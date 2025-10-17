18 пап, которых смело можно номинировать на звание «Отец года»
4 часа назад
Период отцовства — особенный в жизни мужчины. Ребенку всегда нужно внимание — неважно, сколько ему лет: всего несколько месяцев или он уже окончил университет. Эти папы подошли к воспитанию своих детей так, что за их подход впору выдавать не только грамоты, но и Нобелевскую премию.
- В детстве очень боялась одну резную деревянную фигурку однозубого старика в папином кабинете. Даже днем, если заходила туда, чуть ли не за шкафом ползала, лишь бы он меня не увидел. В итоге папа про это узнал, и через пару недель в кабинете стояла вторая резная фигурка, но уже с папиным лицом. Заходить в комнату стало не так страшно. © Подслушано / Ideer
- В детстве я была очень любознательной, и папа часто подключал меня к каким-то домашним делам, подкупая меня фразами «хочешь, покажу?..» или «ты когда-нибудь видела, как?..» Как-то раз нужно было во дворе убраться, он подходит и спрашивает: «Ты когда-нибудь видела, как вода на солнце испаряется? Нет? Ну, пойдем покажу!» Мы выходим, папа поливает двор из шланга и говорит, что нужно подождать всего несколько минут и все высохнет. А потом добавляет: «А давай, пока ждем, подметем? Ты справа мети, а я левую сторону возьму, заодно посмотрим, у кого чище получится». Я увлекаюсь подметанием, стараясь не пропустить ни одной соринки, чтобы не хуже, чем у папы было. А когда заканчиваем, он говорит: «Вот видишь, уже и вода вся испарилась». Я оглядываюсь, а там высохший двор. Разумеется, я на уровне волшебства воспринимаю отсутствие воды. © MissLoyality / Pikabu
- Ехала в маршрутке. В маршрутке я одна единственная девушка, один маленький мальчик 8-9 лет с огромным рюкзаком и все остальные мужики лет 20-40. На остановке заходит бабушка лет 80. Зайдя в маршрутку, она не нашла свободного места и наступило молчание. И тут встаёт тот самый маленький мальчик и предлагает бабульке присесть. Она садится со словами благодарности своему маленькому джентльмену. После, стоящий с огромным рюкзаком, мальчик обращается к мужикам: «Эх, вы.... Меня папа не так воспитывает.» Дальше все мужики ехали молча, повесив головы. © Не все поймут / VK
- Мой папа — обычный семьянин, который скрывает свои эмоции, выглядит весьма брутально и строго. Но еще он бывает «монстром-щекотуном». Эта личность проявляется тогда, когда моя младшая сестра, я или мама грустим. Приходишь такой домой, уставший и расстроенный, а на кухне мама без настроения, в комнате сестра плачет из-за своих переживаний. И тут приходит «монстр-щекотун», который секунду назад был строгим отцом, и начинает щекотать так, что ты не выдерживаешь, смеешься, убегаешь, рыдаешь от смеха. Я считаю, что каждый отец делает этот мир немного лучше, просто у всех свои методы. Любите своих пап, они уникальны. © Не все поймут / VK
- Сегодня у меня день рождения, и я задумалась. Отец меня усыновил. Он показал мне, что я достойна любви, научил меня играть в баскетбол, вязать узлы. Он обладал своеобразным чувством юмора. В нашей семье было семеро детей, и каждого он любил, как своего. Для каждого из нас он устраивал что-то особенное на день рождения. Мы жили бедно, но отец заставил меня почувствовать себя самым богатым человеком на свете, когда сказал: «Некоторые люди настолько бедны и одиноки, что у них есть только деньги». Эта фраза запала мне в душу и повлияла на мои жизненные взгляды. © abqkat / Reddit
- Как-то раз папа признался про меня и сестру. Говорит: «Кристину можно было заинтересовать фразой „Ну, здесь только Кристина справится“ или „Ну, всем понятно, что лучше, чем у Кристины, ни у кого не получится“. Ты росла практиком, а Кристина больше теоретиком, наставником, поэтому она очень любила тебе что-то объяснять. Поэтому если было какое-то новое задание, то можно было вас обеих привлечь фразой: „Доча, иди сюда, тебе Кристина покажет, как палас чистить“. Кристина делала это впервые, но она брала щетку и деловито показывала тебе, как надо „правильно“, не имея об этом ни малейшего понятия». © MissLoyality / Pikabu
- Я убеждена, что мой муж заслуживает Нобелевской премии по воспитанию детей. Он придумал способ, который легко заставит ребенка одеться, причем гарантировано меньше чем за 3 минуты. Смысл такой, что дочка садится примерно в 2 метрах от нас, и мы начинаем перекидывать друг другу одежду. Если не добросила или не поймала, то надевает эту вещь. И так до тех пор, пока не оденется полностью. Вы не представляете, как она обожает эту игру. Кстати, вы можете чуть-чуть «помочь промахнуться», чтобы она оделась еще быстрее. © tah4349 / Reddit
- Папы не стало, когда мне было 6 лет. Уже мало что помню о нем, но самое яркое воспоминание из детства — когда мы приехали в деревню на лето, а папа собирался на охоту. Я подбежала к нему и попросила принести с охоты белочку, чтобы она жила дома, а я ее орешками кормила. В итоге папа вернулся и принес... реально белку! Радости не было предела! Мы ее потом отпустили, но это такое теплое воспоминание из детства о еще живом папе. © Подслушано / Ideer
- Во втором классе у нас начались уроки рисования. Я помню, как мне трудно давались все рисунки, а одноклассники приносили хорошие работы. Как-то раз я обратилась за помощью к папе. Не скажу, что рисунки стали гораздо лучше, но хоть не такие стремные, как у меня. Папа помогал мне до самого лета. А в конце года я узнала, что у всех были четверки по рисованию, и только у меня пятерка. Я подошла к учительнице и спросила: «Почему у меня пятерка?» А она улыбнулась и ответила: «Потому что ты рисуешь сама! Это видно. А остальным папы или мамы помогают. Главное — не результат, а старание!» © ШКогвартс / VK
- У меня двое детей: дочь и сын. Дочь старшая. Как у всех детей, у них случаются конфликты интересов: им хочется одну и ту же игрушку, одну и ту же конфету, и уступать никто из них не хочет. Однажды у меня родилась идея, которая разом пригасила конфликты, и дети научились договариваться. Я задал вопрос сыну:
— Ты же знаешь, что девочкам надо уступать?
— Знаю!
Он тут же насупился, а дочь начинает сиять. Но я вмешиваюсь снова:
— Доченька, а ты знаешь, что надо уступать младшим?
Все! Дети в недоумении. Начинают договариваться. В итоге противоречие общепринятых воспитательно-поведенческих установок привело к зарождению дипломатии в отдельно взятой семье. © oumnicquez / Pikabu
- Я ужасная сладкоежка. Ни дня не могу прожить без сладкого. Это прекрасно знает мой парень, который недавно устроил мне феерический сюрприз. Прихожу домой, а там на полу рафаэлки разложены. Выложена ими дорожка, которая привела меня на кухню. Смотрю на стол, а там букет красных роз и несколько пачек конфет. Звоню любимому и начинаю его благодарить, а выдает: «Я ничего не делал». И тут нахожу записку. Оказалось, что это мой отец сделал мне такой сюрприз. Только папа может знать свою дочь лучше, чем ее же парень. © Карамель / VK
- Когда у нас остается один кусочек торта, который надо разделить поровну, то я говорю детям: «Один режет, а другой выбирает кусок». В итоге мои дети овладели искусством равномерного распределения. Иногда кажется, что они могли бы работать в лаборатории, потому что научились филигранно все делить. © Ihavenocomments / Reddit
- Папа учил меня кататься на велосипеде очень действенным способом: он вручил мне велик и сказал: «Ходи с ним рядом туда-сюда по улице». Спустя 15 минут такого хождения я был зол на себя и на свою беспомощность. В итоге я запрыгнул на седло и, собирая заборы, проехал первые метры. Первые метры детского счастья. © Подслушано / Ideer
- Нас с сестрой отправили в детский сад на пятидневку. В понедельник нас папа провожал до автобуса. Было грустно, но папа махал нам рукой долго-долго, пока автобус не сворачивал. А в пятницу он нас забирал, и мы шли в кофейню. Он пил крепкий кофе, а мы с сестренкой болтали ногами и ели пирожное. Папа, кстати, с чайной ложки давал нам попробовать кофе. Самое теплое воспоминание из детства. © Подслушано / Ideer
- Я понял, что маленьких детей всегда нужно предупреждать за несколько минут, когда планируете сменить обстановку: уходите из парка, вылезаете из ванны, выключаете телевизор, играете и тому подобное. Это психологически подготавливает малыша к переменам. Ребенок уже знает, что будет дальше, поэтому относится к этому спокойно. © gidikh / Reddit
- Убежала утром на рынок, дома оставила спящих мужа и дочку, 5 лет. Через два часа возвращаюсь — нет никого. Пока звонила мужу, чтобы узнать, куда они пропали, смотрю в окно — подъехала наша машина. Выходит муж, в руках два пакета с фастфудом, и дочка — лохматая и в пижаме! Объясняет: «Ну, мы проснулись, Ева говорит: „Хочу бургер“... ну и поехали». И можно бы и поругать их — что не умылись, не оделись, да и вообще не завтрак это, — но, блин, это ли не идеальный папа. © Не все поймут / VK
- Пришел домой с работы. Смотрю — дочка грустит. Подхожу, спрашиваю, что случилось. Она отвечает: «Отстань, пап, у меня персдесия. Я хочу в 2007». Я не стал говорить ей, что слово «депрессия» произносится по-другому, но решил упомянуть, что в 2007 она еще не родилась. На что она ответила: «Поэтому я туда и хочу». © Не все поймут / VK
- Два часа не могла уложить ребенка, у самой уже глаза слипались. Подключила мужа. Он ушел в спальню, закрыл дверь. Через 10 минут выходит, заглядываю: малышка в полном отрубе. Спросила, что он делал. А муж не голубом глазу: «Я ей прочитал первую главу из „Записки Пиквикского клуба“».
