15 историй о том, что семейное счастье — это умение смеяться вместе

Однажды сын пришел домой в абсолютно новых кедах, которые мы ему точно не покупали. Старые принес в руках и рассказал интересную историю. В общем, он играл во дворе в футбол, но в какой-то момент разулся, потому что ему было так удобнее. Мимо шел мужчина, увидел ребенка без обуви и до невозможности расчувствовался. Он то ли сам бывший футболист, то ли у него была похожая история, но он спросил у сына размер ноги. Потом пошел в магазин, купил и подарил ему бутсы. Надо сказать, что они вообще недешевые, а человек их подарил при всех и ничего не попросил взамен. Только пожелал продолжать играть. Хотелось бы найти его, чтобы отблагодарить, но сын так был рад и так спешил на поле, что не запомнил его.