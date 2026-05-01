Если не найдёт достаточно быстро новую работу, недолго будет улыбаться.
16 полных надежды историй о том, как люди набрались смелости и красиво попрощались с работой
Иногда увольнение — это самый приятный подарок, который можно себе сделать. И вот вам живые истории о людях, которые не побоялись уйти, показав настоящее достоинство. Эти простые примеры показывают: порой собственное спокойствие все-таки дороже. Читаешь и чувствуешь искреннюю радость за героев, которые наконец-то смогли выдохнуть.
- Еду в автобусе. Передо мной человек сидит, очень уставший и раздраженный. У него звонит телефон, он берет трубку, хмуро переспрашивает что-то вроде: «Когда сделать?.. Срочно?.. Завтра?.. Что, не годится? Переделать?» Потом у него вдруг все лицо разгладилось, он улыбнулся и такой: «А знаете, Василий Семеныч, не буду я делать ваш проект. Ни срочно, ни завтра, никогда. Задолбали вы меня. Увольняюсь!» — и кладет трубку. Я вышел на своей остановке минут через двадцать, и все эти двадцать минут мужчина напротив не переставал счастливо улыбаться.
«Работаю сисадмином. Звонок в понедельник с утра: „Привет, у нас тут принтер не работает с пятницы“. Ладно, спускаюсь. Думаю, может, бумагу забыли положить. Но нет»
- Работала в агентстве. Прихожу как-то просить прибавку, а шеф мне в лоб: «Да за что тебе платить, ты же ничего не умеешь!» Заявление на стол я положила в тот же день, но осадочек остался. Спустя пару месяцев у этого самого шефа день рождения. А я к тому времени раскрутила домашнюю пекарню. Подговорила бывших коллег, испекла им торт,а они мне за него еще и заплатили! Короче, коллега рассказывает: шеф открывает коробку, а там красуется надпись: «Самому худшему начальнику». На его возмущенный вопль: «Почему вы вообще у нее заказали?!» — коллеги невозмутимо ответили: «Ну Аня же очень вкусно готовит, у нее сейчас весь район заказывает».
По сути, это лучший начальник, способствовал старту в свое дело)
- Пошел на работу, на которую нормальные люди «не клевали». Сам себя утешал, что это временно. За первый месяц работы зарплату выплатили вовремя. Со второго месяца начались задержки — мол, денег нет. Дальше — хуже, кормежка «завтраками», выплата какими-то мизерными частями, не в срок. Короче, надо сваливать. И тут подвернулась очень выгодная работенка со скользящим графиком. Попробовал — понравилось. Две недели лавировал между двумя работами и понял, что с первой работой нужно быстренько, пусть даже со скандалом, завязывать. Пришел в отдел кадров, тетки чай пьют, говорят: пиши заявление, и еще две недели работать... Щаз! Пишу: «Я (такой-сякой) прошу уволить меня с должности (такого-сякого) с сегодняшнего дня по собственному желанию и резкому ухудшению здоровья: абсолютно пропала память, и я не помню, как выглядят деньги». Уволили через 15 минут без всяких отработок.
Мне кажется, что как только есть задержки, надо напомнить об органах и увольняться.
«Собираюсь в офисе на обеденный перерыв и раздумываю вслух — надевать ли куртку. А коллега в шутку ляпнул: „Да надевай уже купальник...“ Шальная мысль мелькнула в моей голове — и через минуту я предстала перед ней так»
«Просто у меня в кабинете хранятся сумки с вещами, которые я перевожу на новое место жительства. И купальник и прочие летние вещи там тоже как раз были».
- Меня взяли помощницей бухгалтера. Когда я вошла в кабинет и со всеми перезнакомилась, главбух молча взяла мой рюкзачок и начала в нем рыться. На мой вопрос: «А?..» — и офигевший взгляд она сказала: «Ты выглядишь ненадежно, я должна проверить». После этого я свалила в закат.
- Работала в компании два года, в отпуске не была ни разу. Не отпускали. И тут выдался более или менее спокойный месяц, решила все-таки неделю отдохнуть. С начальством договорилась заранее, все дела закрыла. В первый день отдыха начальница, как ни в чем не бывало, стала присылать поручения. Я мягко и нежно сказала, что в первый рабочий день все сделаю. Ответ ее не устроил, пришлось работать. В конце дня я психанула и отключила телефон (личного номера у начальства не было). В итоге в первый рабочий понедельник меня ждал выговор. Видите ли, на грани срыва была сделка, а я, единственный юрист в компании, позволила себе не выходить на связь. Я никогда не видела такой истерики у руководителя, до нее никак не могло дойти, как это я посмела отключить телефон, хотя сидела дома и «вполне могла поработать, что тут такого, почему ты такая равнодушная?!» Выговор я смяла и выкинула в ведро прямо в кабинете директора, в тот же день написала заявление по собственному. Совсем охамели.
Начальство в корне не право, но по мне так странно, что если все сгорело, не смогли найти номер телефона.
«Опаздывал на работу, попросил ребят прикрыть меня перед шефом. Но, кажется, они слегка перестарались»
- Еду на работу, смотрю — на обочине какой-то серый комок лежит и дрожит. Включаю аварийку, выхожу посмотреть, а это котенок. Взяла пушистого, нашла в багажнике пустую коробку, застелила тряпками для протирания машины, положила его туда. Приезжаю на работу, захожу в кабинет с этой коробкой. Малыша мою в раковине, кладу под батарею. Даю сосиску и сливок для кофе. Малыш наедается, сохнет, засыпает. Тут приходит начальник и начинает неистово орать: «Какого черта ты его сюда притащила? Ты должна работать, а не котов таскать на работу! Выкидывай его на улицу или я его сам выкину вместе с тобой!» Я говорю, что сейчас он побудет тут, а вечером я отвезу его домой, тем более коллеги не против поработать в соседстве с котенком. Но начальник не унимается и орет. И тут меня прям накрыло. Написала заявление по собственному и свалила. Отвезла котенка к ветеринару: абсолютно здоровый малыш, точнее, малышка. Оставила себе. А через два месяца нашла новую работу: и ближе к дому, и зарплата больше, и начальство нормальное. Считаю, что это моя Крошка изменила мою жизнь.
Расчёт был на то что котенок будет весь рабочий день спать? Глупость. Взяла отгул или без содержания и увезла домой.
- Однажды решил уволиться из одной прекрасной компании. Предложил руководителю передать кому-то дела и помочь найти сотрудника, на что мне было сказано, мол, не такая у тебя сложная должность, не нужно себя переоценивать. Окей, как скажешь. На следующий день остался ноутбук с пустым рабочим столом и пустой корзиной, чистая корпоративная почта с чистой копией. Звонки на мой номер с просьбой помочь лились в течении 4 месяцев, а на моем месте сменилось 6 сотрудников. Сейчас нет никого. Обожаю.
Всегда перед увольнением удаляла свои рабочие файлы. Как показала практика - никто из моих последователей не мог с ними работать. В одной организации даже двух сотрудников пришлось взять на участок где я справлялась одна с помощью моих любимых таблиц. А не привыкли девочки работать как я, что поделаешь, им проще чуть ли не вручную, эксель ведь сам себя не изучит...
Когда директорское кресло сломалось, но все равно нужно выглядеть презентабельно — ну и выкручиваешься, как можешь
- На каждую претензию работников начальник склада любил говорить: «Кому что-то не нравится, тому дам бумагу и ручку. Отдел персонала на первом этаже. А за забором очередь стоит!» И тут заявление подал Виктор. В принципе, дело житейское, но Виктор работал в специфической секции. Товар дорогой на складе. Мало кто из кладовщиков хотел туда — ошибиться можно на крупную сумму. Поэтому с Виктором долго беседовали, уговаривали, что-то предлагали. Бесполезно! В итоге начальник склада тяжело вздохнул и спросил: «А кого на свое место посоветуешь? Как считаешь, кто справится?» Виктор выдержал паузу и с улыбкой ответил: «Да из очереди возьмите кого-нибудь!»
Виктор не работодателю нагадил, а своим коллегам. Ибо все трудности будут перенесены на них.
- Ситуация на работе. Девушка проработала 3 часа и уволилась. Причина: был задан вопрос «Ты вообще когда-нибудь улыбаешься?» Коллектив разделился на два лагеря. Одни посчитали это неуместным комментарием. Другие, что у девушки просто слишком много тараканов в голове. А вы как думаете, это бестактность или мы просто стали слишком чувствительными?
От контекста зависит. Если перед этим были неуместные шутки, которые она принципиально не поддерживала, то да, зачем ей такой коллектив?
«Пока коллега был в отпуске, мы сделали уменьшенную копию его стола и поставили на место настоящего»
- Решила тут уволиться с работы — вообще считаю это одним из самых приятных моментов в жизни! Управляющий спросил: «А чего уходишь?» А я, ни на секунду не задумываясь, прямо в лоб ему выдаю: «Вы мне не нравитесь ни как начальник, ни тем более как человек».
- Был я стажером в магазине. Директор у меня была с характером. Но вот как она уволилась — это отдельная история. Приезжает с проверкой коммерческий директор. Директор магазина в тот день работала одна и не сразу обратила внимание на появление госпожи. Та, невзирая на присутствие посетителей, подходит и предъявляет: «Але, ты че, руководство не видишь?! Где „здрасте“? Че про акции никому не говоришь? Очередь почему на кассе? Все, короче, ты уволена!» Директор магазина без разговоров: «Уволена? А, ну на ключ, садись — работай!» Отдает ключи, тут же переодевается и отчаливает в офис писать заявление по собственному. А коммерческий директор еще часа 2 сидела, посетителей принимала, пока пригнали с других точек помощь.
Каждая офисная ручка, разлученная со своим колпачком, мечтает к нему вернуться
- На одной работе высокое начальство любило устраивать прилюдные головомойки. Один раз меня стали раскладывать на атомы, при том все, что мне вменяли, было неправдой. От слова совсем. Я набрала полную грудь воздуха и выдала опять же при всех: «Вы меня прилюдно обвиняете в том, что я намеренно лгу и ввожу в заблуждение, по словам кого-то, даже не проверив. При таком раскладе я считаю, что нам надо закончить наши трудовые отношения». Начальство офигело и стало сдавать назад. Но я знала, что меня уволят, даже если я пойду на попятную: бунт на корабле недопустим. Но там дело не только во мне: все коллеги увидели, что можно не молчать, а что-то сказать и даже сделать. Потом как-то стали попадаться на глаза вакансии их той конторы — кажется, кто-то решил, что и правда хватит.
- В школе где я работала, к нам однажды пришла работать женщина, которая сказала, что ей скучно дома. Она была уже в возрасте, всю жизнь муж содержит. И вот она была все время на лайте. Она на лайте вела уроки, не парилась про отчеты и все такое. Дети кайфовали с ней. Но однажды ей не дали отпуск именно в том месяце лета, в котором она просила (чтобы с мужем совпал отпуск) — и она с такой же легкостью уволилась прямо перед 1 сентября. Вот мой эталон.
«Наш коллега привел на работу ягненка»
- Я честно отработал неделю. Нормальная контора, нормальные люди, работа понятная. Первые дни сам засиживался — новое место, хотел показать себя, дел было много. А в пятницу закончил все ровно в пять, дел больше не было, и я впервые засобирался домой вовремя. Сохранил все, закрыл вкладки, в 17:04 выключил ноутбук. Подходит руководитель: «Куда собрался?» Я говорю: «Домой, рабочий день закончился». Он говорит: «У нас так не принято, посиди еще». Я смотрю на него, смотрю на коллег — они все сидят с такими лицами, что сразу понятно: они так сидят каждый день и давно уже не помнят зачем. Включил ноутбук, досидел до шести. В выходные подумал и в понедельник позвонил — сказал, что не приду. Руководитель, кажется, так и не понял, чего это я так возмутился. Ну и ладно, я уже в другом месте.
- Проработала в компании три года. За три года — ни одной премии, ни одного спасибо, зато замечания прилетали исправно. Однажды на общем собрании директор говорит: «Нам нужны люди, которые горят работой». Я подняла руку и говорю: «Я, кажется, уже перегорела». Написала заявление прямо на том собрании. Директор потом звонил дважды. Я не взяла трубку ни разу — не из принципа, просто была занята: сидела на новом месте и получала премию за первый месяц.
«Встретил эту „картину маслом“ не в частном доме, а в реальном работающем офисе компании по металлопрокату»
- Работала продавцом. Директор ввел правило: улыбаться каждому покупателю, даже если тот хамит. Я улыбалась. Месяц улыбалась, два. На третий месяц мужчина у кассы говорит мне: «Чего лыбишься, работай давай». Я улыбнулась еще шире, сняла бейдж, положила на кассу и говорю: «Всего доброго». Директор потом звонил, говорил, что так нельзя, что надо было отработать две недели. Я говорю: «Улыбаясь?» Он пофыркал, но мне уже без разницы было.
Бонус: иногда даже увольнение не помогает
- Через день после увольнения звонок от управляющей: «Почему не на смене?» Я: «Я уволилась» Она: «Я знаю, и?» Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с таким? Как справлялись?
