15 курьезных случаев, которые могли произойти только на приеме у врача

Поликлиники и больницы — места, куда не особо приятно попадать. И дело не только в том, что никто не любит болеть. Вечный страх, где же тот мужчина, за которым вы занимали, а он отошел; категория «мне только спросить»; говорливая соседка по палате, которая знает все народные рецепты... Еще и врач смотрит на вас, как на симулянта. Или посетитель, который уже сам себе диагноз поставил. Поверьте, и пациенты, и медицинские работники могут рассказать много историй.