13 людей, которые сделали шаг навстречу мечте — и не прогадали
Часто бывает так, что работа не радует, а зарплата едва покрывает нужды. Поэтому, когда любимое дело вдруг превращается в работу мечты, кажется, что сбылась сказка. Но такие истории случаются не только в кино. Пока одни учатся печь торты и заводят кулинарный блог, другие делают первые шаги в балетной студии. Главное — не бояться. Следующие истории расскажут о тех, кто превратил любимое дело если не в источник дохода, то в источник счастья.
Когда любишь то, что делаешь — каждый день в радость
- Всю жизнь любила балет. Но мама в детстве не отдала — телосложение не балетное. Уже потом наткнулась на объявление, что есть балет для взрослых. Занимаюсь уже 2 года. Да, балериной мне не стать, но недавно к нам в студию пришел фотограф, делал фото во время занятия. На днях отправил исходники мне — я глазам не поверила. Такая легкость, красота, грация. Будто мне снова 17. Никогда не прекращайте мечтать и ищите себя! © Карамель / VK
- На рабочих корпоративах я всегда оказываюсь в центре внимания. Пока все приходят в стандартных платьях или костюмах, я каждый раз удивляю чем-то новым: яркие оттенки, необычные фасоны, стильные детали. И вот недавно до меня дошли слухи, что коллеги обсуждают мой гардероб. Мол, откуда у меня столько нарядов, не иначе как из сэконд-хенда. А секрет прост: я с детства шью. Меня этому научила бабушка, и с тех пор это стало моим любимым хобби. Даже на свой выпускной я пришла в платье, которое полностью создала сама! Сейчас шью в удовольствие — иногда себе, иногда подругам, иногда даже беру заказы. © Карамель / VK
- Мне 22 года, я сменил 2 работы и работаю на третьей. В моменте я понял, что надо заниматься чем-то для души и решил пойти по швейным стопам мамы и купил машинку для вышивки на одежде без каких-либо знаний об этом деле! Купив машинку, я понял, что не знаю даже как заправить нить и пошел на курсы, за 2 часа мне объяснили базу, а дальше я обучался с помощью онлайн платформ. © SEGA17 / Pikabu
- Лет восемь занимаюсь фотографией и довольно успешно. Виной всему случай из школы, который произошел 10 лет назад. Мне тогда купили новенький телефон с крутой камерой, и я фоткала все подряд. Как-то раз, мальчик из параллели, который мне нравился, сказал, что у меня прекрасно получается и я прирожденный фотограф. Я так вдохновилась! На день рождения получила камеру, а на Новый Год — курсы. Много практиковалась, и так же много училась. Недавно встретилась с тем мальчиком, чисто случайно, и он признался, что соврал тогда, чтобы не обидеть, но я на него не злюсь. Я обрела дело своей жизни. © Карамель / VK
- Мечтала о кофейне, но жизнь крутила на нелюбимой работе. Однажды подумала: «А пошло оно все». Написала заявление, сняла помещение на углу. Страшно было — жесть. Но в первый же день зашла бабка и выдала: «Ну сделай мне теплого молока с пенкой, доча». И все — сердце мое растаяло. Сейчас у меня свои постоянные посетители, свои приколы, свои утренние сплетни, и я впервые за много лет просыпаюсь с улыбкой. © Мамдаринка / VK
- Когда я была школьницей, я очень любила рисовать. Но поддержки моего увлечения я не получила, а в детстве очень важно мнение взрослого. Старалась, старалась и затухла. Никому не показывала, стеснялась. Два года как я начала делать мини-картины близким людям и вот одна из последних. © All4No / Pikabu
- Когда ушла в декрет, долго сидеть без дела не смогла, поэтому завела кулинарный блог. Для меня это было просто развлечение, способ отвлечься, но подписчиков становилось все больше. И тут внезапно мне пишет одно заведение — говорят, что давно следят за моими постами и хотят предложить работу контент-менеджера. Это вообще не то, чем я занималась до декрета, но предложение меня так вдохновило, что я согласилась. Сейчас уже больше года работаю там и кайфую! До сих пор не верится, что обычное хобби может так круто изменить жизнь. © Карамель / VK
- Испекла свой первый торт на заказ. Руки дрожат, на кухне бардак, а я сижу и реву над кремом. Отвезла его заказчице с мыслью: «Все, баста, это последний раз». Два дня тишины — и тут прилетает сообщение: «Это был лучший торт в моей жизни. Сможешь еще три на воскресенье?» Я аж села. Не знаю, как это описать... как будто кто-то тебя по башке дубиной бах, и ты просыпаешься. Я теперь поняла, что путь к мечте — это вообще не что-то пафосное. Это когда ты в тапках и с мешком муки на башке стоишь и веришь, что у тебя может получиться. © Мамдаринка / VK
- Когда я начинала заниматься историческими танцами, моя мама крутила мне кудри на бигуди (тогда купить плойку было роскошью), которые потом, как могла, оформляла в прическу. Однажды вечером перед очередным балом я загулялась с подружкой и опоздала к назначенному часу. Мама утвердительно сказала: «Ну, теперь-ка давай сама». Со слезами и соплями под ее руководством я крутила свои длиннющие волосы на бигуди, параллельно проклиная свое опоздание. Так и начался мой славный путь в мир причесок для исторических танцев. © Reygler / Pikabu
- Пол жизни проработала на нелюбимых работах. Маленькая зарплата, отсутствие карьерного роста, все делаю через силу и как итог — выгораю. Я безумно устала от этого. В отпуске попробовала начать вести дневник и с удивлением поняла, что мне нравится писать. Решила рискнуть и написать собственную книгу в жанре современного любовного романа. Просто, но всегда актуально. И пошло! Меня теперь публикуют, и я зарабатываю на этом деньги! Впервые в жизни счастлива, ведь превратила любимое дело в работу. До сих не верится. Я счастлива. © Не все поймут / VK
- Я всегда хотела петь. В детстве родители отказались отдавать меня в хор, сказали, что мне медведь на ухо наступил, и отдали на гимнастику. Но месяц назад выиграла сертификат в одну школу вокала. Было так неловко идти, думала, что преподавательница засмеет и вообще я отвратительно пою. Но оказалось, что у меня есть и слух, и голос, и даже перспективы. Вот так в 37 лет я исполнила главную мечту своей жизни. © Не все поймут / VK
- Меня зовут Александр, и я делаю миниатюрные домики. Несколько лет назад я вышел на пенсию, сын попросил меня помочь различными работами в загородном доме. Многое было связано с деревом, и я сразу сказал, что с ним не умею работать. Знал бы я тогда, что с деревом я не только научусь работать, а еще и полюблю это дело всем сердцем. © sasha.master / Pikabu
Для умного препродавателя все ученики талантливы, перспективны и обладают хорошими данными.
А честный преподаватель сидит бех денег.
А в этих подборках вы найдете еще больше интересных историй про то, как любимое дело стало частью жизни:
- 13 невероятных историй о том, как люди нашли свои странные хобби
- 18 человек, которые нашли себе увлечение и теперь нарадоваться не могут
- 20+ человек, которые показали все, на что способны, в своих хобби. И это заслуживает аплодисментов
Комментарии
Спасибо за несколько настоящих историй в статье — за те, которые не с пабликов типа «Придумано».