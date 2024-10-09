16 человек убедились, что больница порой — это место, где рождаются истории
Истории
4 часа назад
Что и говорить, атмосфера в больнице, в общем-то, не располагает к улыбкам. И все равно именно там частенько рождаются запоминающиеся истории. А все благодаря случайностям и чувству юмора врачей и пациентов.
- Упала и потянула руку. Решила идти в травмпункт. Захожу в кабинет, врач, не отрываясь от монитора, спрашивает, что случилось. Рассказала, а он мне в ответ: «Снимайте штаны». Я в недоумении. В кабинете никого, да и трусы у меня не для показа мод. Но деваться некуда. Снимаю джинсы, а врач мне выдает: «Повернитесь, нагнитесь, одевайтесь». Думаю, что это было? Потом оказалось, что врач осматривал ноги на наличие синяков и ссадин от приземления на лед. © user9633972 / Pikabu
- Перед колоноскопией я решил пошутить и спросил у доктора: «Вы уверены, что все делаете правильно? Я ведь просто пришел на чистку зубов». Даже не задумываясь, он ответил: «Не волнуйтесь, мы можем добраться до них отсюда». © Skittles_the_Unicorn / Reddit
- Готовят к операции. Интерны мне все руки истыкали, я не выдержала и говорю: «Может, взрослых позовем?» Приходит врач, женщина лет 50, попадает в вену и уходит со словами «Учитесь, молодежь!» А потом она рассказала, как они всей бригадой чуть не уписались со смеха, когда я, засыпая под наркозом, выдала: «Блин, и кто ж меня оперировать-то будет?» © ЯЖЕМЕДИК : Медицинские Будни / VK
- Когда была подростком, мне делали небольшую операцию на ноге. И вот лежу я уже подключенная к капельнице. Входит анестезиолог, садится рядом с кроватью и, опершись локтями на колени, рассказывает мне о том, как все будет проходить. Внезапно мне стало не по себе. Смотрю, а он держит мою капельницу и уже вводит эту самую анестезию. А сам при этом продолжает болтать и даже не смотрит на меня. Мама мне потом рассказывала, что я подняла голову, чтобы посмотреть на него, и сказала: «Ах ты ж!», и тут же отключилась. © ImALlamaAgain / Reddit
- На прошлой неделе делали мне операцию. Лежу на операционном столе. Приходит анестезиолог. Спрашивает, на что есть аллергия. Ответила, что только на клубнику. Он поворачивается к остальном врачам и так серьезно говорит: «Слышали? Сегодня наркоз без клубники будет». © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
- Лежу в больнице, вокруг меня одни бабушки и дедушки. Услышала разговор, как дедуля подкатывает к бабуле: «Хотите, я вас пирожком угощу?» Она не захотела. Он в ответ: «За фигурой следите?» Она ему ничего не ответила. А он от нее не отстает: «Ну что? Поверьте, я раньше был молодой и красивый. Это сейчас я просто красивый». После они уже сидели и ворковали. © Unknown author / Pikabu
- Ударился мизинцем о дверной косяк, было очень больно. Сделал рентген, оказалось, перелом. Месяц спустя я пришел на плановый осмотр к ортопеду с опухшим фиолетовым пальцем с черным ногтем. Объяснил доктору, что у меня перелом. Он внимательно посмотрел на палец и серьезно так говорит: «Да, придется его удалить». Что? Пока я приходил в себя от шока, доктор добавил: «Извините, я имел в виду ногтевую пластину. Придется удалить ноготь». © DadsRGR8 / Reddit
- Боюсь операций просто до обморока. Приехала на плановую госпитализацию с грыжей в позвоночнике. А врач в приемном покое огромный, бородатый и басом говорит страшно. Я испугалась еще сильнее. И этот врач мне и говорит: «Нагнитесь». Я и нагнулась. Потом говорит: «Встаньте на обе стопы». Я встала. Все заболело еще сильнее. И тут лекарь вопрошает с улыбкой: «Движения есть. А чего приехала-то?» И я от сильной боли после всех этих движений ему выдала: «Просто поздороваться и показать, как умею». Поржали. Госпитализировали. © Lila.S / Pikabu
- Одна знакомая девочка умудрилась вывихнуть глаз, когда рожи корчила. Привели ее к травматологу, тот говорит: «Иди сюда, заглянем тебе в глазик». Посмотрел, а потом как заорет страшно прямо ей в лицо. Глаз сразу на место и встал, дернувшись от испуга. Прописали в итоге ребенку противовоспалительные капли для глаза, мороженое от стресса и театральный кружок, чтобы дать выход таланту. © Таисия К / ADME
- Сижу в кресле во время сложного гинекологического осмотра. И вдруг мой врач как воскликнет: «Ого! У тебя носки одинаковые!» В то время у меня было очень много носков с принтами. Мне было лень искать одинаковые, и я часто приходила в разных. А тут вот нашла пару, а врач заметила это в самый неподходящий момент. © rahyveshachr / Reddit
- Лежу в больнице. Час ночи, в палатах темень из-за закрытых жалюзи и дверей. Встаю в туалет, на обратном пути задумалась. Захожу в палату, закрываю дверь и иду к кровати. Ложусь, а в моей кровати что-то есть! Понимая, что кондрашка уже близко, включаю фонарик, а в моей кровати бабулька! В ужасе я начинаю пятиться к двери и вижу, что, просто не дошла до своей палаты, зашла в соседнюю. Хорошо, что бабуля хоть в шоке, но жива. © Подслушано / Ideer
- Когда я лежала в роддоме, по палатам ходил анекдот о нерадивом муже, забывшем зимой привезти жене сапоги на выписку. Так и ушла женщина в тапках из роддома. Я смеялась до слез и даже позвонила мужу и рассказала, какие случаи бывают. Настал и мой день выписки. Хорошо, что был только октябрь, и тапки у меня оказались с толстой подошвой. © Подслушано / Ideer
- Попала экстренно в больницу с аппендицитом. Просыпаюсь после операции. Доктор смотрит на меня и первым делом спрашивает: «Какие у вас 3 любимых блюда?» Я сразу начинаю мечтать вслух о пицце, стейке, куриных крылышках. А мой врач так ехидно улыбается и говорит: «Звучит, конечно, потрясающе. Только вот жаль, что вы, как минимум неделю, не сможете ничего этого есть». © MoistCloyster_ / Reddit
У мужа просто сработала ассоциация - выписка=тапки. Остальное было фоном 😀
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- Угораздило меня заработать швы после родов. Их снимать нужно, а мой врач перекинула меня на коллегу-мужчину. Я его предупредила, что лучше привязать мне ноги. Он говорит, сейчас глянем, как зажило, может, снимать еще рано. Начал осмотр, а потом вдруг выдает через полторы минуты: «Готово! Вы меня не зашибли». И смеется. Отвлек своими разговорами и швы снял совершенно незаметно. © Alisa2K / Pikabu
- Мой врач дал мне рецепт на успокоительное. Это чтобы я принял его в день процедуры, если буду нервничать. И вот лежу я в палате без штанов, заходит врач и спрашивает, принял ли я тот препарат. Отвечаю, что нет. А он в ответ: «Ничего страшного. Я принял за нас двоих». © Pitbullpandemonium / Reddit
- История моего соседа по даче. Лет 30 назад ставил он себе первый кардиостимулятор. Эта такая штука на батарейках, которая вживляется в тело и поправляет сердечный ритм при помощи электрических импульсов. И лежал с ним в госпитале достаточно бодрый девяностолетний дед, которому предстояла та же операция. Во время инструктажа врачи объяснили деду, что через 10 лет придется повторить операцию, потому что батарейка и сам прибор не вечны. На что дед совершенно серьезно возмутился: «Это что, мне теперь каждые 10 лет к вам ходить?» © Simplygreat / Pikabu
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Комментарии
Уведомления
Борода у этого анекдота про девяностолетнего человека видна из космоса
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