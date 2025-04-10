История про плохо помытую баночку это из прошлого века? Потому что в этом веке для сдачи анализа пациент обязан был получить стандартный стерильный контейнер.
15 курьезных случаев, которые могли произойти только на приеме у врача
Поликлиники и больницы — места, куда не особо приятно попадать. И дело не только в том, что никто не любит болеть. Вечный страх, где же тот мужчина, за которым вы занимали, а он отошел; категория «мне только спросить»; говорливая соседка по палате, которая знает все народные рецепты... Еще и врач смотрит на вас, как на симулянта. Или посетитель, который уже сам себе диагноз поставил. Поверьте, и пациенты, и медицинские работники могут рассказать много историй.
- У меня был 4-летний пациент, который все время кричал: «Доктор, доктор! Мне срочно нужен доктор!» И так всю мою смену. Как-то захожу и спрашиваю, что же ему так срочно нужно? А он деловито отвечает: «Спагетти!» © mcbubss / Reddit
- В начале 90-х работала в регистратуре. Приходит дедушка и ставит передо мной почти заполненную трехлитровую банку с жидкостью, похожей на чай. Я почему-то решила, что это сок яблочный. А дед засовывает голову в окошко и кричит: «Куда мне это сдать?» Оказалось, там была его моча за 24 часа. © Svet-Lana Doina
- Мама в больнице работает. Историй там на три тома хватит. Вот как-то пришла женщина сдавать анализ «мочи на сахар». Лаборант смотрит на баночку и спрашивает: «А что за осадок какой-то странный у вас? Вы баночку хорошо помыли?» Пациентка выдает: «Так это же сахар! Вы же сами сказали, что моча на сахар». © Elena Nakami
- Пошла к флебологу: в кабинете паренек сидит за компом, играет во что-то, сразу и не заметил меня. Описала симптомы, а он: «Вид у вас здоровый. Сидели бы вы дома». А потом знакомая из этой поликлиники рассказала, что там отродясь флеболога не было. И что это? Так и не поняла. © Медина Ибрагимова
- В палате одна дама после родов не могла сходить в туалет. Принесли ей слабительные свечи. Говорит: «Глотать их как?» Решили, шутит, посмеялись. Утром врач спрашивает, помогло ли, а дама отвечает: «Вы бы сами попробовали это проглотить, а потом спрашивали». И тут мы осознали, что она не шутила. © Svetlana Tavarini
- Я сломала ногу и попала в отделение скорой помощи. Для пациентов там были зоны, разграниченные занавесками: отлично слышно, что происходит вокруг. И, заходя к новому пациенту, доктор повторял одну и ту же фразу: «Добро пожаловать в Нарнию!» Каждый раз он говорил это так серьезно! Честное слово, пока он дошел до меня, я уже просто рыдала от смеха. © slpeach91 / Reddit
- Был в нашей поликлинике ремонт. Года три, наверное. А мне нужно было посетить гинеколога. Обычно кабинет всегда был разделен на два: один со столом врача, второй — смотровой. Но в связи с ремонтом кабинет переместили в зал для ЛФК: такая длиннющая комната. И вот заходишь, а там маленькая ширмочка, в уголке сидит беременная девушка с каким-то аппаратом. Строитель в розетке ковыряется. Врач мило говорит: «Идите за ширму, раздевайтесь». Ну как бы уже неловко обсуждать свои проблемы при посторонних, так еще, зайдя за ширму, вижу, что снаружи на лесах что-то делают работники и при этом никаких шторок нет. В общем, ширму долго переставляли, девушку в положении перемещали, мужика выгнали и закрыли дверь. При этом я получила от всех укор, что нельзя быть такой закомплексованной. Больше я туда не хожу.
- Моей 5-летней малышке нужно было наложить швы на лоб. Конечно, она была против, поэтому ей дали леденцы, включили мультфильм и нанесли обезболивающий гель на рану. Но все равно ее пришлось держать втроем. Когда мы уходили, я поблагодарила персонал за все, а моя дочь лишь сказала: «Да, спасибо. Надеюсь, я больше никого из вас не увижу!» © SheShouldGo / Reddit
- В два часа ночи возвращались с другом с дискотеки. Проходя мимо городской поликлиники, решили присесть на ступеньки отдохнуть. Через несколько минут к нам подошел мужик и спросил: «Кто крайний?» Друг ляпнул, что он. Мужик отошел в сторону и пробурчал: «Два часа ночи, а я уже третий. Во сколько ж нужно сюда прийти, чтобы первым быть!» © larchik / Pikabu
- Мужчина на три дня просрочил дату для закрытия больничного. Ему объяснили, что это нарушение и эти три дня ему не оплатят. Спустя время попал к нему по вызову на дом. Спрашиваю, что случилось. «Закрыть больничный». На вопрос, почему он не явился в поликлинику, он ответил, что ждет сантехника и не может выйти из дома. © Медицинские истории / VK
- Очередь в поликлинике. Прием еще не начался, а одна дама уже ворчит. Медсестра ведет в кабинет парня в спортивном костюме и с рюкзаком. Сварливая дама сразу: «Куда без очереди?!» А медсестра спокойно отвечает: «Женщина, вообще-то это врач». Немая сцена. © dragonlal / Pikabu
Мне в детстве тоже накладывали швы нна лоб. Помню, как врач сказала: " Это не больно, как комарик кусает". Я поверила и мужественно терпела первые 2-3 прокола иголкой по живому. Но боль была такой невыносимой, что я заплакала и мне стали держать голову. Но обиднее всего было то, что врачиха обманула, а я поверила ей.
- Как-то у меня был пациент, который не понимал, где он и что происходит. И если обычно люди говорят, что они дома, а не в больнице, то этот был совершенно уверен, что сидит в пиццерии. Задаю стандартные вопросы: какой месяц, год... Дедок не отвечал. Тогда спрашиваю, какое время года? «Сезон пиццерий!» — весело отвечает он. Пожалуй, это лучшее время года. Кстати, уже через пару дней дедуля играл со своей внучкой в нарды и даже выигрывал. © fuzzyberiah / Reddit
- Как-то я полгода ходила к участковому терапевту с жалобой на одышку и кашель. У меня такого никогда не было, поэтому тревога только нарастала. Каждый раз врач весьма преклонного возраста говорила, что в легких чисто, и отправляла меня домой с недовольным видом. Как любой пациент, я почитала в интернете, что может вызывать такие симптомы. Варианты проблем с сердцем совсем не нравились... Вооружившись новыми знаниями, отправилась на прием уже к заведующей. Там мне сказали, что негоже самой себе ставить диагнозы (в принципе, я согласна, но разве у меня был выбор?) и подвергать сомнению профессионализм такого опытного врача. На вопрос, можно ли сделать ЭКГ, ответили: «Так вы меньше двух лет назад делали... Ну ладно, сходите». В тот же день я сделал ЭКГ. Результаты обычно передают участковому через два дня. Но тут лаборант попросила меня подождать за дверью. Спустя 15 минут она вышла и потащила меня к заведующей. Под недовольные лица очереди меня ввели в кабинет (чувствовала себя героем-антагонистом на красной дорожке). Оказалось, что у меня бигеминия (разновидность аритмии), причем, как я поняла, дела не очень хороши. Меня записали на очередь на УЗИ и холтер. Правда, по совету знакомой, я обратилась в частный центр, сделала все обследования в течение 2 недель и уже прошла курс лечения, длиною в почти два года. А вот насчет подходящей очереди хотя бы на УЗИ сердца мне так и не позвонили.
- Накладывали швы 8-летнему ребенку. Он сильно нервничал, поэтому держали его все! Пацан вопит: «Мамочка, помоги!» И тут он замечает, что как раз мама и держит его ногу. Малой сразу не раздумывая орет во все горло: «Помогите! Полиция!» © MoochoMaas / Reddit
- Заболел отец. Температура высоченная, чувствует себя плохо. Мама решила вызвать врача на дом, чтобы больничный дали. Но ведь в поликлинику дозвониться непросто, поэтому она пошла сама. В окошко «Вызов врача на дом» очереди не было.
Мама: «Здравствуйте! Можно врача на дом вызвать?»
Регистратор: «Давайте документы больного!»
Мама: «Какие и зачем?»
Регистратор: «Мы без документов не принимаем!»
Мама: «Давайте я отойду на 2 метра и позвоню вам. Как документы по телефону показать?»
Регистратор зависла. Потом отмерла: «Ну мы же вопросы задаем по ним!»
Мама: «Так я на все отвечу! Спрашивайте».
Регистратор: «Фамилия, имя, отчество?»
Мама: «Иванов Виктор Николаевич»
Регистратор: «Улица Ленина, дом такой-то, квартира такая-то?»
Мама: «Да».
Регистратор: «1962 год рождения?»
Мама: «Да».
Регистратор: «Работает на таком-то заводе?»
Мама: «Да».
Регистратор: «Ожидайте врача».
Три «Да» и квест выполнен! Кто-то явно не выспался. © Nastas21 / Pikabu
Комментарии
Историй, связанных с поликлиниками и больницами много. Но большинство из них грустные и неприятные, о которых не хочется вспоминать. Хотя если посмотреть с другой стороны, то можно найти в них долю юмора.