От Вероники Кастро до дяди Степы: 20+ реальных историй о том, как люди получили свои имена

Появление ребенка на свет — это большая радость. А уж сколько эмоций несет в себе процесс выбора имени для малыша! Зачастую свои варианты на этот счет предлагают не только родители, но и бабушки, дедушки, старшие дети и прочие родственники. И тогда выбор имени для ребенка превращается в добрую семейную сагу с неожиданными поворотами