называть меня по имени. Три месяца она звала меня дочка, солнышко, зайка... Папа на это посмотрел, посмотрел и пошел переписывать имя на Настю. © formula_torta
  • Я должна была быть Кириллом. УЗИ до последнего показывало парня. А тут я родилась. И все что-то растерялись. Ну, говорят, раз в мае родилась, пусть Майя будет. А маме нравились имена Марьяна и Оля. А потом пришла бабушка и сказала: «В сериале „Богатые тоже плачут“ актриса красивая. Давайте в честь нее назовем!» Так я стала Вероникой в честь Вероники Кастро. © clubnika1992 / Pikabu

А если вы любите забавные и добрые истории, то вот вам статья про 20+ котов, появление которых в доме стало началом большой любви.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее