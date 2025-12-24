17 случаев, когда мелкий ремонт рассмешил похлеще комедийных фильмов
Многие из нас отлично знают: стоит лишь заговорить о ремонте квартиры или дома — и жизнь тут же превращается в настоящее приключение. И речь идет не про бесконечные траты и проверку нервной системы на прочность, а про «те самые» эпичные моменты, которые даже спустя годы будем вспоминать с улыбкой.
- Протек бачок в туалете. Муж полез чинить сам, ведь сантехник — долго и дорого. Шуршал целый час и гордо выдал: «Пробуй!» Я нажимаю на кнопку, и... залило весь пол! Вызвали мастера. Тот пришел и начал ржать. Оказывается, мой ненаглядный додумался заменить недостающую деталь сборной конструкцией из пластика, обмотанной изолентой. Такой вот изобретатель! С тех пор к сантехнике близко не подходит.
- Как-то раз у меня мастера вешали люстру. На полу в гостиной лежал плоский плафон для кухни, а на потолке висела старинная винтажная бронзовая люстра. Мастерам раздала указания, а сама отлучилась ненадолго. Вскоре возвращаюсь и чуть не падаю! Эти умники сняли в гостиной старинную люстру и на ее место повесили кухонный плафон. Решили, что люстра старая, мол, менять ее надо. © Svetlana Kaverina / ADME
- Недавно зашла молодая соседка и попросила шуруповерт. Я дал. Через 20 минут уже вернула. На следующий день пришла за отвертками. Опять вернула сразу. На третий день стучится, а я сходу: «Помощь нужна?» А она как выдаст: «Не! Мне это нужно для фото». Ничего не понял, ну да ладно. А потом я нашел ее в соцсетях и увидел у нее на странице фотографии с разными подписями, мол, опять приходится делать все самой, и рукастых мужиков сейчас не найти. Оказывается, она так себе любовь всей жизни ищет.
- Когда делала ремонт в квартире «под чистовую», было не до дизайнеров. Нашла одного мастера нa все руки. Все идеи были мои, да и частично мое участие (поштукатурить, оклеить). Делая очередную придуманную фишечку, мастер захлебывается словами: «Ни у кого такого нет! В богатых домах делал — такого нет. Блин, даже у меня такого нет!» © Ирина Ершова / ADME
- Как-то раз обратилась ко мне одна женщина перед продажей дома, мол, надо отремонтировать на кухне дверцу одного шкафа — муж дыру пробил. Прикол в том, что фасад сделан из дуба. Разумеется, предстояла тонкая ручная работа. В итоге я заделал дыру, заделал обе стороны дубовым шпоном и подобрал цвет под оригинальный. Идеально! И знаете что? Все эти шкафы потом просто покрасили в белый цвет. Жаль, что вся эта трудоемкая работа пошла коту под хвост. © Flaming_Dutchman / Reddit
- Когда была совсем маленькой, родители затеяли переезд и, конечно же, ремонт в новой большой квартире. Купили обои, но каждый по отдельности, на свой вкус. Стали терзать меня вопросами, мол, какие лучше. Я не хотела обидеть ни маму, ни папу. Но в эту же ночь все споры решил мой сбежавший из клетки хомяк, который проложил себе тоннель через все лежавшие под кроватью родителей обои. Да, прямо посередине рулонов. © Подслушано / Ideer
- Позвонила теща и слезно попросила: «Холодильник сломался, продукты начали портиться. Посмотришь?» Подрываюсь с работы и мчусь к ней. Захожу, а она мне в лоб: «Да ты не раздевайся, сейчас вместе поедем!» Спрашиваю, мол, куда и зачем. А она: «Как куда? К тете Люде, у нее же холодильник сломался. Я разве не говорила?» Я обалдел настолько, что даже сказать ничего не мог, ведь про тетю Люду ни слова не было сказано, да и живет она в двух часах езды. В итоге улыбнулся, обнял и сказал, что на такое не подписывался. Ушел. Ну, Лидия Михайловна, ну придумала!
- Мама захотела сделать ремонт в туалете. Обычный малюсенький санузел. Нашла сама какого-то мастера, а потом позвонила мне в панике: «Мне насчитали 300 тыс. за ремонт!» Успокаиваю ее и прошу ничего не делать. Отправляю к ней своего проверенного человека. Ха! Тот смотрит все и выдает: «Демонтаж старой плитки, выравнивание стен и укладка новой плитки около 80 тыс. обойдется». © CatKate / ADME
- Как-то раз делали ремонт. Дошло дело до кондиционера. Решил узнать, есть ли у бригады знакомый монтажник, который может установить систему. Дали номер какого-то Олега. В итоге он приехал и сказал, что работа по установке выйдет 20 тыс. Я прикинул и пошел в магазин покупать кондиционер. Купил, но сказали, что установка должна быть с их установщиком, мол, тогда гарантия остается. Согласился. К тому же цена оказалась 15 тыс. всего. В назначенный день приезжает монтажник. Смотрю, а это... тот самый Олег. © 000evgeniy / Pikabu
А откуда он узнал, что это тот же самый Олег? Он же с ним не встречался лично
- Предыдущий владелец дома 20 лет подкрашивал всю свою деревянную мебель простой глянцевой белой краской поверх старых слоев. Из-за этого даже двери плохо закрывались, и повсюду были видны подтеки. Но вишенкой на торте стало то, что под ламинатом на полу было современное виниловое напольное покрытие, которое уложили прямо поверх... ковра. А на кухне целых три слоя плитки, уложенные друг на друга. © b***oka_t*** / Reddit
- Я живу в поселке городского типа в провинции. До областного центра около 80 километров. В нашем доме живут муж с женой — та еще пафосная парочка. На фоне остальных жителей — богачи. Год назад они сделали в квартире какой-то невероятный ремонт, ведь к ним приезжали мастера из города на заказ. А вчера смотрю, а они пишут в домовом чате: «Помогите найти грамотного сантехника. У нас потек унитаз-инсталляция, а наш местный сантехник из управляйки выдал: «Я такое чинить не умею!» В чате всем даже смешно стало. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз жена мне выдала: «Вот смотри, в передаче по телевизору показывают, как мастер приложил светильник к стене и хоп! Все работает! А ты тут месяц что-то штробишь, замазываешь, провода покупаешь. Учись, как надо!» © Zavhoz.ru / Pikabu
- Мой случай уникальный. Чтобы принять ванну, мне пришлось положить на пол плитку, провести холодную и горячую воду для ванны, стиральной машинки и под смеситель раковины. Ну и, конечно же, смонтировать сифон с миллионом резинок и переходников. © biblioMag / Pikabu
Плитку, положенную на плитку, я видела ещё в советские времена у приятеля, отец которого был управляющим строительным трестом. Я никак не могла понять смысл такого действа, приятель, впрочем, тоже
- Когда мне было лет 6, начали делать ремонт в квартире. Считали, сколько нужно рулонов обоев в спальню. Начали спорить. И тут мама, профессиональный математик, пошла ва-банк и говорит: «Надо столько-то рулонов, я математик, я точно знаю!» Ну, кто же против науки попрет. Купили нужное количество. Что сказать, часть стены теперь просто белая — не хватило... © Подслушано / Ideer
- Друг построил дом и уже пять лет тоже живет без плинтусов и... внимание! Без дверей! Дверей нет ни в комнатах, ни в ванной, ни в туалете, только входная стоит. Мне как-то неловко было даже в туалет у него идти. Но весь прикол в том, что он живет с женой и тещей! Не знаю как так. Говорят: «Не можем выбрать». Удивительно. © HahikusNaturalus / Pikabu
- Долго мечтала о гигиеническом душе. Ради него затеян был грандиозный ремонт с заменой всей водопроводной системы, снесена стена, установлена инсталляция и прочие аксессуары. Спустя месяц ремонт закончен, огромное количество денег потрачено. И тут я понимаю, что мне просто лень этим душем пользоваться. Лень включать и ждать, когда тепленькая пойдет. Но я пользуюсь, потому что жаба душит. Страдаю, но пользуюсь. © Подслушано / Ideer
- Собралась делать ремонт в гостиной, но все никак не могла решить, что делать с диваном. Он ведь удобный, кожаный, но уже потрепавшийся. Хочется поменять, но как-то жаба душит — не из дешевых он. И тут мне помог кот с принятием решения: он капитально испортил центральную подушку в своем кошачьем стиле. Дизайнер, блин! © Подслушано / Ideer
К счастью, ремонт — это не просто новые стены и свежая краска, а еще набор эмоций, ошибок и смешных ситуаций, без которых жизнь была бы куда скучнее. Наверняка и у вас есть история о ремонте, которая может стать той самой байкой за семейным столом. Ждем вас в комментариях.