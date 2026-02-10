20+ историй от людей, которые бросили «хорошую» работу ради мечты

Диплом инженера- механика пришлось засунуть в ..., ну да вроде слово опять разрешили...Работаю мастером ремонтов! Нет такого, что- бы не мог починить! Одежда грязная, пыль, запахи иной раз тоже не приведи Г-сподь! Но !!! Когда я вижу радость людей от новой ванной комнаты, красивого пола, покрашеной квартиры - это не передать словами! Мои работы радуют людей, некоторым даже жизнь меняют!!! Чувствую себя на вершине мира - дарю людям красоту и удобство!!! А сидел бы в офисе, чертил никому не нужные станки...Нет, пусть грязь, пусть тяжёлый физический труд, но я делаю что-то важное для людей и другой судьбы для себя не представляю !!!