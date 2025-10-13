15+ историй о том, что происходит, когда человек плюет на риски и идет за мечтой
Всем нам нравится ощущение стабильности и комфорта, когда можно с уверенностью планировать завтрашний день. Но ведь иногда в глубине души живет мысль: «А ведь я всегда хотел другого». Многие так и не решаются на глобальные изменения, живут, как привыкли. Но если поставить на карту все и начать действовать, можно действительно круто изменить жизнь. Расстаться после 30 лет брака, родить ребенка, прыгнуть с парашютом, выучить французский, научиться лепить из глины — иногда просто нужно рискнуть.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
- Моя семья — все юристы. И мама, и папа, и дядя. И, конечно же, я должен был пойти по пятам предков. После школы долго не мог решиться куда поступать, поэтому родители просто заперли меня на юрфак. На втором курсе начал играть в КВН. И понеслось... Юриспруденция — это такая нудятина, а я хотел быть комиком, актером, реквизитором, дрессировщиком тигров. Короче кем угодно, лишь бы не юристом. Тигров боюсь, в руках все разваливается. Значит решено — мое место на творческом поприще. Самое сложное — сказать родителям. Долгие разговоры и уговоры, но все же я победил. А что сейчас? Пишу сценарии для фильмов, сериалов, скетчей и креативных реклам. А юристами пусть родители работают. © Палата № 6 / VK
- Мне 33, есть сын, с мужем в разводе. Решилась на мечту всей жизни — стать судьей. Сейчас работаю в суде, получаю магистратуру. Но мне постоянно посторонние люди говорят, что я поздно к этому пришла, что пора остепениться, сесть дома и родить. Нужно найти мужчину и жить семьей, что зарплата маленькая в суде, что мне вообще должно быть стыдно в таком возрасте получать такие копейки. Мол, лучше в магазин возле дома пойти работать, чем это. Как меня бесят такие советчики! © Подслушано / Ideer
- Я женщина, и мне очень нравится рыбалка, но есть нюанс: меня никто на нее не зовет. Спрашивала парня, предлагала поехать вместе с палаткой, насладиться свежим воздухом и прямо у реки покоптить рыбу. Мое предложение его возмутило, ведь не женское это дело — рыбу ловить, он лучше с друзьями скатается. Расстроилась, попросилась поехать вместе с папой, а он мне говорит, что мест нет и вообще я мешать буду. Решилась на отчаянный шаг и позвала на рыбалку свою подругу, которая всегда за любой движ. Она дала добро, и мы вдвоем утрецом выдвинулись на место. Шикарно отдохнули, полюбовались ночным небом, а днем поймали только одну щуку, но зато громадную. Скинула фотку рыбины всем мужчинам, которые мне отказали. Выкусите, жадюги. © Подслушано / Ideer
- Я бросил работу и основал свое дело. У нас с женой были маленькие дети, она работала, родители помогали с деньгами, чтобы прокормить нас и воспитать детей. Это было невероятно тяжело и очень рискованно. Но в итоге все получилось. © starkrampf / Reddit
- У меня был день рождения и друзья сделали крутой подарок — билет на концерт любимой группы в Амстердаме. Сначала думал отказаться, потому что добраться туда не просто. В итоге они меня убедили поехать. Взял отпуск, приезжаю и оказывается, что это был пранк, а билет ненастоящие. В итоге билет я купил на месте и оторвался на полную. Без этой дурацкой шутки никогда бы не решился ехать. © Палата № 6 / VK
- Сегодня два года, как я вышла замуж второй раз. Мне было 50, мужу 53. За год до этого я покинула 30 летний брак, поменяла сферу деятельности и переехала. Что я могу сказать? Было ли мне страшно менять свою жизнь? Да. Боялась ли я остаться одна? Нет! Жалею ли я что решилась выбрать себя? Нет. Счастлива ли я? Да. Никогда не поздно начать жить свою жизнь. © olgaarhipovska
- Похоже я взрослею. Впервые купила что-то для себя. Я давно и искренне хотела себе кольцо с бриллиантом. И просто одним днем зашла в ювелирный, влюбилась в одно кольцо и купила. Не отговаривала себя, не искала варианты подешевле, даже денег не жалела. Просто купила и пошла жить дальше. Теперь так горжусь собой. © emma.stepanova
- Уже больше года хочу уволиться с высокооплачиваемой работы и переехать в родной город. Вчера наконец-то решилась и сообщила директору. Думала, что придется выслушивать лекции о том, как я подвела его и тому подобное. А он меня выслушал, понял и еще обещал помочь найти новую работу. Как же часто мы недооцениваем людей, которые нас окружают! © Подслушано / Ideer
- 8 лет назад я совершенно спонтанно забронировала билет в один конец через всю страну. У меня не было там ни работы, ни жилья. Я переехала с одним чемоданом, начала жизнь заново. И это было лучшим решением, что я могла сделать. Теперь я живу у океана и работаю на работе мечты. © RightTimeWrongWorld / Reddit
- Стала замечать, что часто снятся мне лошади. Во сне я все время пытаюсь поехать верхом, но что-то мешает и я просыпаюсь до того, как сажусь в седло. Эти сны меня мучили, я каждый раз просыпалась разочарованной. В какой-то момент я решилась и записалась в конный клуб. И вот прошло девять месяцев. Сначала я занималась верховой ездой один раз, а сейчас уже пять раз в неделю. И каждая тренировка заряжает меня энергией и наполняет радостью. Я наконец-то счастлива! © Подслушано / Ideer
- Я всегда мечтала выучить французский, но жизнь решила внести свои коррективы. Работа, семья, заботы — казалось, времени нет ни на что. Однажды, увидев в парке даму, читающую книгу на французском, я решила, что это все отговорки и я смогут выделить время на его изучение. Нашла в интернете онлайн-курсы, записалась и усердно училась. Через год уже могла свободно разговаривать. Знание французского открыло мне столько новых дверей. Новые знакомые, путешествия и даже к новой работе! С куда большей заработной платой. Главное, что я поняла: никогда не поздно начать что-то новое, если это действительно важно для тебя. © Палата № 6 / VK
- Грустила из-за расставания с парнем. Моя сестра решила хоть как-то меня поддержать, говорит: «Зачем нужны парни, когда есть Юлий Цезарь? Ты про него лучше думай». И несет книжку — почитать о нем. Кто ж знал, что Цезарь этот изменит мою жизнь, потому что в итоге я увлеклась историей, в связи с этим мое второе образование — историко-юридическое. И парень у меня теперь хороший, такой же забавный как я. Благодарю Гая Юлия Цезаря за увлечение историей, второе образование и любящего парня. © Карамель / VK
- Насмотревшись разных видео, я решила, что пора что-то в жизни менять и... записалась на мастер-класс по гончарному искусству. Я давно мечтала об этом. Вообще, я никогда раньше не работала с глиной и потому чувствовала себя жутко неуверенно. Но с каждым новым изделием я становилась все лучше. В конце курса я создала вазу, которая стала гордостью моей коллекции! И нет, я не стала вдруг гением в этом деле и не начала зарабатывать огромные суммы. Отнюдь. Просто этот опыт научил меня терпению и показал, что никогда не поздно учиться новому. © Палата № 6 / VK
- Всю жизнь проработала бухгалтером, а тут в 40 лет пошла на танцы. Закончилось все заявлением по собственному желанию. Ушла преподавать танцы, родственники забили тревогу, да на что я вообще жить буду, детей кормить. Только вот они не знают, что меня эти танцы вытащили из глубокой апатии. Да, пока доход от танцев меньше, но я взяла несколько бухгалтерских проектов на удаленке и утром встаю с кровати с радостью.
- Я бросаю свою уютную и высокооплачиваемую работу на погрузчике, чтобы пойти в колледж и изучать историю. Просто потому, что я обожаю историю. Надоела эта нудятина на работе, не выдержу больше и дня таскания ящиков. Звучит наивно, но я просто не могу уже по-другому. © WeGottaGetOuttaTS / Reddit
- Решилась, наконец, зайти в кондитерскую, мимо которой ходила год. Купила макарон на пробу — закрыла гештальт. Сижу в парке, ем его, читаю объявления о продаже машин. Натыкаюсь на формулировку: «Продаю по причине закрытия гештальта по кабриолету». Вот это шик! © nikaomega
Вот вам еще несколько статей о том, как меняется жизнь к лучшему, если решаешься исполнять свои мечты: