15+ историй о том, что происходит, когда человек плюет на риски и идет за мечтой

Всем нам нравится ощущение стабильности и комфорта, когда можно с уверенностью планировать завтрашний день. Но ведь иногда в глубине души живет мысль: «А ведь я всегда хотел другого». Многие так и не решаются на глобальные изменения, живут, как привыкли. Но если поставить на карту все и начать действовать, можно действительно круто изменить жизнь. Расстаться после 30 лет брака, родить ребенка, прыгнуть с парашютом, выучить французский, научиться лепить из глины — иногда просто нужно рискнуть.