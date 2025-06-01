13 людей, которые сделали шаг навстречу мечте — и не прогадали

Часто бывает так, что работа не радует, а зарплата едва покрывает нужды. Поэтому, когда любимое дело вдруг превращается в работу мечты, кажется, что сбылась сказка. Но такие истории случаются не только в кино. Пока одни учатся печь торты и заводят кулинарный блог, другие делают первые шаги в балетной студии. Главное — не бояться. Следующие истории расскажут о тех, кто превратил любимое дело если не в источник дохода, то в источник счастья.