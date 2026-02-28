От Вероники Кастро до дяди Степы: 20+ реальных историй о том, как люди получили свои имена

Вот эта бедная Ясения ВСЮ жизнь и всем должна будет талдычить:Я, а не Е, как попугай. А если талдычить не захочет, в документах напишут Есения, и будет бегать менять.
Ответить
Появление ребенка на свет — это большая радость. А уж сколько эмоций несет в себе процесс выбора имени для малыша! Зачастую свои варианты на этот счет предлагают не только родители, но и бабушки, дедушки, старшие дети и прочие родственники. И тогда выбор имени для ребенка превращается в добрую семейную сагу с неожиданными поворотами
Вот эта бедная Ясения ВСЮ жизнь и всем должна будет талдычить:Я, а не Е, как попугай. А если талдычить не захочет, в документах напишут Есения, и будет бегать менять.
А если вы любите забавные и добрые истории, то вот вам статья про 20+ котов, появление которых в доме стало началом большой любви.