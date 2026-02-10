Диплом инженера- механика пришлось засунуть в ..., ну да вроде слово опять разрешили...Работаю мастером ремонтов! Нет такого, что- бы не мог починить! Одежда грязная, пыль, запахи иной раз тоже не приведи Г-сподь! Но !!! Когда я вижу радость людей от новой ванной комнаты, красивого пола, покрашеной квартиры - это не передать словами! Мои работы радуют людей, некоторым даже жизнь меняют!!! Чувствую себя на вершине мира - дарю людям красоту и удобство!!! А сидел бы в офисе, чертил никому не нужные станки...Нет, пусть грязь, пусть тяжёлый физический труд, но я делаю что-то важное для людей и другой судьбы для себя не представляю !!!
20+ историй от людей, которые бросили «хорошую» работу ради мечты
Многие из нас живут по инерции: диплом, хорошая работа, карьерная лестница... Но что делать, если на самой вершине ты понимаешь, что лестница приставлена не к той стене? Кто-то решается на перемены в 20 лет, а кто-то — после 15 лет в бухгалтерии. Мы собрали честные рассказы людей, которые бросили «нормальную» жизнь ради керамики, музыки и даже миссий на Марс. Это истории о страхе, безденежье, поддержке (или ее отсутствии) и том самом чувстве свободы, которое накрывает, когда ты наконец-то начинаешь жить свою собственную жизнь.
- Прежняя работа сильно сказывалась на моем здоровье. Так что я нисколько не жалею о том, что уволилась. Я мечтала работать помощником продюсера в кино. Я устроилась помощником официанта и даже это было лучше моей прежней работы. © Thin_Sherbet358 / Reddit
- Уволилась с работы, записалась на английский и испанский, продлила абонемент в зал, достала все непройденные курсы, решила вести блог и впервые в жизни решила посвятить год только себе. Пошли нафиг все загоны! © taya.kudrina
- 11 лет я работал инженером в крупной энергетической компании. А потом взял и уволился, чтобы всю свою жизнь посвящать любимому делу. Я работаю с кожей, делаю прочные, долговечные и ну очень уютные изделия. Прошел год. Есть свои сложности, порой очень тяжело. Но это того стоило. Не бойтесь, реализуйте свои мечты. Все реально. © LostAngelAisha / Pikabu
- Жена бросила работу бухгалтером, на которой проработала 15 лет и начала... Варить мыло. Естественно, я был против. Сколько на том своем мыле можно заработать? К тому же пенсионные перестали начисляться, раз уволилась. Я не поддержал жену, и она обиделась на меня. Мы никогда так не ссорились, она даже съехала с детьми к своей маме. Я не стал их останавливать, подумал, «закончатся деньги — вернутся». Но в этот период за моей женой стал ухаживать один из моих друзей. Она в начале отказывала, а потом ответила взаимностью. И теперь подает на развод. Смотрю их фото в соцсетях, жена счастливая, дети тоже. Она также варит мыло, и видимо, он их содержит. И я бы так мог, жена все равно зарабатывала гораздо меньше меня. Но я жмот и теперь расплачиваюсь за это. © Не все поймут / VK
- Мы с женой продали все и переехали на Таити, чтобы открыть там клуб для виртуальных игр. Честно скажу, было много проблем и трудностей. Несколько раз мы закрывались, но все же открывались заново. На самом деле мы сейчас планируем возвращаться назад в Канаду. Но это была прекрасная мечта, которую не удалось реализовать на все сто. © Another*****Canadian / Reddit
- Я 6 лет работала в IT и уволилась. Сейчас буду выгуливать собак за деньги. Просто потому что я выбрала быть счастливой. © its_bekish
Замечталось нам открыть на Таити (!) виртуальное казино, но не заладилось! Блин, а из Канады вы не могли открыть то-же виртуальное казино??? Бизнес-идея так себе, много вас таких хитрожопеньких!!! Зато - мы так пытались, но неизвестно почему не получилось !!! Известно!!! Думать надо тем органом которым вы только едите !!!🤣🤣🤣
- Ну что ж, денег у меня теперь точно меньше стало. Зато больше свободного времени для хобби. Не все так радужно и прекрасно, но я точно не жалею о своем выборе. © pink_ghost_cat / Reddit
- Работала я менеджером много лет. Дико устала, но родные наседали: мол, тебе так повезло с зарплатой. Думаю: ну хоть хобби разные попробую. То шитье, то ожерелья из бусинок. Пока все вдруг не перевернулось с ног на голову. Подходит ко мне коллега и спрашивает: «Слушай, ты вроде шьешь. Хочу сестре подарок сделать, можешь ей сшить игрушку — копию ее кошки?». Я такая: «Да без проблем». Сшила, принесла, все коллеги увидели и понеслась! Заказ за заказом, те потом своим друзьям показывали. И в один момент я поняла, что можно спокойно и этим зарабатывать. Уволилась, хотя родные, конечно, ох как долго меня отговаривали!
- У моего мужа есть высшее образование, но работать в офисе ему было невероятно тяжело. В итоге он уволился и пошел преподавать самооборону и проводить стримы с компьютерными играми. Мы когда брали новый дом, нас прям спросили, не может ли он вернуться на прежнюю работу с хорошими деньгами? Меня это так задело. У меня хорошая работа, стабильный заработок, муж тоже зарабатывает, просто делает это тем способом, что не вгоняет его в хандру. © DarlingPotPrincess / Reddit
Зарабатывать на жизнь хобби??? Идея так себе!!! Сегодня идёт, завтра мода поменяется...Да и хобби превращается в работу, а это со временем начнёт угнетать!!! Оно конечно если партнёр хорошо зарабатывает...А жить за счёт женщины это по другому называется!!! Вот напомните как???
- Удивляюсь тому, как некоторые люди могу за один день целиком и полностью изменить свою жизнь. Работал я как-то с одним забавным чуваком, который ни черта не понимал в инструментах, починкой которых мы занимались. Никто не знал, что он делает на этой работе, почему он тут, да и он сам, наверное, не понимал этого. В один день он просто пропал, сказали, что уволился. Спустя полгода я узнал, что он открыл свою галерею в центре города, где богатые люди наслаждаются картинами и могут втридорога что-то приобрести. Вот так человек сегодня чинит строительные инструменты, а завтра уже открывает свою картинную галерею. © Не все поймут / VK
- Я уволился с работы инженером, чтобы посвятить себя музыке. В некоторые дни у меня все хорошо: я работаю над своим мастерством, публикую музыку и выступаю с концерами. В другие дни меня охватывает ужас. Мои мысли мечутся от личных проблем до финансового положения. © kakamuttai / Reddit
- В мои 20 лет мне была гарантирована крутая карьера. Я работала логистом с отличной зарплатой. Звучит как мечта. Но я чувствовала, что живу не свою жизнь. Рискнула и ушла. Всерьез думала, что буду питаться одной гречкой. Но когда находишь свое призвание, чем-то другим заниматься просто не возможно. Я занялась керамикой. Сейчас мой доход снова растет. Но это не та цена, за которую я продаю свое время и энергию. Это плата за то, что я делаю с любовью. © t.sapronova.ceramic
Работала в фирме по продаже систем видеонаблюдения, лепила рыбок из керамики и ... работу не бросила потому-что, если ты взрослый человек, то понимаешь, что рыбками счета не оплатишь. А не оплатишь- будешь бомжевать и есть неизвестно что!!! Да вы у Руконожки спросите !!! Ей может и хочется рыбками зарабатывать, но...
- Однажды меня сильно взбесила работа с людьми, настолько все заколебали, что я уволилась. Через какое-то время снится сон, что я работаю на заводе. Такой легкий и веселый сон. Я взяла и пошла. Устроилась за день, прошла инструктаж, сейчас сама сижу в собственном кабинете и паяю микросхемы. Образование вообще в другой области, но не зря же я с дедушкой росла. Работа строго с 08:00 до 17:00, общаться ни с кем не надо, вижусь только с начальником, который много не говорит. Это самый настоящий кайф! © Не все поймут / VK
- Когда я уволилась, мне говорили: «Зачем? У тебя же была хорошая должность, стабильная зарплата, перспективы». Но никто не знал, что происходило внутри. Постоянные стрессы добивали меня. Гормональные сбои, лишний вес, с трудом вставала с постели. Уволилась и вздохнула свободно. Потом почти сразу устроилась на другое место, где уже все нормально было. И обнаружила, что беременна. Так что все хорошо. © dariga_aituar
- Что вы знаете об экзистенциальном кризисе? В 27 я уволилась с ненавистной работы и пошла пешком 600 км по северу Испании. Совершенно одна. С собой только один рюкзак, несколько сотен евро на ночлег и еду и моя голова, полностью набитая мыслями. © ulzhan.co
Устроилась на другую работу и .... вдруг обнаружила, что беременна!!! Хорошая работа! С сюрпризами!!!🤣🤣🤣
- Просто потрясающе! Лучше не бывает. Я бросил рутинную работу внештатного музыканта, вернулся в университет, и теперь работаю над миссиями на Марс для NASA. Однако это не обошлось без жертв. Учеба в инженерном вузе — это тяжело в любом возрасте. © LiveFromJezero / Reddit
- Пахала в офисе: с утра до ночи цифры, счета, отчеты. Однажды случайно услышала разговор начальника: «Да куда она денется? Накинь ей еще этих задач». Собрала волю в кулак и начала готовить план до увольнения. Наступает день Х. Захожу к шефу, кладу заявление. Он ухмыляется: «Да кому ты нужна-то?» И тут я с хлопком кладу перед ним на стол свой авторский сборник задач по математике. Он не знал, что за эти пару месяцев я набрала полную запись учеников. Дети в восторге, бегут ко мне ради моих фирменных загадок и нестандартных примеров. Теперь работаю из дома, детей обожаю, доход отличный. А начальник пусть ищет новую дурочку, которая «никуда не денется».
- Решила, что мечты нужно исполнять. Поэтому уволилась с работы, собрала все вещи, переехала в другой город и завела себе енота. Получила работу кондитера, о которой всегда мечтала, хожу по музеям, театрам, гуляю среди старых улиц в свободное время и вообще, делаю все то, что мне хочется. И я счастлива. Люди, жизнь коротка, поэтому делайте, что хотите! Воплощайте мечты в жизнь, ведь такого времени может больше и не быть! © Не все поймут / VK
Надеюсь, енот тоже ходит по музеям и театрам и гуляет среди старых улиц)
- В 25 лет стрельнуло все бросить и наконец посвятить себя созданию мультфильмов, как я всегда мечтала. Это было не то что смело... На данный момент у меня готова идея и написан сценарий пилота, есть первые дизайны персонажей и в процессе раскадровка. Планирую сделать что-то вроде пилотной анимации на пару минут и посмотреть как получится. © esfenial_animation
- Моя мама обожает готовить. Готовит очень вкусно, а главное — с удовольствием. Работает простым бухгалтером. Работа ее сильно напрягает, она постоянно уставшая. Мы с папой постоянно уговаривали ее уволиться, но не получалось. А вчера мой отец, от которого я ни разу не слышал ни одного плохого слова пошел к маме на работу и жестко обругал начальницу. Естественно, маму уволили. Сначала она злилась, а потом даже обрадовалась. Теперь печет дома тортики и кексики на заказ — очень счастлива. © Не все поймут / VK
- Подружилась я как-то с коллегой. Она не карьеристка, но хорошо делала свое дело и быстро шла по карьерной лестнице. Назначили ее начальником отдела, приходим на первую планерку, а ее нет. Все в шоке, ничего не понимают, и тут я получаю от нее фотку, где она стоит в защитном костюме от пчел. И сообщение: «Я тут купила три улья. Ну эту работу, буду мед делать. Приходи ко мне на чай». Ну и все, она теперь регулярно отдает мне баночки с медом и с содроганием вспоминает свой офисный быт. Хочу так же смело идти за мечтой.
Вот для вас еще парочка статей о том, как люди идут за мечтой несмотря ни на что:
Комментарии
Здорово всем бросить, когда нет ответственности и обязательств.
И смешно читать, когда человек 25 лет от роду говорит, что "бросил все". Чего все то? Ещё ничего толком и не успело начаться, только пробовать начал.
"Смело идти за мечтой" хорошо когда у тебя хороший тыл. И подушка безопасности. И ты в курсе что везде надо работать.
А все эти сказки про "успешный успех" из ниоткуда и из ничего с мылом, в 90 процентах просто сказки с недосказанными условиями - то родители содержат, то муж, то "папики", то есть квартира которую сдаешь.
и все равно , как сказал генерал Чернота , что везёт в этой жизни только венгерцам , а так , хоть жни , хоть куй ...
хочу писать про котиков, возобновляемую энергетику и возобновляемую энергетику на основе котиков, зарабатывая на этом хотя бы миллион долларов в год!!! А пишу по заданным ключам за намного меньшие деньги. Ну, блин, хоть не в офисе и график сама себе составляю.
Суммируем - если ты молод, тебе есть где жить, есть кто оплачивает твои счета, нет тех кого ты должен содержать кроме себя - займись фигнёй, за которую платят копейки!!! Не в деньгах счастье !!!