14 человек, которые просто мечтали от души гульнуть на свадьбе, но все планы пошли псу под хвост
Если вы когда-нибудь организовывали свадьбу, то знаете, как это нелегко. Родственники требуют шумную гулянку на 100 человек, друзья — лимузин и модную вечеринку, а вы с будущим супругом хотите просто убежать от всех и посидеть в ресторане вдвоем. А еще надо умудриться никого не обидеть и самим ни с кем не разругаться вдрызг. У кого-то это получается, но у героев сегодняшней статьи не все прошло так гладко.
- Подруге изменил парень. Случилось это за несколько дней до свадьбы, что стало шоком для всех знакомых. Подруга, не раздумывая, отменила все приглашения гостей, родственников и принесла свои извинения. Только вот ресторан так и остался заказан, и предоплата внесена. И чтобы не терять хорошую возможность погулять, была объявлена вечеринка для невест, где главным дресс-кодом было свадебное платье. Видели бы вы лица официантов, когда в банкетном зале веселилось 45 девушек в белоснежных свадебных платьях. Думаю, что эту вечеринку они запомнят надолго. © Карамель / VK
- Родители поехали в Норвегию на свадьбу к девушке, которая жила у нас как студентка по обмену. Отец невесты повез их в церковь и немного увлекся по пути, показывая им местные достопримечательности. Мама пару раз уточняла, не опаздывают ли они — ей казалось, что церемония начинается в 2 часа, но отец невесты настаивал, что в 3. Часы показывали уже 2:15, потом 2:30, но мужик продолжал успокаивать родителей, мол, все в порядке. В общем, они подъехали к церкви в 2:50 — как раз вовремя, чтобы увидеть, как невеста в слезах убегает. Ее отец пропустил ее собственную свадьбу. Мероприятие-то, оказывается, действительно начиналось в 2 часа. © _hammitt / Reddit
- Когда сестра выходила замуж, мне доверили снимать процесс бракосочетания в загсе (когда тетка зачитывает речь, молодожены целуются, расписываются, надевают кольца, все такое). Так вот этот отрезок на нашей семейной кассете выглядит так: черный экран 10 минут, но звуковая дорожка есть (тетка читает, слышны звуки). Появляется громкий шепот на фоне. Потом шепот нарастает и становится слышно недовольное: «Крышку сними, кры-ы-ышку сними, блин...». Тьма расступается, когда молодожены уже целуются. © Unknown author / Pikabu
- У лучшей подруги месяц назад была свадьба. Ее родители вызвались все оплатить, поэтому жениху с невестой пришлось плясать под их дудку. Смирились с малознакомыми родичами из деревни: их позвали, чтобы никто не обиделся. Всего было человек под 100, из которых от силы 10 — друзья молодоженов. Странные конкурсы и пляски на столе — еще полбеды. Свидетельницами у моей подруги стали вообще две левые девочки. Мама невесты сказала, что они очень дружили, будучи детьми, и ее подруга не простит такого по отношению к своим дочерям. А подруга-то меня хотела сделать свидетельницей. Но сказала, что родительскому слову не возразит. © Карамель / VK
- Отец взял небольшой кредит на мою свадьбу. Все расходы на гулянку, торт и платье невесты взял на себя я. Всю концертную программу на себя взяла сестра. Все деньги, что дали гости, я отдал отцу, чтобы он погасил кредит. А он взял эти деньги и уехал кутить. Потом еще и кредит на меня повесил. В итоге получилось, что свадьбу делал себе я сам, а присутствовали там 80% друзей и знакомых отца. Знал бы — послал бы всех, и на эти деньги мы с женой уехали бы отдыхать в свадебное путешествие, которого у нас не было. © Подслушано / Ideer
- Меня бывшая подруга позвала на свадьбу свидетельницей. На дворе октябрь. Заказали лимузин, поехали кататься для фотосессии по красивым местам города. Все было окей до того момента, пока жених с невестой не пропали на целый час куда-то, а мы мерзли в лимузине. Водитель не знал, что делать, как нас согреть, ведь его машина не для того, чтобы стоять на морозе. Мы звоним — они не берут трубки. Оказывается, молодожены решили заскочить в музей на халяву под свадьбу. В итоге после этой свадьбы все гости слегли с простудой и циститом. © Завтразавр / ADME
- Как-то коллега пригласила меня на свадьбу — а это 8 часов езды в одну сторону. Мы с другим коллегой решили поехать на машине и забронировали гостиницу на ночь. Приезжаем, готовимся, хозяйка апартаментов любезно отвезла нас в церковь в горах, где и прошла прекрасная свадебная церемония. В общем, фотографируем невесту, общаемся с гостями и собираемся ехать на ужин вместе с остальными. Добираемся до места проведения, пытаемся найти наши места, но что-то никак не можем увидеть свои имена на табличках. Приходит церемониймейстер, смотрит на наши приглашения, а потом заявляет, что нас приглашали только в церковь, а сейчас нам придется уйти. В приглашении
мелким шрифтом было написано, что на ужин нас не звали. © Baby8227 / Reddit
- Давно расстались с бывшим, работаем в одном офисе, приходится пересекаться. Долго не могла его забыть, страдала. Коллеги рассказали, что почти сразу у него появилась девушка. Сложилось так, что общие друзья из нашей общей компании пригласили нас на свадьбу, он явился со своей пассией, мы сидели за одним столом. И весь вечер шутил шутки, которые во время отношений рассказала ему я. После этого мои чувства к нему как рукой сняло — так глупо он выглядел в эти моменты. © Подслушано / Ideer
- Никогда не думала, что потерять друзей можно, не пригласив их детей на свою свадьбу. Решили пожениться и объявили друзьям, что свадьба будет без детей. Мы не то чтобы не любим детей, просто наше кафе, гости, атмосфера никак не предусматривали наличие малышей. Мы хотели сделать праздник комфортным для себя и для других гостей. Однако часть друзей начала ставить ультиматумы, обижаться, давить на нас и говорить, что вот дети появятся, тогда мы все поймем. Кто-то даже зашел поздравить с ребенком и демонстративно ушел, выставив нас какими-то извергами. Почему кто-то понял и принял, а кто-то ведет себя так нагло, заставляя любить их детей? И да, у нас в семье уже появился малыш, но я до сих пор не понимаю такого поведения. © Подслушано / Ideer
- Подруга моей свекрови всю жизнь одевалась в белое с головы до пят. Не хочется критиковать ее гардероб, но все же знают, что на чужую свадьбу надевать белое довольно странно. Она пыталась, что ли, меня этим уколоть? Но мы едва знаем друг друга, а вот со свекровью очень близки. Короче, один мой друг молчать не стал, подошел к этой даме в белом и спросил, почему ей показалось уместным на свадьбу нарядиться в белое. А она как рявкнет: «Да я жениха знаю с тех пор, как он под стол пешком ходил, и буду носить все, что хочу!» © Frosty-Resort-4163 / Reddit
- Я фотограф. Двоюродный брат пригласил на свадьбу, я пришла. Подлетает ко мне невеста и давай возмущаться, почему я без фотоаппарата. Оказывается, брат как-то обмолвился, что я фотограф, и эта дама подумала, что я приду с аппаратурой. По этой же причине она не наняла ни фотографа, ни видеооператора — думала, что снимать свадьбу буду я. Обломавшись, начала звонить кому-то, но, разумеется, ни один фотограф приехать не смог. Брат не знал, что она съемку хочет, а она ему не сказала, что рассчитывает на меня; для нее, видимо, это было само собой разумеющееся. Вечер на свадьбе я провела отлично, и смеялась больше не над стендапом тамады, а над кислым лицом невесты. А самое забавное, что снимаю-то я в основном собачек, я фотограф-анималист. © Подслушано / Ideer
- Подруг я на свою свадьбу начала приглашать за несколько месяцев. Все уже со всеми подтвердилось, приглашение и прочее. И тут я узнаю, что одну из подруг на это же число за месяц пригласила какая-то курица. Та начала сомневаться, к кому идти, затем давай говорить, что ни к кому не пойдет, чтобы не обидеть. Ну, думаю, окей. А в день своей свадьбы по постам подруги узнаю, что она свадьбе той девушки. Со всеми подругами стали ее игнорировать. Она еще и не понимает, в чем дело! © Подслушано / Ideer
- Сама я эту историю не помню, мне на этой свадьбе было 3 месяца, но в семье ее кучу раз пересказывали. Итак, женятся мои родители. Среди гостей была одна там дальняя тетушка со стороны мамы (а в маминой большой семье было принято звать на свадьбу вообще всех). И эта тетушка, сколько все ее помнили, всегда носила парики.
Свадьба у родителей была скромной, и единственным дорогим подарком молодоженам были красивые свадебные бокалы с гравировкой. Тут в середине празднества тетушка куда-то ускользает и возвращается уже без парика на голове. В конце вечера стали разбирать подарки — тетя предложила сложить их к ней в машину, чтобы она отвезла все домой к родителям, — и заметили, что бокалы-то пропали. Грузят подарки в машину, глянули — на сиденье лежит тетин парик. Только какой-то он странной формы. Подняли, а под ним бокалы оказались. © deep-fried-***k / Reddit
- Двоюродную сестру пришлось позвать на свадьбу. Та сразу разнылась, что у нее нет денег, она на мели и подарка не будет. Я, конечно, сказала, что ничего страшного, главное — внимание. А она на свадьбу пришла в новом платье, которое, как выяснилось, заказала у моей подруги (они знакомы, а подружка держит довольно известный шоурум в нашем городе). Цена платья — около 8 тысяч. Одежды у сестры полно, просто есть у нее пунктик: на торжества она не ходит в «уже ношеном». Ну и профессиональный макияж и укладку, которые наверняка обошлись тысячи в 3, я тоже заметила. Вот так человек расставил приоритеты. © Подслушано / Ideer
И ладно еще прийти на свадьбу в роли гостя, хотя и так можно отхватить приключений на голову. Невеста — вот уж кому точно приходится нелегко. То платье загорится, то свекровь что-нибудь отчебучит. Зато этот день точно на всю жизнь запомнится.
Комментарии
Парень, который подошел отчитывать гостью в белом, какой реакции ждал?..
Раз двоюродную сестру позвать на свадьбу "пришлось", то может, и ей идти на данное мероприятие не слишком горело, но пришлось? В таком случае тратиться на подарок тоже не сильно хочется, а форточки в красивом новом платье останутся
История из цикла "Разборки в курятнике"