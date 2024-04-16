Ему было 22 года... Было... Потому что врачи из службы спасения его задушили))))))
16 доказательств того, что тот, кто был в больнице, в цирке не смеется
Все, что связано с больницей, редко хочется вспоминать. Но наши сегодняшние герои смогли обзавестись там такими историями, которые сложно удержать в себе и не раструбить о них не только знакомым, но и по всему интернету.
- Перед операцией на глазу мне поставили капельницу и обезболивающее. Я был настолько не в себе, что напевал (полагаю, громко и плохо) музыку из Джеймса Бонда, пока меня везли в операционную. © mineThrowAway / Reddit
- Вставала на учет по беременности, отправили сдавать анализы. Пришла утром, офигела от огромной очереди. Пошла в соседнюю частную клинику, сдала анализы платно, принесла через неделю гинекологу. Она их смотрит и говорит:
— Оооой, а такие нельзя...
— Как так?!
— Ну нельзя принимать анализы из частных клиник.
В итоге она отрезала ножницами верхушку результатов анализов, там где был написан адрес частной клиники и только потом вклеила мне их в карту. © NavyNice / Pikabu
- Моя сестра выходя из наркоза закричала: «Это все твоя вина» моему дедушке после операции на колене. Проблема в том, что дедушка не имел абсолютно никакого отношения к тому, что ей потребовалась операция. И даже не был рядом, когда она получила травму. © imnotcreativeokay / Reddit
- Пациент:
— Мы были в стрессе во время приема, поэтому ничего не поняли в ваших назначениях!
— Вам дали лист назначений, в котором все подробно расписано.
— В смысле, его что, еще и читать нужно?! © AsenokRed / Pikabu
- Я только что родилась, и медсестра положила меня на грудь матери. Мама посмотрела на меня и попросила медсестру убрать меня со словами: «О боже, заберите ее! Она просто невероятно похожа на мою свекровь!». Но это еще не все. Моя мама дружила с сотрудницей в этой больнице, и годы спустя ей рассказали забавную историю о том, как мать не хотела смотреть на своего ребенка, потому что тот был похож на ее свекровь. © Unknown author / Reddit
- Повар-раздатчица в палате для лежачих больных: «Лежат тут, как на курорте, а я целый день им все подавай! Вас тут восемьдесят человек, уже ноги устали!» Один из больных: «А вечером еще сумки тяжелые домой тащить!» Раздатчица: «И не говори!» © Vipman84 / Pikabu
- Пришел к врачу из-за боли в колене. Мне сделали рентген, и врач сказал, что у меня слабые колени, и мне понадобится операция в 50 или 60 лет. Я спросил, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы избежать этого, и он ответил: «Ну, можешь не дожить до этого возраста». Я очень сильно смеялся над этим. © surfinwhileworkin / Reddit
- Отец мой лежит в больнице, рассказал историю: «Мы спим. Вдруг заваливается мужик из соседней палаты, ложится на свободную койку и орет: «Отлично, сейчас высплюсь».
Ну ему обитатели палаты и говорят, иди, мол, отсюда. А тот ни в какую, еле вытащили, чтоб поспать... 4 утра, все спят, заваливается опять мужик, его повторно выкидывают. Тут залетает медсестра со словами: «Мужики, это не тот, это новенького только что положили», и заносит вещи обратно. Стыдно было всем. © Member.Berries / Pikabu
- Медсестра смеялась над моим мужем минут 15, когда мы пришли вынимать из его носа наушник, который он засунул туда так далеко, что только кончик видно было. Позже медсестра крикнула через весь кабинет своей коллеге: «У нас есть еще один!» © HollyCupcakez / Reddit
- Лежала в больнице. Я и 3 бабули. Стою у окна, разглядываю здание морга напротив (по работе периодически там бываю). Подходит ко мне одна из бабушек, задумчиво смотрит в окно и говорит: "Тебе бы, молодой, сейчас там лежать, а не здесь, с нами... Хитро улыбается и удаляется. Я стояла в ступоре пару минут. Только потом до меня дошло, что с ее ракурса было видно еще и здание роддома. Надеюсь она имела ввиду его. © ZakisazotnayA / Pikabu
- Когда моя мама проснулась после операции, то увидела рекламу зоопарка. Она начала плакать и умолять меня отвести ее в зоопарк, потому что хотела посидеть и понаблюдать за обезьянами. © llama_laughter / Reddit
- Однажды ко мне обратился пациент, который не чувствовал собственного пульса. Он проснулся в 3 часа ночи, попытался его везде нащупать, хотя даже не знал как это делается. А когда понял, что ничего не чувствует, то позвонил в службу спасения. Ему было 22 года. © punkbenRN / Reddit
- Друг проходил практику в детской больнице. Пришла мамаша с карапузом. У малыша сыпь. Вторую неделю, говорит, не проходит. Далее, диалог:
— Что же вы раньше не пришли?
— А мне на форуме сказали то-то и то-то сделать.
— Вы неделю лечили ребенка тем, что не помогает, и не шли к врачу?
— А толку от вас? У нас не медицина, а черт знает что! А на форуме опытные женщины! Встает и уходит. © Подслушано / Ideer
- Лежала с ребенком в больнице. Когда наступало время трапезы, моя соседка по палате пережевывала принесенную еду, а потом выплевывала в ложку и кормила этим свою восьмимесячную дочь. При этом, я ни разу не видела, чтоб соседка чистила зубы. Как же хорошо, что ее выписали через три дня. © Подслушано / Ideer
- Сидел в очереди у стоматолога. Рядом была девочка лет семи и очень сильно плакала, вырывалась, ее бедная мама уже не знала, чем ребенка отвлечь или успокоить. Тут на помощь пришла бабуля, сидящая рядом. Она просто внимательно посмотрела на девочку, выплюнула вставную челюсть и сказала: «Вот и ты такая же будешь, если зубик не вылечишь». Впечатлила всех. © Подслушано / Ideer
- С мужем познакомились в больнице. Я на тот момент не ходила, а у него были проблемы с сердцем. Близкие смеются, окружающие не понимают, как вообще можно знакомиться с кем-то в больнице, а для будущих детей есть отличная история: от любви с первого взгляда у папы остановилось сердце, а у мамы подкосило ноги. © Подслушано / Ideer
Не только приключения в больнице могут запомниться. Вот, к примеру, подборка фотографий от людей, у которых день явно сложился не как нужно.
Комментарии
Прошлую неделю муж вынужденно сидел дома, а сотрудники из его отделения каждый день приходили навестить, по двое, по трое. Естественно, о чем говорили - травили свежие байки.
Столько медицинских историй я наслушалась - никакому реддиту и не снилось.
В особо эпичные моменты не выдерживала и выходила на балкон 😕
Я один раз лежала в больнице в корридоре, потом меня перевели в палату. Очень некомфортно было, когда мимо меня все туда-сюда ходили.
Я наслушалась медицинских баек, когда после серьезной операции меня пришли навестить знакомые медсестры, работающие в той же больнице. Смеялась так, что пришлось просить укол анальгетика)