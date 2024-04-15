20 человек, которые просто хотели прожить нормальный день, а не это вот все

У каждого из нас бывают дни, когда окружающий мир словно специально испытывает нас на прочность. И хорошо, что многие люди воспринимают такие ситуации спокойно, а порой даже выкладывают истории своих неудач в сети, чтобы найти сочувствие.

«Купили искусственную змею, чтобы отпугивать птиц. Вместо того, чтобы испугаться, они начали использовать ее как гнездо»

«Услышал грохот и вот что увидел в гардеробе. Только что переехал в этот дом, и похоже старые вешалки не справились с парочкой моих рубашек»

«Эти подушки продавались с пометкой „можно стирать“. Третья стирка и вот результат»

«Муж пошел на чердак устранить течь. Потерял равновесие и провалился. Он в порядке»

«Мой жених ну прям очень качественно поцарапал плиту. Она продержалась целой всего 6 дней»

«Стоматолог, который ставил ее, сказал, что она будет держаться вечно...»

«Вот почему это стоит доверять профессионалам... Прости, пап!»

«Захотелось пельменей, поставила готовиться. Получила уведомление о мошенничестве с картой, пришлось позвонить в банк. Про пельмени забыла. Теперь у меня есть несъедобные пельмени и аннулированная карта»

«Хотела просто выпить кофе. А теперь стену красить»

«Пытался понять, за что зацепилась моя нога, когда я устраивался в кровати поудобнее. Завтра буду менять простынь»

«Прорезал дыру в бойлере. Теперь я знаю, почему у нас постоянно кончалась горячая вода. 20-летний налет»

«Хотел порадовать жену японским бисквитом на ее день рождения... А его еще вдоль нужно напополам разрезать»

«Нашел болт в своем супе из морепродуктов»

«Почувствовала жжение на языке, прежде чем поняла, что к заказанному осьминогу прикреплен рыболовный крючок. Владелец заведения на это сказал: «Да, такое и раньше было»

«Только заметил, что мой пластиковый чайник медленно плавится. И я, судя по всему, проглотил немало этого пластика»

«Вчера вечером съел 4 больших куска и не увидел это. Насколько все плохо?»

«Я просто хотела испечь хлеб...»

«Я доплатила за место „у окна“. Это оказался единственный ряд без иллюминатора во всем самолете»

«Когда контейнер для еды из ресторана не приспособлен для использования в микроволновке»

«Буквально за минуту до выселения. Пытался закрыть раздвижную дверь, но когда повернулся спиной, она просто упала»