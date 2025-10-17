18 пап, которых смело можно номинировать на звание «Отец года»

Период отцовства — особенный в жизни мужчины. Ребенку всегда нужно внимание — неважно, сколько ему лет: всего несколько месяцев или он уже окончил университет. Эти папы подошли к воспитанию своих детей так, что за их подход впору выдавать не только грамоты, но и Нобелевскую премию.