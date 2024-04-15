20 человек, которые просто хотели прожить нормальный день, а не это вот все

Народное творчество
9 минут назад

У каждого из нас бывают дни, когда окружающий мир словно специально испытывает нас на прочность. И хорошо, что многие люди воспринимают такие ситуации спокойно, а порой даже выкладывают истории своих неудач в сети, чтобы найти сочувствие.

«Купили искусственную змею, чтобы отпугивать птиц. Вместо того, чтобы испугаться, они начали использовать ее как гнездо»

«Услышал грохот и вот что увидел в гардеробе. Только что переехал в этот дом, и похоже старые вешалки не справились с парочкой моих рубашек»

Евга
1 час назад

Рубашки вроде висят, а упал кажется чемодан. Внимание вопрос: что в чёрном ящике?

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«Эти подушки продавались с пометкой „можно стирать“. Третья стирка и вот результат»

«Муж пошел на чердак устранить течь. Потерял равновесие и провалился. Он в порядке»

«Мой жених ну прям очень качественно поцарапал плиту. Она продержалась целой всего 6 дней»

«Стоматолог, который ставил ее, сказал, что она будет держаться вечно...»

Натуля
51 минута назад

Мой самый страшный сон 😂
А нет, есть еще один- пришла в школу, не выучив уроки…

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«Вот почему это стоит доверять профессионалам... Прости, пап!»

«Захотелось пельменей, поставила готовиться. Получила уведомление о мошенничестве с картой, пришлось позвонить в банк. Про пельмени забыла. Теперь у меня есть несъедобные пельмени и аннулированная карта»

«Хотела просто выпить кофе. А теперь стену красить»

«Пытался понять, за что зацепилась моя нога, когда я устраивался в кровати поудобнее. Завтра буду менять простынь»

«Прорезал дыру в бойлере. Теперь я знаю, почему у нас постоянно кончалась горячая вода. 20-летний налет»

«Хотел порадовать жену японским бисквитом на ее день рождения... А его еще вдоль нужно напополам разрезать»

«Нашел болт в своем супе из морепродуктов»

«Почувствовала жжение на языке, прежде чем поняла, что к заказанному осьминогу прикреплен рыболовный крючок. Владелец заведения на это сказал: «Да, такое и раньше было»

«Только заметил, что мой пластиковый чайник медленно плавится. И я, судя по всему, проглотил немало этого пластика»

«Вчера вечером съел 4 больших куска и не увидел это. Насколько все плохо?»

«Я просто хотела испечь хлеб...»

«Я доплатила за место „у окна“. Это оказался единственный ряд без иллюминатора во всем самолете»

Elena LV
5 минут назад

"Около иллюминатора" иногда означает "у стеночки". И это тоже неплохо, можно прислониться.

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«Когда контейнер для еды из ресторана не приспособлен для использования в микроволновке»

«Буквально за минуту до выселения. Пытался закрыть раздвижную дверь, но когда повернулся спиной, она просто упала»

А если вам не хватило впечатлений, то держите подборку фотографий о том, какие сюрпризы может подкинуть собственный дом.

Фото на превью TorrentialLove557 / Reddit

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