Была у меня соседка, развелись с мужем, младшую дочь она забрала с собой, а старшую оставила с отцом. Старшая громко сказано, ей ещё и 10 лет не было тоже, так она мне с гордостью рассказывала, что она новую женщину отца выжила из дома. Однако, потом, все же нашлась нормальная мачеха, с которой девочка ужилась.
15 историй о том, что семейное счастье — это умение смеяться вместе
Счастливый брак держится не только на любви, поддержке и взаимопонимании. Огромную роль играют еще и чувство юмора, и умение с улыбкой реагировать на бытовые трудности. Герои нашей подборки поделились забавными семейными историями, над которыми просто невозможно не смеяться.
Когда выходила второй раз замуж, дочке было 9 лет. И только спустя 5 лет муж рассказал, что случилось перед свадьбой. Она его спросила: «Ты же не будешь маму обижать?» На что муж ответил, что, конечно же, нет. И тогда дочь выдала: «Не думай, что ты первый, кому она нравится, не все мою проверку прошли». Сейчас думаю, что моя дочь сильнее меня в разы, а муж до сих пор уверен, что это она его выбрала, и мы с ним тут не при чем.
Однажды сын пришел домой в абсолютно новых кедах, которые мы ему точно не покупали. Старые принес в руках и рассказал интересную историю. В общем, он играл во дворе в футбол, но в какой-то момент разулся, потому что ему было так удобнее. Мимо шел мужчина, увидел ребенка без обуви и до невозможности расчувствовался. Он то ли сам бывший футболист, то ли у него была похожая история, но он спросил у сына размер ноги. Потом пошел в магазин, купил и подарил ему бутсы. Надо сказать, что они вообще недешевые, а человек их подарил при всех и ничего не попросил взамен. Только пожелал продолжать играть. Хотелось бы найти его, чтобы отблагодарить, но сын так был рад и так спешил на поле, что не запомнил его.
Я бы задумалась,что это за мужчина,ходящий по дворам и покупающий мальчикам дорогую обувь.
Однажды мы с мужем ездили весь день по делам, и я очень устала. Зашли в магазин, стою я над апельсинами и не могу выбрать. И говорю: «Я устала». Муж — итальянец, отвечает: «Ну так бери уже скорей эти „яустала“ и поехали домой!» Я ржу, потом объясняю, что это значит. По дороге домой застреваем в пробке. В машине тишина, даже радио не бормочет. И тут муж говорит: «Я устала!»
Однажды муж мне показывал что-то на телефоне, и краем глаза я увидела всплывающее уведомление от «Котенок». Мы встречались на тот момент 4 месяца. Мне очень не хотелось выглядеть истеричкой. В общем, часа 3 терпела. Я говорю: «Слушай, что за котенок тебе сообщения присылает?» Он так чуть тяжело вздыхает. Вводит пароль, открывает. «Котенок» — это паблик с мемами про кошек.
Однажды муж, я и наша дочь разгадывали детский кроссворд. Было нарисовано солнышко, а лучи от него — это клеточки для букв, и их было от четырех до десяти. Все слова написали кроме очередного из пяти букв. И так и эдак, но в голову ничего не приходит. И тут наша кроха выдает: «Напишите саван». Я удивляюсь, это слово не для четырехлетки. Говорю мужу, что это взрослое слово, интересно, знает ли она его значение. Муж: «Дочура, а что такое саван?» «Папа, есть сава (сова), а муж савы — саван!»
На днях поссорились с мужем из-за того, что я приготовила ему суп, а он хотел жареную картошку. Обычная ссора, говорю, мол, иди ты ешь в другом месте! А он не стал терпеть, ответил мне подобным калибром: «И ты тоже иди...». Полчаса сидели по разным комнатам, я из-за своей гордости не хотела идти мириться, хотя уже давно остыла. Муж зашел ко мне сам. Открыл двери, виновато смотрит и говорит: «А пошли вместе? Пойдем в какое-то заведение, поедим!» Так и помирились, поедая нашу любимую курочку в соусе терияки.
Муж — повар. Недавно приготовил ужин к приходу свекрови. Всю трапезу она выносила ему мозг: «Это пересолено, это недосолено, жирно, невкусно!» Мой благоверный сидел расстроенный. А в конце она ехидно выдала: «Ну что, теперь ты понял, каково мне было? Все детство в тебя куска не впихнешь, все для тебя было „невкусно“. Теперь мне полегчало!» Это же сколько надо было план вынашивать?
Мы с мужем любим баловаться. Я называю его Жиравр, а он меня — Женадзилла. Придумываем на ходу смешные песни, устраиваем щекоточные бои, возле окна танцуем, когда другой возвращается с работы, а с утра вместо приветствия говорим «мяу». И делаем еще много всякой смешной и непонятной для других фигни. Хочу, чтобы так было всегда. Считаю, что ничто не сближает так, как совместные занятия такими вещами.
Мы тоже "бесимся" вместе с мужем периодически и смешные прозвища есть и всякие нелепые ритуалы. Особенно важно после сильных потрясений в жизни, такие простые вещи помогают войти в колею.
Однажды муж подарил мне на день рождения торт с надписью «С Днем Рождения, Любимый». Видимо, где-то есть молодой человек, получивший торт «С Днем Рождения, Аля». Деньги мужу не вернули, обещали какие-то извинительные кексы, но решили что и так сойдет.
Доча сегодня играла на полу в комнате. Расставила там свои блюдечки, чашечки, чайник в центр поставила. Рядом с собой посадила нашего кота и давай поить его воображаемым чаем. Кот послушно сидит, не уходит, она гладит его. Муж подходит ко мне с вопросом: «Ян, а это нормально, что они так уже два часа сидят? Как ей удается кота так долго держать возле себя, еще и заставлять его играть с ней?» Я ему отвечаю: «Конечно, это нормально. Она ему до этого почти всю рыбу скормила. Он ради нее на край света теперь пойдет!»
Рыбой в комнате кормила котика? И все игрушки, и вся комната теперь, наверное, с непередаваемым ароматом?))
Подружкина дочка, когда была маленькой , очень любила меня , а так же селёдку))ела она ее , беря прям руками приличные куски со стола , а потом бежала обниматься ко мне))
Мы с мужем периодически внезапно начинаем диалог вживую или в сообщениях, будто мы незнакомы и кто-то из нас двоих к другому подкатывает. Причем оба отыгрываем, что женат/замужем, но все равно флиртуем. Мы никогда не договаривались об этом, оно само как-то выросло из динамики наших отношений, и это так освежает чувства!
- Однажды муж мне говорит:
— А ты знаешь, мне папа говорил не жениться на умной женщине.
Я ему такая довольная:
— Как хорошо, что ты его не послушал!
А он в ответ:
— Вообще-то, очень даже послушал...
Был обычный рабочий день. Вдруг к моему столу поднесли букет цветов. Я еще не знала, что в компании есть традиция — мужчины дарят цветы женщинам по праздникам. Вечером муж дома увидел букет и спросил, мол, откуда. А он у меня ревнивый! Честно ответила, что не знаю. Мы вместе начали открывать карточку, приложенную к букету. Я волновалась, муж напрягся. И тут наш 5-летний сын решил поддержать папу, выдав: «Пап, не грусти! Может, просто кто-то в маму влюбился».
Была сегодня в магазине одежды с мужем. Больше часа простояла там, никак не могла определиться с кофтами. Одна зеленая, другая красная, я от одной ко второй бегаю, меряю, а выбрать не могу. Муж уже начал ныть, что долго, мол, он как на каторге какой-то. Тут вижу, как в магазин заходит девочка лет 6 с мамой. Взяла первую кофту, которую увидела, приложила к себе и говорит: «Мам, вот эта идеальная. Можем брать!» Мне кажется, что из нее вырастет настоящая мечта любого мужчины.
Я водил дочь на занятия по карате каждую среду. Занятия были длинными, двухчасовыми, и иногда ей просто было лень туда идти, но она не хотела говорить об этом маме. Поэтому несколько раз мы надевали форму, чтобы пойти, а сами ехали за мороженым и катались по округе, слушая музыку, пока не приходило время возвращаться домой. Мне было немного стыдно, что я не сказал жене, но это было прекрасное время только для папы и дочки. Скоро она уезжает в колледж, и времени уже не вернуть.
