14 человек, которые просто мечтали от души гульнуть на свадьбе, но все планы пошли псу под хвост

Если вы когда-нибудь организовывали свадьбу, то знаете, как это нелегко. Родственники требуют шумную гулянку на 100 человек, друзья — лимузин и модную вечеринку, а вы с будущим супругом хотите просто убежать от всех и посидеть в ресторане вдвоем. А еще надо умудриться никого не обидеть и самим ни с кем не разругаться вдрызг. У кого-то это получается, но у героев сегодняшней статьи не все прошло так гладко.